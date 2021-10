PIPPITEL! IL RITORNO DI “IMMA TATARANNI – SOSTITUTO PROCURATORE” FA IL BOTTO: SU RAI 1 LA PRIMA PUNTATA CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 24.7% E OLTRE 5.2 MILIONI DI SPETTATORI - SU CANALE5 “AQUAMAN” INCHIODA ALL’8.8%. SU RAI 2 L’ESORDIO DEL “IL COLLEGIO 6” FA L’8.5% - CALANO “LE IENE” AL 7.7% - SU LA7 “DIMARTEDÌ” AL 5.1% E SU RETE4 “FUORI DAL CORO” AL 4.8%. “CARTABIANCA” ANCORA FANALINO DI CODA NELLA SFIDA DEI TALK (4.2%) – AMADEUS (21.7%), “STRISCIA” (14.1%), PALOMBA (4.7%), GRUBER (6.4%)

Fabio Fabbretti per "www.davidemaggio.it"

imma tataranni – sostituto procuratore 2 8

Nella serata di ieri, martedì 26 ottobre 2021, su Rai1 la prima puntata di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore 2 ha conquistato 5.235.000 spettatori pari al 24.7% di share. Su Canale5 Aquaman ha incollato davanti al video 1.557.000 spettatori con uno share dell’8.8%. Su Rai2 l’esordio de Il Collegio 6 ha interessato 1.719.000 spettatori pari all’8.5% (presentazione a 1.592.000 e il 6.4%). Su Italia1 Le Iene Show ha raccolto 1.263.000 spettatori pari al 7.7% (presentazione a 1.168.000 e il 4.7%). Su Rai3 #Cartabianca è visto da 875.000 spettatori con il 4.2% (presentazione a 806.000 e il 3.3%).

aquaman 2

Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 833.000 spettatori (4.8%). Su La7 DiMartedì registra 1.062.000 spettatori con il 5.1% (DiMartedì Più dalle 00:02 alle 00:52 a 360.000 e il 4.4%). Su Tv8 il debutto di Game of Talents segna 453.000 spettatori pari al 2.1%. Sul Nove Attacco al potere – Olympus Has Fallen è seguito da 331.000 spettatori (1.5%). Su Iris Sentieri selvaggi sigla 612.000 spettatori (2.8%). Su Rai4 S.W.A.T. – Squadra speciale anticrimine è visto da 401.000 spettatori (1.8%). Su La5 la replica di Grande Fratello Vip interessa 192.000 spettatori (1.1%). Su RealTime Matrimonio a Prima Vista Italia arriva a 548.000 spettatori (2.3%).

Access Prime Time

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno realizza un ascolto di 5.283.000 spettatori con il 21.7%. Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie una media di 3.466.000 spettatori pari al 14.1%. Su Rai2 Tg2 Post interessa 1.218.000 spettatori (5%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine conquista 1.181.000 spettatori con il 4.9%. Su Rai3 Che Succ3de? è visto da 1.227.000 spettatori (5.4%) e Un Posto al Sole da 1.646.000 spettatori (6.8%).

imma tataranni – sostituto procuratore 2 6

Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.096.000 individui all’ascolto (4.7%) nella prima parte e 950.000 spettatori (3.9%) nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.551.000 spettatori (6.4%). Su Tv8 Guess My Age – Indovina l’Età interessa 367.000 spettatori (1.5%). Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 371.000 spettatori (1.5%). Su RealTime Cortesie per gli Ospiti segna 337.000 spettatori (1.4%).

Preserale

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.989.000 spettatori pari al 20.2%, mentre L’Eredità è visto da 4.447.000 spettatori pari al 23.8%. Su Canale5 Caduta Libera! Inizia la Sfida ha intrattenuto 2.225.000 spettatori (15.6%), mentre Caduta Libera! ha convinto 3.370.000 spettatori (18.7%). Su Rai2 N.C.I.S. Los Angeles raccoglie 670.000 spettatori (3.1%). Su Italia1 C.S.I. – Scena del Crimine è visto da 559.000 spettatori (2.7%).

il collegio 6 4

Su Rai3 Tg Regione informa 3.023.000 spettatori pari al 15.3%, mentre Blob segna 1.116.000 spettatori pari al 5.2%. Su Rete4 Tempesta d’Amore interessa 923.000 spettatori (4.3%). Su La7 Ghost Whisperer arriva a 144.000 spettatori (1.1%) nel primo episodio e 195.000 spettatori (1.1%) nel secondo episodio. Su Tv8 Piatto Ricco ha conquistato 223.000 spettatori (1.1%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? totalizza 172.000 spettatori (0.9%).

Daytime Mattina

Su Rai1 Unomattina dà il buongiorno a 568.000 spettatori (12.3%) nella presentazione dalle 7:10 alle 7:54 e 878.000 spettatori (17.3%) dalle 8:38 alle 9:49; all’interno il Tg1 delle 8 è visto da 1.055.000 spettatori (20.5%). A seguire, dopo gli appuntamenti con il tg, Storie Italiane è seguito da 790.000 spettatori (16.5%).

le iene show 4

Su Canale5 Tg5 Prima Pagina informa 565.000 spettatori con il 17% e Tg5 Mattina 986.000 spettatori con il 19.1%, mentre Mattino Cinque ha raccolto 944.000 spettatori con il 18.6% nella prima parte e 876.000 spettatori con il 18.3% nella seconda parte (I Saluti a 763.000 e il 16%). Su Rai2 Radio2 Social Club intrattiene 230.000 spettatori (4.6%), mentre Tg2 Italia è visto da 206.000 spettatori (4.3%). Su Italia1 Dr. House – Medical Division ottiene un ascolto di 147.000 spettatori (2.8%) nel primo episodio e 159.000 spettatori (3.3%) nel secondo episodio, mentre C.S.I. New York è scelto da 122.000 spettatori (2.5%) nel primo episodio.

imma tataranni – sostituto procuratore 2 5

Su Rai3 Buongiorno Italia dalle 6:58 alle 7:36 realizza un ascolto pari a 515.000 spettatori, mentre TgR – Buongiorno Regione dalle 7:40 alle 8 è visto da 674.000 spettatori (13.4%). A seguire Agorà convince 457.000 spettatori pari al 9% (presentazione a 443.000 e l’8.6%, Extra a 386.000 e l’8.1%), mentre Elisir segna 403.000 spettatori pari al 7.1% (presentazione a 285.000 e il 6%). Su Rete4 Hazzard ha raccolto 67.000 spettatori con l’1.3% nel primo episodio e 112.000 spettatori con il 2.3% nel secondo episodio. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 149.000 spettatori (3%) e Coffee Break di 143.000 spettatori (3%).

fuori dal coro

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 la Cerimonia di Consegna delle Insegne di Cavaliere dell’Ordine “Al Merito del Lavoro” dalle 10:54 alle 12:24 raccoglie 673.000 spettatori (10.3%), mentre E’ Sempre Mezzogiorno dalle 12:29 alle 13:23 conquista 1.685.000 spettatori (14.5%). Su Canale5 Forum totalizza 1.388.000 spettatori con il 18%. Su Rai2 I Fatti Vostri segna 516.000 spettatori (8.1%) nella prima parte e 951.000 spettatori (9.6%) nella seconda parte. Su Italia1 il secondo episodio di C.S.I. New York è seguito da 214.000 spettatori (3.4%). A seguire, dopo Studio Aperto, Grande Fratello Vip arriva a 739.000 spettatori (6.1%) e Sport Mediaset a 794.000 spettatori (5.8%).

le iene show 1

Su Rai3 il Tg3 delle 12 informa 948.000 spettatori (11.4%), Quante Storie conquista 730.000 spettatori (6.2%) e Le Storie di Passato e Presente arriva a 595.000 spettatori (4.4%). Su Rete4 Detective in Corsia ha incollato 152.000 spettatori (2.7%) e, dopo il tg, Il Segreto 191.000 spettatori (1.8%). A seguire La Signora in Giallo è la scelta di 615.000 spettatori (4.6%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 213.000 spettatori con il 3.7% nella prima parte e 403.000 spettatori con il 3.8% nella seconda parte denominata Oggi. Su Tv8 4 Ristoranti raccoglie 98.000 spettatori (1.4%) e 4 Hotel 159.000 spettatori (1.3%).

Daytime Pomeriggio

bianca berlinguer e mauro corona 1

Su Rai1 Oggi è un altro Giorno ha fatto compagnia a 1.509.000 spettatori (12.5%) e Il Paradiso delle Signore ha raccolto 1.826.000 spettatori (18.7%). A seguire, dopo gli appuntamenti con il tg, La Vita in Diretta realizza un ascolto di 1.670.000 spettatori con il 16.7% nella presentazione dalle 17:08 alle 17:35 e 2.057.000 spettatori con il 18.3% dalle 17:35 alle 18:37. Su Canale5 Beautiful conquista 2.538.000 spettatori (18.4%) e Una Vita 2.389.000 spettatori (18%), mentre Uomini e Donne sigla 2.477.000 spettatori pari al 21.8% (Finale a 1.932.000 e il 19.5%), Amici 1.755.000 spettatori (18.3%), Grande Fratello Vip 1.742.000 spettatori (18.7%) e Love Is In The Air 1.658.000 spettatori (16.8%).

imma tataranni – sostituto procuratore 2 7

A seguire Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.456.000 spettatori pari al 14.3% nella presentazione dalle 17:35 alle 17:47 e 1.614.000 spettatori pari al 14.2% dalle 17:51 alle 18:30 (I Saluti a 1.594.000 e il 12.1%). Su Rai2 Ore 14 conquista 621.000 spettatori con il 4.8%, mentre Detto Fatto incolla 403.000 spettatori con il 4%. Su Italia1 I Simpson ha raccolto 615.000 spettatori (4.6%) nel primo episodio, 654.000 spettatori (5%) nel secondo episodio e 542.000 spettatori (4.5%) nel terzo episodio. A seguire Young Sheldon ha conquistato 421.000 spettatori (3.9%), Big Bang Theory 320.000 spettatori (3.2%) e Mom 248.000 spettatori (2.6%); alle 18:05 Grande Fratello Vip interessa 179.000 spettatori (1.6%).

imma tataranni – sostituto procuratore 2 4

Su Rai3 Tg Regione informa 2.519.000 spettatori (18.5%); Aspettando… Geo arriva a 621.000 spettatori (6.5%) e Geo a 1.277.000 spettatori (11.3%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum ha convinto 765.000 spettatori con il 6.1%, mentre Hamburg Distretto 21 arriva a 467.000 spettatori con il 4.7%. Su La7 Tagadà è visto da 329.000 spettatori (3.1%) e Tagadoc da 161.000 spettatori (1.6%). Su Tv8 Vite da Copertina raccoglie 111.000 spettatori pari all’1.1%.

floris

Seconda Serata

Su Rai1 Porta a Porta è seguito da 911.000 spettatori con il 9.4%. Su Canale5 X-Style totalizza una media di 361.000 spettatori pari al 6.7%. Su Rai2 Ti Sento segna 355.000 spettatori (5.2%). Su Italia1 Marty is Dead sigla 447.000 spettatori (9.8%) nel primo episodio e 290.000 spettatori (8%) nel secondo episodio. Su Rai3 Tg3 Linea Notte interessa 376.000 spettatori con il 5%. Su Rete4 La confessione di un marito è la scelta di 134.000 spettatori (3.5%). Su La7 TgLa7 informa 150.000 spettatori (2.9%).

Telegiornali

TG1

il collegio 6 3

Ore 13.30 3.119.000 (22.6%)

Ore 20.00 5.377.000 (24.5%)

TG2

Ore 13.00 1.804.000 (14.1%)

Ore 20.30 1.659.000 (7%)

TG3

Ore 14.25 1.563.000 (11.9%)

Ore 19.00 2.246.000 (13.3%)

TG5

Ore 13.00 2.891.000 (22.4%)

Ore 20.00 4.114.000 (18.5%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.446.000 (13.8%)

Ore 18.30 569.000 (4.2%)

TG4

Ore 12.00 241.000 (2.9%)

Ore 18.55 699.000 (4.1%)

TGLA7

Ore 13.30 486.000 (3.5%)

aquaman 3 imma tataranni – sostituto procuratore 2 2

Ore 20.00 1.040.000 (4.7%)

mario giordano durante fuori dal coro

imma tataranni – sostituto procuratore 2 10 aquaman 6 le iene show aquaman