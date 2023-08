PIPPITEL! SU RAI1 IL PROGRAMMA DI ALBERTO ANGELA, “NOOS - L'AVVENTURA DELLA CONOSCENZA”, CHIUDE LA PRIMA STAGIONE CON IL 15.1% DI SHARE E 1.9 MILIONI DI SPETTATORI – SU CANALE5 LA REPLICA DI “MICHELLE IMPOSSIBLE & FRIENDS” SI FERMA AL 13% - SU RAI3 “IL CORAGGIO DI ESSERE FRANCO” DEDICATO A BATTIATO FA IL 5.4% - “TECHETECHETÈ” (19.4%), “PAPERISSIMA SPRINT ESTATE” (14.4%) - APRILE E TELESE (6.6%), GENTILI (4.3%)

Marco Zonetti per Dagospia

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di giovedì 3 agosto 2023, in prima serata, vedono su Rai1 il programma di Alberto Angela, Noos - L'avventura della Conoscenza, chiudere la sua prima stagione con il 15.1% e 1.970.000 spettatori, battendo la replica di Michelle Impossible & Friends condotto da Michelle Hunziker su Canale5, con i suoi 1.414.000 appassionati pari al 13.0%.

Per l'approfondimento, In Onda - Prima Serata su La7 condotto da Marianna Aprile e Luca Telese si ferma al 4.8% di share con 673.000 affezionati, superato dal documentario di Rai3, Il coraggio di essere Franco dedicato a Franco Battiato, che ne ha radunati invece 760.000 con il 5.4% e dai telefilm di Rai2 e Italia1. Vediamo, per numero di spettatori, la classifica dei programmi di prima serata:

Noos - L'avventura della conoscenza (Rai1) - 1.970.000

Michelle Impossible (Canale5) - 1.414.000

Chicago Fire (Italia1) - 1.055.000

Il coraggio di essere Franco (Rai3) - 760.000

Squadra Speciale Cobra 11 (Rai2) - 740.000

In Onda Prima Serata (La7) - 673.000

Déjà vu - Corsa contro il tempo (Rete4) - 640.000

The legend of Zorro (Nove) - 401.000

The Core (Tv8) - 276.000

In access prime time, Techetechetè su Rai1 conquista il 19.4%, mentre su Canale5 Paperissima Sprint Estate raccoglie il 14.4%. Per l'approfondimento, In Onda Estate con Aprile e Telese su La7 il 6.6%, Veronica Gentili con Controcorrente su Rete4 il 4.1% e il 4.3% e Tg2 Post Estate il 4.8%. Vediamo, nel dettaglio, gli ascolti di tutti i programmi della giornata di ieri:

Prima Serata

Rai1: Noos – L’avventura della conoscenza 1.970.000 (15.1%). Canale5: Michelle Impossible & Friends 1.414.000 (13%). Rai2: Squadra Speciale Cobra 11 740.000 (5.4%). Italia1: Chicago Fire 1.055.000 (7.4%). Rai3: Il coraggio di essere Franco 760.000 (5.4%). Rete4: Deja vu – Corsa contro il tempo 640.000 (5.1%). La7: In Onda Estate – Prima Serata 673.000 (4.8%). Tv8: The Core 276.000 (2.2%). Nove: La leggenda di Zorro 401.000 (3.2%).

Access Prime Time

Rai1: Techetechetè 2.960.000 (19.4%). Canale5: Paperissima Sprint Estate 2.193.000 (14.4%). Rai2: Tg2 Post Estate 741.000 (4.8%). Italia1: C.S.I. Miami 941.000 (6.3%). Rai3: Via dei Matti n° 0 684.000 (4.8%), Un Posto al Sole 1.387.000 (9.1%). Rete4: Controcorrente Estate 598.000 (4.1%) nella prima parte, 668.000 (4.3%) nella seconda. La7: In Onda Estate 1.004.000 (6.6%). Tv8: 4 Hotel 357.000 (2.4%). Nove: Cash or Trash – Chi Offre di Più 389.000 (2.6%).

Preserale

Rai1: Reazione a Catena – L’Intesa Vincente 2.077.000 (22.6%), Reazione a Catena 3.167.000 (27.8%). Canale5: Caduta Libera – Inizia la Sfida 1.153.000 (13.1%), Caduta Libera 1.617.000 (14.6%). Rai2: i Mondiali di Ciclismo 278.000 (2.5%). Italia1: Studio Aperto Mag 377.000 (3.9%) e C.S.I. Miami 596.000 (4.7%). Rai3: Tg Regione 1.767.000 (14.6%), Blob636.000 (4.8%). Rete4: Tempesta d’Amore 517.000 (3.9%). La7: Padre Brown 124.000 (1.6%) nel primo episodio, 152.000 (1.4%) nel secondo. Tv8: 4 Ristoranti 322.000 (2.9%). Nove: Cash or Trash – Chi Offre di Più? 316.000 (2.5%).

Seconda Serata

Rai1: Noos – Viaggi nella Natura 587.000 (9.6%). Canale5: Tg5 Notte 397.000 (11.3%). Rai2: Non mi dire "Te l’ho detto" 208.000 (3.4%). Italia1: Chicago Med 598.000 (7.4%). Rai3: 100 opere d’arte tornano a casa 274.000 (3.2%), presentazione 311.000 (3%). Rete4: The Doorman 201.000 (4.2%). La7: Bello onesto emigrato Australia sposerebbe compaesana illibata 229.000 (3.6%).

DAYTIME

Mattina

Rai1: TgUnomattina – Rassegna Stampa 269.000 (12.3%), Tg1 ore 7.00 452.000 (14.6%), TgUnomattina Estate 709.000 (18.7%), Tg1 Ore 8.00 881.000(22.1%), Uno Mattina Estate 669.000 (16.8%). Canale5: Prima Pagina Tg5 492.000 (19.9%), Tg5 Mattina 949.000 (23.8%), Morning News 695.000 (17.8%) nella prima parte, 618.000 (17.2%) nella seconda. Rai2: Tg2 Ore 8.30 128.000 (3.1%), Radio2 Happy Family 170.000 (4.5%), Tg2 Storie 120.000 (3.3%), Tg2 Flash 135.000 (3.5%).

Italia1: Dr. House – Medical Division 116.000 (3%) nel primo episodio, 137.000 (3.8%) nel secondo, C.S.I. New York 150.000 (3.9%) nel primo episodio. Rai3: Agorà Estate 186.000 (4.7%), presentazione 135.000 (3.4%), Agorà Extra 149.000(4.2%), Elisir – A Gentile Richiesta 123.000 (3.3%). Rete4: Agenzia Rockford 40.000 (1%), Detective in Corsia 45.000 (1.3%). La7: Omnibus 166.000 (4.5%), Coffee Break Estate 141.000 (3.9%).

Mezzogiorno

Rai1: Camper in Viaggio 1.135.000 (16.8%), Camper 1.494.000 (15.3%). Canale5: Forum (Il meglio di) 1.107.000 (17.7%). Rai2: Tg Sport 143.000 (3.6%), Dream Hotel – Chiang Mai 335.000 (5.1%). Italia1: C.S.I. New York 246.000 (4.5%), Sport Mediaset 664.000 (6.1%). Rai3: Doc Martin 244.000 (5.4%), Tg3 ore 12.00 631.000 (10.1%), Quante Storie 417.000 (5.2%) nella prima parte, 398.000 (3.9%) nella seconda, Passato e Presente 482.000 (4.4%). Rete4: Carabinieri 5 103.000 (2.5%), Il Segreto 142.000 (1.6%), La Signora del West 293.000 (2.7%). La7: L’Aria che Tira Estate 196.000 (4.4%) L’Aria che Tira Estate (Oggi) 312.000 (3.5%).

Pomeriggio

Rai1: Tg1 Economia 1.801.000 (16.4%), Don Matteo 10 1.136.000 (11.3%) nel primo episodio, 1.043.000 (13%) nel secondo, Sei Sorelle 777.000 (10.7%), Tg1 919.000 (13.4%), Estate in Diretta 1.368.000 (18.3%) presentazione 971.000 (14.3%). Canale5: Beautiful 2.304.000 (21.1%), Terra Amara 2.362.000 (22.8%), La Promessa 1.848.000 (21.7%), My Home My Destiny 1.492.000 (20%), Un Altro Domani 950.000 (13.2%). Rai2: Campionati Mondiali Paralimpici di Nuoto 217.000 (2.1%), Squadra Speciale Cobra 11 205.000 (2.3%), I Misteri di Martha’s Vineyard 240.000 (3.2%), Candice Renoir 279.000 (4%).

Italia1: I Simpson 368.000 (3.4%) nel primo episodio, 404.000 (4%) nel secondo, I Griffin 318.000 (3.6%). Magnum P.I. 266.000 (3.4%) nel primo episodio e 359.000 (5.1%) nel secondo, Person of Interest 283.000 (4%). Rai3: Tg Regione 1.912.000 (17.6%), Superquark più 393.000 (4.7%) nella prima parte, 335.000 (4.2%) nella seconda, Di là dal fiume e tra gli alberi 344.000 (4.6%), Overland 543.000 (7.9%), Geo Magazine 747.000 (9.7%). Rete4: Lo Sportello di Forum Estate 621.000 (6.4%), Tg4 – Diario del Giorno 413.000 (5.4%) nella prima parte, 407.000 (5.6%) nella seconda. Ma chi ti ha dato la patente? 208.000 (2.8%). La7: Eden – Un pianeta da salvare 184.000 (2.2%), C’era una volta… il Novecento 126.000 (1.8%).

Principali notiziari della giornata

TG1

13.30 - 2.459.000 (22.3%)

20.00 - 3.476.000 (25.9%)

TG2

13.00 - 1.411.000 (13.3%)

20.30 - 870.000 (5.9%)

TG3

14.25 - 1.227.000 (12%)

19.00 - 1.280.000 (12.5%)

TG4

11.55 - 211.000 (3.4%)

18.55 - 368.000 (3.5%)

TG5

13.00 - 2.543.000 (23.7%)

20.00 - 2.574.000 (18.9%)

STUDIO APERTO (Italia1)

12.25 - 1.083.000 (12.2%)

18.30 - 444.000 (5.4%)

TGLA7

13.30 - 470.000 (4.3%)

20.00 - 761.000 (5.6%)

