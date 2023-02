PIPPITEL! SU RAI1 LA SEMIFINALE DI “THE VOICE SENIOR” CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 25.2% DI SHARE E 3.8 MILIONI DI SPETTATORI. DOPPIATO LO SPECIALE DEDICATO A COSTANZO E CONDOTTO DA PORRO (12.8%) – “FRATELLI DI CROZZA” SUL NOVE VOLA AL 5.7% CON OLTRE UN MILIONE DI SPETTATORI E SUPERA LA PARROCCHIETTA DI “PROPAGANDA LIVE” CHE DURA DI PIÙ (5.8%) – AMADEUS CON IL 22.8% SUPERA “STRISCIA” (19%). DAMILANO (6.8%), GRUBER (6.7%), PALOMBA (4.5%)

Marco Zonetti per Dagospia

Gli ascolti Tv di venerdì 24 febbraio 2023 vedono, a causa della scomparsa improvvisa di Maurizio Costanzo, una rivoluzione nei palinsesti televisivi di Mediaset. In prima serata, contro Antonella Clerici e la semifinale del suo The Voice Senior su Rai1, Canale5 ha per esempio trasmesso uno Speciale del Tg5 dedicato a Costanzo, condotto da Nicola Porro con Susanna Galeazzi.

Ma l'omaggio, che fra i vari ospiti ha visto Enrico Mentana tornare in via straordinaria a Mediaset, si è fermato al 12.8% di share, senza minimamente scalfire Clerici che invece ha volato tranquilla sulle ali dell'Auditel crescendo fino al 25.2% e doppiando la concorrenza. La scorsa settimana la fiction con Raoul Bova, Ciao Mamma, su Canale5 aveva ottenuto il 19.9% facendo calare The Voice Senior al 21.2%.

Il ritorno di Maurizio Crozza con il suo show Fratelli di Crozza sul Nove ha visto il mattatore genovese coadiuvato da Andrea Zalone classificarsi terzo programma più visto della serata, totalizzando una media di 1.073.000 spettatori e battendo il telefilm di Rai2, Propaganda Live su La7 (787.000 individui all'ascolto), i film di Italia1 e Rete4, il documentario su Rai3 arenato all'1.4% e 4 ristoranti su Tv8.

In access prime time, Amadeus ha conquistato il 22.8% contro il 19% di Striscia la Notizia, e - per quanto riguarda l'approfondimento - abbiamo assistito a un testa a testa tra Damilano (6.8%) e Gruber (6.7%), mentre Palombelli ha segnato il 3.6% e il 4.5%, e Tg2 Post il 3.7%. Al pomeriggio, Serena Bortone non profitta un granché dell'assenza di Maria De Filippi, in lutto per la dipartita del marito Maurizio, e segna il 16.6%. Dal canto suo, Alberto Matano con La Vita in Diretta arriva a toccare il 23.2%.

Ma vediamo i dati di tutti i programmi della giornata.

Prima serata

Rai: The Voice Senior (semifinale) 3.897.000 spettatori (25.2%). Canale5: Speciale Tg5 – Costanzo, l’Uomo che ha Cambiato la Tv 2.085.000 spettatori (12.8%). Rai2: N.C.I.S. 952.000 spettatori (4.8%), N.C.I.S. Hawai’i 786.000 (4.6%). Italia1: Paddington 557.000 spettatori (3.1%). Rai3: L’arte della guerra 244.000 spettatori (1.4%). Rete4: Guardia del corpo 872.000 spettatori (5.4%). La7: Propaganda Live 787.000 spettatori (5.8%). Tv8: 4 Ristoranti 490.000 spettatori (3%). Nove: Fratelli di Crozza 1.073.000 spettatori (5.7%).

Access Prime Time

Rai1: Soliti Ignoti – Il Ritorno 4.679.000 spettatori (22.8%). Canale5: Striscia la Notizia 3.872.000 spettatori (19%). Rai2: Tg2 Post 762.000 spettatori (3.7%). Italia1: N.C.I.S. 1.399.000 spettatori (6.8%). Rai3: Il Cavallo e la Torre 1.364.000 spettatori (6.8%), Un Posto al Sole 1.568.000 (7.6%). Rete4: Stasera Italia 725.000 spettatori (3.6%) nella prima parte, 936.000 (4.5%) nella seconda. La7: Otto e Mezzo 1.378.000 spettatori (6.7%). Tv8: 100% Italia 485.000 spettatori (2.4%). Nove: Don’t Forget the Lyrics! – Stai sul Pezzo 537.000 spettatori (2.6%).

Preserale

Rai1: L’Eredità – La Sfida dei 7 3.360.000 spettatori (23.5%), L’Eredità 4.388.000 spettatori (25.8%). Canale5: Avanti il Primo 2.570.000 spettatori (19.1%), Avanti un Altro 3.755.000 spettatori (22.8%). Rai2: Tg Sport Speciale 346.000 spettatori (2.2%), The Rookie 700.000 (3.7%). Italia1: C.S.I. 661.000 spettatori (3.6%). Rai3: Tg Regione 2.733.000 spettatori (15.4%), Blob 1.032.000 spettatori (5.3%), Caro Marziano 1.087.000 (5.5%). Rete4: Tempesta d’Amore 686.000 spettatori (3.5%). La7: Lingo – La Prima Sfida 189.000 spettatori (1.4%), Lingo – Parole in Gioco 323.000 spettatori (2%). Tv8: Home Restaurant 251.000 spettatori (1.4%). Nove: Cash or Trash – Chi Offre di Più? 375.000 spettatori (2.2%).

Seconda Serata

Rai1: Speciale Tg1 604.000 spettatori (11.7%). Canale5: Tg5 Notte 701.000 spettatori (9.2%). Rai2: ATuttoCalcio 266.000 spettatori (2.2%). Italia: L’incredibile storia di Winter il delfino 288.000 (3.5%). Rai3: S’è Fatta Notte (relpica) 223.000 spettatori (1.7%). Rete4: Firewall – Accesso negato 179.000 spettatori (3.5%). La7: TgLa7 Notte 187.000 spettatori (4.9%). Tv8: 4 Hotel 238.000 (3.8%). Nove: Accordi & Disaccordi 378.000 spettatori (2.9%).

DAYTIME

Mattina

Rai1: TgUnomattina – Rassegna Stampa 279.000 (11.2%), Ucraina – Un anno di guerra 664.000 spettatori (13.9%), Tg1 Ore 8 910.000 (17.7%), Storie Italiane 714.000 (16.8%). Canale5: Prima Pagina Tg5 555.000 spettatori (16.8%), Tg5 Mattina 1.217.000 (23.2%), Mattino Cinque News 1.051.000 spettatori (22.3%) nella prima parte, 892.000 (21%) nella seconda. Rai2: Viva Rai2 848.000 spettatori (16.7%), …E Viva il Videobox 250.000spettatori (4.7%), Tg2 Ore 8:30 263.000 spettatori (5%), Radio2 Social Club 308.000 spettatori (6.7%), Tg2 Italia 254.000 (6%), Tg2 Flash 296.000 spettatori (6.7%).

Italia1: Chicago Fire 114.000 spettatori (2.4%) nel primo episodio, 127.000 (3%) nel secondo, Chicago P.D. 206.000 spettatori (4.5%) nel primo episodio. Rai3: Buongiorno Italia 418.000 spettatori (10.4%), TgR Buongiorno Regione 547.000 (10.4%), Agorà 292.000 spettatori (6%), presentazione 272.000 (5.2%), Extra 232.000 (5.4%). Rete4: Miami Vice 66.000 spettatori (1.4%), Hazzard 87.000 (2.1%). La7: Omnibus 162.000 spettatori (3.3%), Coffee Break 166.000 (3.9%).

Mezzogiorno

Rai1: Storie Italiane (seconda parte) 758.000 spettatori (14.6%), E’ Sempre Mezzogiorno 1.652.000 (16.8%). Canale5: Forum 1.500.000 spettatori (20.6%). Rai2: Tg Sport 308.000 spettatori (6.5%), I Fatti Vostri 594.000 (10.2%) nella prima parte, 910.000 (9.8%) nella seconda. Italia1: Chicago P.D. (secondo episodio) 286.000 spettatori (4.3%), Grande Fratello Vip 504.000 spettatori (4.4%), Sport Mediaset 712.000 (5.5%). Rai3: Elisir (presentazione) 190.000 spettatori (4.5%), 308.000 (5.7%) Tg3 Ore 12 767.000 (9.7%), Quante Storie 617.000 (5.4%), Passato e Presente 403.000 (3.1%). Rete4: Monk 90.000 spettatori (1.7%), Il Segreto 174.000 (1.8%), La Signora in Giallo 570.000 (4.6%). La7: L’Aria che Tira 283.000 spettatori (5.2%) nella prima parte, 409.000 (4.1%) nel segmento intitolato "Oggi".

Pomeriggio

Rai1: Tg1 Economia 2.709.000 spettatori (21.3%), Oggi è un Altro Giorno 1.813.000 spettatori (16.6%), presentazione 1.923.000 (15.4%), Il Paradiso delle Signore 1.822.000 (20%), Tg1 1.643.000 (18.3%), La Vita in Diretta 2.640.000 (23.6%), presentazione 2.051.000 (22.2%). Canale5: Beautiful 2.464.000 spettatori (19.1%), Terra Amara 2.769.000 (24.9%), Amici ottiene 1.760.000 (19.7%), Grande Fratello Vip 1.568.000 spettatori (17.1%), Un Altro Domani 1.273.000 spettatori (13.8%), Pomeriggio Cinque 1.488.000 spettatori (15.2%) nella presentazione, 1.806.000 (16.3%), 1.974.000 (15.4%) ne I Saluti. Rai2: Ore 14 682.000 spettatori (5.8%), Un Ciclone in Convento 304.000 (3.1%), Io e Te (replica) 563.000 (6.3%)

Italia1: I Simpson 527.000 spettatori (4.2%) nel primo episodio, 583.000 (4.9%) nel secondo, 512.000 (4.6%) nel terzo, N.C.I.S. Los Angeles 382.000 spettatori (3.9%) nel primo episodio, 449.000 (5%) nel secondo, The Mentalist 339.000 (3.2%). Rai3: Tg Regione 2.096.000 spettatori (16.5%), Aspettando… Geo 624.000 spettatori (6.9%), Geo 1.281.000 spettatori (11.4%). Rete4: Lo Sportello di Forum 680.000 (5.8%), Tg4 – Diario del Giorno 465.000 spettatori (4.8%), Il grinta 454.000 spettatori (4.3%). La7: Tagadà 292.000 (2.9%), presentazione 270.000 (2.2%), #Focus 280.000 (3.1%), C’era una volta… Il mondo e la storia 188.000 (1.8%).

Principali notiziari della giornata

TG1

13:30: 3.599.000 (27.7%)

20:00: 4.914.000 (25.3%)

TG2

13:00: 1.740.000 (14.6%)

20:30: 1.137.000 (5.6%)

TG3

14:25: 1.540.000 (12.7%)

19:00: 2.159.000 (13.8%)

TG4

11.55: 296.000 (4%)

18.55: 672.000 (4.2%)

TG5

13.00: 2.859.000 (23.6%)

20.00: 4.663.000 (23.8%)

STUDIO APERTO

12.25: 1.025.000 (10.3%)

18.30: 633.000 (4.9%)

TGLA7

13.30: 542.000 (4.2%)

20.00: 1.047.000 (5.4%)