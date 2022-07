PIPPITEL! - SU RAI1 LA REPLICA DI “DON MATTEO 12” CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 15.1% DI SHARE. SU CANALE5 IL RIPASSONE DI “SCHERZI A PARTE” ALL’8.9%. SU RAI2 “TIM SUMMER HITS” SALE AL 12.8%. SU RETE4 “ZONA BIANCA” AL 6.3%, SU LA7 “IN ONDA – PRIMA SERATA” AL 3.8% - “TECHETECHETÈ” (19%), “PAPERISSIMA” (14.3%), GENTILI (5.1%), DE GREGORIO – PARENZO (5.7%)

Fabio Fabbretti per www.davidemaggio.it

TIM SUMMER HITS

Nella serata di ieri, giovedì 7 luglio 2022, su Rai1 la replica di Don Matteo 12 ha conquistato 2.157.000 spettatori pari al 15.1% di share. Su Canale5 Scherzi a Parte in replica ha incollato davanti al video 1.118.000 spettatori con uno share dell’8.9%. Su Rai2 Tim Summer Hits arriva a 1.613.000 spettatori pari al 12.8%. Su Italia1 FBI: Most Wanted ha raccolto 978.000 spettatori (6.5%). Su Rai3 Il cacciatore di nazisti è seguito da 688.000 spettatori con il 4.5%. Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 765.000 spettatori (6.3%).

don matteo 13 5

Su La7 In Onda – Prima Serata registra 554.000 spettatori pari al 3.8%. Su Tv8 Cops – Una Banda di Poliziotti segna 375.000 spettatori (2.5%). Sul Nove Una famiglia all’improvviso è visto da 343.000 spettatori (2.5%). Sul 20 Blade: Trinity arriva a 371.000 spettatori (2.6%). Su Rai4 City of Crime è la scelta di 364.000 spettatori con il 2.4%. Su Iris La tempesta perfetta sigla 308.000 spettatori (2.2%). Su RaiMovie Under Suspicion arriva a 361.000 spettatori pari al 2.4%.

Access Prime Time

tim summer hits 4

Su Rai1 Techetechetè realizza un ascolto di 3.016.000 spettatori con il 19%. Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie una media di 2.282.000 spettatori pari al 14.3%. Su Rai2 Tg2 Post interessa 1.021.000 spettatori (6.4%). Su Italia1 N.C.I.S. conquista 1.070.000 spettatori con il 6.8%. Su Rai3 Generazione Bellezza è visto da 900.000 spettatori (5.8%) e Un Posto al Sole da 1.387.000 spettatori (8.6%). Su Rete4 Controcorrente ha radunato 793.000 individui all’ascolto (5.1%) nella prima parte e 814.000 spettatori (5.1%) nella seconda parte. Su La7 In Onda ha interessato 910.000 spettatori (5.7%). Su Tv8 Celebrity Chef interessa 367.000 spettatori (2.3%). Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 273.000 spettatori (1.7%).

Preserale

scherzi a parte

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.406.000 spettatori pari al 24.8%, mentre Reazione a Catena è visto da 3.512.000 spettatori pari al 29.3%. Su Canale5, in replica, Avanti il Primo! ha intrattenuto 1.104.000 spettatori (12%), mentre Avanti un Altro! ha convinto 1.766.000 spettatori (15.2%). Su Rai2 Hawaii Five-0 raccoglie 431.000 spettatori con il 3.8% e Blue Bloods 687.000 spettatori con il 5%.

Su Italia1 C.S.I. Miami è visto da 505.000 spettatori (3.8%). Su Rai3 Tg Regione informa 1.773.000 spettatori pari al 14%, mentre Blob segna 608.000 spettatori pari al 4.2%. Su Rete4 Tempesta d’Amore interessa 650.000 spettatori (4.5%). Su La7 Padre Brown ha totalizzato 138.000 spettatori (1.6%) nel primo episodio e 183.000 spettatori (1.6%) nel secondo episodio. Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 171.000 spettatori (1.4%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? totalizza 218.000 spettatori (1.7%).

tim summer hits 3

Daytime Mattina

Su Rai1 Tg1mattina – Rassegna Stampa interessa 247.000 spettatori con il 10.5% e Tg1mattina 604.000 spettatori con il 15.7% (all’interno il Tg1 delle 8 a 893.000 e il 20.7%), mentre Unomattina Estate è visto da 623.000 spettatori con il 15.7%. Su Canale5 Tg5 Prima Pagina informa 449.000 spettatori con il 16.5% e Tg5 Mattina 989.000 spettatori con il 23.1%, mentre Morning News ha raccolto 695.000 spettatori con il 18.3% nella prima parte e 593.000 spettatori con il 15.3% nella seconda parte. Su Rai2 Radio2 Happy Family è visto da 159.000 spettatori (4.2%), mentre Tg2 Italia arriva a 120.000 spettatori (3.1%) e Tg2 Flash a 177.000 spettatori (4.3%). Su Italia1 Dr. House – Medical Division ottiene un ascolto di 100.000 spettatori (2.7%) nel primo episodio e 108.000 spettatori (2.6%) nel secondo episodio.

VERONICA GENTILI

Su Rai3 Rassegna Stampa realizza un ascolto pari a 285.000 spettatori e l’8.9%, Mattina 24 375.000 spettatori e il 10.2% e Rassegna Stampa Mondo 370.000 spettatori e il 9.3%. A seguire Agorà Estate convince 205.000 spettatori pari al 5.1%, mentre Elisir – A Gentile Richiesta interessa 181.000 spettatori pari al 4.7%. Su Rete4 Rizzoli & Isles ha raccolto 120.000 spettatori con il 3.2% e R.I.S. Delitti Imperfetti 2 147.000 spettatori con il 3.3%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 157.000 spettatori (4.1%) e Coffee Break di 180.000 spettatori (4.7%).

tim summer hits 2

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 Camper raccoglie 1.204.000 spettatori (14.8%). Su Canale5 Forum in replica totalizza 1.231.000 spettatori con il 18.7%. Su Rai2, dopo Tg Sport a 166.000 spettatori (3.8%), La nave dei sogni – Palau segna 441.000 spettatori (6.6%). Su Italia1 C.S.I. New York è seguito da 146.000 spettatori (2.5%). A seguire, dopo Studio Aperto, Sport Mediaset arriva a 761.000 spettatori (6.5%).

Su Rai3 il Tg3 delle 12 informa 529.000 spettatori (8%), Quante Storie conquista 478.000 spettatori (5.5%) e Passato e Presente arriva a 420.000 spettatori (3.6%). Su Rete4, dopo il tg, Il Segreto sigla 139.000 spettatori (1.5%) e La Signora in Giallo 575.000 spettatori (5%). Su La7 L’Aria che Tira Estate interessa 281.000 spettatori con il 5.8% nella prima parte e 334.000 spettatori con il 3.6% nella seconda parte denominata Oggi.

david parenzo concita de gregorio

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 le repliche di Don Matteo 8 hanno raccolto 1.275.000 spettatori con il 12.2% nel primo episodio e 1.298.000 spettatori con il 15% nel secondo episodio. A seguire Sei Sorelle è visto da 851.000 spettatori con il 10.8% e, dopo gli appuntamenti con il tg (Tg1 a 957.000 e il 12.9%, Tg1 Economia a 1.030.000 e il 14%), Estate in Diretta realizza un ascolto di 1.434.000 spettatori con il 18.7%. Su Canale5 Beautiful conquista 2.283.000 spettatori (19.7%), Una Vita 1.931.000 spettatori (18.2%), Un Altro Domani 1.560.000 spettatori (17.2%) e Terra Amara 1.325.000 spettatori (16.7%). A seguire la prima tv di Kiss the Chef – Una visita inaspettata ha ottenuto 884.000 spettatori (11.6%).

tim summer hits 1

Su Rai2 il Giro d’Italia Donne conquista 562.000 spettatori con il 5.3%, mentre il Tour de France interessa 947.000 spettatori con l’11.2% (Tour in Diretta a 822.000 e il 9.4%, Tour all’Arrivo a 1.227.000 e il 15.6%). A seguire Toureplay ottiene 547.000 spettatori con il 7.4%. Su Italia1 I Simpson ha raccolto 548.000 spettatori (4.8%) nel primo episodio, 636.000 spettatori (6%) nel secondo episodio e 555.000 spettatori (5.7%) nel terzo episodio, mentre I Griffin 450.000 spettatori (5%). A seguire Lethal Weapon ha conquistato 402.000 spettatori (4.9%) e N.C.I.S. Los Angeles 282.000 spettatori (3.7%) nel primo episodio e 354.000 spettatori (4.7%) nel secondo episodio.

scherzi a parte

Su Rai3 Tg Regione informa 2.241.000 spettatori (19.8%); la replica di Overland arriva a 517.000 spettatori (7%) e Geo Magazine a 856.000 spettatori (10.6%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum in replica ha convinto 768.000 spettatori con il 7.6%, mentre Tg4 – Diario di Guerra arriva a 386.000 spettatori con il 4.8%. A seguire I 2 deputati è visto da 308.000 spettatori con il 4%. Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare è visto da 260.000 spettatori pari al 3% e The Royals 125.000 spettatori (1.7%).

don matteo 13 4

Seconda Serata

Su Rai1 Arrivano i prof è seguito da 492.000 spettatori con l’8.3%. Su Canale5 Tg5 Notte totalizza una media di 352.000 spettatori pari al 7.3%. Su Rai2 La regina del peccato segna 244.000 spettatori (6.2%). Su Italia1 Law & Order: Special Victims Unit è visto da 631.000 spettatori (6%) nel primo episodio e 411.000 spettatori (6.7%) nel secondo episodio. Su Rai3 il Premio Strega (qui l’inconveniente di Geppi Cucciari in diretta) interessa 280.000 spettatori con il 2.9%. Su Rete4 Sud è la scelta di 159.000 spettatori (4.7%). Su La7 Servant of the People è la scelta di 138.000 spettatori (1.9%) nel primo episodio e 87.000 spettatori (2.4%) nel secondo episodio.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 2.726.000 (23.1%)

Ore 20.00 3.833.000 (26.8%)

TG2

Ore 13.00 1.472.000 (13.2%)

Ore 20.30 1.298.000 (8.3%)

TG3

Ore 14.25 1.521.000 (14.7%)

Ore 19.00 1.435.000 (13.2%)

don matteo 13 7

TG5

Ore 13.00 2.719.000 (24%)

Ore 20.00 2.649.000 (18.3%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.230.000 (13.5%)

Ore 18.30 466.000 (5.4%)

TG4

Ore 11.55 210.000 (3.2%)

Ore 18.55 470.000 (4.2%)

TGLA7

Ore 13.30 558.000 (4.8%)

Ore 20.00 866.000 (6%)

don matteo 13 2 don matteo 13 3