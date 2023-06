PIPPITEL! RECORD STORICO NEGATIVO PER LA FINALE DELL’“ISOLA DEI FAMOSI” CHE NON VA OLTRE IL 21.1% DI SHARE CON 2.3 MILIONI DI SPETTATORI – SU RAI1 LA REPLICA DI “BLANCA” AL 14.4% - “REPORT” CON IL 10.1% ANNIENTA LA CONCORRENZA: DOPPIATA “QUARTA REPUBBLICA” CON NICOLA PORRO CHE INTERVISTA ELON MUSK E SI ARENA AL 5% - “TECHETECHETÈ” (16.2%), “PAPERISSIMA SPRINT” (16%). GRUBER (7.7%), DAMILANO (6.4%), GENTILI (4.8%) - LA RIVOLUZIONE DEL"TG1 MATTINA" RIPARTE COL BOTTO CON IL 18.6%

Marco Zonetti per Dagospia

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di lunedì 19 giugno 2023 vedono, in prima serata, la finale dell’Isola dei Famosi condotto da Ilary Blasi su Canale5 totalizzare 2.378.000 spettatori con il 21.1% di share, record storico negativo per i naufraghi Vip che, l’anno scorso, segnarono all’ultima puntata 2.575.000 affezionati pari al 23.3%. Lontanissimi i tempi in cui, nella seconda edizione del 2004 in onda su Rai2, l’Isola attirava quasi undici milioni di spettatori con il 46.02% di share.

Su Rai1, ieri sera, la replica della fiction Blanca su Rai1 ha invece raccolto 2.340.000 individui all’ascolto con il 14.4% di share.

Ben più interessante era la sfida tra Report su Rai3 condotto da Sigfrido Ranucci, incentrato perlopiù sulla società Visibilia di Daniela Santanchè, e Quarta Repubblica con Nicola Porro su Rete4 che presentava un’intervista a Elon Musk. Report, terzo programma più visto in prima serata, ha totalizzato il 10.1% di share con 1.765.000 spettatori doppiando Quarta Repubblica, arenatosi al 5.0% con sole 668.000 teste. Alla luce degli ottimi risultati di Report, sarà strategicamente vincente la scelta della Rai di spostarlo la domenica, visto che funziona anche da prezioso traino per la seconda serata del lunedì?

Ma vediamo, di seguito, la classifica dei programmi del prime time di ieri:

1) L’Isola dei Famosi (Canale5) – 2.378.000

2) Blanca (Rai1) - 2.340.000

3) Report (Rai3) – 1.765.000

4) White Elephant (Italia1) – 1.334.000

5) Quarta Repubblica (Rete4) – 668.000

6) CSI: Vegas (Rai2) – 528.000

7) Francia-Grecia (20) - 527.000

8) GialappaShow (Tv8) – 513.000

9) The New World - Il nuovo mondo (Iris) - 368.000

10) Play Off Basket Milano-Bologna (Nove) – 327.000

11) Yellowstone (La7) – 256.000

In access prime time, i Cinque Minuti di Bruno Vespa su Rai1 hanno totalizzato il 19.0% e Techetechetè il 16.2%, testa a testa con Paperissima Sprint su Canale5 che ha segnato il 16.0%. Per l’approfondimento, Otto e mezzo con Lilli Gruber su La7 ha raccolto il 7.7%, Marco Damilano con Il Cavallo e la Torre su Rai3 il 6.4%, Controcorrente con Veronica Gentili su Rete4 il 4.8% e il 4.6% e Tg2 Post il 4.5%.

In fascia preserale, Reazione a Catena con Marco Liorni riparte dal 25.2% con 3.142.000 spettatori, mentre in seconda serata su Rai3, grazie al traino di Report, L’Avversario con Marco Tardelli segna il 6.8% con 754.000 individui all’ascolto.

Al mattino, Uno Mattina Estate con Tiberio Timperi, Serena Autieri e Gigi Marzullo su Rai1, debutta al 17.9% con 754.000 spettatori, e Camper in Viaggio con Roberta Morise e Tinto esordisce al 16.1%. Mentre al pomeriggio è exploit per Ore14 di Milo Infante su Rai2 che raggiunge il 9.2%, con picco dell’11% alle 14.52 a un passo da Oggi è un altro giorno di Serena Bortone su Rai1 e il suo 11.86% siglato in quel preciso istante. Vediamo, nel dettaglio, gli ascolti di tutti i programmi della giornata di ieri:

Prima Serata

Rai1: Blanca 2.340.000 (14.4%). Canale5: L’Isola dei Famosi 17 2.378.000 (21.1%). Rai2: CSI Vegas 528.000 (3.4%). Italia1: White Elephant 1.334.000 (7.8%). Rai3: Report 1.765.000 (10.1%), presentazione 1.114.000 (6.3%), Report Plus 1.094.000 (7.7%). Rete4: Quarta Repubblica 668.000 (5%). La7: Yellowstone 257.000 (1.9%). Tv8: GialappaShow 799.000 (5%), 228.000 (3.8%). Nove: Play Off Scudetto di Basket Armani Milano – Virtus Bologna 327.000 (1.8%). 20: Calcio Qualificazioni Europee Francia-Grecia 527.000 (3%). Iris: The New World – Il nuovo mondo 368.000 (2.3%).

Access Prime Time

Rai1: Cinque Minuti 3.140.000 (19%), Techetechetè 2.890.000 (16.2%). Canale5: Paperissima Sprint 2.852.000 (16%). Rai2: Tg2 Post 817.000 (4.5%). Italia1: NCIS New Orleans 1.226.000 (7%). Rai3: Il Cavallo e la Torre 1.084.000 (6.4%), Un Posto al Sole 1.527.000 (8.5%). Rete4: Controcorrente 808.000 (4.8%), nella prima parte, 834.000 (4.6%), nella seconda. La7: Otto e Mezzo 1.364.000 (7.7%). Tv8: 4 Hotel 429.000 (2.6%). Real Time: Casa a Prima Vista 383.000 (2.2%).

Preserale

Rai1: Reazione a Catena – L’Intesa Vincente 2.263.000 (23%), Reazione a Catena 3.142.000 (25.2%). Canale5: Caduta Libera – Inizia la Sfida1.156.000 (12.7%), Caduta Libera 1.958.000 (16.5%). Rai2: Hawaii Five O 457.000 (4%), NCIS 723.000 (4.9%). Italia1: Studio Aperto Mag 344.000 (3.3%), NCIS 453.000 (3.2%). Rai3: Tgr 1.977.000 (14.8%), Blob 819.000 (5.6%), Via dei Matti N 0 662.000 (4.1%). Rete4: Tempesta d’Amore 736.000 (4.9%). La7: Lingo – La Prima Sfida 96.000 (1%). Lingo – Parole in Gioco 134.000 (1.1%). Tv8: 4 Ristoranti 277.000 (2.3%). Nove: Cash or Trash 365.000 (2.7%).

Seconda Serata

Rai1: Cose Nostre 624.000 (6.8%). Canale5: TG5 Notte 530.000 (19.4%). Rai2: Underdog – Ho Scommesso su di Me 194.000 (2.4%). Rai3: L’Avversario754.000 (6.8%), Tg3 Linea Notte357.000 (5.2%). Italia1: Poliziotto in Prova 486.000 (5.9%). Rete4: Training Day 118.000 (2.7%).

DAYTIME

Mattina

Rai1: TgUnoMattina Rassegna Stampa 256.000 (10.6%), Tg1 Ore 7.00 484.000 (14.4%), TgUnoMattina Estate 789.000 (18.6%), Tg1 Ore 8.00 980.000 (22.4%), Uno Mattina Estate 754.000 (17.9%). Canale5: Prima Pagina Tg5 559.000 (19.6%), Tg5 Mattina 982.000 (22.6%), Mattino Cinque News 827.000 (21%) nella prima parte, 907.000 (24.3%) nella seconda, Saluti: 783.000 (21.6%). Rai2: Gli Italians 54.000 (1.5%), Radio 2 Social Club 214.000 (5.5%).

Italia1: Chicago Fire 121.000 (3.1%), CSI: NY 159.000 (4.1%). Rai3: Buongiorno Italia 376.000 (11.3%), Tgr Buongiorno Regione 591.000 (13.5%). Agorà (presentazione) 236.000 (5.4%), Agorà 239.000 (6%), Agorà Extra: 149.000 (3.8%). Rai3: Elisir – A Gentile Richiesta 133.000 (3.6%). Rete4: Un Detective in Corsia 103.000 (2.8%). La7: Omnibus (News) 110.000 (3.3%), Omnibus (Dibattito) 152.000 (3.7%), Coffee Break 129.000 (3.5%).

Mezzogiorno

Rai1: Camper in Viaggio 1.156.000 (16.1%), Camper 1.475.000 (14.5%). Canale5: Forum 1.386.000 (20.9%). Rai2: La Nave dei Sogni 355.000 (5.1%). Italia1: CSI: NY 212.000 (3.5%), Sport Mediaset 729.000 (6.2%). Rai3: Doc Martin 172.000 (3.4%), Tg3 Ore 12.00 683.000 (9.5%), Quante Storie 509.000 (4.7%), Passato e Presente 501.000 (4.2%). Rete4: Carabinieri 4 125.000 (2.7%), Il Segreto 478.000 (4.5%). La7: L’Aria che Tira Estate 204.000 (4.1%) nella prima parte, L’Aria che Tira Estate (Oggi) 339.000 (3.6%).

Pomeriggio

Rai1: Tg1 Economia 2.041.000 (17.3%), Oggi è un Altro Giorno 1.348.000 (14.1%), presentazione 1.279.000 (11.2%), Sei Sorelle 943.000 (12.8%), Tg1 1.102.000 (15.3%), La Vita in Diretta 1.773.000 (21.8%), presentazione 1.465.000 (20.1%). Canale5: Beautiful 2.654.000 (22.6%), Terra Amara 2.589.000 (23%), La Promessa 2.074.000 (21.3%), L’Isola dei Famosi 171.433.000 (17.2%), Un Altro Domani 977.000 (13.2%), Inga Lindstrom – Il Faro di Hillasund 920.000 (11.9%). Rai2: Ore 14 971.000 (9.2%), Squadra Speciale Cobra 11 459.000 (5.6%) nel primo episodio, 451.000 (6.2%) nel secondo.

Italia1: I Simpson 426.000 (3.6%) nel primo episodio, 540.000 (4.9%) nel secondo, I Griffin 446.000 (4.3%), American Dad 337.000 (3.6%), Magnum PI 255.000 (3.2%) nel primo episodio, 212.000 (2.9%) nel secondo, Person of Interest 214.000 (2.7%). Rai3: Tgr 2.060.000 (17.6%), Alla Scoperta del Ramo D’Oro 319.000 (3.7%), Geo Magazine 735.000 (8.6%). Rete4: Lo Sportello di Forum 593.000 (5.6%), Tg4 Diario del Giorno 470.000 (6.1%). La7: Tagadà (presentazione) 340.000 (3.1%), Tagadà 291.000 (3.4%), Tagadà Focus 153.000 (2.1%), C’era una volta il Novecento 160.000 (2.1%). Tv8: L’Album dei Ricordi 275.000 (3.5%).

Principali notiziari della giornata

TG1

13.30 - 2.779.000 (23.5%)

20.00 - 3.503.000 (22.9%)

TG2

13.00 - 1.540.000 (13.6%)

20.30 - 1.233.000 (7.3%)

TG3

14.25 - 1.281.000 (11.6%)

19.00 - 1.375.000 (12.4%)

TG4

11.55 - 309.000 (4.5%)

18.55 - 439.000 (3.9%)

TG5

13.00 - 2.864.000 (25%)

20.00 - 2.982.000 (19.2%)

STUDIO APERTO (Italia1)

12.25 - 1.126.000 (12.5%)

18.30 - 410.000 (4.6%)

TGLA7

13.30 - 541.000 (4.6%)

20.00 - 1.004.000 (6.5%)