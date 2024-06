PIPPITEL! SU RAI1 LA PARTITA SVIZZERA-GERMANIA CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 29.1% DI SHARE E 5 MILIONI DI SPETTATORI – SU CANALE5 L’ENNESIMA SERIE TURCA “SEGRETI DI FAMIGLIA” AL 12.9% CON 1.8 MILIONI DI TELEMORENTI - SU RAI3 “REPORT” AL 7.6%, SU RETE4 “ZONA BIANCA” AL 5.6% - “PAPERISSIMA SPRINT” (14.9%), SCAMPINI (4.5%), TELESE-APRILE (5.4%)

Mattia Buonocore per www.davidemaggio.it

svizzera – germania 8

Nella serata di ieri, domenica 23 giugno 2024, su Rai1 la partita valevole per gli Europei 2024 Svizzera-Germania ha conquistato 5.027.000 spettatori pari al 29.1% di share (primo tempo: 5.050.000 – 28.6%, secondo tempo: 5.005.000 – 29.7%; pre e post gara: 3.222.000 – 20.2%). Su Canale5 la dizi turca Segreti di Famiglia ha ottenuto un a.m. di 1.862.000 spettatori pari al 12.9% di share. Su Rai2 Il velo nuziale – Viaggio a Venezia ha raccolto 765.000 spettatori (4.4%). Su Italia1 Il Ricco, il Povero e il Maggiordomo ha collezionato 928.000 spettatori con il 5.8% di share.

segreti di famiglia 5

Su Rai3 Report ha raccolto davanti al video 1.290.000 spettatori con il 7.6% (anteprima – dalle 20.58 alle 21.47 – a 1.078.000 e il 6.1%, Plus dalle 23.03 alle 23.23: 1.027.000 – 8%). Su Rete4 Zona Bianca viene visto da 693.000 spettatori con il 5.6% di share. Su La7 Propaganda Live – Best ha interessato 206.000 spettatori con l’1.6%. Su Tv8 Italia’s got talent Best Of ha registrato 411.000 spettatori con il 2.8% (episodio in replica in seconda serata: 203.000 – 4.5%). Sul Nove Che Tempo Che Fa – Best Of segna 270.000 spettatori con l’1.6% (presentazione di 8 minuti: 219.000 – 1.4%). Sul 20 L’uomo con i pugni di ferro ha coinvolto 261.000 spettatori con l’1.5%.

Su Rai4 Criminal Minds Evolution intrattiene 316.000 spettatori (1.9%). Su Iris Radiactive ha ottenuto 217.000 spettatori (1.3%). Su RaiMovie Quello che veramente importa interessa 266.000 individui (1.6%). Su Cielo The Punisher segna 337.000 spettatori e il 2.1%. Su Real Time – dalle 22.07 alle 23.54 - 90 Giorni per Innamorarsi segna 354.000 spettatori con il 2.5%. Su Top Crime Maigret e il Corpo senza Testa segna 323.000 spettatori e l’1.9%.

svizzera – germania 7

Access Prime Time

In crescita Paperissima.

Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie 2.514.000 spettatori (14.9%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine ha totalizzato 1.033.000 spettatori (6.2%). Su Rai3 Illuminate arriva a 713.000 spettatori (4.5%). Su Rete4 Stasera Italia Weekend ha convinto 692.000 spettatori (4.3%) nella prima parte e 790.000 spettatori (4.5%) nella seconda parte. Su La7 In Onda convince 914.000 spettatori pari al 5.4%. Su Tv8 4 Ristoranti raggiunge 465.000 spettatori (share del 2.8%).

Preserale

1,2 milioni per la Formula1 in differita su Tv8.

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente sigla 2.170.000 spettatori con il 18.4% mentre Reazione a Catena fa sintonizzare 3.200.000 spettatori con il 23.5%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida ha raccolto 1.562.000 spettatori (14%) mentre Caduta Libera ha intrattenuto 1.956.000 spettatori (14.8%). Su Rai2 The Blacklist ha registrato 183.000 spettatori (1.4%).

segreti di famiglia 3

Che Todd ci aiuti segna 204.00 spettatori e l’1.4%. Su Italia1 Studio Aperto Mag ha incollato davanti al video 457.000 spettatori (3.8%) mentre C.S.I. – Scena del Crimine ha siglato 557.000 spettatori (3.8%). Su Rai3 l’informazione dei TGR segna 2.225.000 spettatori con il 15.8%. Blob segna 1.012.000 spettatori e il 6.6%. Su Rete4 Terra Amara ha appassionato 498.000 spettatori con il 3.3%. Su La7 Eden – Missione Pianeta registra 163.000 spettatori (1.2%). Su Tv8 il Gran Premio di Formula 1 in differita raduna 1.253.000 spettatori (11%). Sul Nove Little Big Italy sigla 287.000 spettatori (2.4%).

Daytime Mattina

Weekly al 19.1%.

svizzera – germania 6

Su Rai1 Linea Verde Estate ha convinto 528.000 spettatori con il 15.7% (presentazione: 351.000 – 13.3%). Il TG1 delle 8 ha interessato 807.000 spettatori (18.7%). Uno Mattina Weekly segna 992.000 spettatori con il 19.1% (presentazione di 9 minuti: 746.000 – 16.3%). Check Up è visto da 1.040.000 spettatori con il 18.1%. Su Canale5 Prima Pagina TG5 raccoglie 393.000 spettatori (16.9%) mentre il TG5 Mattina delle 8 segna 966.000 spettatori con il 21.4%. I Viaggi del Cuore sigla 626.000 spettatori (11.6%) mentre la Santa Messa realizza un ascolto di 858.000 telespettatori con il 14.5% di share.

sigfrido ranucci report 1

Su Rai2 Performer Italian Cup raccoglie 156.000 spettatori (2.8%) e I Mestieri di Mirko ha tenuto compagnia a 181.000 spettatori con il 3.1% e 237.000 spettatori con il 3.9%. Su Italia1 Young Sheldon colleziona 217.000 spettatori (3.8%) nel primo episodio e 228.000 spettatori (3.9%) nel secondo episodio. Due Uomini e Mezzo ha intrattenuto 210.000 spettatori (3.4%) nel primo episodio della giornata. Su Rai3 Protestantesimo raduna 90.000 spettatori (2%) mentre Sulla Via di Damasco convince 141.000 spettatori (2.8%). Un Ettaro di Cielo è la scelta di 166.000 spettatori (2.9%). Su Rete4 Mr Wrong – Lezioni d’Amore ha coinvolto 101.000 spettatori con l’1.8%.

Dopo una presentazione (103.000 – 1.8%), Dalla Parte degli Animali raggiunge 202.000 spettatori con il 3.2% (I Saluti: 235.000 – 3.2%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 142.000 spettatori con il 4.9% nelle News e, dopo il TG La7 a 202.000 spettatori (5.6%), di 243.000 spettatori con il 4.8% nel Dibattito. Camera con Vista è la scelta di 211.000 spettatori (3.6%) mentre Uozzap ha interessato 202.000 spettatori (3.4%).

Daytime Mezzogiorno

Bene Sport Mediaset che segna il 7.9%.

svizzera – germania 5

Su Rai1 A Sua Immagine ha portato a casa un a.m. di 1.318.000 spettatori con il 18.7%. Al suo interno la Santa Messa raduna 1.282.000 spettatori con il 19.3% e l’Angelus raccoglie 1.955.000 spettatori con il 22.1%. Linea Verde Estate ha registrato 2.869.000 spettatori con il 23.7% (breve presentazione: 2.073.000 – 20.5%). Su Canale5 Le Storie di Melaverde ha interessato 863.000 spettatori (13.5%) e 1.122.000 spettatori (15.9%) mentre Melaverde raccoglie 1.893.000 spettatori con il 18.9%. Su Rai2 La Nave dei Sogni ha convinto 366.000 spettatori (4.1%). Su Italia1 Due Uomini e Mezzo ha intrattenuto 272.000 spettatori (4.3%) nel secondo episodio e 288.000 spettatori (4.2%) nel terzo episodio della giornata.

Dopo Studio Aperto, Sport Mediaset ha registrato un a.m. di 1.077.000 spettatori con il 7.9%. Su Rai3 O Anche No Estate è la scelta di 276.000 spettatori (4%) mentre il TG3 delle 12 registra 528.000 spettatori (5.8%) e Play Books raccoglie 226.000 spettatori (1.7%). Su Rete4, dopo il TG, Anni 50 ha fatto compagnia a 200.000 spettatori con l’1.6%. Su La7 L’Ingrediente Perfetto segna 121.000 spettatori (1.8%). La7 Doc The Royals ha raggiunto 149.000 spettatori e l’1.6%. L’Aria che Tira – Il Diario raccoglie 231.000 spettatori (1.8%).

segreti di famiglia 2

Daytime Pomeriggio

Il 5% per Sinner su Sky.

Su Rai1 Domenica In - Il Meglio ha intrattenuto 1.489.000 spettatori (12%). Dalla Strada al Palco si porta a 1.190.000 spettatori con l’11.5% (presentazione: 1.009.000 – 8.7%). Su Canale5 L’Arca di Noè ha raccolto 2.129.000 spettatori con il 15.7%. Beautiful ha intrattenuto 2.133.000 spettatori (16.5%). Endless Love ha raccolto 2.151.000 spettatori (18%). A seguire Verissimo – Le Storie ha convinto 1.673.000 spettatori (16.6%) nella prima parte e 1.358.000 spettatori (13.2%) nella seconda parte denominata Giri di Valzer. Su Rai2 Dribbling Europei ha raccolto 710.000 spettatori con il 5.3%. Urban Green ha radunato 334.000 spettatori (2.6%). 2 al Volante ha convinto 232.000 spettatori (1.9%).

svizzera – germania 4

I Campionati Italiani di Ciclismo hanno raccolto 629.000 spettatori con il 6%. Su Italia1 E-Planet raccoglie 599.000 spettatori (4.5%) mentre Scuola di Polizia 4 – Cittadini in Guardia ha interessato 392.000 spettatori (3.2%). Superman & Lois ha registrato 199.000 spettatori (1.9%), nel primo episodio, e 183.000 spettatori (1.8%), nel secondo episodio. Su Rai3 l’appuntamento con i TGR ha interessato 2.292.000 spettatori con il 17.3%. Big Eyes ha ottenuto 737.000 spettatori (6.1%). Hudson and Rex ha coinvolto 453.000 spettatori con il 4.3% mentre Kilimangiaro Collection ha raccolto 724.000 spettatori (7.1%).

zona bianca

Su Rete4 Tentacoli ha registrato 326.000 spettatori (2.7%). Su La7 il lungo appuntamento – dalle 14.06 alle 19.12 – con la Coppa del Mondo di Ginnastica Ritmica – è visto da 343.000 spettatori (3.1%). Su Tv8 Paura in Volo raccoglie 471.000 spettatori con il 3.8%. Tv8 Sport ha interessato 382.000 spettatori e il 3.3%. Su Sky Sport Tennis – dalle 14 alle 16.22 – l’Atp 500 di Tennis segna 616.000 spettatori con il 5%. Su Sky Sport Uno – dalle 14.52 alle 16.33 – il Gran Premio di Formula1 di Spagna segna 343.000 spettatori e il 2.9%.

Seconda Serata

svizzera – germania 3

Dilemmi al 5.3%.

Su Rai1 Notti Europee ha conquistato un ascolto di 999.000 spettatori (share dell’11.7%). La replica di Svizzera-Germania segna 224.000 spettatori e il 6.7% fino all’1.59. Su Canale5 Station 19 raccoglie 612.000 spettatori con il 10.6%. Su Rai2 La Perla di Ruby ha raccolto 438.000 spettatori (3.7%). Su Italia1 Ti stimo fratello segna un netto di 304.000 spettatori pari al 5.3%. Su Rai3 Dilemmi ha raggiunto 517.000 spettatori (5.3%) mentre TG3 Mondo è visto da 329.000 spettatori (5.1%). Su Rete4 L’intrigo della collana è la scelta di 158.000 spettatori (5.2%) nella prima parte. Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza in replica è la scelta di 208.000 spettatori (2.2%). A seguire Naked Attraction Italia segna 81.000 spettatori e il 2.4%.

Telegiornali

TG1

Ore 13:30 3.718.000 (27.3%)

svizzera – germania 2

Ore 20:00 3.830.000 (24.9%)

TG2

Ore 13:00 1.350.000 (10.1%)

Ore 20:30 947.000 (5.8%)

TG3

Ore 14:15 1.677.000 (13.2%)

Ore 19:00 1.512.000 (12%)

TG5

Ore 13:00 2.593.000 (19.4%)

Ore 20:00 3.050.000 (19.6%)

STUDIO APERTO

Ore 12:25 1.079.000 (9.8%)

Ore 18:30 415.000 (3.8%)

TG4

Ore 11:55 278.000 (3.1%)

Ore 18:55 500.000 (4%)

TG LA7

svizzera – germania 1

Ore 13:30 671.000 (5%)

Ore 20:00 1.133.000 (7.3%)

segreti di famiglia 1