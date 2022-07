PIPPITEL! - SU RAI1 LA REPLICA DI “DON MATTEO 12” HA CONQUISTATO LA PRIMA SERATA CON IL 14.8% DI SHARE E 2.1 MILIONI DI SPETTATORI. SU RAI2 LA PRIMA PUNTATA DI “TIM SUMMER HITS” FA IL 12% E SUPERA IL RIPASSONE DI “SCHERZI A PARTE” SU CANALE5 CHE SI FERMA AL 9.7% - SU RETE4 “ZONA BIANCA” AL 6.1% - “TECHETECHETÈ” (20.8%), “PAPERISSIMA” (14.4%), GENTILI (4.6%), GRUBER (7.4%)

Fabio Fabbretti per www.davidemaggio.it

tim summer hits 3

Nella serata di ieri, giovedì 30 giugno 2022, su Rai1 la replica di Don Matteo 12 ha conquistato 2.115.000 spettatori pari al 14.8% di share. Su Canale5 Scherzi a Parte in replica ha incollato davanti al video 1.259.000 spettatori con uno share del 9.7%. Su Rai2 la prima puntata di Tim Summer Hits arriva a 1.578.000 spettatori pari al 12%. Su Italia1 FBI: Most Wanted ha raccolto 1.000.000 spettatori (6.8%). Su Rai3 L’uomo che voleva diventare Cesare è seguito da 735.000 spettatori con il 5.8%. Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 737.000 spettatori (6.1%).

don matteo 13 6

Su La7 La figlia del generale registra 768.000 spettatori pari al 5.4%. Su Tv8 Antonino Chef Academy segna 264.000 spettatori (1.8%). Sul Nove Mr. and Mrs. Smith è visto da 371.000 spettatori (2.7%). Su Iris Resa dei conti a Little Tokyo arriva a 437.000 spettatori (2.9%). Su Rai Premium Katie Fforde – Ritorno a East Point è scelto da 314.000 spettatori (2.1%). Su Sky Uno la prima puntata della nuova stagione di 4 Hotel ha raggiunto lo 0.9% (419.000 spettatori cumulati considerando +1, repliche, on demand).

Access Prime Time

tim summer hits 4

Tg2 Post al 5.3% (prima del Summer Hits).

Su Rai1 Techetechetè realizza un ascolto di 3.197.000 spettatori con il 20.8%. Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie una media di 2.225.000 spettatori pari al 14.4%. Su Rai2 Tg2 Post interessa 824.000 spettatori (5.3%). Su Italia1 N.C.I.S. conquista 1.220.000 spettatori con il 7.9%. Su Rai3 l’Atletica Leggera, in onda dalle 20:01 alle 22:03, è vista da 749.000 spettatori (5%). Su Rete4 Controcorrente ha radunato 648.000 individui all’ascolto (4.4%) nella prima parte e 711.000 spettatori (4.6%) nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.131.000 spettatori (7.4%). Su Tv8 Celebrity Chef interessa 349.000 spettatori (2.3%). Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 287.000 spettatori (1.9%).

Preserale

Reazione a Catena supera il 28%.

scherzi a parte

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.142.000 spettatori pari al 23.4%, mentre Reazione a Catena è visto da 3.285.000 spettatori pari al 28.5%. Su Canale5, in replica, Avanti il Primo! ha intrattenuto 1.024.000 spettatori (11.7%), mentre Avanti un Altro! ha convinto 1.657.000 spettatori (14.8%).

Su Rai2 Drusilla e l’Almanacco del Giorno Dopo raccoglie 490.000 spettatori con il 3.6%. Su Italia1 C.S.I.Miami è visto da 529.000 spettatori (4.1%). Su Rai3 Tg Regione informa 1.652.000 spettatori pari al 13.7%. Su Rete4 Tempesta d’Amore interessa 631.000 spettatori (4.6%). Su La7 Speciale TgLa7 ha totalizzato 204.000 spettatori (2.2%). Su Tv8 Home Restaurant ha conquistato 150.000 spettatori (1.2%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? totalizza 197.000 spettatori (1.6%).

Daytime Mattina

Basso Dr House.

tim summer hits 2

Su Rai1 Tg1mattina – Rassegna Stampa interessa 298.000 spettatori con il 12.7% e Tg1mattina 626.000 spettatori con il 15.6% (all’interno il Tg1 delle 8 a 871.000 e il 19.4%), mentre Unomattina Estate è visto da 652.000 spettatori con il 15.2%. Su Canale5 Tg5 Prima Pagina informa 445.000 spettatori con il 16.6% e Tg5 Mattina 1.066.000 spettatori con il 23.6%, mentre Morning News ha raccolto 862.000 spettatori con il 21.4% nella prima parte e 716.000 spettatori con il 18.5% nella seconda parte. Su Rai2 Radio2 Social Club è visto da 235.000 spettatori (5.9%), mentre Tg2 Italia arriva a 161.000 spettatori (4.1%) e Tg2 Flash a 155.000 spettatori (3.9%).

don matteo 13 5

Su Italia1 Dr. House – Medical Division ottiene un ascolto di 76.000 spettatori (2%) nel primo episodio e 100.000 spettatori (2.3%) nel secondo episodio. Su Rai3 Mattina 24 realizza un ascolto pari a 257.000 spettatori e il 10%. A seguire Agorà Estate convince 218.000 spettatori pari al 5.3% (presentazione a 246.000 e il 5.5%) e Agorà Estate Extra 228.000 spettatori pari al 6%, mentre Elisir – A Gentile Richiesta interessa 187.000 spettatori pari al 4.7%. Su Rete4 Hazzard ha raccolto 86.000 spettatori con il 2.2%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 174.000 spettatori (4.3%) e Coffee Break di 185.000 spettatori (4.8%).

Daytime Mezzogiorno

Sempre bene La nave dei sogni.

tim summer hits 1

Su Rai1 Camper raccoglie 1.250.000 spettatori (13.2%). Su Canale5 Forum in replica totalizza 1.249.000 spettatori con il 17.8%. Su Rai2, dopo Tg Sport a 181.000 spettatori (4.3%), La nave dei sogni – Singapore segna 491.000 spettatori (6.9%). Su Italia1 C.S.I. New York è seguito da 214.000 spettatori (3.3%). A seguire, dopo Studio Aperto, Sport Mediaset arriva a 847.000 spettatori (7.2%).

Su Rai3 Doc Martin interessa 256.000 spettatori (4.8%), il Tg3 delle 12 informa 778.000 spettatori (10.2%), Quante Storie conquista 558.000 spettatori (5.7%), Geo 435.000 spettatori (3.9%) e Passato e Presente 401.000 spettatori (3.4%). Su Rete4 R.I.S. Delitti Imperfetti ha incollato 129.000 spettatori (2.6%) e, dopo il tg, Il Segreto 161.000 spettatori (1.7%) e La Signora in Giallo 671.000 spettatori (5.8%). Su La7 L’Aria che Tira Estate interessa 260.000 spettatori con il 5% nella prima parte e 388.000 spettatori con il 4% nella seconda parte denominata Oggi..

zona bianca

Daytime Pomeriggio

Il 19.2% per il finale di Brave and Beautiful.

Su Rai1 le repliche di Don Matteo 7 hanno raccolto 1.182.000 spettatori con l’11.6% nel primo episodio e 1.390.000 spettatori con il 16.4% nel secondo episodio. A seguire Sei Sorelle è visto da 1.027.000 spettatori con il 13.7% e, dopo gli appuntamenti con il tg (Tg1 a 1.171.000 e il 16.3%, Tg1 Economia a 1.243.000 e il 17.5%), Estate in Diretta realizza un ascolto di 1.441.000 spettatori con il 18.7%. Su Canale5 Beautiful conquista 2.023.000 spettatori (18%), Una Vita 1.783.000 spettatori (17.6%), Un Altro Domani 1.383.000 spettatori (15.8%) e Brave and Beautiful 1.471.000 spettatori (19.2%).

don matteo 13 3

A seguire la prima tv di Kiss the Chef – Imprevisti di nozze ha ottenuto 852.000 spettatori (11.3%). Su Rai2 il Giro d’Italia Donne conquista 261.000 spettatori con il 2.8%, mentre la Pallanuoto Femminile interessa 326.000 spettatori con il 4.4%. A seguire Castle sigla 206.000 spettatori con il 2.8%. Su Italia1 I Simpson ha raccolto 429.000 spettatori (3.9%) nel primo episodio, 459.000 spettatori (4.5%) nel secondo episodio e 477.000 spettatori (5.1%) nel terzo episodio, mentre I Griffin 387.000 spettatori (4.5%).

scherzi a parte

A seguire Lethal Weapon ha conquistato 325.000 spettatori (4.2%) e N.C.I.S. Los Angeles 310.000 spettatori (4.3%) nel primo episodio e 305.000 spettatori (4%) nel secondo episodio. Su Rai3 Tg Regione informa 1.991.000 spettatori (18.5%); la replica di Overland arriva a 441.000 spettatori (5.9%) e Geo Magazine a 627.000 spettatori (7.7%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum in replica ha convinto 832.000 spettatori con l’8.5%, mentre Tg4 – Diario di Guerra arriva a 428.000 spettatori con il 5.5%. A seguire L’altra metà del cielo è visto da 295.000 spettatori con il 3.9%. Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare è visto da 302.000 spettatori pari al 3.6%, mentre I segreti della Corona – The Royal Collection incolla 185.000 spettatori pari al 2.5%.

Seconda Serata

don matteo 13 2

Anni 20, grazie al traino di Summer Hits, fa record.

Su Rai1 Porta a Porta è seguito da 521.000 spettatori con il 9.1%. Su Canale5 Tg5 Notte totalizza una media di 408.000 spettatori pari all’8.1%. Su Rai2 Anni 20 Notte segna 335.000 spettatori (7.3%). Su Italia1 Law & Order: Special Victims Unit è visto da 545.000 spettatori (5.3%) nel primo episodio e 413.000 spettatori (7.4%) nel secondo episodio. Su Rai3 Tg3 Linea Notte interessa 392.000 spettatori con il 6.3%. Su Rete4 Profondo rosso è la scelta di 118.000 spettatori (3.5%). Su La7 Fuga di mezzanotte è scelto da 105.000 spettatori (2%).

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 2.779.000 (23.7%)

Ore 20.00 3.638.000 (26.6%)

TG2

Ore 13.00 1.681.000 (14.9%)

Ore 20.30 1.100.000 (7.4%)

TG3

Ore 14.25 1.353.000 (13.5%)

Ore 19.00 1.212.000 (11.5%)

TG5

Ore 13.00 2.301.000 (20.1%)

terence hill in don matteo 3

Ore 20.00 2.484.000 (17.8%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.283.000 (13.3%)

Ore 18.30 408.000 (4.9%)

TG4

Ore 11.55 263.000 (3.6%)

Ore 18.55 393.000 (3.6%)

TGLA7

Ore 13.30 547.000 (4.8%)

Ore 20.00 766.000 (5.5%)

veronica gentili