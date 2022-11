PIPPITEL! SU RAI1 L’ULTIMA PUNTATA DI “ESTERNO NOTTE” CHIUDE CON IL 15.4% DI SHARE E 2.7 MILIONI DI SPETTATORI. SU CANALE5 “ZELIG” CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 19.8%. SU RAI3 “AMORE CRIMINALE” AL 5.9%. SU RETE4 “DRITTO E ROVESCIO” AL 6.9%. SU LA7 “PIAZZAPULITA” AL 6% - AMADEUS CON IL 21.7% SUPER ANCORA “STRISCIA” AL 18.5% - PALOMBA (4.6%), GRUBER (7.2%)

Nella serata di ieri, giovedì 17 novembre 2022, su Rai1 l’ultima puntata di Esterno Notte ha conquistato 2.733.000 spettatori pari al 15.4% di share (primo episodio a 2.941.000 e il 15%, secondo episodio a 2.480.000 e il 16%). Su Canale5 Zelig ha incollato davanti al video 2.627.000 spettatori con uno share del 19.8% (By Night di 9 minuti a 918.000 e il 21.4%). Su Rai2 le ATP Finals 2022 arrivano a 411.000 spettatori (2.4%). Su Italia1 Stolen ha raccolto 1.116.000 spettatori (5.9%).

Su Rai3 Amore Criminale è seguito da 1.070.000 spettatori con il 5.9% (presentazione a 937.000 e il 4.5%). Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 978.000 spettatori (6.9%). Su La7 Piazzapulita riparte da 848.000 spettatori pari al 6%. Su Tv8 4 Ristoranti segna 424.000 spettatori (2.5%). Sul Nove La dura verità è visto da 306.000 spettatori (1.7%). Su Iris L’assassinio di pietra sigla 419.000 spettatori (2.2%). Su RaiPremium La nave dei sogni – Città del Capo ottiene 337.000 spettatori (1.8%). Su SkyUno X Factor – Live Show è scelto da 492.000 spettatori con il 2.8% (spettatori cumulati 560.000).

Access Prime Time

Damilano al 7.3%.

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno realizza un ascolto di 4.598.000 spettatori con il 21.7%. Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie una media di 3.897.000 spettatori pari al 18.5%. Su Italia1 N.C.I.S. ottiene 1.337.000 spettatori con il 6.3%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è visto da 1.510.000 spettatori (7.3%), mentre Un Posto al Sole totalizza 1.695.000 spettatori (8%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 961.000 individui all’ascolto (4.6%) nella prima parte e 872.000 spettatori (4.1%) nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.514.000 spettatori (7.2%). Su Tv8 100% Italia interessa 481.000 spettatori (2.3%). Sul Nove Don’t Forget the Lyrics! – Stai sul Pezzo ha raccolto 640.000 spettatori (3%).

Preserale

Cash or Trash meglio di Celebrity Chef.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.447.000 spettatori pari al 24.5%, mentre L’Eredità è visto da 4.401.000 spettatori pari al 25.7%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida ha intrattenuto 2.205.000 spettatori (16.5%), mentre Caduta Libera ha convinto 3.436.000 spettatori (20.6%). Su Rai2 N.C.I.S. ottiene 495.000 spettatori con il 2.9% e Una Scatola al Giorno raccoglie 399.000 spettatori con il 2%. Su Italia1 C.S.I. è visto da 719.000 spettatori (3.8%).

Su Rai3 Tg Regione informa 2.594.000 spettatori pari al 14.3%, mentre Blob segna 1.039.000 spettatori pari al 5.3% e Via dei Matti n° 0 975.000 spettatori pari al 4.8%. Su Rete4 Tempesta d’Amore interessa 762.000 spettatori (3.8%). Su La7 Lingo – Parole in Gioco ha totalizzato 200.000 spettatori (1.3%). Su Tv8 Celebrity Chef ha conquistato 352.000 spettatori (2%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? totalizza 388.000 spettatori (2.1%).

Daytime Mattina

Buongiorno Regione ancora sopra Rai1.

Su Rai1 TgUnomattina – Rassegna Stampa interessa 291.000 spettatori con il 12.2% e TgUnomattina 631.000 spettatori con il 13.9% (all’interno il Tg1 delle 8 a 942.000 e il 19.7%), mentre Unomattina è visto da 800.000 spettatori con il 17.7% e la prima parte di Storie Italiane da 765.000 spettatori con il 18.4%. Su Canale5 Tg5 Prima Pagina informa 588.000 spettatori con il 19.7% e Tg5 Mattina 1.245.000 spettatori con il 25.5%, mentre Mattino Cinque News raccoglie 997.000 spettatori con il 21.2% nella prima parte e 839.000 spettatori con il 20.3% nella seconda parte (I Saluti a 765.000 e il 18.1%). Su Rai2 Alle 8 in Tre dà il buongiorno a 84.000 spettatori (1.7%).

A seguire, dopo il Tg2 delle 8:30 a 199.000 spettatori (3.9%), Radio2 Social Club è visto da 251.000 spettatori (5.4%), mentre Tg2 Italia arriva a 206.000 spettatori (5%) e Tg2 Flash a 297.000 spettatori (6.5%). Su Italia1 Chicago Med ottiene un ascolto di 84.000 spettatori (1.7%) nel primo episodio e 122.000 spettatori (2.9%) nel secondo episodio, mentre Law & Order: Special Victims Unit segna 139.000 spettatori (3.1%) nel primo episodio.

Su Rai3 Buongiorno Italia realizza un ascolto pari a 482.000 spettatori e il 13.4%, mentre TgR Buongiorno Regione 644.000 spettatori e il 14.3%. A seguire Agorà convince 351.000 spettatori pari al 7.4% (presentazione a 320.000 e il 6.7%, Extra a 308.000 e il 7.5%) e la presentazione di circa mezz’ora di Elisir sigla 259.000 spettatori pari al 6.1%. Su Rete4 Miami Vice ha raccolto 105.000 spettatori con il 2.2% e Hazzard 123.000 spettatori con il 3%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 185.000 spettatori (4.1%) e Coffee Break di 165.000 spettatori (3.9%).

Daytime Mezzogiorno

Senza I Fatti Vostri per lo sciopero Rai, Forum tocca il 22%.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane ottiene 817.000 spettatori (16.1%) A seguire E’ Sempre Mezzogiorno è visto da 1.664.000 spettatori (17.4%). Su Canale5 Forum totalizza 1.565.000 spettatori con il 22%. Su Rai2, dopo Tg Sport a 367.000 spettatori (7.7%), La nave dei sogni – Tirolo interessa 475.000 spettatori (6.5%). Su Italia1 il secondo episodio di Law & Order: Special Victims Unit è seguito da 270.000 spettatori (4.2%). A seguire, dopo Studio Aperto, Grande Fratello Vip arriva a 656.000 spettatori (5.9%) e Sport Mediaset a 652.000 spettatori (5.4%).

Su Rai3 Elisir ottiene 342.000 spettatori (6.5%) e il Tg3 delle 12 informa 872.000 spettatori (11.3%), mentre Quante Storie conquista 652.000 spettatori (5.9%) e Passato e Presente 444.000 spettatori (3.7%). Su Rete4 Monk sigla 124.000 spettatori (2.4%) e, dopo il tg, Il Segreto totalizza 159.000 spettatori (1.6%) e La Signora in Giallo 596.000 spettatori (5.1%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 281.000 spettatori con il 5.3% nella prima parte e 407.000 spettatori con il 4.1% nella seconda parte denominata Oggi.

Daytime Pomeriggio

La Bortone resiste col meglio di su Sanremo.

Su Rai1 Tg1 Economia ha raccolto 2.306.000 spettatori con il 19.4%, mentre la “collection” su Sanremo 2022 di Oggi è un Altro Giorno intrattiene 1.430.000 spettatori con il 13.9%. A seguire Il Paradiso delle Signore è visto da 1.825.000 spettatori con il 20.6% e, dopo il Tg1 a 1.693.000 spettatori e il 18.7%, La Vita in Diretta realizza un ascolto di 2.548.000 spettatori con il 22.9% (presentazione a 1.991.000 e il 21.6%). Su Canale5 Beautiful conquista 2.392.000 spettatori (20%) e Terra Amara 2.154.000 spettatori (18.9%), mentre Uomini e Donne ottiene 2.615.000 spettatori pari al 26.6% (Finale a 1.983.000 e il 22.7%), Amici 1.739.000 spettatori pari al 19.6% e Grande Fratello Vip 1.545.000 spettatori pari al 17.3%.

A seguire Un Altro Domani sigla 1.269.000 spettatori (13.7%), mentre Pomeriggio Cinque incolla 1.215.000 spettatori (12.4%) nella presentazione, 1.625.000 spettatori (14.5%) nella parte più corposa e 1.553.000 spettatori (12.4%) ne I Saluti. Su Rai2 Ore 14 interessa 653.000 spettatori pari al 5.9% e il meglio di BellaMa’ 469.000 spettatori pari al 5.2%. A seguire Nei tuoi Panni sigla 263.000 spettatori pari al 2.7%. Su Italia1 I Simpson ha raccolto 610.000 spettatori (5.2%) nel primo episodio, 563.000 spettatori (5.1%) nel secondo episodio e 500.000 spettatori (4.9%) nel terzo episodio. A seguire N.C.I.S. Los Angeles ha conquistato 357.000 spettatori (4%) nel primo episodio e 370.000 spettatori (4.1%) nel secondo episodio, mentre The Mentalist 260.000 spettatori (2.4%).

Su Rai3 Tg Regione informa 1.926.000 spettatori (16.3%); Aspettando… Geo arriva a 728.000 spettatori (8.1%) e Geo a 1.390.000 spettatori (12.3%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum ha convinto 738.000 spettatori con il 6.8%, mentre Tg4 – Diario del Giorno è seguito da 335.000 spettatori con il 3.8%. Su La7 Tagadà è scelto da 351.000 spettatori pari al 3.7% (presentazione a 364.000 e il 3.2%, #Focus a 259.000 e il 2.9%), mentre Padre Brown totalizza 136.000 spettatori pari all’1.4% nel primo episodio e 146.000 spettatori pari all’1.2% nel secondo episodio. Su Tv8 Ricomincio dal Natale arriva a 320.000 spettatori (3.6%).

Seconda Serata

Bene Sopravvissute.

Su Rai1 Storia di Nilde è seguito da 612.000 spettatori con l’8.5%. Su Canale5 Tg5 Notte è visto da 427.000 spettatori (15%). Su Rai2 Squadra Omicidi Istanbul segna 106.000 spettatori pari al 2.3%. Su Italia1 Ghost Rider – Spirito di vendetta ottiene 415.000 spettatori (5.1%). Su Rai3 Sopravvissute interessa 832.000 spettatori con il 7.2%. Su Rete4 Cape Fear – Il promontorio della paura è la scelta di 135.000 spettatori (4.2%). Su La7 TgLa7 informa 199.000 spettatori (4.8%).

Telegiornali

TG1

Ore 13:30 2.868.000 (23.8%)

Ore 20:00 5.004.000 (25.1%)

TG2

Ore 13:00 1.592.000 (13.8%)

Ore 20:30 1.224.000 (5.9%)

TG3

Ore 14:25 1.393.000 (12.5%)

Ore 19:00 2.143.000 (13.5%)

TG5

Ore 13:00 2.896.000 (24.8%)

Ore 20:00 4.249.000 (21.2%)

STUDIO APERTO

Ore 12:25 1.180.000 (12.1%)

Ore 18:30 601.000 (4.7%)

TG4

Ore 11:55 296.000 (4%)

Ore 18:55 753.000 (4.6%)

TGLA7

Ore 13:30 524.000 (4.4%)

Ore 20:00 1.197.000 (6%)