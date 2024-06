PIPPITEL! - SU RAI1 LA PARTITA SERBIA-INGHILTERRA INCOLLA ALLA TV 4.8 MILIONI DI SPETTATORI E FA VOLARE IL PRIMO CANALE AL 28.7%. SU CANALE5 L’ENNESIMA SERIE TURCA: “SEGRETI DI FAMIGLIA” PARTE CON UN MOSCIO 13.3% DI SHARE E 1.9 MILIONI DI TELEMORENTI - SU RAI3 “REPORT” AL 7.5%, SU RETE4 “ZONA BIANCA” AL 5.4% - “PAPERISSIMA SPRINT” (13.5%), BORTONE CHIUDE AL 6.1% - SCAMPINI (4.9%) APRILE – TELESE (6.1%)

Nella serata di ieri, domenica 16 giugno 2024, su Rai1 la partita valevole per Euro 2024 Serbia-Inghilterra ha conquistato 4.865.000 spettatori pari al 28.7% di share (primo tempo: 5.060.000 – 29.4%, secondo tempo: 4.676.000 – 28.1%; pre e post gara nel complesso: 3.210.000 – 20.5%) Su Canale5 la dizi turca Segreti di Famiglia ha ottenuto un a.m. di 1.984.000 spettatori pari al 13.3% di share. Su Rai2 Il Velo Nuziale ha raccolto 818.000 spettatori (4.8%). Su Italia1 Così è la vita ha collezionato 782.000 spettatori con il 5% di share. Su Rai3 Report ha raccolto davanti al video 1.285.000 spettatori con il 7.5% (anteprima a 800.000 e il 4.8%, Plus a 1.045.000 e il 7.7%). Su Rete4 Zona Bianca viene visto da 673.000 spettatori con il 5.4% di share.

Su La7 La Torre di Babele – Cosa resta di Berlinguer? ha interessato 585 .000 spettatori con il 3.4%. Su Tv8 Italia’s got talent 7 – Best Of ha registrato 303.000 spettatori con il 2%. Sul Nove Che Tempo Che Fa – Best Of segna 265.000 spettatori con l’1.6% (presentazione di 17 minuti: 120.000 – 0.9%). Sul 20 The Rhytm Section ha coinvolto 211.000 spettatori con l’1.3%.

Su Rai4 Criminal Minds Evolution segna 300.000 spettatori e l’1.8%. Su Iris La ricerca della felicità ha ottenuto 239.000 spettatori (1.5%). Su RaiMovie After 3 ha interessato 184.000 individui (1.1%). Su RaiPremium Candice Renoir intrattiene 111.000 spettatori (0.7%). Su Top Crime Maigret e i Piaceri della Notte segna 283.000 spettatori con l’1.7%. Sy Sky Sport Uno la partita valevole per Euro 2024 Serbia-Inghilterra ha interessato 399.000 spettatori pari al 2.4%.

Access Prime Time

Bene Borghese

Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie 2.210.000 spettatori (13.5%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine ha totalizzato 1.021.000 spettatori (6.3%). Su Rai3 Chesarà… arriva a 908.000 spettatori (6.1%). Su Rete4 Stasera Italia ha convinto 751.000 spettatori (4.9%) nella prima parte e 752.000 spettatori (4.5%) nella seconda parte. Su La7 In Onda convince 985.000 spettatori pari al 6.1%. Su Tv8 4 Ristoranti raggiunge 536.000 spettatori (share del 3.4%).

Preserale

L’informazione della TGR insidia la replica di Caduta Libera.

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente sigla 2.121.000 spettatori con il 20.3% mentre Reazione a Catena fa sintonizzare 2.833.000 spettatori con il 23.1%. Su Canale5 la replica di Caduta Libera – Inizia la Sfida ha raccolto 1.454.000 spettatori (14.7%) mentre Caduta Libera ha intrattenuto 1.963.000 spettatori (16.5%). Su Rai2 The Blacklist ha registrato 299.000 spettatori (2.6%), nel primo episodio, e 391.000 spettatori (2.9%), nel secondo episodio.

Su Italia1 Studio Aperto Mag ha incollato davanti al video 487.000 spettatori (4.5%) mentre C.S.I. – Scena del Crimine ha siglato 423.000 spettatori (3.2%). Su Rai3 l’informazione dei TGR segna 2.051.000 spettatori con il 16%. Su Rete4 Terra Amara ha appassionato 414.000 spettatori con il 3%. Su La7 Un Povero Ricco registra 238.000 spettatori (2.2%). Su Tv8 4 Hotel raduna 248.000 spettatori (2%). Sul Nove Little Big Italy sigla 220.000 spettatori (2%).

Daytime Mattina

Su Rai1 Linea Verde Estate ha convinto 435.000 spettatori con il 14%. Il TG1 delle 8 ha interessato 862.000 spettatori (20.4%). Uno Mattina Weekly segna 923.000 spettatori con il 19.1% (presentazione di 8 minuti: 686.000 – 15.9%). Check Up è visto da 954.000 spettatori con il 17.4%. Su Canale5 Prima Pagina TG5 raccoglie 305.000 spettatori (14.2%) mentre il TG5 Mattina delle 8 segna 1.045.000 spettatori con il 24.1%. I Viaggi del Cuore sigla 537.000 spettatori (10.7%) mentre la Santa Messa realizza un ascolto di 816.000 telespettatori con il 14.5% di share. Su Rai2 Performer Italian Cup raccoglie 239.000 spettatori (4.7%) e I Mestieri di Mirko ha tenuto compagnia a 243.000 spettatori con il 4.3%.

Su Italia1 Young Sheldon colleziona 130.000 spettatori (2.5%) nel primo episodio e 119.000 spettatori (2.1%) nel secondo episodio. Due Uomini e Mezzo ha intrattenuto 193.000 spettatori (3.4%) nel primo episodio della giornata. Su Rai3 Sorgente di Vita raduna 99.000 spettatori (2.3%) mentre Sulla Via di Damasco convince 99.000 spettatori (2.1%). Fantasmi a Roma ha raccolto 182.000 spettatori con il 3.4%. Timeline è la scelta di 163.000 spettatori (2.9%). Su Rete4 Brave and Beautiful ha coinvolto 88.000 spettatori con l’1.9%. Mr Wrong Lezioni d’Amore segna 162.000 spettatori con il 3.2%.

Dopo una presentazione (202.000 – 3.5%), la prima parte di Dalla Parte degli Animali raggiunge 233.000 spettatori con il 4.1%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 104.000 spettatori con il 4% nelle News e, dopo il TG La7 a 174.000 spettatori (5.3%), di 212.000 spettatori con il 4.5% nel Dibattito. Camera con Vista è la scelta di 178.000 spettatori (3.3%).

Daytime Mezzogiorno

Ottimo Linea Verde.

Su Rai1 A Sua Immagine ha portato a casa un a.m. di 1.100.000 spettatori con il 17.4%. Al suo interno la Santa Messa raduna 1.091.000 spettatori con il 18.4% e l’Angelus raccoglie 1.629.000 spettatori con il 21.2%. Linea Verde Estate ha registrato 2.696.000 spettatori con il 24.6% (breve presentazione: 1.940.000 – 21.5%). Su Canale5 Le Storie di Melaverde ha interessato 623.000 spettatori (10.8%) e 979.000 spettatori (15.6%) mentre Melaverde raccoglie 1.668.000 spettatori con il 18.6%. Su Rai2 La Nave dei Sogni ha convinto 365.000 spettatori (4.6%). Su Italia1 Due Uomini e Mezzo ha intrattenuto 211.000 spettatori (3.7%) nel secondo episodio e 213.000 spettatori (3.5%) nel terzo episodio della giornata.

Dopo Studio Aperto, Sport Mediaset XXL ha registrato un a.m. di 852.000 spettatori con il 6.8%. Su Rai3 O Anche No Estate è la scelta di 154.000 spettatori (2.5%) mentre il TG3 delle 12 registra 533.000 spettatori (6.7%) e Playbooks raccoglie 172.000 spettatori (1.4%). Su Rete4 la seconda parte di Dalla Parte degli Animali raggiunge 321.000 spettatori con il 5.4% (I Saluti: 307.000 – 4.7%). Dopo il TG, Anni 50 ha fatto compagnia a 273.000 spettatori con il 2.3%. Su La7 L’Ingrediente Perfetto segna 126.000 spettatori (2.1%). L’Aria che Tira – Il Diario raccoglie 189.000 spettatori (1.7%). Su Tv8 la Superbike si porta a 339.000 spettatori (2.8%).

Daytime Pomeriggio

Dalla Strada al Palco fa più spettatori in replica su Rai1 che in prima visione in prima serata su Rai2.

Su Rai1 Domenica In - Il Meglio ha intrattenuto 1.519.000 spettatori (13.8%). Dalla Strada al Palco si porta a 1.423.000 spettatori con il 15.9% (presentazione: 1.408.000 – 14.5%). Su Canale5 L’Arca di Noè ha raccolto 2.158.000 spettatori con il 17.1%. Beautiful ha intrattenuto 2.024.000 spettatori (16.9%). Endless Love ha raccolto 2.066.000 spettatori (19.7%). A seguire Verissimo – Le Storie ha convinto 1.489.000 spettatori (16.9%) nella prima parte e 1.467.000 spettatori (16.4%). Su Rai2 Dribbling Europei raccoglie 748.000 spettatori con il 5.9%. Urban Green ha radunato 376.000 spettatori (3.2%). 2 al Volante ha convinto 372.000 spettatori (3.6%).

Il Commissario Dupin ha raccolto 342.000 spettatori con il 3.7%. Su Italia1 E-Planet raccoglie 489.000 spettatori (4%) mentre Scuola di Polizia 3: Tutto da Rifare ha interessato 459.000 spettatori (4.3%). Superman & Lois ha registrato 209.000 spettatori (2.3%), nel primo episodio, e 167.000 spettatori (2%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR ha interessato 1.958.000 spettatori con il 16%. In Mezz’Ora ha ottenuto 1.026.000 spettatori (9.1%) nella prima parte e 614.000 spettatori (6.1%) nella seconda parte dal nome ‘Il Mondo di In Mezz’Ora’.

Dopo una presentazione (512.000 – 5.3%), Rebus ha coinvolto 494.000 spettatori con il 5.6% mentre Kilimangiaro Collection ha raccolto 459.000 spettatori (5.5%). Palio della Marciliana segna 488.000 spettatori (5.2%). Su Rete4 Mac Arthur: Il Generale Ribelle ha registrato 300.000 spettatori (2.9%). Su La7 Bell’Italia in Viaggio è visto da 283.000 spettatori (2.4%). Eden – Un Pianeta da Salvare arriva a 216.000 spettatori (2.3%). Su Tv8 la gara del GP dell’Emilia Romagna di Superbike appassiona 576.000 spettatori (4.8%). Cucine da Incubo colleziona 282.000 spettatori (3.1%) Su Real Time alle 14.57 Casa a Prima Vista segna 393.000 spettatori con il 3.8%.

Seconda Serata

Su Rai1 Notti Europee ha conquistato un ascolto di 1.069.000 spettatori (share del 12.5%). Su Canale5 Station 19 raccoglie 669.000 spettatori con il 10.4%. Su Rai2 Ruby ha raccolto 486.000 spettatori (4.1%). Felicità segna 91.000 spettatori e l’1.7%. Su Italia1 Vengo anch’io segna un netto di 342.000 spettatori pari al 6.2%. Su Rai3 Dilemmi ha raggiunto 634.000 spettatori (6.1%) mentre TG3 Mondo è visto da 366.000 spettatori (5.3%). Su Rete4 Assalto alla Diligenza – La vera storia di Texas Jack è la scelta di 132.000 spettatori (4.1%) nella prima parte. Su La7 Berlinguer Ti Voglio Bene segna 292.000 spettatori (3%).

Telegiornali

TG1

Ore 13:30 3.612.000 (28.6%)

Ore 20:00 3.525.000 (24.9%)

TG2

Ore 13:00 1.369.000 (11.4%)

Ore 20:30 1.047.000 (6.7%)

TG3

Ore 14:15 1.590.000 (13.4%)

Ore 19:00 1.395.000 (12.4%)

TG5

Ore 13:00 2.479.000 (20.5%)

Ore 20:00 2.677.000 (18.6%)

STUDIO APERTO

Ore 12:25 1.018.000 (10.1%)

Ore 18:30 514.000 (5.4%)

TG4

Ore 11:55 316.000 (4%)

Ore 18:55 376.000 (3.4%)

TG LA7

Ore 13:30 659.000 (5.2%)

Ore 20:00 928.000 (6.5%)

