luca barbareschi - se mi lasci non vale

Nella serata di ieri, martedì 29 ottobre 2024, su Rai1 la seconda puntata di Ninfa Dormiente – I Casi di Teresa Battaglia ha interessato 3.229.000 spettatori pari al 21% di share. Su Canale5 il film in prima visione Ticken to Paradise conquista 2.257.000 spettatori con uno share del 14.2%. Su Rai2 la seconda puntata di Se mi lasci non vale intrattiene 293.000 spettatori pari al 2%. Su Italia1 Stolen incolla davanti al video 655.000 spettatori (4.3%). Su Rai3 Ciao, Marcello: Mastroianni l’antidivo segna 399.000 spettatori e il 2.3%.

a casa di maria latella

Su Rete4 E’ Sempre Cartabianca totalizza un a.m. di 750.000 spettatori (5.9%). Su La7 DiMartedì raggiunge 1.350.000 spettatori e il 9.1% mentre diMartedì Più segna 451.000 spettatori e l’8.4%. Su Tv8 la nuova edizione di X Factor in chiaro ottiene 588.000 spettatori con il 4.5%. Sul Nove Comedy Match raduna 287.000 spettatori (1.9%). Sul 20 La Mummia segna 451.000 spettatori e il 2.6%. Su Rai4 The Stranger – Nella Mente del Killer segna 167.000 spettatori e l’1%. Su Iris E’ una sporca faccenda, Tenente Parker segna 257.000 spettatori e l’1.5%. Su Rai Premium Hotel Portofino raggiunge 55.000 spettatori e lo 0.3%. Su Real Time Primo Appuntamento raggiunge 409.000 spettatori e il 2.4%.

Access Prime Time

Affari Tuoi oltre il 27%.

se mi lasci non vale 4

Su Rai1 Cinque Minuti interessa 4.588.000 spettatori (23%), mentre Affari Tuoi raduna 5.536.000 spettatori (27.3%). Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 2.623.000 spettatori pari al 13% (Striscia tra Poco: 2.855.000 – 14.2%). Su Rai2 TG2 Post totalizza 444.000 spettatori con il 2.2%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.494.000 spettatori (7.4%), nel primo episodio, e 1.656.000 spettatori (8.3%), nel secondo episodio. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.167.000 spettatori (5.8%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.500.000 spettatori (7.4%).

Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 908.000 spettatori e il 4.5% nella prima parte e 885.000 spettatori e il 4.3% nella seconda parte. Su La7 8 e 1/2 raccoglie 1.578.000 spettatori e il 7.8%. Su Tv8 100% Italia gioca con 464.000 spettatori (2.3%). Sul Nove Chissà Chi è raccoglie 492.000 spettatori con il 2.4%, nella prima parte, e 615.000 spettatori con l’1.9% nella seconda parte. Su RealTime Casa a Prima Vista sigla 770.000 spettatori (3.8%).

Preserale

Vince La Ruota.

a casa di maria latella 2

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.479.000 spettatori pari al 17.8%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 3.626.000 spettatori pari al 21.4%. Su Canale5 Gira La Ruota della Fortuna ha intrattenuto 2.427.000 spettatori (18.8%), mentre La Ruota della Fortuna ha convinto 3.602.000 spettatori (22.2%). Su Rai2 l’Amichevole di calcio femminile Italia-Spagna totalizza 447.000 spettatori con il 3%. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 377.000 spettatori (2.6%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 600.000 spettatori (3.3%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.659.000 spettatori (14.8%).

se mi lasci non vale 3

A seguire Blob segna 1.029.000 spettatori (5.4%) e Viaggio in Italia sigla 958.000 spettatori (4.8%). Su Rete4 La Promessa interessa 917.000 spettatori (4.8%). Su La7 Famiglie d’Italia raduna 281.000 spettatori pari all’1.8%. Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 498.000 spettatori (2.9%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 256.000 spettatori con il 2%, mentre Don’t Forget the Lyrics segna 404.000 spettattori con il 2.2%.

Daytime Mattina

Rete4 terza rete dalle 8 con Terra Amara e Tempesta d’Amore.

ninfa dormiente i casi di teresa battaglia 8

Su Rai1 Tg1Mattina dà il buongiorno a 511.000 spettatori con il 12%. A seguire il TG1 delle 8 ha informato 956.000 spettatori (18.8%), Unomattina intrattiene 704.000 spettatori con il 16.2% e Storie Italiane arriva a 632.000 spettatori con il 16.3% nella prima parte. Su Canale5 Prima Pagina TG5 informa 723.000 spettatori con il 20.4% e TG5 Mattina delle 8 1.165.000 spettatori con il 23%. A seguire Mattino Cinque News raccoglie 814.000 spettatori con il 18.9% nella prima parte e 759.000 spettatori con il 19.5% nella seconda parte (I Saluti a 701.000 e il 18%). Su Rai2 preceduto da una presentazione di 9 minuti (32.000 – 0.8%), Binario 2 segna 110.000 spettatori (2.2%). Videobox ha interessato 76.000 spettatori (1.5%).

Radio2 Social Club raggiunge 186.000 spettatori (4.4%). Su Italia1 Law & Order – Unità Speciale sigla 108.000 spettatori (2.3%) nel primo episodio e 162.000 spettatori (4.1%) nel secondo episodio. A seguire C.S.I. Miami totalizza 181.000 spettatori (4.6%) nel primo episodio. Su Rai3 Buongiorno Italia ha raccolto 455.000 spettatori (10.8%), TGR Buongiorno Regione 577.000 (11.1%). Dopo la presentazione (230.000 – 4.5%), Agorà intrattiene 246.000 spettatori (5.3%).

se mi lasci non vale 5

ReStart totalizza 200.000 spettatori (5.2%). Dopo una presentazione (160.000 – 4.1%), Elisir ha ottenuto 211.000 spettatori con il 5.4%. Su Rete4 Love is in the air ha raggiunto 79.000 spettatori (2.1%), Terra Amara 287.000 (6%), Tempesta d’Amore 231.000 (5.9%). Su La7 Omnibus raduna 173.000 spettatori (3.9%) nella prima parte chiamata News e, dopo il TGLa7 (287.000 – 5.5%), 218.000 spettatori (4.7%) nella seconda parte chiamata Dibattito. A seguire Coffee Break totalizza 166.000 spettatori (4.3%).

bianca berlinguer

Daytime Mezzogiorno

Forum al 19.1%.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane raccoglie 778.000 spettatori (17.4%), mentre E’ Sempre Mezzogiorno arriva a 1.549.000 spettatori (16.9%). Su Canale5 Forum totalizza 1.237.000 spettatori con il 19.1%. Su Rai2, dopo TGSport Giorno (281.000 – 7.1%), I Fatti Vostri raduna 448.000 spettatori (8.9%) nella prima parte e 823.000 spettatori (9.4%) nella seconda parte. Su Italia1 il secondo episodio di C.S.I. Miami registra 276.000 spettatori (4.8%). Dopo Grande Fratello (589.000 – 5.4%), Sport Mediaset coinvolge 638.000 spettatori (5.5%) e 542.000 spettatori (4.7%) nella parte Extra di pochi minuti. Su Rai3 Mixer – La storia siamo noi sigla 215.000 spettatori (4.4%) e il TG3 delle 12 informa 643.000 spettatori (9%).

se mi lasci non vale 8

A seguire Quante Storie conquista 602.000 spettatori (5.6%), mentre Passato e Presente è seguito da 437.000 spettatori (3.7%). Su Rete4 Mattino 4 intrattiene 141.000 spettatori pari al 3.2% e, dopo il TG, La Signora in Giallo raduna 563.000 spettatori pari al 5.3%. Su La7 L’Aria che Tira incolla davanti al video 249.000 spettatori con il 5.3% nella prima parte e 391.000 spettatori con il 4.2% nella seconda parte chiamata Oggi. Su Tv8 4 Ristoranti segna 221.000 spettatori (2.1%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? totalizza 97.000 spettatori (1.5%) nel primo episodio e 152.000 spettatori (1.3%) nel secondo episodio.

GIOVANNI FLORIS

Daytime Pomeriggio

Diaco in calo.

Su Rai1, dopo TG1 Economia (2.014.000 – 17.2%), La Volta Buona colleziona 1.268.000 spettatori con l’11.4% nella presentazione e 1.136.000 spettatori con il 12.8%. Il Paradiso delle Signore conquista 1.427.000 spettatori con il 19.3%. Dopo una breve edizione del TG1 (1.224.000 – 16.7%), La Vita in Diretta realizza un ascolto di 1.433.000 spettatori con il 18.1% nella presentazione e 2.045.000 spettatori con il 20%. Su Canale5 Beautiful raggiunge 2.280.000 spettatori pari al 19.5%, Endless Love sigla 2.328.000 spettatori pari al 21.1%. Uomini e Donne raccoglie 2.196.000 spettatori con il 24.7% (Finale: 1.548.000 – 20.8%).

se mi lasci non vale 7

La striscia di Amici segna 1.461.000 spettatori (19.8%). My Home My Destiny raduna 1.309.000 spettatori pari al 18.1%. A seguire Pomeriggio Cinque intrattiene 1.292.000 spettatori pari al 16.1% nella prima parte e 1.468.000 spettatori pari al 14.5% nella seconda parte (I Saluti a 1.436.000 e il 12.4%). Su Rai2 Ore 14 totalizza 873.000 spettatori con l’8.4% e BellaMa’ intrattiene 387.000 spettatori con il 5.1%. L’appuntamento con La Porta Magica è seguito da 246.000 spettatori con il 3.1%. Su Italia1 I Simpson ha raccolto 570.000 spettatori (4.9%) nel primo episodio, 566.000 spettatori (5.3%) nel secondo episodio e 407.000 spettatori (4.3%) nel terzo episodio. A seguire NCIS Los Angeles arriva a 284.000 spettatori (3.6%) nel primo episodio e 311.000 spettatori (4.2%) nel secondo episodio, mentre Person of Interest 379.000 spettatori (4%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 2.071.000 spettatori (17.8%), mentre Eccellenze Italiane coinvolge 223.000 spettatori (2.9%).

ninfa dormiente i casi di teresa battaglia 6

A seguire, dopo Aspettando Geo (480.000 – 6.5%), Geo conquista 1.267.000 spettatori (12.2%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum ha convinto 553.000 spettatori con il 5.3%, mentre TG4 Diario del Giorno è scelto da 427.000 spettatori con il 5.6%. Su La7, dopo la presentazione (485.000 – 4.6%), Tagadà è visto da 368.000 spettatori pari al 4.6% e 196.000 spettatori pari al 2.6% nella parte chiamata #Focus, mentre La Torre di Babele Doc arriva a 206.000 spettatori pari al 2%. Su Tv8 La Baita dell’Amore segna 183.000 spettatori (2.4%). Sul Nove Ho vissuto con un Killer è la scelta di 69.000 spettatori (0.6%), nel primo episodio, e 100.000 (1.2%), nel secondo episodio.

se mi lasci non vale 6

Seconda Serata

La Latella chiude male.

Su Rai1 Porta a Porta totalizza 551.000 spettatori con il 9.4%. Su Canale5 TG5 Notte è visto da 713.000 spettatori (8.4%). Su Rai2 La Fisica dell’Amore raccoglie 78.000 spettatori pari all’1.6% (ultimo segmento di 4 minuti: 42.000 – 1.6%). Su Italia1 Live! Corsa contro il Tempo segna 316.000 spettatori con il 5.8%. Su Rai3 A Casa di Maria Latella interessa 160.000 spettatori (1.2%), mentre TG3 Linea Notte totalizza 150.000 spettatori (2.2%). Su Rete4 dopo una presentazione (142.000 – 3.9%), Dalla Parte degli Animali è la scelta di 105.000 spettatori (3.7%), nella prima parte, e 71.000 spettatori (3%). Su La7 TGLa7 Notte è visto da 208.000 spettatori (5.8%).

Telegiornali

Ed. Meridiana Ed. Serale

se mi lasci non vale 5

TG1 2.701.000 (23.1%) – h.13:30 4.410.000 (22.8%) – h.20

TG2 1.628.000 (14.5%) – h.13 798.000 (4%) – h.20:30

TG3 .000 (%) – h.14:25 .000 (%) – h.19

TG5 .000 (%) – h.13 .000 (%) – h.20

STUDIO APERTO .000 (%) – h.12:25 .000 (%) – h.18:30

TG4 .000 (%) – h.11:55 .000 (%) – h.19

TGLA7 .000 (%) – h.13:30 .000 (%) – h.20

