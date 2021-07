PIPPITEL! RAI1 RIVOLUZIONA (A CAZZO) LA PROGRAMMAZIONE PER RICORDARE RAFFAELLA CARRÀ: IN PRIMA SERATA LA PRIMA PUNTATA DI “CARRAMBA! CHE SORPRESA” DEL 1995 FA IL 13.8% DI SHARE E OLTRE 2.5 MILIONI DI SPETTATORI - MA USARE LE TECHE RAI IN MODO PIU' SENSATO, NO? - INFATTI LA SERATA VIENE CONQUISTATA DALLE CORNA DI “TEMPTATION ISLAND” CHE INCOLLA ALLA TV OLTRE 3.5 MILIONI DI SPETTATORI E SALE AL 23% - SU RETE4 “QUARTA REPUBBLICA” 7.1%, “REPORT” IN REPLICA AL 5.7% - SU LA7 DE GREGORIO-PARENZO (4.7%) GENTILI (4.4%-5.4%)

Nella serata di ieri, lunedì 5 luglio 2021, su Rai1 Carramba! Che Sorpresa del 1995 in omaggio a Raffaella Carrà – dalle 21:55 alle 23:39 – ha conquistato 2.581.000 spettatori pari al 13.8% di share. Su Canale5 la seconda puntata di Temptation Island – dalle 21:40 alle 00:57 – ha incollato davanti al video 3.526.000 spettatori con uno share del 23%. Su Rai2 Hawaii Five-0 ha interessato 1.395.000 spettatori (6.6%) e N.C.I.S. New Orleans 1.028.000 spettatori (5.2%).

Su Italia1 Gli Album di Freedom ha raccolto 635.000 spettatori pari al 3.7% (presentazione a 692.000 e il 3.3%). Su Rai3 Report in replica è seguito da 1.181.000 spettatori con il 5.7%. Su Rete4 Quarta Repubblica dedicato alla Carrà totalizza un a.m. di 1.220.000 spettatori (7.1%). Su La7 The International ha registrato 415.000 spettatori con il 2.2%. Su Tv8 la replica di Gomorra – La Serie segna 399.000 spettatori (2.1%). Sul Nove Bad Boys 2 è seguito da 273.000 spettatori (1.5%). Sul 20 The Peacemaker arriva a 483.000 spettatori (2.5%). Su Rai4 The Apparition sigla 392.000 spettatori (1.9%).

Access Prime Time

Su Rai1 Techetechetè – Tutti Pazzi per Raffaella intrattiene 4.509.000 spettatori con il 22.3%. A seguire Techetechetè (in onda causa problemi tecnici con Carramba) è visto da 2.756.000 spettatori con il 12.9%. Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie una media di 3.175.000 spettatori (15.5%). Su Rai2 l’omaggio alla Carrà di Tg2 Post interessa 1.491.000 spettatori (7.2%). Su Italia1 C.S.I. conquista 919.000 spettatori con il 4.6%. Su Rai3 Un Posto al Sole è visto da 1.238.000 spettatori (6.3%).

Su Rete4 Stasera Italia News ha radunato 851.000 individui all’ascolto (4.4%) nella prima parte e 1.100.000 (5.4%) nella seconda parte. Su La7 In Onda ha interessato 958.000 spettatori (4.7%). Su Tv8 4 Hotel è visto da 367.000 spettatori pari all’1.8%. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 280.000 spettatori con l’1.4%. Su RealTime/+1 D’Amore e d’Accordo debutta con 176.000 spettatori (0.9%).

Preserale

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.485.000 spettatori pari al 22%, mentre Reazione a Catena è visto da 3.471.000 spettatori con il 24.6%. Su Canale5, in replica, Caduta Libera – Inizia la Sfida ha intrattenuto 1.059.000 spettatori (9.8%), mentre Caduta Libera ha convinto 1.746.000 spettatori con il 12.9%. Su Rai2 S.W.A.T. ha raccolto 512.000 spettatori (4%) e N.C.I.S. Los Angeles 826.000 spettatori (5%). Su Italia1 C.S.I. è visto da 458.000 spettatori (2.9%).

Su Rai3 Tg Regione informa 2.091.000 spettatori pari al 14%, mentre Blob sulla Carrà segna 975.000 spettatori con il 5.5%. Su Rete4 Tempesta d’Amore interessa 791.000 spettatori (4.6%). Su La7 The Good Wife ha totalizzato 115.000 spettatori (1.1%) nel primo episodio e 104.000 spettatori (0.8%) nel secondo episodio. Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 233.000 spettatori (1.5%). Sul Nove Ristoranti da Incubo – Tutto in 24 Ore sigla 90.000 spettatori pari allo 0.6%.

Daytime Mattina

Su Rai1 Unomattina Estate dà il buongiorno a 834.000 spettatori (18.9%). A seguire, dopo gli appuntamenti con il tg, Dedicato è seguito da 834.000 spettatori (18.2%). Su Canale5 Tg5 Prima Pagina informa 591.000 spettatori con il 18.6% e Tg5 Mattina 969.000 spettatori con il 20%; Planet ha raccolto 350.000 spettatori pari all’8%. Su Rai2 Desperate Housewives è visto da 120.000 spettatori (2.7%) nel primo episodio e 108.000 spettatori (2.5%) nel secondo episodio, mentre Tg2 Italia convince 137.000 spettatori (3.1%).

Su Italia1 Bones ottiene un ascolto di 117.000 spettatori (2.6%). Su Rai3 Agorà Estate convince 291.000 spettatori pari al 6.6% (presentazione a 292.000 e il 6%). A seguire Elisir d’Estate segna 214.000 spettatori con il 4.8%. Su Rete4 Distretto di Polizia 7 ha raccolto 117.000 spettatori con il 2.7%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 150.000 spettatori (3.4%) e Coffee Break di 121.000 spettatori (2.8%). Su Tv8 Solo per l’estate è visto da 86.000 spettatori (1.8%).

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 le repliche di Don Matteo 5 raccolgono 927.000 spettatori (12.6%) nel primo episodio e 1.401.000 spettatori (11.9%) nel secondo episodio. Su Canale5 Forum in replica arriva a 973.000 spettatori con il 12.9%. Su Rai2 la La nave dei sogni – Piemonte segna 459.000 spettatori (5.7%). Su Italia1 Bones è seguito da 214.000 spettatori (3.6%). A seguire, dopo Studio Aperto, Sport Mediaset arriva a 932.000 spettatori (6.8%).

Su Rai3 Doc Martin è seguito da 296.000 spettatori (5.1%); il Tg3 delle 12:00 informa 797.000 spettatori (10.2%); Quante Storie conquista 668.000 spettatori (6.9%) nella prima parte e 670.000 spettatori (5.6%); Passato e Presente arriva a 525.000 spettatori (3.8%). Su Rete4, dopo il tg, Il Segreto ha incollato 167.000 spettatori (1.6%). A seguire La Signora in Giallo è scelto da 591.000 spettatori (4.4%).

Su La7 L’Aria che Tira Estate interessa 226.000 spettatori con il 4% nella prima parte e 361.000 spettatori con il 3.4% nella seconda parte denominata Oggi. Su Tv8 4 Ristoranti raccoglie 90.000 spettatori (1.1%) e 4 Hotel 174.000 spettatori (1.3%).

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Il Pranzo è Servito ha fatto compagnia a 1.531.000 spettatori (12.3%); la replica de Il Paradiso delle Signore ha raccolto 965.000 spettatori (9.3%). A seguire Estate in Diretta intrattiene 1.068.000 spettatori con l’11.7% nella prima parte e, dopo gli appuntamenti con il tg, 2.334.000 spettatori con il 25.2% nella seconda parte incentrata sulla scomparsa della Carrà.

Su Canale5 Beautiful conquista 2.314.000 spettatori (17%), Una Vita 2.170.000 spettatori (17.6%); Brave and Beautiful 1.860.000 spettatori (17.3%) e Love Is In The Air 1.632.000 spettatori (17.7%). A seguire Cambiare per amore ha fatto compagnia a 783.000 spettatori pari all’8.5%. Su Rai2 Dribbling Europei totalizza 815.000 spettatori (5.9%). A seguire Squadra Speciale Cobra 11 ha conquistato 390.000 spettatori (3.2%) nel primo episodio e 538.000 spettatori (5.2%) nel secondo episodio; Subdola ossessione ha incollato 325.000 spettatori (3.6%).

Su Italia1 I Simpson ha raccolto 489.000 spettatori (3.9%) nel primo episodio e 526.000 spettatori (4.4%) nel secondo episodio (%). A seguire American Dad! ha conquistato 419.000 spettatori (3.9%) e Big Bang Theory 351.000 spettatori (3.6%), mentre The Goldbergs arriva a 220.000 spettatori (2.5%). Su Rai3 Tg Regione informa 2.433.000 spettatori (18.5%); Il Maresciallo Rocca è seguito da 348.000 spettatori (3.9%); Geo Magazine sigla 571.000 spettatori (5.9%).

Su Rete4 Lo Sportello di Forum in replica ha convinto 653.000 spettatori con il 5.5%, mentre Dalla Parte degli Animali conquista 297.000 spettatori con il 3.2%. Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare è visto da 220.000 spettatori (2.2%) e Meraviglie senza Tempo da 117.000 spettatori (1.3%). Su Tv8 Un amore malato è visto da 300.000 spettatori (2.6%) e Miscela d’amore da 273.000 spettatori (3.1%).

Seconda Serata

Su Rai1 Notti Europee è stato seguito da 493.000 spettatori con uno share del 5.5%. Su Canale5 l’omaggio alla Carrà in Speciale Tg5 ha totalizzato una media di 993.000 spettatori pari al 21.2%. Su Rai2 The Blacklist segna 434.000 spettatori (2.9%) nel primo episodio e 243.000 spettatori (2.6%) nel secondo episodio. Su Italia1 Barbarians – Roma sotto attacco è visto da 200.000 spettatori (3.1%).

Su Rai3 Tg3 Linea Notte interessa 719.000 spettatori con il 4.6% e una replica di A Raccontare Comincia Tu 489.000 spettatori con il 7.8%. Su Rete4 1921 – Il mistero di Rookford è stato scelto da 122.000 spettatori (2.6%). Su La7 American Gigolò arriva a 86.000 spettatori (1.3%). Su Tv8 Il Mostro di Udine raccoglie 146.000 spettatori (1.5%).

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 2.987.000 (21.5%)

Ore 20.00 4.839.000 (27.6%)

TG2

Ore 13.00 1.773.000 (13.6%)

Ore 20.30 1.773.000 (9.1%)

TG3

Ore 14.25 1.520.000 (12.5%)

Ore 19.00 1.676.000 (13.2%)

TG5

Ore 13.00 2.537.000 (19.2%)

Ore 20.00 3.242.000 (18.2%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.464.000 (14.1%)

Ore 18.30 706.000 (6.7%)

TG4

Ore 12.00 333.000 (4%)

Ore 18.55 616.000 (4.7%)

TGLA7

Ore 13.30 442.000 (3.2%)

Ore 20.00 818.000 (4.6%)

