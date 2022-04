PIPPITEL! SU RAI1 LA PRIMA PUNTATA DI “NERO A METÀ 3” CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 21% DI SHARE E 4.6 MILIONI DI SPETTATORI. BATTUTA “L’ISOLA DEI FAMOSI” CHE SI FERMA AL 17.8% - SU RAI3 TORNA “REPORT”: RANUCCI SI FRIGGE SALVINI PER I RAPPORTI CON LA RUSSIA E ACCHIAPPA IL 9.5% DI SHARE, DOPPIANDO PORRO CON “QUARTA REPUBBLICA” SU RETE4 (5.6%) – SU LA7 LA SERIE TV CON ZELENSKY NON VA OLTRE IL 3.5% - AMADEUS (20.4%) BATTE “STRISCIA” (15.7%). PALOMBA (4.7%), GRUBER (7.8%)

Nella serata di ieri, lunedì 4 aprile 2022, su Rai1 Nero a Metà 3, in onda dalle 21.35 alle 23.31, ha conquistato 4.611.000 spettatori pari al 21% di share. Su Canale 5 L’Isola dei Famosi, in onda dalle 21.45 alle 25.20, ha raccolto davanti al video 2.694.000 spettatori pari al 17.8% di share. Su Rai2 Delitti in Paradiso ha interessato 832.000 spettatori pari al 3.8% di share. Su Italia 1 Red ha catturato l’attenzione di 1.192.000 spettatori (5.3%).

Su Rai3 Report ha raccolto davanti al video 2.166.000 spettatori pari ad uno share del 9.5%. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 970.000 spettatori con il 5.6% di share. Su La7 Servant of the People ha registrato 821.000 spettatori con uno share del 3.4%. Su TV8 Tutti per 1 – 1 per Tutti ha segnato l’1.6% con 348.000 spettatori mentre sul Nove Ender’s Game ha catturato l’attenzione di 201.000 spettatori (0.9%). Su Rai Movie Jonathan degli Orsi sigla l’1.2% con 285.000 spettatori e sul 20 300 raggiunge l’1.2% con 275.000 spettatori. Su Sky Sport Calcio il match di Serie A Milan-Bologna sigla l’1.6% con 390.000 spettatori.

Access Prime Time

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ottiene 5.065.000 spettatori con il 20.4%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 3.898.000 spettatori con uno share del 15.7%. Su Rai2 Tg2 Post segna il 4.4% con 1.099.000 spettatori. Su Italia1 NCIS ha registrato 1.506.000 spettatori con il 6.2%. Su Rai3 Che Succ3de? ha convinto 1.212.000 spettatori pari al 5.2% e Un Posto al Sole ha appassionato 1.706.000 spettatori pari al 6.9%.

Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.122.000 individui all’ascolto (4.7%) nella prima parte e 1.045.000 (4.2%) nella seconda, mentre su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.944.000 spettatori (7.8%). Su TV8 Guess my Age intrattiene 364.000 spettatori con l’1.5% di share e sul Nove Deal with It – Stai al Gioco ha raccolto 392.000 spettatori con l’1.6%. Su Real Time Cortesie per gli Ospiti si porta al % con .000 spettatori. Su Rai 4 Pillole contro la Disinformazione si porta all’1.3% con 312.000 spettatori.

Preserale

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.207.000 spettatori (21.2%) mentre L’Eredità ha giocato con 4.827.000 spettatori (25.9%). Su Canale 5 Avanti il Primo! segna 2.313.000 spettatori con il 15.9% di share e Avanti un Altro! 3.592.000 con il 19.7% di share. Su Rai2 Blue Bloods ha raccolto 550.000 spettatori con il 3.1% e The Good Doctor 678.000 (3.2%). Su Italia1 CSI Miami segna il 3.2% con 667.000 spettatori. Su Rai3 il TGR informa 2.321.000 spettatori con l’11.8% di share e Blob segna 991.000 spettatori con il 4.6%. Su Rete 4 Tempesta D’Amore sigla il 4% con 879.000 spettatori. Su La7 TgLa7 Speciale interessa 597.000 spettatori (4.3%). Su Tv8 MasterChef fa compagnia a 219.000 spettatori (1.2%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è la scelta di 185.000 spettatori (0.9%).

Daytime Mattina

Su Rai1 Tg1 – Edizione Straordinaria informa 876.000 telespettatori con il 15.4% di share e UnoMattina 1.011.000 (18.2%). La prima parte di Storie Italiane interessa a 958.000 spettatori (17.9%). Su Canale5 Tg5 Mattina informa 1.273.000 spettatori (21%) e Mattino Cinque News 1.086.000 spettatori (18.8%) nella prima parte e 963.000 (18.1%) nella seconda. Su Rai 2 Radio 2 Social Club sigla il 4.5% con 254.000 spettatori. Su Italia 1 Chicago Fire è la scelta di 147.000 spettatori (2.5%), Chicago MED di 164.000 (3.1%) e Chicago P.D. di 191.000 (3.4%).

Su Rai3 Agorà convince 419.000 spettatori pari al 7.1% di share e Agorà Extra si porta al 5.2% con 279.000 spettatori. Su Rete 4 l’appuntamento con Hazzard registra 137.000 spettatori con share del 2.6%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 98.000 spettatori con il 2.4% nelle News e 225.000 (3.8%) nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 214.000 spettatori pari al 4%.

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane fa compagnia a 980.000 spettatori (\5.2%) e E’ Sempre Mezzogiorno a 1.780.000 spettatori (15.8%). Su Canale 5 Forum arriva a 1.615.000 telespettatori con il 19.1%. Su Rai2 I Fatti Vostri segna 674.000 spettatori con il 9.7% nella prima parte e 1.043.000 (9.9%) nella seconda. Su Italia 1 Chicago P.D. è la scelta di 318.000 spettatori con il 4.1% di share, La Pupa e il Secchione Short interessa a 761.000 spettatori (5.9%) e l’appuntamento con Sport Mediaset ha ottenuto 894.000 spettatori con il 6.2%.

Su Rai3 Elisir è seguito da 343.000 spettatori (5.3%), il TG delle 12 da 813.000 spettatori (8.9%), Quante Storie si porta al 5.7% con 740.000 spettatori e Passato e Presente è la scelta di 617.000 spettatori pari al 4.3% di share. Su Rete4 Il Segreto ha appassionato 153.000 spettatori con l’1.4% di share e La Signora in Giallo fa compagnia a 753.000 spettatori (5.4%). Su La7 L’Aria che Tira Estate interessa 345.000 spettatori con share del 5.2% nella prima parte e 500.000 spettatori con il 4.4% nella seconda parte denominata ‘Oggi’. Su Tv8 4 Ristoranti raccoglie 159.000 spettatori (1.4%).

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Oggi è un Altro Giorno intrattiene 1.763.000 spettatori (13.9%) e Il Paradiso delle Signore fa compagnia a 2.145.000 spettatori (19.8%). La Vita in Diretta informa 2.052.000 spettatori con il 17.1% (presentazione 1.628.000 – 15.2%). Su Canale5 Beautiful fa compagnia a 2.378.000 spettatori (16.7%), Una Vita ha convinto 2.374.000 spettatori con il 17.4% di share mentre Uomini e Donne si porta al 24.5% con 2.955.000 spettatori (finale 2.373.000 – 21.6%). Amici interessa a 2.069.000 spettatori (19.2%) e la striscia de L’Isola dei Famosi a 2.078.000 (19.9%); Love is in the Air interessa a 1.879.000 spettatori (17.7%), Pomeriggio Cinque a 1.882.000 spettatori con il 15.7% (presentazione 1.763.000 – 16.2%, saluti 1.740.000 – 12.9%).

Su Rai 2 Ore 14 interessa a 747.000 spettatori (5.6%), Detto Fatto ha convinto 495.000 spettatori con il 4.5% di share e Castle piace a 283.000 spettatori (2.5%). Su Italia1 I Simpson intrattengono 557.000 spettatori (4%) nel primo episodio, 736.000 (5.4%) nel secondo e 526.000 (4.1%) nel terzo. Big Bang Theory è la scelta di 373.000 spettatori (3.3%) e Modern Family intrattiene 230.000 spettatori (2.2%).

Su Rai3 il Tg3 Regione informa 2.366.000 spettatori (17%) e Tg3 Speciale 403.000 spettatori con il 3.7% di share; Geo registra 1.254.000 spettatori con il 10% di share (Aspettando Geo 748.000 – 6.9%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 858.000 spettatori con il 6.6%. Su La7 Tagadà ha ottenuto 447.000 spettatori con il 3.9% e Tagadà#Focus 414.000 (4%). Su TV8 Amore a Windfields è la scelta di 225.000 spettatori (2%).

Seconda Serata

Su Rai1 Via delle Storie convince 1.036.000 spettatori con il 10% di share. Su Canale 5 Tg5 Notte ha totalizzato una media di 504.000 spettatori pari ad uno share del 15.5%. Su Rai2 Restart segna 296.000 spettatori con il 3%. Su Rai 3 Fame d’Amore segna il 5.6% con 794.000 spettatori. Su Italia1 Tiki Taka – La Repubblica del Pallone viene visto da una media di 379.000 ascoltatori con il 6.2% di share (presentazione 618.000 – 4.9%). Su Rete4 Motive ha segnato il 3.3% con 150.000 spettatori.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.452.000 (23.9%)

Ore 20.00 5.430.000 (24.6%)

TG2

Ore 13.00 1.990.000 (14.7%)

Ore 20.30 1.399.000 (5.8%)

TG3

Ore 14.25 1.491.000 (11%)

Ore 19.00 1.808.000 (10.6%)

TG5

Ore 13.00 2.806.000 (20.5%)

Ore 20.00 4.425.000 (19.8%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.205.000 (10.7%)

Ore 18.30 640.000 (4.6%)

TG4

Ore 12.00 289.000 (3.3%)

Ore 18.55 631.000 (3.6%)

TGLA7

Ore 13.30 684.000 (4.8%)

Ore 20.00 1.371.000 (6.1%)

report

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di lunedì 4 aprile 2022 vedono il grande ritorno di Sigfrido Ranucci con il suo Report. Il nuovo ciclo del programma di approfondimento di Rai3 è infatti partito a razzo indagando sui rapporti tra Matteo Salvini, Lega e Vladimir Putin e riesumando il patto siglato a Mosca il 6 marzo 2017 tra il leader del Carroccio e Sergey Zheleznyak, responsabile esteri di “Russia Unita”, il partito di Putin, unico caso di accordo scritto stipulato da una forza politica italiana con una straniera.

report 1

Rincorrendo i protagonisti del suddetto contratto e sviscerandone le caratteristiche alla luce dell'odierna crisi ucraina con tanto d'intervista all'oligarca Konstantin Malofeev, uno dei principali sostenitori del Presidente russo e in passato finanziatore di movimenti di ultradestra in Europa secondo il quale "Salvini può essere il Putin italiano", Report ha totalizzato il 9.5% con 2.166.000 doppiando di fatto il competitor Nicola Porro con il suo Quarta Repubblica che su Rete4 ha radunato il 5.6% di share con 970.000 spettatori.

SIGFRIDO RANUCCI

In concomitanza con Report, sempre restando al centro dell'attualità, ecco che su La7 è andata in onda la strombazzatissima serie Tv satirica che Volodymyr Zelensky interpretò prima di diventare Presidente dell'Ucraina. Doppiato da Luca Bizzarri - non esattamente l'erede di Nando Gazzolo - Zelensky in veste di attore si è però fermato al 3.4% di share con 821.000 spettatori.

sigfrido ranucci SIGFRIDO RANUCCI DI REPORT sigfrido ranucci