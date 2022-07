“HO FATTO UNA CAZZATA. MI SERVE UN PO' UNA DRITTA DICIAMO PROPRIO CINQUE DITA IN FACCIA” – “LA VERITÀ” SCODELLA I MESSAGGI VOCALI SCAMBIATI TRA L’ISTRUTTORE DI KITESURF E S.J., LA RAGAZZA ITALO-NORVEGESE CHE ACCUSA CIRO GRILLO E I SUOI TRE AMICI DI STUPRO – I DUE CHATTANO DOPO LA NOTTE DELLE PRESUNTE VIOLENZE E LEI CONFESSA: “SONO ANDATA IN SPIAGGIA SENZA AVER CHIUSO OCCHIO, CIOÈ DORMITO ZERO E IN PIÙ ERO UBRIACHISSIMA. HO SGRAVATO DI BRUTTO. OGGI AVEVO BISOGNO DI UNO STACCO MENTALE” – LA RAGAZZA HA SEMPRE SOSTENUTO DI ESSERE SVENUTA MENTRE VENIVA ABUSATA, MA DAGLI AUDIO EMERGE CHE… - L'AUDIO DELLE CHAT