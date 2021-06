13 giu 2021 13:45

PIPPITEL! SABATO SERA, TUTTI FUORI: PER LA PRIMA VOLTA LA PLATEA IN PRIME TIME SCENDE SOTTO I 19 MILIONI DI SPETTATORI – SU RAI 1 LA PARTITA BELGIO-RUSSIA FA IL 17.8% CON OLTRE 4 MILIONI DI SPETTATORI - SU CANALE5 LA REPLICA DI “THE WINNER IS” NON VA OLTRE IL 13% - SU RAI2 F.B.I. (7.7%), SU RAI3 “SAPIENS – UN SOLO PIANETA” (6.%) – “STRISCIA” (13.5%), GENTILI (5.7%), GRUBER (5.4%)