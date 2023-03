PIPPITEL! SU RAI1 IL RIPASSONE DI “IMMA TATARANNI” CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 21.2% DI SHARE E 3.6 MILIONI DI SPETTATORI. SU CANALE5 IL FILM “SUPEREROI” SI ARENA ALL’8.1% E SI FA SUPERARE DA “LE IENE” (9.9%) - SU RAI2 “DALLA STRADA AL PALCO” CON NEK AL 7.2% - NELLA GUERRA DEI TALK: “DIMARTEDÌ” (7.1%) “CARTABIANCA” (5.1%) “FUORI DAL CORO” (5.5%) - , VESPA (21.3%). AMADEUS (22.5%), “STRISCIA” (17.7%) - GRUBER (7.2%) DAMILANO (6.3%), PALOMBA (4.4%)

Marco Zonetti per Dagospia

imma tataranni

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di martedì 28 marzo 2023 vedono su Rai1 confermarsi il successo della fiction Imma Tataranni - Sostituto Procuratore, la cui seconda edizione in replica conquista la serata con 3.668.000 spettatori pari a 21.2% di share. Niente da fare per la prima visione del film Supereroi con Alessandro Borghi e Jasmine Trinca su Canale5, che ristagnano su una media di 1.256.000 individui all'ascolto pari all'8.1%, battuti dalle Iene su Italia1 con i loro 1.313.000 affezionati e il 9.9%.

supereroi 5

Il programma con Belen supera anche la prima puntata della nuova edizione di Dalla strada al palco con Nek, che su Rai2 totalizza 1.162.000 fan con il 7.2%. Quanto al triello dell'approfondimento, prevale come al solito Floris con diMartedì (7.1%) a fronte del 5.1% di Berlinguer con #Cartabianca, che però questa volta vince su Giordano (5.5%). Su Real Time, continua il successo di Primo appuntamento con Flavio Montrucchio che totalizza 443.000 spettatori battendo Tv8 e il Nove. Ma vediamo la classifica dei programmi in prima serata per numero di spettatori:

le iene 3

1) Imma Tataranni - Sostituto Procuratore (Rai1): 3.668.000

2) Le Iene Show (Italia1): 1.313.000

3) Supereroi (Canale5): 1.256.000

4) diMartedì (La7): 1.190.000

5) Dalla Strada al Palco (Rai2): 1.162.000

6) #Cartabianca (Rai3): 961.000

7) Fuori dal coro (Rete4): 795.000

8) Primo Appuntamento (Real Time). 443.000

9) Il pistolero di Dio (Iris): 421.000

10) D.O.A: Dead Or Alive (Canale 20): 381.000

11) Io Robot (Nove): 349.000

12) Soldado (Rai4): 337.000

13) Prospettive di un Delitto (Tv8): 286.000

14) Grande Fratello Vip (La5): 229.000

imma tataranni

In access prime time, Vespa e i suoi Cinque Minuti si assestano al 21.3%, Amadeus al 22,5%, Striscia al 17.7%. Gruber (7.2%) batte Damilano (6.3%), Palombelli (4.4%-3.9%) e TG2 Post (3.6%). Bene sul Nove Gabriele Corsi con il suo Don't Forget The Lyrics che totalizza 679.000 spettatori con il 3.2%. In seconda serata, trainato da Imma Tataranni, Vespa con Porta a Porta arriva all'8.4% e su Rai2 Cattelan, grazie al traino di Nek, raggiunge il 6.7%. Vediamo di seguito gli ascolti di tutti i programmi della giornata:

le iene 4

Prima serata

Rai1: Imma Tataranni – Sostituto Procuratore 2 (replica) 3.668.000 spettatori (21.2%). Canale 5: Supereroi (prima Tv) 1.256.000 spettatori (8.1%). Rai2: Dalla Strada al Palco 1.162.000 spettatori (7.2%), presentazione 862.000 (4.1%). Italia 1: Le Iene 1.313.000 spettatori (9.9%), presentazione 1.126.000 (5.3%). Rai3: CartaBianca 961.000 spettatori (5.8%), presentazione 924.000 (4.3%). Rete4: Fuori dal Coro 795.000 spettatori (5.5%). La7: diMartedì 1.190.000 spettatori (7.1%), diMartedì Più 384.000 (5.9%).

imma tataranni – sostituto procuratore 2 8

Tv8: Prospettive di un Delitto 286.000 spettatori (1.5%). Nove: Io, Robot 349.000 spettatori (1.9%). Rai4: Soldado 337.000 (1.8%). Nove: Io, Robot 349.000 spettatori (1.9%). 20: DOA: Dead or Alive 381.000 spettatori (1.9%), Iris: Il Pistolero di Dio 421.000 spettatori (2.1%), Real Time: Primo Appuntamento 443.000 spettatori (2.1%). La5: Grande Fratello Vip 229.000 spettatori (1.8%).

Access Prime Time

Rai1: Cinque Minuti 4.300.000 spettatori (21.3%), Soliti Ignoti 4.793.000 spettatori (22.5%). Canale 5: Striscia la Notizia 3.755.000 spettatori (17.7%). Rai2: Tg2 Post 779.000 spettatori (3.6%). Italia1: NCIS 1.344.000 spettatori (6.4%). Rai3: Il Cavallo e la Torre 1.284.000 spettatori (6.3%), Un Posto al Sole 1.539.000 (7.2%). Rete4: Stasera Italia 907.000 spettatori (4.4%) nella prima parte, 830.000 (3.9%) nella seconda. La7: Otto e Mezzo 1.522.000 spettatori (7.2%). Tv8: 100% Italia 458.000 spettatori (2.2%). Nove; Don’t Forget the Lyrics 679.000 spettatori (3.2%).

supereroi 4

Preserale

Rai1: L’Eredità – La Sfida dei 7 2.807.000 spettatori (23.2%), L’Eredità 4.090.000 (26.4%). Canale 5: Avanti il Primo 1.950.000 spettatori (17.5%), Avanti un Altro 3.187.000 (21.5%). Rai2: Hawaii Five O 440.000 spettatori (3.1%), The Rookie 666.000 spettatori (3.6%). Italia1: Studio Aperto Mag 346.000 spettatori (2.6%), CSI 575.000 spettatori (3.3%). Rai3: Tgr 2.400.000 spettatori (14.4%), Blob 1.011.000 spettatori (5.4%), Generazione Bellezza 968.000 spettatori (4.9%). Rete4: Tempesta d’Amore 810.000 spettatori (4.2%). La7: Lingo – La Prima Sfida 178.000 spettatori (1.5%), Lingo – Parole in Gioco 247.000 (1.7%). Tv8: Celebrity Chef 284.000 spettatori (1.7%). Nove: Cash or Trash (replica) 350.000 spettatori (2.1%).

imma tataranni – sostituto procuratore 2 7

Seconda Serata

Rai1: Porta a Porta 547.000 spettatori (8.4%), Viva Rai 2! E un po’ anche Rai1 218.000 spettatori (7.6%). Canale 5: X Style 256.000 spettatori (4.3%). Rai2: Stasera C’è Cattelan su Rai2 420.000 spettatori (6.7%), Ancora 5 Minuti su Rai2 252.000 (6%), Generazione Z 149.000 spettatori (4.8%). Rai 3: Tg3 Linea Notte 367.000 spettatori (5.5%). Italia1: Chucky 207.000 spettatori (6.5%). Rete 4: Amber: per non dimenticare (prima parte) 159.000 spettatori (4.5%).

DAYTIME

Mattina

Rai1: TgUnoMattina Rassegna Stampa 239.000 spettatori (9.7%), Tg1 Ore 7.00 387.000 spettatori (9.4%), TgUnoMattina 556.000 spettatori (11%), Tg1 Ore 8.00 904.000 (17.9%), Uno Mattina 686.000 telespettatori (16.4%), Storie Italiane (prima parte) 715.000 spettatori (17.6%), Storie Italiane (seconda parte) 786.000 spettatori (13.6%). Canale5: Prima Pagina Tg5 546.000 spettatori (16.9%), Tg5 Mattina 1.046.000 spettatori (20.7%), Mattino Cinque News 904.000 spettatori (20.7%) nella prima parte, 850.000 (21%) nella seconda. Rai 2: Viva Asiago 10 166.000 spettatori (5%), Viva Rai2! Glass Cam 250.000 (6.8%), Viva Rai2! 874.000 (17.6%),

dalla strada al palco 4

…E Viva il Videobox 277.000 (5.5%), Radio 2 Social Club 281.000 spettatori (6.6%). Italia 1: Heidi 199.000 spettatori (4%), Chicago Fire 150.000 (3.5%), Chicago PD 196.000 spettatori (4.6%). Rai3: Buongiorno Italia 471.000 spettatori (11.8%), Tgr Buongiorno Regione 495.000 (9.6%), Agorà (presentazione) 298.000 (5.9%), Agorà 297.000 spettatori (6.6%), Agorà Extra 212.000 (5.2%). Rete 4: Hazzard 85.000 spettatori (2.1%). La7: Omnibus (News) 89.000 spettatori (2.3%), Omnibus (Dibattito) 181.000 (3.9%), Coffee Break 187.000 (4.6%).

imma tataranni – sostituto procuratore 2 6

Mezzogiorno

Rai1: Tg1 – Cento Anni in Volo, Buon Compleanno Aeronautica 786.000 spettatori (13.6%), E’ Sempre Mezzogiorno Menù 1.786.000 spettatori (16.5%). Canale 5: Forum 1.567.000 spettatori (22.2%). Rai2: I Fatti Vostri 558.000 spettatori (10%) nella prima parte, 862.000 (9.4%) nella seconda. Italia 1: Chicago PD 331.000 spettatori (5.3%), Grande Fratello Vip 547.000 spettatori (4.9%), Sport Mediaset 612.000 spettatori (5%), Sport Mediaset Extra 427.000 (3.5%).

supereroi 3

Rai3: Elisir (presentazione) 192.000 spettatori (4.7%), Elisir 285.000 spettatori (5.6%), Tg3 Ore 12.00 691.000 (9.2%), Quante Storie 622.000 (5.6%), Passato e Presente 478.000 spettatori (3.9%). Rete4: Monk 111.000 spettatori (2.2%), Il Segreto (replica) 161.000 spettatori (1.7%), La Signora in Giallo 651.000 (5.5%). La7: L’Aria che Tira 247.000 spettatori (4.7%), L'Aria che tira (Oggi) 356.000 (3.6%).

Pomeriggio

imma tataranni – sostituto procuratore 2 5

Rai1: Tg1 Economia 2.316.000 spettatori (18.9%), Oggi è un Altro Giorno 1.575.000 spettatori (16%), presentazione 1.703.000 (14.3%), Il Paradiso delle Signore 1.735.000 (21.2%), Tg1 1.442.000 (18.4%), La Vita in Diretta 1.959.000 (21%), presentazione 1.604.000 (19.9%). Canale5: Beautiful 2.711.000 spettatori (21.9%), Terra Amara 2.731.000 (23.2%), Uomini e Donne 2.692.000 spettatori (27.6%), finale 2.078.000 (24.1%), Amici 1.617.000 spettatori (19.8%), Grande Fratello Vip 7 1.406.000 (17.8%), Un Altro Domani 1.251.000 spettatori (15.7%), Pomeriggio Cinque 1.527.000 spettatori (16.6%), Presentazione 1.250.000 (14.8%), Saluti 1.471.000 (14.1%).

dalla strada al palco 5

Rai2: Ore 14 706.000 spettatori (6.4%), Bella Ma’ 462.000 (5.5%), Candice Renoir 249.000 spettatori (3%). Italia1: I Simpson 550.000 spettatori (4.6%) nel primo episodio, 573.000 (5.1%) nel secondo, 460.000 spettatori (4.6%) nel terzo, NCIS New Orleans 265.000 (3%) nel primo episodio, 272.000 (3.4%) nel secondo, Person of Interest 269.000 (3.1%).

imma tataranni – sostituto procuratore 2 4

Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 2.136.000 spettatori con il 17.4%. Alla Scoperta del Ramo D’Oro 317.000 (3.6%), Aspettando… Geo 510.000 spettatori (6.4%). Geo 1.024.000 spettatori (10.9%). Rete4: Lo Sportello di Forum 625.000 spettatori (5.6%), Tg4 Diario del Giorno 273.000 spettatori (3.2%), La7 Tagadà (presentazione) 295.000 spettatori (2.5%), Tagadà 263.000 (2.9%), Tagadà Focus 205.000 (2.6%), C'era una volta il Novecento 110.000 (1.2%). TV8: Bouquet d’Amore 238.000 spettatori (2.9%).

Principali notiziari della giornata

TG1

13.30 - 3.101.000 (25.1%)

20.00 - 4.663.000 (24.3%)

TG2

13.00 - 1.662.000 (14.4%)

20.30 - 1.159.000 (5.6%)

TG3

14.25 - 1.212.000 (10.5%)

imma tataranni – sostituto procuratore 2 2

19.00 - 1.748.000 (12.7%)

TG4

11.55 - 238.000 (3.4%)

18.55 - 553.000 (3.9%)

TG5

13.00 - 2.935.000 (25.1%)

20.00 - 4.167.000 (21.5%)

STUDIO APERTO

12.25 - 1.187.000 (12.1%)

18.30 - 435.000 (4.1%)

TGLA7

13.30 - 485.000 (3.9%)

20.00 - 1.155.000 (5.7%)

supereroi 2 le iene 2 le iene 1 dalla strada al palco 3 dalla strada al palco 1 dalla strada al palco 2 supereroi 1

imma tataranni imma tataranni imma tataranni – sostituto procuratore 2 10