Nella serata di ieri, domenica 25 febbraio 2024, su Rai1 la seconda puntata di Màkari 3 ha conquistato 3.982.000 spettatori pari al 22.6% di share. Su Canale5 Lo Show dei Record ha ottenuto un a.m. di 2.197.000 spettatori pari al 14.7% di share. Su Rai2 9-1-1 ha raccolto 764.000 spettatori (3.7%) e 9-1-1: Lone Star ha radunato 792.000 spettatori (4.2%).

Su Italia1 The Day After Tomorrow – L’alba del giorno dopo ha collezionato 1.119.000 spettatori con il 6.5% di share. Su Rai3 – dalle 21:38 alle 22:47 - Indovina Chi Viene a Cena ha raccolto davanti al video 1.207.000 spettatori con il 6.3% (anteprima dalle 21:02 alle 21:38 a 881.000 e il 4.3%). Su Rete4 Zona Bianca viene visto da 626.000 spettatori con il 4.4% di share.

Su La7 K-19 – The Widowmaker ha interessato 321.000 spettatori con l’1.8%. Su Tv8 Petra in replica ha registrato 341.000 spettatori con l’1.8%. Sul Nove, preceduto da un’anteprima (1.229.000 – 6.2%), Che Tempo Che Fa segna 2.137.000 spettatori con il 10.7% nella prima parte e 1.188.000 spettatori con il 9.9% nella seconda parte chiamata Il Tavolo (L’Importante È Finire: 531.000 – 9%).

Sul 20 The Losers ha coinvolto 414.000 spettatori con il 2.2%. Su Iris L’ora più buia ha ottenuto 300.000 spettatori (1.6%). Su RaiPremium The Voice Senior in replica intrattiene 138.000 spettatori (0.8%). Su TopCrime Maigret e la principessa fa sintonizzare 278.000 spettatori (1.5%).

Access Prime Time

Affari Tuoi sfiora il 27%.

Su Rai1 Affari Tuoi fa sintonizzare 5.566.000 spettatori pari al 26.9%. Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie 3.050.000 spettatori (14.7%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine ha totalizzato 1.249.000 spettatori (6%). Su Rai3 Chesarà… arriva a 854.000 spettatori (4.2%). Su Rete4 Stasera Italia Weekend ha convinto 699.000 spettatori (3.4%) nella prima parte e 678.000 spettatori (3.3%) nella seconda parte. Su La7 In Altre Parole Domenica convince 745.000 spettatori pari al 3.6%. Su Tv8 4 Ristoranti raggiunge 626.000 spettatori (share del 3%). Su Rai4 Hudson & Rex raggiunge 322.000 spettatori (1.6%) nell’ultimo episodio. Su Real Time Il Castello delle Cerimonie raduna 303.000 spettatori (1.5%) con l’episodio delle 20:41.

Preserale

Tempesta d’Amore sopra il 3%.

Su Rai1 L’Eredità Weekend – La Sfida dei 7 sigla 3.191.000 spettatori con il 20.9% mentre L’Eredità Weekend fa sintonizzare 4.239.000 spettatori con il 24.3%. Su Canale5 Avanti il Primo! Story ha raccolto 2.348.000 spettatori (16%) mentre Avanti un Altro! Story ha intrattenuto 3.157.000 spettatori (18.5%). Su Rai2, dopo TG Sport Sera (423.000 – 3.3%), Novantesimo Minuto ha registrato 738.000 spettatori (5.1%) nella prima parte e 632.000 spettatori (3.8%) nella seconda parte dal nome ‘Tempi Supplementari’.

Su Italia1 Studio Aperto Mag ha incollato davanti al video 482.000 spettatori (3%) mentre C.S.I. – Scena del Crimine ha siglato 618.000 spettatori (3.3%). Su Rai3 l’informazione dei TGR segna 2.464.000 spettatori con il 13.6%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha appassionato 601.000 spettatori con il 3.1%. Su La7 Il profumo del mosto selvatico registra 232.000 spettatori (1.5%). Su Tv8 Cucine da Incubo colleziona 373.000 spettatori (2.7%) e 4 Ristoranti raduna 525.000 spettatori (2.9%).

Sul Nove Little Big Italy sigla 358.000 spettatori (2.5%) mentre Che Tempo Che Farà raccoglie 463.000 spettatori (2.6%). Su Rai4 Hudson & Rex è visto da 267.000 spettatori (1.9%) nell’episodio delle 18:20, da 316.000 spettatori (1.8%) nell’episodio delle 19:06 e da 326.000 spettatori (1.6%) nell’episodio delle 19:54. Su Real Time Il Castello delle Cerimonie coinvolge 364.000 spettatori (1.8%) con l’episodio delle 20:05.

Daytime Mattina

Amarsi un po’ fermo allo 0.8%.

Su Rai1 Uno Mattina in Famiglia ha convinto 251.000 spettatori (15.9%) nella presentazione, 581.000 spettatori (17.2%) nella prima parte e 1.512.000 spettatori (23.5%) nella seconda parte. Tra la presentazione e la prima parte il TG1 delle 7, dalla durata di 5 minuti, ha dato il buongiorno a 426.000 spettatori (19.7%) mentre tra prima e seconda parte il TG1 delle 8, dalla durata maggiore, ha interessato 990.000 spettatori (20%) e all’interno della seconda parte il TG1 delle 9, dalla durata di 4 minuti, ha informato 1.549.000 spettatori (23.3%).

A seguire Check Up è visto da 1.435.000 spettatori con il 20.3%. Su Canale5 Prima Pagina TG5 raccoglie 292.000 spettatori (13.2%) mentre il TG5 Mattina delle 8 segna 959.000 spettatori con il 17.7%. Speciale TG5 – Rock per Sempre in replica sigla 738.000 spettatori (10.9%) mentre la Santa Messa realizza un ascolto di 1.029.000 telespettatori con il 14.2% di share. Su Rai2 TG2 Dossier accoglie 156.000 spettatori (2.5%) e Radio2 Happy Family Rewind ha tenuto compagnia a 200.000 spettatori con il 2.9% (Saluti a 316.000 e il 4.4%). Su Italia1 Due uomini e 1/2 sigla 179.000 spettatori (2.8%) nel primo episodio, 173.000 spettatori (2.5%) nel secondo episodio e 202.000 spettatori (3%) nel terzo episodio mentre Will & Grace colleziona 297.000 spettatori (4.1%) nel primo episodio e 266.000 spettatori (3.6%) nel secondo episodio. Su Rai3 Sorgente di Vita raduna 52.000 spettatori (2%) mentre Sulla Via di Damasco convince 73.000 spettatori (1.9%).

Agorà Weekend ha raccolto 227.000 spettatori con il 3.8% (presentazione a 107.000 e il 2.2%) e Mi Manda RaiTre ha interessato 368.000 spettatori pari al 5.3% (breve presentazione a 227.000 e il 3.4%) mentre O Anche No è la scelta di 237.000 spettatori (3.3%). Su Rete4 il doppio episodio di Poirot ha coinvolto 92.000 spettatori con l’1.4%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 120.000 spettatori con il 4.4% nelle News e, dopo il TG La7 a 185.000 spettatori (4.8%), di 157.000 spettatori con il 2.5% nel Dibattito. Camera con Vista è la scelta di 114.000 spettatori (1.6%) mentre Amarsi un po’ – Istruzioni per l’uso interessa 58.000 spettatori (0.8%). Su Tv8 la Superbike appassiona 65.000 spettatori (2%) con la Gara 2 del GP d’Australia. Su Rai4 Squadra Speciale Cobra 11 si porta a 156.000 spettatori (2.3%) con l’episodio delle 8:57. Su La5 Terra Amara segna 372.000 spettatori (5.2%) con la puntata in replica delle 9:49.

Daytime Mezzogiorno

La5 terza rete nazionale nella fascia 9-12 con le repliche di Terra Amara.

Su Rai1 A Sua Immagine ha portato a casa un a.m. di 1.474.000 spettatori con il 17.5%. Al suo interno la Santa Messa raduna 1.538.000 spettatori con il 18.7% e l’Angelus raccoglie 2.107.000 spettatori con il 20.7%. Linea Verde ha registrato 2.992.000 spettatori con il 22.2% (breve presentazione: 2.175.000 – 18.6%). Su Canale5 Le Storie di Melaverde ha interessato 1.055.000 spettatori (13.4%) e 1.348.000 spettatori (15.5%) mentre Melaverde raccoglie 2.086.000 spettatori con il 18.4%. Su Rai2 Citofonare Rai2 ha convinto 399.000 spettatori (5.5%) nella presentazione, 477.000 spettatori (5.8%) nella prima parte e 690.000 spettatori (6.4%) nella seconda parte.

Tra la presentazione e la prima parte, RaiSport dalla durata di 14 minuti ha radunato 459.000 teste pari al 6.1% (dopo la cancellazione del Super-G femminile di Sci Alpino a Val di Fassa). Su Italia1 Will & Grace si porta a 329.000 spettatori (4.1%) nel terzo episodio mentre Young Sheldon ha intrattenuto 293.000 spettatori (3.3%) nel primo episodio e 236.000 spettatori (2.3%) nel secondo episodio. Dopo Studio Aperto, Sport Mediaset XXL ha registrato un a.m. di 751.000 spettatori con il 5% (Magazine: 698.000 – 4.6%). Su Rai3 Timeline è la scelta di 163.000 spettatori (2.2%) mentre il TG3 delle 12 registra 659.000 spettatori (6.3%) e Una meravigliosa avventura raccoglie 336.000 spettatori (2.2%).

Su Rete4, dopo una presentazione (189.000 – 2.6%), Dalla Parte degli Animali raggiunge 256.000 spettatori con il 3.2% (I Saluti: 265.000 – 3%). Dopo il TG, Colombo ha fatto compagnia a 343.000 spettatori con il 2.4%. Su La7 Uozzap! segna 110.000 spettatori (1.4%) mentre La7 Doc raduna 108.000 spettatori (1%) e L’Aria che Tira – Il Diario raccoglie 145.000 spettatori (1.1%). Su Tv8 4 Ristoranti raduna 287.000 spettatori (2.7%) mentre la replica della Superpole Race del GP D’Australia di Superbike si porta a 263.000 spettatori (1.7%). Su RaiPremium Don Matteo 11 registra 171.000 spettatori (2%) con l’episodio delle 11:03. Su La5 Terra Amara in replica fa sintonizzare 436.000 spettatori (5.3%) nell’episodio delle 10:48. Su Sky Sport Uno l’incontro valido per la 26^ giornata di Serie A: Juventus-Frosinone ha conquistato 445.000 spettatori pari al 3.1%.

Daytime Pomeriggio

Kilimangiaro vicino al 10%.

Su Rai1, dopo TG1 Libri (3.299.000 – 22.2%), Domenica In ha intrattenuto 2.523.000 spettatori (17.2%) nella presentazione, 2.637.000 spettatori (19.2%) nella prima parte, 2.333.000 spettatori (19.1%) nella seconda parte e 1.885.000 spettatori (16%) nell’ultima parte denominata I Saluti di Mara. Da Noi… A Ruota Libera si porta a 1.943.000 spettatori con il 15.1%. Su Canale5 L’Arca di Noè ha raccolto 2.441.000 spettatori con il 16.1%. Amici di Maria De Filippi ha intrattenuto 3.251.000 spettatori (24.1%) mentre Verissimo ha convinto 2.474.000 spettatori (20.7%) nella prima parte e 2.379.000 spettatori (18.1%) nella seconda parte denominata Giri di Valzer.

Su Rai2 Paesi che Vai ha radunato 552.000 spettatori (3.8%) mentre Origini ha convinto 399.000 spettatori (3.1%) e, a seguire, l’incontro di Serie C: Vicenza-Triestina è seguito da 210.000 spettatori pari all’1.7% (primo tempo a 207.000 e l’1.7%, secondo tempo a 213.000 e l’1.8%). Su Italia1 E-Planet raccoglie 428.000 spettatori (2.9%) mentre Chinese Zodiac ha interessato 367.000 spettatori (2.8%). Magnum P.I. ha registrato 251.000 spettatori (2.1%) mentre Due uomini e 1/2 colleziona 239.000 spettatori (1.9%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR ha interessato 1.868.000 spettatori con il 12.5%. In Mezz’Ora ha ottenuto 997.000 spettatori (7.1%) nella prima parte e 669.000 spettatori (5.3%) nella seconda parte dal nome ‘Il Mondo di In Mezz’Ora’.

Dopo una presentazione (571.000 – 4.7%), Rebus ha coinvolto 723.000 spettatori con il 6.1% mentre Kilimangiaro ha raccolto 836.000 spettatori (7%) nella presentazione, 891.000 spettatori (7.3%) nella prima parte, 933.000 spettatori (7.5%) nella seconda parte dal nome ‘Un Nuovo Viaggio’ e 1.316.000 spettatori (9.7%) nell’ultima parte dalla durata maggiore. Su Rete4 I signori della truffa ha registrato 213.000 spettatori (1.6%) mentre Seminole ha raggiunto 468.000 spettatori (3.7%). Su La7 Una Giornata Particolare in replica è visto da 255.000 spettatori (1.9%) e La7 Doc – Predoni d’Europa arriva a 182.000 spettatori (1.5%).

Su Tv8 la replica della Gara 2 del GP d’Australia di Superbike appassiona 334.000 spettatori (2.3%) mentre la terza giornata del Sei Nazioni di Rugby: Francia-Italia raccoglie 385.000 spettatori con il 3.2% (primo tempo a 310.000 e il 2.6%, secondo tempo a 466.000 e il 3.8%). Sul Nove Terrybilmente divagante diverte 327.000 spettatori (2.4%) mentre Colpevole d’innocenza raccoglie 346.000 spettatori (2.9%). Su RaiPremium Don Matteo 11 convince 296.000 spettatori (2.3%) con l’episodio delle 14:56 mentre Un’Estate sul Lago di Garda colleziona 234.000 spettatori (2%).

Seconda Serata

La Domenica Sportiva supera il milione.

Su Rai1, dopo 5 minuti di TG1 (1.759.000 – 14.6%), Speciale TG1 – Broken Dream ha conquistato un ascolto di 591.000 spettatori (share del 7.7%) e Giubileo 2025 – Pellegrini di Speranza si porta a 190.000 spettatori (5.1%). Su Canale5 TG5 Notte raccoglie 585.000 spettatori con il 13.6%. Su Rai2 La Domenica Sportiva ha raccolto 894.000 spettatori (5.4%) nella presentazione e 1.010.000 spettatori con il 9.4% mentre L’Altra DS ha siglato 338.000 spettatori (6.5%).

Su Italia1, dopo una presentazione chiamata Highlights (596.000 – 6.3%), Pressing segna un netto di 428.000 spettatori pari all’8.9%. Su Rai3 Illuminate – Nilla Pizzi ha raggiunto 387.000 spettatori (2.6%) mentre TG3 Mondo è visto da 260.000 spettatori (2.6%). Su Rete4 Brivido biondo è la scelta di 156.000 spettatori (4.7%) nella prima parte. Su La7 Il sistema Putin segna 111.000 spettatori (1.5%) e TG La7 Notte congeda 70.000 spettatori (1.6%). Su Tv8 Quelle Brave Ragazze convince 100.000 spettatori (1.2%). Sul Nove Fratelli di Crozza in replica è la scelta di 216.000 spettatori (6%).

Telegiornali

TG1

Ore 13:30 3.718.000 (24.5%)

Ore 20:00 4.576.000 (23%)

TG2

Ore 13:00 1.589.000 (10.9%)

Ore 20:30 977.000 (4.7%)

TG3

Ore 14:15 1.474.000 (10.1%)

Ore 19:00 1.854.000 (11.3%)

TG5

Ore 13:00 3.051.000 (20.9%)

Ore 20:00 4.073.000 (20.2%)

STUDIO APERTO

Ore 12:25 954.000 (7.7%)

Ore 18:30 525.000 (3.7%)

TG4

Ore 11:55 329.000 (3.2%)

Ore 18:55 512.000 (3.1%)

TG LA7

Ore 13:30 491.000 (3.3%)

Ore 20:00 1.016.000 (5.1%)