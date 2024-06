PIPPITEL! - L’IMPRESA DELLA GEORGIA CONTRO IL PORTOGALLO FA VOLARE RAI1: LA PARTITA DEGLI EUROPEI CONQUISTA IL 29.7% CON 5.3 MILIONI DI SPETTATORI – SU RAI3 “CHI L’HA VISTO?”CONQUISTA IL 12.3% E SUPERA LA MINISERIE “DAVOS” SU CANALE5 CHE INCHIODA AL 7.1% - SU RETE4 “ZONA BIANCA” AL 5% - “PAPERISSIMA SPRINT” (12.1%), POLETTI-BARRA (4.2%), GRUBER (8.5%)

Nella serata di ieri, mercoledì 26 giugno 2024, su Rai1 la partita degli Europei di calcio Georgia-Portogallo ha conquistato 5.391.000 spettatori pari al 29.7% di share (primo tempo a 5.371.000 e il 28.6%, secondo tempo a 5.410.000 e il 30.8%, pre e post nel complesso a 3.543.000 e il 21.2%) . Su Canale5 la miniserie Davos ha incollato davanti al video 1.207.000 spettatori con uno share del 7.1%. Su Rai2 Detective a passo di danza raduna 944.000 spettatori pari al 5.2% di share. Su Italia1 – dalle 21.34 alle 22.27 – Giuseppe Giacobazzi: Gran Varietà appassiona 980.000 spettatori con il 5.3% (presentazione di 10 minuti: 921.000 – 4.9%).

Su Rai3, dopo una presentazione (1.786.000 – 9.5%), Chi l’ha Visto? segna 1.873.000 spettatori pari al 12.4%. Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 647.000 spettatori (5%). Su La7 La Torre di Babele segna 646.000 spettatori e il 3.5%. Su Tv8 Pechino Express in replica arriva a 280.000 spettatori con l’1.8%. Sul Nove The Peacemaker sigla 384.000 spettatori con il 2.6%. Sul 20 Inception registra 228.000 spettatori (1.5%).

Su Rai4 Il Signore del Disordine arriva a 178.000 spettatori (1%). Su Iris Un incontro per la vita è visto da 380.000 spettatori (2.4%). Su RaiMovie Il Portiere di Notte interessa 233.000 spettatori (1.3%). Su Real Time Spose in Affari segna 421.000 spettatori con il 2.3%. Su Sky Sport Uno la Diretta Gol degli Europei segna 358.000 spettatori e il 2%.

Access Prime Time

In calo 4 di Sera.

Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie 2.194.000 spettatori pari al 12.1%. Su Rai2 TG2 Post segna 703.000 spettatori con il 3.8%. Su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine raduna 1.319.000 spettatori con il 7.4%. Su Rai3 Un Posto al Sole appassiona 1.658.000 spettatori (9.1%). Su Rete4 4 di Sera ha radunato 667.000 spettatori con il 3.9%, nella prima parte, e 777.000 spettatori con il 4.2%, nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.537.000 spettatori (8.5%). Su Tv8 Tris per Vincere in replica raduna 253.000 spettatori con l’1.4%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? ha raccolto 671.000 spettatori (3.7%). Su Real Time Casa a Prima Vista coinvolge 707.000 spettatori (4%).

Preserale

Record per Viaggio in Italia.

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.105.000 spettatori pari al 19.5% mentre Reazione a Catena ha coinvolto 3.007.000 spettatori pari al 22.8%. Su Canale5 la replica di Caduta Libera – Inizia la Sfida ha intrattenuto 1.513.000 spettatori (15.1%) mentre Caduta Libera ha convinto 1.858.000 spettatori (14.7%). Su Rai2 la partita di Euro 2024 Ucraina-Belgio raccoglie 1.604.000 spettatori 14.8% (primo tempo: 1.288.00 – 14.5%, secondo tempo: 1.906.000 – 14.9%, pre e post nel complesso: 720.000 – 6.9%). Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 364.000 spettatori con il 3.2% e C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 530.000 spettatori con il 3.6%.

Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 1.639.000 spettatori (11.7%). A seguire Blob segna 851.000 spettatori pari al 5.4% e Viaggio in Italia raccoglie 1.226.000 spettatori pari al 7.4%. Su Rete4 Terra Amara interessa 590.000 spettatori (3.8%). Su La7 Padre Brown raduna 146.000 spettatori (1.2%). Su Tv8 Celebrity Chef ha conquistato 263.000 spettatori (1.9%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 394.000 spettatori (2.7%).

Daytime Mattina

TgUnoMattina Estate supera il 16%.

Su Rai1 TgUnoMattina Estate interessa 598.000 spettatori con il 16.1%. Il TG1 delle 8 è seguito da 1.030.000 spettatori con il 22%. Unomattina Estate intrattiene 645.000 spettatori con il 16.5%. Su Canale5 Prima Pagina TG5 informa 574.000 spettatori con il 19% e il TG5 Mattina delle 8 dà il buongiorno a 977.000 spettatori con il 21.1%. Mattino Cinque News raccoglie 692.000 spettatori con il 17.6% nella prima parte e 668.000 spettatori con il 17.5% nella seconda parte.

Su Rai2 Radio2 Social Club è visto da 139.000 spettatori (3.6%) mentre TG2 Dossier arriva a 110.000 spettatori (2.8%). Su Italia1 Station 19 sigla 116.000 spettatori (2.8%) nel primo episodio e 146.000 spettatori (3.9%) nel secondo episodio. CSI: NY segna 186.000 spettatori e il 4.7%. Su Rai3 Buongiorno Italia accoglie 453.000 spettatori pari al 13% e TGR Buongiorno Regione convince 536.000 spettatori pari al 12.5%. Agorà Estate convince 202.000 spettatori con il 4.7% (Extra: 100.000 – 2.7%) mentre Elisir Estate – Il Meglio Di totalizza 106.000 spettatori pari al 2.7%. Su Rete4 Un Altro Domani ha raccolto 62.000 spettatori (1.4%) mentre Mr Wrong Lezioni d’Amore è visto da 129.000 spettatori (3.3%).

Tempesta d’Amore segna 213.000 spettatori con il 5.5%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 120.000 spettatori (3.3%) nella prima parte chiamata News e, dopo il TG La7 a 183.000 spettatori (4.3%), di 186.000 spettatori (4.4%) nella seconda parte chiamata Dibattito. A seguire Coffee Break totalizza 201.000 spettatori (5.2%).

Daytime Mezzogiorno

Bene la prima parte de L’Aria che Tira.

Su Rai1 Camper in Viaggio raccoglie 732.000 spettatori (15%) mentre Camper arriva a 1.346.000 spettatori (14.8%). Su Canale5 Forum in replica totalizza 1.115.000 spettatori con il 17.6%. Su Rai2 La Nave dei Sogni raduna 313.000 spettatori (4.7%). Su Italia1 CSI: NY registra un netto di 222.000 spettatori (4%). Dopo Studio Aperto, Sport Mediaset coinvolge 880.000 spettatori con il 7.6% (Extra: 533.000 – 4.7%). Su Rai3 Il Commissario Rex ottiene 147.000 spettatori (3.3%) e il TG3 delle 12 informa 586.000 spettatori (8.5%).

Quante Storie conquista 446.000 spettatori (4.2%) mentre Passato e Presente è seguito da 441.000 spettatori (3.8%). Su Rete4 Mattino 4 totalizza 239.000 spettatori (5.6%). Dopo il TG, La Signora in Giallo realizza un ascolto medio di 532.000 spettatori (5%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 286.000 spettatori con il 6.6% nella prima parte e 435.000 spettatori con il 4.7% nella seconda parte chiamata Oggi.

Daytime Pomeriggio

Pomeriggio Cinque News al 17.9% nella prima parte e 13.4% nella seconda parte (dalle 18 contro il primo tempo di Ucraina-Belgio).

Su Rai1 dopo il TG1 Economia (2.045.000 – 18%), Un Passo dal Cielo ha collezionato 1.010.000 spettatori con il 10.2%, nel primo episodio, 864.000 spettatori con il 10.9%, nel secondo episodio. Estate in Diretta Start ha registrato 847.000 spettatori (11.9%). Dopo una breve edizione del TG1 (1.315.000 – 17.7%), Estate in Diretta ha raccolto 1.430.000 spettatori (17.9%). Su Canale5 Beautiful conquista 2.297.000 spettatori pari al 20.3%. A seguire Endless Love incolla davanti al video 2.099.000 spettatori con il 20.5%. My Home My Destiny 2 ha raccolto 1.707.000 spettatori con il 19.9%.

La Promessa ha appassionato 1.588.000 spettatori (21.7%). Pomeriggio Cinque News ha fatto compagnia a 1.283.000 spettatori (17.9%) nella prima parte e a 1.067.000 spettatori (13.4%) nella seconda parte (I Saluti a 973.000 e il 10.8%). Su Rai2 Dribbling Europei ha raccolto 721.000 spettatori con il 6.3%. Ore 14 interessa 845.000 spettatori pari all’8.9%. A seguire Il Commissario Voss colleziona 294.000 spettatori con il 4%. Su Italia1 I Simpson ha raccolto 413.000 spettatori (3.7%) nel primo episodio, 452.000 spettatori (4.5%) nel secondo episodio e 443.000 spettatori (4.8%) nel terzo episodio. Lethal Weapon ha conquistato 325.000 spettatori (4.2%) nel primo episodio e 268.000 spettatori (3.7%) nel secondo episodio mentre The Mentalist raduna 223.000 spettatori (3%).

Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 1.915.000 spettatori (17.3%). Rai Parlamento Question Time coinvolge 313.000 spettatori (3.9%). Overland segna 603.000 spettatori con il 7.7%. Geo Magazine conquista 790.000 spettatori (8.4%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum in replica ha convinto 601.000 spettatori con il 6.1% mentre TG4 Diario del Giorno è scelto da 396.000 spettatori con il 5.3%. Su La7 Tagadà è visto da 334.000 spettatori (3.3%) nella presentazione e da 381.000 spettatori pari al 4.9% (#Focus a 223.000 e il 3%). The Royals segna 108.000 spettatori e l’1.3%. Su Tv8 Il Gala dell’Amore realizza un a.m. di 265.000 spettatori (3.6%).

Seconda Serata

Notti Europee oltre il 15%.

Su Rai1 Notti Europee sigla 1.320.000 spettatori con il 15.5%. La replica di Georgia-Portogallo segna 326.000 spettatori con il 9.5% fino all’1.59. Su Canale5 TG5 Notte coinvolge 530.000 spettatori (5.3%). Crazy, Stupid, Love segna 298.000 spettatori con il 6.7%. Su Rai2 Squadra Speciale Cobra 11 segna 633.000 spettatori con il 5%. Piloti Caccia: International Flight Training School è scelto da 276.000 spettatori (3.6%). Su Italia1 Le Iene presentano Vite Spericolate segna 259.000 spettatori con il 4.7%. Su Rai3 TG3 Linea Notte informa 613.000 spettatori (10.4%). Su Rete4 Confessione Reporter è la scelta di 176.000 spettatori (5.4%). Su La7 Fascisti su Marte è visto da 145.000 spettatori (1.4%).

Telegiornali

TG1

Ore 13:30 2.604.000 (22.8%)

Ore 20:00 3.498.000 (22.3%)

TG2

Ore 13:00 1.444.000 (13%)

Ore 20:30 1.090.000 (6.3%)

TG3

Ore 14:25 1.212.000 (12%)

Ore 19:00 1.298.000 (10.9%)

TG5

Ore 13:00 2.423.000 (21.7%)

Ore 20:00 2.900.000 (18.2%)

STUDIO APERTO

Ore 12:25 1.130.000 (12.3%)

Ore 18:30 343.000 (3.6%)

TG4

Ore 11:55 345.000 (5.3%)

Ore 18:55 454.000 (3.8%)

TG LA7

Ore 13:30 527.000 (4.6%)

Ore 20:00 1.191.000 (7.5%)

