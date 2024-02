27 feb 2024 11:42

PIPPITEL! SU RAI1 SABRINA FERILLI CON “GLORIA” FA IL 17.2% DI SHARE, INCOLLA ALLA TV 3 MILIONI DI TELESPETTATORI E CONQUISTA LA PRIMA SERATA IN SOVRAPPOSIZIONE CON IL “GF". SU CANALE5 IL REALITY DEI MORTI DI FAMA DURA UNO SPROPOSITO, FA IL 19.5% DI SHARE, MA NON APPASSIONA PIÙ DI 2.5 MILIONI DI TELEMORENTI - SU RAI2 “MAD IN ITALY” AL 5.3% - SU RAI3 “PRESADIRETTA” AL 4.8%, SU RETE4 PORRO AL 5.3% - VESPA (22.3%), AMADEUS (25.2%), “STRISCIA” (14.7%) - DAMILANO (6.5%), BERLINGUER (3.2%), GRUBER (9.5%) - LA MARATONA MENTANA SULLA SARDEGNA SI ARENA AL 4%: TE CREDO, IN STUDIO C'ERANO LA PENITENZIALE SARDONI E TOMMASO LABATE, CON IL SUO INCOMPRENSIBILE ACCENTO CALABRO-LESO