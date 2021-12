PIPPITEL! - SU RAI1 L’ULTIMA PUNTATA DI “UN PROFESSORE” CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 23% DI SHARE E QUASI 4.7 MILIONI DI SPETTATORI. SU CANALE5 “CADUTA LIBERA – CAMPIONISSIMI” NON VA OLTRE IL 13.8% - SU RETE4 “DRITTO E ROVESCIO” AL 6.1% SUPERA “PIAZZAPULITA” SU LA7 (5.9%) – AMADEUS (20.7%), “STRISCIA” (17.7%), PALOMBA (5.3%), GRUBER (6.8%)

Stefania Stefanelli per www.davidemaggio.it

un professore 1

Nella serata di ieri, giovedì 16 dicembre 2021, su Rai1 l’ultima puntata di Un Professore ha conquistato 4.699.000 spettatori pari al 23% di share. Su Canale 5 Caduta Libera – Campionissimi ha raccolto davanti al video 2.468.000 spettatori pari al 13.8% di share. Su Rai2 60 sul 2 ha interessato 663.000 spettatori pari al 3.3% di share. Su Italia 1 il match Sampdoria-Torino, utile per i sedicesimi di Coppa Italia, ha catturato l’attenzione di 1.170.000 spettatori (5.2%).

caduta libera – campionissimi

Su Rai3 Non ci Resta che Vincere ha raccolto davanti al video 687.000 spettatori pari ad uno share del 3.3%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 983.000 spettatori con il 6.1% di share. Su La7 PiazzaPulita ha registrato 951.000 spettatori con uno share del 5.9%. Su TV8 Men in Black: International ha segnato il 2.6% con 552.000 spettatori mentre sul Nove Lady Gucci – La Storia di Patrizia Reggiani ha catturato l’attenzione di 520.000 spettatori (2.4%).

un professore

Su Sky Uno il debutto di MasterChef 11 si porta al 3.03% con 700.744 spettatori nel primo episodio e al 3.07% con 535.398 spettatori nel secondo (cumulativamente, su Sky Uno/+1 e on demand, hanno totalizzato una media di 769.000 spettatori: il primo episodio 888.000 spettatori e il secondo 649.000). Sul 20 Hunger Games si porta all’1.4% con 286.000 spettatori e su La5 Un Amore sotto l’Albero all’1.5% con 328.000 spettatori.

dritto e rovescio

Ascolti TV Access Prime Time

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ottiene 4.915.000 spettatori con il 20.7%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 4.195.000 spettatori con uno share del 17.7%. Su Rai2 Tg2 Post segna il 3.6% con 858.000 spettatori.. Su Rai3 Che Succ3de? Game ha convinto 1.585.000 spettatori pari al 6.9% e Un Posto al Sole ha appassionato 1.739.000 spettatori pari al 7.3%. Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.233.000 individui all’ascolto (5.3%) nella prima parte e 1.110.000 (4.6%) nella seconda, mentre su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.620.000 spettatori (6.8%). Su TV8 Guess my Age intrattiene 368.000 spettatori con l’1.8% di share e sul Nove Deal with It – Stai al Gioco ha raccolto 330.000 spettatori con l’1.4%.

Preserale

bacio gay nella fiction rai un professore 3

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.308.000 spettatori (20.9%) mentre L’Eredità ha giocato con 4.412.000 spettatori (23.7%). Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida segna 2.437.000 spettatori con il 15.9% di share e Caduta Libera 3.343.000 con il 18.3% di share. Su Rai2 Blue Bloods ha raccolto 530.000 spettatori con il 3.1% e Bull 824.000 (4%). Su Italia 1 il match di Coppa Italia Spezia-Lecce è la scelta di 600.000 spettatori (3.7%).

Su Rai3 Storie in Movimento convince 2.432.000 spettatori con il 12.5% di share e Blob segna 933.000 spettatori con il 4.4%. Su Rete 4 Tempesta D’Amore sigla il 4.3% con 905.000 spettatori. Su La7 Gost Whisperer interessa 220.000 spettatori (1.5%) nel primo episodio e 282.000 (1.6%) nel secondo. Su Tv8 Piatto Ricco fa compagnia a 208.000 spettatori (1%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è la scelta di 205.000 spettatori (1%).

caduta libera – campionissimi 5

Daytime Mattina

Su Rai1 Uno Mattina dà il buongiorno a 703.000 telespettatori con il 14.8% di share nella presentazione e a 1.025.000 (19.4%) nel programma vero e proprio. La prima parte di Storie Italiane interessa a 930.000 spettatori (18.2%). Su Canale5 Mattino Cinque ha informato 1.023.000 spettatori (19.5%) nella prima parte e 977.000 (19.4%) nella seconda. Su Rai 2 Radio 2 Social Club sigla il 4.5% con 236.000 spettatori. Su Italia 1 CSI: NY sigla il 2.2% con 112.000 spettatori.

un professore 7

Su Rai3 Agorà convince 306.000 spettatori pari al 5.8% di share e Agorà Extra si porta al 6.8% con 340.000 spettatori. Su Rete 4 l’appuntamento con Miami Vice registra 107.000 spettatori con share del 2%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 120.000 spettatori con il 3.2% nelle News e 212.000 (3.9%) nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 164.000 spettatori pari al 3.2%.

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane fa compagnia a 901.000 spettatori (15.4%) e E’ Sempre Mezzogiorno a 1.718.000 spettatori (16.9%). Su Canale 5 Forum arriva a 1.364.000 telespettatori con il 17.9%. Su Rai2 I Fatti Vostri segna 585.000 spettatori con il 9% nella prima parte e 914.000 (9.4%) nella seconda. Su Italia 1 CSI: NY è la scelta di 117.000 spettatori con l’1.8% di share, il GF Vip interessa a 606.000 spettatori (5%) e l’appuntamento con Sport Mediaset ha ottenuto 676.000 spettatori con il 5%.

caduta libera – campionissimi 2

Su Rai3 Elisir è seguito da 459.000 spettatori (7.8%), il TG delle 12 da 879.000 spettatori (10.9%), Quante Storie si porta al 6.7% con 788.000 spettatori e Passato e Presente è la scelta di 655.000 spettatori pari al 4.9% di share. Su Rete4 Il Segreto ha appassionato 180.000 spettatori con l’1.8% di share e La Signora in Giallo fa compagnia a 605.000 spettatori (4.6%). Su La7 L’Aria che Tira Estate interessa 271.000 spettatori con share del 4.6% nella prima parte e 422.000 spettatori con il 4.1% nella seconda parte denominata ‘Oggi’. Su Tv8 4 Ristoranti raccoglie 113.000 spettatori (1.4%) e 4 Hotel 130.000 spettatori (1%).

un professore 6

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Oggi è un Altro Giorno intrattiene 1.914.000 spettatori (15.1%) e Il Paradiso delle Signore fa compagnia a 1.978.000 spettatori (18.1%). La Vita in Diretta informa 2.342.000 spettatori con il 17.6% (presentazione 2.063.000 – 17.5%). Su Canale5 Beautiful fa compagnia a 2.464.000 spettatori (18%), Una Vita ha convinto 2.427.000 spettatori con il 18.1% di share mentre Uomini e Donne si porta al 23.1% con 2.803.000 spettatori (finale 2.216.000 – 20.5%). Amici interessa a 2.123.000 spettatori (19.4%) e la striscia del GF Vip a 2.056.000 (18.5%); Love is in the Air interessa a 1.891.000 spettatori (16.2%), Pomeriggio Cinque a 1.600.000 spettatori (13.3%) nella presentazione, a 1.939.000 spettatori (14.3%) nel programma vero e proprio e a 1.759.000 (12.1%) nei saluti finali.

formigli piazzapulita 2

Su Rai 2 Ore 14 interessa a 527.000 spettatori (4%), Detto Fatto ha convinto 470.000 spettatori con il 4.2% di share e Una Parola di Troppo piace a 398.000 spettatori (3.2%). Su Italia1 I Simpson intrattengono 565.000 spettatori (4.2%) nel primo episodio, 553.000 (4.2%) nel secondo e 508.000 (4%) nel terzo. Big Bang Theory è la scelta di 265.000 spettatori (2.4%) e Modern Family intrattiene 243.000 spettatori (2.1%). Su Rai3 il Tg3 Regione informa 2.344.000 spettatori (17.2%) e #Maestri 485.000 spettatori con il 4.3% di share; Geo registra 1.730.000 spettatori con il 12.9% di share (Aspettando Geo 1.045.000 – 9.3%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 893.000 spettatori con il 6.9%. Su La7 Tagadà ha ottenuto 306.000 spettatori con il 2.6% e Tagadoc 175.000 (1.5%). Su TV8 Un Matrimonio per Natale è la scelta di 354.000 spettatori (3.1%).

Seconda Serata

un professore 5

Su Rai1 il TG1 convince 959.000 spettatori con il 12.1% di share. Su Canale 5 il Tg5 ha totalizzato una media di 431.000 spettatori pari ad uno share dell’8.1%. Su Rai2 Anni 20 Notte segna 131.000 spettatori con il 2.1%. Su Rai 3 Tg3 Linea Notte segna il 3.7% con 285.000 spettatori. Su Italia1 Un Milione di Modi per Morire nel West viene visto da una media di 312.000 ascoltatori con il 3.8% di share. Su Rete4 la prima parte di Scusate il Ritardo ha segnato il 4.1% con 161.000 spettatori.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.250.000 (23.7%)

Ore 20.00 5.251.000 (24.4%)

TG2

un professore 4

Ore 13.00 1.669.000 (13.2%)

Ore 20.30 1.431.000 (6.1%)

TG3

Ore 14.25 1.690.000 (12.8%)

Ore 19.00 2.291.000 (13.2%)

TG5

Ore 13.00 2.639.000 (20.6%)

Ore 20.00 4.509.000 (20.6%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 974.000 (9.5%)

Ore 18.30 255.000 (2.1%)

TG4

Ore 12.00 242.000 (3.1%)

Ore 18.55 773.000 (4.4%)

un professore 3

TGLA7

Ore 13.30 535.000 (3.9%)

Ore 20.00 1.173.000 (5.4%)

caduta libera – campionissimi 6

ALESSANDRO GASSMANN SUL SET DI UN PROFESSORE un professore 1