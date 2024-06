PIPPITEL! - SU RAI1 L’ESORDIO AGLI EUROPEI DELLA FRANCIA CONTRO L’AUSTRIA INCOLLA ALLA TV 5.5 MILIONI DI SPETTATORI E FA VOLARE IL PRIMO CANALE AL 29.8% - SU CANALE5 LA MINISERIE “BARDOT” INCHIODA AL 10.6% - SU RAI3 “FAR WEST” AL 5.3%, SU RETE4 “QUARTA REPUBBLICA” AL 6.5% - “PAPERISSIMA SPRINT” (12.8%), BERLINGUER (3.8%), GRUBER (7.5%)

Mattia Buonocore per www.davidemaggio.it

bardot 7

Nella serata di ieri, lunedì 17 giugno 2024, su Rai1 la partita di Euro 2024 Austria-Francia ha conquistato 5.545.000 spettatori pari al 29.8% (nel dettaglio primo tempo: 5.684.000 – 29.3%, secondo tempo: 5.426.000 – 30.3%; pre e post nel complesso: 3.557.000 – 20.6%). Su Canale5 Bardot ha incollato davanti al video 1.777.000 spettatori con uno share del 10.6%. Su Rai2 Dawn è la scelta di 958.000 spettatori pari al 5.3%. Su Italia1 Twilight è visto da 846.000 spettatori con il 5.4%.

Su Rai3 Far West segna 817.000 spettatori pari al 5.3% (presentazione a 735.000 e il 3.8%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 846.000 spettatori (6.5%). Su La7 100 Minuti – Roma Città Aperta raggiunge 604.000 spettatori e il 4%. Su Tv8 Viaggi Pazzeschi in replica ottiene 237.000 spettatori con l’1.5%. Sul Nove Faking It – Bugie Criminali sigla 296 .000 spettatori con l’1.7% (replica di seconda serata: 202.000 – 2.6%).

austria francia 7

Sul 20 Speed 2: Senza Limiti raduna 286.000 spettatori (1.7%). Su Iris Il Prescelto è scelto da 308.000 spettatori (1.8%). Su RaiMovie The Kid registra 246.000 spettatori (1.3%). Su Rai Premium Mad in Italy segna 169.000 spettatori con l’1%. Su Real Time Hercai – Amore e Vendetta segna 309.000 spettatori con l’1.8%. Su Sky Sport Uno la partita di Euro 2024 Austria-Francia ha interessato 377.000 spettatori pari al 2%.

Access Prime Time

NCIS raggiunge Otto e Mezzo.

bardot 5

Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie 2.390.000 spettatori pari al 12.8%. Su Rai2 TG2 Post segna 746.000 spettatori con il 3.8%. Su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine raduna 1.397.000 spettatori con il 7.5%. Su Rai3 Un Posto al Sole appassiona 1.653.000 spettatori (8.7%). Su Rete4 Prima di Domani ha radunato 697.000 spettatori con il 3.8%. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.429.000 spettatori (7.5%). Su Tv8 Tris per Vincere in replica raduna 359.000 spettatori con l’1.9%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più ha raccolto 522.000 spettatori (2.8%). Su Real Time Casa a Prima Vista coinvolge 587.000 spettatori (3.2%).

salvo sottile far west

Preserale

Belgio-Slovacchia al 14.7% nel secondo tempo.

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 1.885.000 spettatori pari al 18.4% mentre Reazione a Catena ha coinvolto 2.719.000 spettatori pari al 21.2%. Su Canale5 la replica di Caduta Libera – Inizia la Sfida ha intrattenuto 1.345.000 spettatori (13.7%) mentre Caduta Libera ha convinto 1.793.000 spettatori (14.5%). Su Rai2 la partita degli Europei Belgio-Slovacchia raccoglie 1.484.000 spettatori con il 13.9% (primo tempo: 1.083.000 – 12.7%, secondo tempo: 1.845.000 – 14.7%; pre e post nel complesso: 773.000 – 7.4%).

bardot 4

Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 293.000 spettatori con il 2.7% e C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 594.000 spettatori con il 4%. Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 1.810.000 spettatori (13.1%). A seguire Blob segna 882.000 spettatori pari al 5.5% e Viaggio in Italia raccoglie 1.206.000 spettatori pari al 7%. Su Rete4 Terra Amara interessa 506.000 spettatori (3.3%). Su La7 Padre Brown raduna 129.000 spettatori (1.1%). Su Tv8 Celebrity Chef ha conquistato 200.000 spettatori (1.5%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 384.000 spettatori (2.7%).

Daytime Mattina

Il 4.5% per la prima di Agorà Estate (e solo il 3% per Extra).

Su Rai1 TgUnoMattina Estate interessa 591.000 spettatori con il 15.9%. Il TG1 delle 8 è seguito da 1.070.000 spettatori con il 23.3%. Unomattina Estate intrattiene 671.000 spettatori con il 16.9%. Su Canale5 Prima Pagina TG5 informa 504.000 spettatori con il 17.3% e il TG5 Mattina delle 8 dà il buongiorno a 1.028.000 spettatori con il 22.5%. Mattino Cinque News raccoglie 746.000 spettatori con il 18.5% nella prima parte e 725.000 spettatori con il 19% nella seconda parte (I Saluti a 725.000 e il 18.4%).

austria francia 5

Su Rai2 Radio2 Social Club è visto da 179.000 spettatori (4.5%) mentre TG2 Italia Europa arriva a 134.000 spettatori (3.5%). Su Italia1 Station 19 sigla 68.000 spettatori (1.6%) nel primo episodio e 135.000 spettatori (3.5%) nel secondo episodio. CSI: NY segna 159.000 spettatori e il 3.9%. Su Rai3 Buongiorno Italia accoglie 434.000 spettatori pari al 12.9% e TGR Buongiorno Regione convince 561.000 spettatori pari al 12.8%. Agorà Estate convince 191.000 spettatori con il 4.5% (Extra dalle 9.34 alle 9.59: 115.000 – 3%) mentre Elisir Estate – Il Meglio Di totalizza 168.000 spettatori pari al 4.3%.

bardot 3

Su Rete4 Brave and Beautiful ha raccolto 112.000 spettatori (2.5%) mentre Mr Wrong Lezioni d’Amore è visto da 113.000 spettatori (2.8%). Tempesta d’Amore segna 169.000 spettatori con il 4.4%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 147.000 spettatori (4.1%) nella prima parte chiamata News e, dopo il TG La7 a 222.000 spettatori (5%), di 172.000 spettatori (4%) nella seconda parte chiamata Dibattito. A seguire Coffee Break totalizza 205.000 spettatori (5.3%).

Daytime Mezzogiorno

Mattino4 al 5.6% (e a seguire il TG4 tocca il 6%).

Su Rai1 Camper in Viaggio raccoglie 754.000 spettatori (14.6%) mentre Camper arriva a 1.477.000 spettatori (16.3%). Su Canale5 Forum in replica totalizza 1.129.000 spettatori con il 17.8%. Su Rai2 La Nave dei Sogni raduna 266.000 spettatori (4%). Su Italia1 CSI: NY registra un netto di 219.000 spettatori (3.8%). Dopo Studio Aperto, Sport Mediaset coinvolge 748.000 spettatori con il 6,3%. Su Rai3 Il Commissario Rex ottiene 220.000 spettatori (4.6%) e il TG3 delle 12 informa 601.000 spettatori (8.8%).

Quante Storie conquista 519.000 spettatori (4.9%) mentre Passato e Presente è seguito da 451.000 spettatori (3.8%). Su Rete4 Mattino 4 totalizza 252.000 spettatori (5.6%). Dopo il TG, La Signora in Giallo realizza un ascolto medio di 585.000 spettatori (5.5%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 274.000 spettatori con il 5.8% nella prima parte e 443.000 spettatori con il 4.8% nella seconda parte chiamata Oggi.

quarta repubblica

Daytime Pomeriggio

Beautiful è il programma più visto di Canale5 nelle 24 ore.

Su Rai1 dopo il TG1 Economia (2.114.000 – 18%), Un Passo dal Cielo ha collezionato 1.034.000 spettatori con il 9.8%, nel primo episodio, e 903.000 spettatori con il 10.6%, nel secondo episodio. Estate in Diretta Start ha registrato 812.000 spettatori (11.1%). Dopo una breve edizione del TG1 (1.123.000 – 15.6%), Estate in Diretta ha raccolto 1.288.000 spettatori (18%), nella presentazione, e 1.450.000 spettatori (17.9%). Su Canale5 Beautiful conquista 2.536.000 spettatori pari al 21.6%. A seguire Endless Love incolla davanti al video 2.224.000 spettatori con il 20.7%. My Home My Destiny 2 ha raccolto 1.740.000 spettatori con il 19.2%. La Promessa ha appassionato 1.524.000 spettatori (20.3%).

bardot 2

Pomeriggio Cinque News ha fatto compagnia a 1.137.000 spettatori (15.9%) nella prima parte e a 1.135.000 spettatori (14.5%) nella seconda parte (I Saluti a 993.000 e l’11.4%). Su Rai2 Dribbling Europei raccoglie 553.000 spettatori con il 4.6%. Ore 14 interessa 805.000 spettatori pari all’8%. A seguire Il Commissario Voss colleziona 359.000 spettatori con il 4.6%. Su Italia1 I Simpson ha raccolto 333.000 spettatori (2.9%) nel primo episodio, 402.000 spettatori (3.8%) nel secondo episodio e 442.000 spettatori (4.6%) nel terzo episodio. NCIS New Orleans ha conquistato 241.000 spettatori (2.9%) nel primo episodio e 271.000 spettatori (3.7%) nel secondo episodio mentre The Mentalist raduna 275.000 spettatori (3.7%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 2.052.000 spettatori (17.8%).

austria francia 4

Il Provinciale coinvolge 462.000 spettatori (5.6%). Overland segna 563.000 spettatori con il 7.8%. Geo Magazine conquista 737.000 spettatori (8.6%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum in replica ha convinto 616.000 spettatori con il 6.1% mentre TG4 Diario del Giorno è scelto da 516.000 spettatori con il 6.6%. Su La7 Tagadà è visto da 425.000 spettatori (4%) nella presentazione e da 356.000 spettatori pari al 4.3% (#Focus a 268.000 e il 3.7%) mentre C’era una volta… il Novecento raggiunge 106.000 spettatori (1.2%). Su Tv8 La Tata dei Desideri realizza un a.m. di 228.000 spettatori (3%).

Seconda Serata

Bene La Dottoressa Schiacchiabrufoli.

bardot 6

Su Rai1 Notti Europee sigla 1.085.000 spettatori con il 12.9%. La replica della partita Austria-Francia segna 265.000 spettatori e l’8.4% fino all’1.59. Su Canale5 TG5 Notte coinvolge 581.000 spettatori (6.9%). Coco Avant Chanel – L’amore prima del mito raccoglie 265.000 spettatori con il 6.9%. Su Rai2 Gli Occhi del Musicista è scelto da 296.000 spettatori (2.7%). Su Italia1 New Moon segna 278.000 spettatori con il 6.2%. Su Rai3 TG3 Linea Notte informa 329.000 spettatori (5.7%). Su Rete4 Harrow è la scelta di 109.000 spettatori (3.5%). Su La7 Brutti, Sporchi e Cattivi è visto da 109.000 spettatori (2.7%). Su Real Time Dr. Pimple Popper – La Dottoressa Schiacciabrufoli segna 314.000 spettatori e il 3.5%.

Telegiornali

TG1

Ore 13:30 2.881.000 (24.1%)

Ore 20:00 3.495.000 (22.1%)

TG2

Ore 13:00 1.194.000 (10.7%)

Ore 20:30 1.322.000 (7.4%)

TG3

Ore 14:25 1.438.000 (13.6%)

Ore 19:00 1.390.000 (12.1%)

TG5

Ore 13:00 2.605.000 (22.7%)

Ore 20:00 2.876.000 (17.7%)

STUDIO APERTO

Ore 12:25 969.000 (10.8%)

Ore 18:30 375.000 (4.1%)

bardot 1

TG4

Ore 11:55 388.000 (6%)

Ore 18:55 470.000 (4.1%)

TG LA7

Ore 13:30 621.000 (5.2%)

Ore 20:00 1.269.000 (7.7%)

austria francia 3 austria francia 2 austria francia 1 austria francia 6