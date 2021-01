PIPPITEL! - SU RAI1 LA SECONDA PUNTATA DELLA FICTION “MINA SETTEMBRE” CONQUISTA LA SERATA CON IL 23.7%. GLI PSICODRAMMI DEI VIPPONI DEL “GF VIP” SU CANALE5 STABILI AL 19% - FRENA “REPORT” SU RAI3 AL 5.1%, PORRO SU RETE4 CON “QUARTA REPUBBLICA” AL 5.6% - PALOMBELLI CON TOTI, ABATE E PERA (6,1%) SUPERATA DALLA GRUBER CON SALLUSTI E SCANZI (8.6%) - SU TV8 IL RIMPASTO A “OGNI MATTINA” NON BASTA: ADRIANA VOLPE SI PORTA A CASA LO 0.9%...

Nella serata di ieri, lunedì 18 gennaio 2021, su Rai1 la seconda puntata di Mina Settembre ha conquistato 5.980.000 spettatori pari al 23.7% di share (primo episodio a 6.156.000 e il 22.6%, secondo episodio a 5.806.000 e il 24.8%). Su Canale5 Grande Fratello Vip ha incollato davanti al video 3.215.000 spettatori con uno share del 19% (Grande Fratello Vip – Night a 1.454.000 e il 28.9%). Su Rai2 Tg2 Post – Speciale: Le Sorti del Governo ha interessato 848.000 spettatori (3.2%).

Su Italia1 I mercenari 2 ha raccolto 1.470.000 spettatori pari al 5.8%. Su Rai3 Report è seguito da 1.289.000 spettatori con il 5.1% (presentazione a 971.000 e il 3.5%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 1.101.000 spettatori (5.6%). Su La7 TgLa7 Speciale ha registrato 838.000 spettatori con il 3.3%. Su Tv8 Il codice Da Vinci segna 422.000 spettatori (1.9%). Sul Nove Ammutta Muddica è seguito da 672.000 spettatori con il 2.7%. Su Rai4 Look Away – Lo sguardo del male è scelto da 489.000 spettatori (1.9%). Su Iris Nemico pubblico arriva a 525.000 spettatori (2.2%). Su SkySportSerieA Cagliari-Milan è vista da 771.000 spettatori (2.8%).

Access Prime Time

Cresce Otto e Mezzo.

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno registra 5.134.000 spettatori pari al 18.2%. Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie una media di 4.549.000 spettatori con il 16.2%. Su Italia1 C.S.I. Miami conquista 1.285.000 spettatori con il 4.6%. Su Rai3 Che Succ3de? è visto da 1.373.000 spettatori (5%) e Un Posto al Sole da 1.762.000 spettatori (6.2%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.711.000 individui all’ascolto (6.1%) nella prima parte e 1.397.000 (4.9%) nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 2.440.000 spettatori (8.6%). Su Tv8 Guess My Age – Indovina l’Età è visto da 527.000 spettatori pari all’1.9%. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 523.000 spettatori con l’1.9%.

Preserale

Lo speciale sulla politica di Rai2 batte la “maratona” di Mentana.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.737.000 spettatori pari al 18.7%, mentre L’Eredità è visto da 5.183.000 spettatori con il 22.3%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida ha intrattenuto 2.527.000 spettatori (13.2%), mentre Caduta Libera ha convinto 3.821.000 spettatori con il 16.9%. Su Rai2 Rai Parlamento – dalle 17:44 alle 19:56 – ha interessato 995.000 spettatori (5.1%). A seguire N.C.I.S. ha raccolto 1.015.000 spettatori (3.8%).

Su Italia1 Amici è seguito da 786.000 spettatori (3.7%); C.S.I. Miami è visto da 859.000 spettatori (3.4%). Su Rai3 Tg Regione alle 19.35 informa 3.304.000 spettatori pari al 13.7%, mentre Blob segna 1.205.000 spettatori con il 4.6%. Su Rete4 Tempesta d’Amore interessa 1.020.000 spettatori (4%). Su La7 TgLa7 Speciale – dalle 17:06 alle 19:54 – intrattiene 692.000 spettatori (3.8%). Su Tv8 Cuochi d’Italia ha conquistato 359.000 spettatori (1.4%). Sul Nove Little Big Italy segna 393.000 spettatori pari all’1.7%.

Daytime Mattina

Ritorno flop per Ogni Mattina.

Su Rai1 Unomattina Prima Pagina dà il buongiorno a 511.000 spettatori (11.7%), mentre Unomattina è visto da 1.124.000 spettatori (17.2%). A seguire, dopo gli appuntamenti con il tg, la prima parte di Storie Italiane è seguita da 1.000.000 spettatori (15.7%). Su Canale5 Tg5 Prima Pagina informa 591.000 spettatori con il 17.5% e Tg5 Mattina 1.330.000 spettatori con il 21.5%; Mattino Cinque ha raccolto 1.133.000 spettatori pari al 17.3% nella prima parte, 1.227.000 spettatori pari al 19.2% nella seconda parte e 1.036.000 spettatori pari al 16.2% nella terza parte di breve durata.

Su Rai2 Radio2 Social Club è visto da 238.000 spettatori (3.7%), mentre Tg2 Italia convince 209.000 spettatori (3.3%). Su Italia1 Chicago Fire ottiene un ascolto di 203.000 spettatori (3.1%). Su Rai3 Agorà convince 565.000 spettatori pari all’8.8%. A seguire Mi Manda Raitre segna 349.000 spettatori con il 5.5%. Su Rete4 Carabienieri 7 ha raccolto 189.000 spettatori con il 2.6%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 225.000 spettatori (3.9%) e Coffee Break di 320.000 spettatori (5%). Su Tv8 Ogni Mattina è scelto da 60.000 spettatori pari allo 0.9%.

Daytime Mezzogiorno

Senza la Clerici, Magalli supera 1 milione di spettatori.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane raccoglie 1.122.000 spettatori (15.2%). A seguire Rai Parlamento è visto da 1.953.000 spettatori con il 15%. Su Canale5 Forum arriva a 1.595.000 spettatori con il 16.5%. Su Rai2 I Fatti Vostri segna 491.000 spettatori (6.2%) nella prima parte e 1.032.000 spettatori (8.5%) nella seconda parte. Su Italia 1 Chicago Justice è seguito da 288.000 spettatori (3.2%). A seguire, dopo Studio Aperto, Grande Fratello Vip arriva a 735.000 spettatori (4.8%) e Sport Mediaset a 1.047.000 spettatori (6.1%).

Su Rai3 Elisir è seguito da 465.000 spettatori (6.2%); il Tg3 delle 12:00 informa 1.114.000 spettatori (10.7%); Quante Storie conquista 805.000 spettatori (5.3%); Rai Parlamento raccoglie 1.191000 spettatori (7%). Su Rete4, dopo il tg, Il Segreto ha incollato 202.000 spettatori con l’1.5%. A seguire La Signora in Giallo conquista 695.000 spettatori (4.2%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 549.000 spettatori con il 7.5% nella prima parte e 719.000 spettatori con il 5.5% nella seconda parte denominata Oggi. Su Tv8 Ogni Mattina dopo il Tg raccoglie 77.000 spettatori (0.5%).

Daytime Pomeriggio

Bassa Rai1 con la politica, vola Uomini e Donne.

Su Rai1 Rai Parlamento ha intrattenuto 1.587.000 spettatori (10.6%) nella prima parte e 1.537.000 spettatori (10.9%) nella seconda parte; in mezzo Speciale Tg1 ha raccolto 1.403.000 spettatori (11%). Dopo gli appuntamenti con il tg, La Vita in Diretta Pop – dalle 17:57 alle 18:43 – conquista 2.157.000 spettatori con il 12.6%. Su Canale5 Beautiful conquista 2.928.000 spettatori (17.3%) e Una Vita 2.887.000 spettatori (18%); Uomini e Donne segna 3.505.000 spettatori pari al 24.7% (Uomini e Donne – Finale a 3.066.000 e il 23.5%); Amici interessa 2.661.000 spettatori (21.1%) e Grande Fratello Vip 2.529.000 spettatori (20.3%).

A seguire Il Segreto ha fatto compagnia a 2.215.000 spettatori pari al 17%; Pomeriggio Cinque è visto da 2.186.000 spettatori (15.3%) nella prima parte, 2.510.000 spettatori (15.3%) nella seconda parte (Social: 2.208.000 spettatori -12.2%). Su Rai2 Ore 14 ha conquistato 630.000 spettatori con il 4% e Detto Fatto ha raccolto 692.000 spettatori con il 5.3% (Quasi Detto Fatto a 594.000 e il 4.3%). Su Italia1 I Simpson ha raccolto 811.000 spettatori (4.9%) nel primo episodio, 802.000 spettatori (5.1%) nel secondo episodio e 576.000 spettatori (3.9%) nel terzo episodio; Modern Family ha conquistato 375.000 spettatori (2.8%); Grande Fratello Vip arriva a 315.000 spettatori (1.9%). Su Rai3 Tg Regione alle 14.00 informa 2.885.000 spettatori (17.5%); Aspettando Geo è seguito da 1.049.000 spettatori con l’8.3% e Geo da 1.995.000 spettatori con il 12.5%.

Su Rete4 Lo Sportello di Forum ha convinto 914.000 spettatori con il 6%. Su La7 Tagadà è visto da 561.000 spettatori pari al 4.1% (Tagadà Focus a 546.000 e il 4.3%). Su Tv8 Natale & altri equivoci è visto da 414.000 spettatori (3.2%). A seguire Crimini da Copertina sigla 177.000 spettatori (1.1%).

Seconda Serata

Tiki Taka sale.

Su Rai1 Sette Storie è stato seguito da 1.247.000 spettatori con uno share del 10.2%. Su Canale5 Tg5 Notte ha totalizzato una media di 524.000 spettatori pari al 14.2%. Su Rai2 Criminal segna 408.000 spettatori (2.8%). Su Italia1 Tiki Taka – La Repubblica del Pallone è visto da 518.000 spettatori (5.7%).

Su Rai3 Dottori in Corsia interessa 817.000 spettatori con il 5%. Su Rete4 Pensa in grande è stato scelto da 194.000 spettatori (3.7%). Su La7 L’arte di arrangiarsi arriva a 237.000 spettatori (2%). Su Tv8 Das Boot conquista 91.000 spettatori (1.1%) nel primo episodio e 55.000 spettatori (1.2%) nel secondo episodio.