Nella serata di ieri, lunedì 12 agosto 2024, su Rai1 Nero a Metà 3 in replica ha interessato 1.531.000 spettatori pari al 12.6% di share (nel dettaglio primo episodio: 1.584.000 – 12%, secondo: 1.477.000 – 13.4%). Su Canale5 – dalle 21:12 alle 0:01 – la replica di Zelig ha conquistato 1.740.000 spettatori con uno share del 15.5% (By Night: 1.111.000 – 18.6%).

Su Rai2 il primo appuntamento con la terza stagione di CSI: Vegas intrattiene 481.000 spettatori pari al 3.8% (nel dettaglio primo episodio: 570.000 – 4.1%; secondo: 499.000 – 3.8%, terzo: 391.000 – 3.5%). Su Italia1 l’incontro di Coppa Italia Cagliari-Carrarese ha incollato davanti al video 731.000 spettatori pari al 5.8%. Su Rai3 Kilimangiaro Estate segna 687.000 spettatori e il 5.5%. Su Rete4 – dalle 22:07 alle 0.30 – Ufficiale e Gentiluomo totalizza un a.m. di 491.000 spettatori (5.4%). Su La7 Roma di piombo: Diario di una lotta raggiunge 295.000 spettatori e il 3.6%. Su Tv8 Operation Fortune ottiene 387.000 spettatori con il 3.3%.

Sul Nove Karate Kid II: La storia continua raduna 230.000 spettatori (%2). Sul 20 l’incontro di Coppa Italia Salernitana-Spezia arriva a .000 spettatori (%). Su Rai4 Kung Fu Jungle è scelto da .000 spettatori (%). Su Iris The Others è seguito da .000 spettatori pari al %. Su RaiMovie Il Massacro di Fort Apache sigla .000 spettatori (%).

Access Prime Time

Le Teche, tra la fine delle Olimpiadi e la durata superiore rispetto a Paperissima, salgono al 17.7%.

Su Rai1 – dalle 20:43 alle 21:26 – Techetechetè ha ottenuto 2.498.000 spettatori con il 17.7%. Su Canale5 – dalle 20:44 alle 21:09 – Paperissima Sprint raccoglie 2.095.000 spettatori pari al 14.7%. Su Italia1 Coppa Italia Live raduna 395.000 spettatori (2.8%). Su Rai3 Caro Marziano è visto da 683.000 spettatori (5.1%) e Un Posto al Sole – Le Storie appassiona 778.000 spettatori (5.5%).

Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 693.000 spettatori e il 5% nella prima parte, 764.000 spettatori e il 5% nella seconda parte e 630.000 spettatori e il 4.6% nella terza parte Estate di Guerra in onda dalle 21:30 alle 22. Su La7 In Onda ha interessato 1.245.000 spettatori (8.7%). Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 529.000 spettatori pari al 3.8%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? ha raccolto 478.000 spettatori (3.4%). Su RealTime Casa a Prima Vista raccoglie .000 spettatori (%).

Preserale

TGR al 16.8%.

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 1.812.000 spettatori pari al 19.3% mentre Reazione a Catena ha coinvolto 2.520.000 spettatori pari al 22.7%. Su Canale5, in replica, The Wall – Protagonisti ha intrattenuto 1.278.000 spettatori (14.3%) mentre The Wall ha convinto 1.713.000 spettatori (16%). Su Rai2 l’appuntamento con NCIS Los Angeles raccoglie 321.000 appassionati pari al 3.1% mentre SWAT 435.000 pari al 3.5%.

Su Italia1 l’incontro di Coppa Italia Lecce-Mantova sigla 385.000 spettatori (3.6%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 1.962.000 spettatori (16.8%). A seguire Blob segna 714.000 spettatori (5.6%). Su Rete4 Terra Amara interessa 467.000 spettatori (3.7%). Su La7 Padre Brown raduna 112.000 spettatori pari all’1.1%. Su Tv8 4 Hotel ha conquistato 248.000 spettatori (2.1%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 367.000 spettatori con il 3%.

Daytime Mattina

Morning News al 19.5% nella prima parte.

Su Rai1 Tg1Mattina Estate dà il buongiorno a 499.000 spettatori con il 16.7%. All’interno il TG1 delle 8 è seguito da 750.000 persone con il 19.5%. Unomattina Estate intrattiene 643.000 spettatori con il 15.4%. Su Canale5 Prima Pagina TG5 informa 372.000 spettatori (16.4%), TG5 Mattina 871.000 (22.7%). A seguire Morning News raccoglie 773.000 spettatori con il 19.5% nella prima parte e 671.000 spettatori con il 16.7% nella seconda parte.

Su Rai2 Che Todd ci aiuti è visto da 151.000 spettatori (3.8%), nel primo episodio, e 152.000 (3.9%), nel secondo. Su Italia1 Law & Order: Unità Speciale sigla 93.000 spettatori (2.3%) nel primo episodio e 149.000 spettatori (3.7%) nel secondo episodio, mentre C.S.I. New York totalizza 209.000 spettatori (4.7%) nel primo episodio. Su Rai3, dopo una presentazione (145.000 – 3.7%), Agorà Estate intrattiene 201.000 spettatori (5.1%) e 166.000 spettatori (4.2%) nella parte Extra, mentre il meglio di Elisir totalizza 166.000 spettatori (4%).

Su Rete4 La Ragazza e l’Ufficiale ha raccolto 56.000 spettatori (1.4%) e Love is in the air è visto da 105.000 spettatori (2.7%). Everywhere I Go – Coincidenze d’Amore è seguito da 113.000 spettatori (2.5%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 87.000 spettatori (3.2%) nella prima parte chiamata News e, dopo il TGLa7 a 196.000 spettatori (6%), di 159.000 spettatori (4.1%) nella seconda parte chiamata Dibattito. A seguire In Onda totalizza 162.000 spettatori (4%).

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 Le cartoline di Camper in Viaggio raccoglie 976.000 spettatori (16.7%) mentre Camper arriva a 1.374.000 spettatori (14.8%). Su Canale5 il meglio di Forum totalizza 1.004.000 spettatori con il 14.9%. Su Rai2 La Nave dei Sogni raduna 393.000 appassionati pari al 5.5%. Su Italia1 il secondo episodio di C.S.I. New York registra .000 spettatori (%).

Dopo Studio Aperto, Sport Mediaset coinvolge .000 spettatori (%) e .000 spettatori (%) nella parte Extra di pochi minuti. Su Rai3 Il Commissario Rex ottiene 261.000 spettatori (4.9%) e il TG3 delle 12 informa 667.000 spettatori (9.5%). A seguire Quante Storie conquista 459.000 spettatori (5.4%) e 393.000 spettatori (3.7%). Passato e Presente è seguito da 353.000 spettatori (3%). Su Rete4 Un Detective in Corsia raduna 320.000 spettatori pari al 3%. Su La7 L’Aria che Tira interessa 237.000 spettatori con il 4.5% nella prima parte e 415.000 spettatori con il 4.4% nella seconda parte chiamata Oggi.

Daytime Pomeriggio

Su Rai1, dopo TG1 Economia (2.284.000 – 20.3%), Un Passo dal Cielo ha collezionato 1.168.000 spettatori con il 12.4%. Estate in Diretta Start realizza 972.000 spettatori con il 13%. Dopo una breve edizione del TG1 (1.425.000 – 18.1%), Estate in Diretta realizza un ascolto di 1.438.000 spettatori con il 18.7% nella presentazione e di 1.513.000 spettatori con il 19%. Su Canale5 Beautiful raggiunge .000 spettatori pari al %, The Family raduna .000 spettatori pari al %. La Promessa segna .000 spettatori pari al %. A seguire Pomeriggio Cinque News intrattiene .000 spettatori pari al % nella prima parte e .000 spettatori pari al % nella seconda parte (I Saluti a .000 e il %).

Su Rai2 Squadra Speciale Cobra 11 raduna .000 appassionati (%), nel primo episodio, .000 (%), nel secondo episodio, e .000 (%). Hotel Portofino raccoglie .000 spettatori (%), nel primo episodio, e .000 spettatori (%), nel secondo. Su Italia1 I Simpson ha raccolto .000 spettatori (%) nel primo episodio, e .000 spettatori (%) nel secondo episodio. La serie animata I Griffin ha interessato .000 spettatori (%). A seguire Magnum PI raduna .000 spettatori (%) nel primo episodio e .000 spettatori (%) nel secondo episodio, mentre The Mentalist arriva a .000 spettatori (%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa .000 spettatori (%), mentre Il Provinciale coinvolge .000 spettatori (%), Di Là dal Fiume e tra gli Alberi sigla .000 spettatori (%) e Overland interessa .000 spettatori (%).

A seguire Geo Magazine conquista .000 spettatori (%). Su Rete4 il meglio di Lo Sportello di Forum ha convinto .000 spettatori con il %, mentre TG4 Diario del Giorno è scelto da .000 spettatori con il %. Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare è visto da 257.000 spettatori pari al 2.9%. Su Tv8 Mamma a tutti i Costi segna 297.000 spettatori (3%), Come in una Fotografia 284.000 (3.7%). Sul Nove Little Big Italy raduna 228.000 spettatori (2.6%).

Seconda Serata

Su Rai1 Cose Nostre è scelto da 507.000 spettatori con il 7.4%. Su Canale5 Tg5 Notte è visto da 626.000 spettatori (14.2%). Su Rai2 Magna Grecia Film Festival raccoglie 188.000 spettatori pari al 2.5%. Dopo una breve presentazione (120.000 – 2.2%), l’esordio di Love Game segna 69.000 spettatori e l’1.6%. Su Italia1 Coppa Italia Live segna 310.000 spettatori con il 3.7%. A seguire il film Precious Cargo segna 180.000 spettatori e il 4.2%. Su Rai3 Il Fattore Umano ha interessato 309.000 spettatori (3.8%). Su Rete4 Mamma Mia! è la scelta di 158.000 spettatori (5%).

Telegiornali

Ed. Meridiana Ed. Serale

TG1 2.784.000 (24%) – h.13:30 2.847.000 (22.1%) – h.20

TG2 1.520.000 (13.6%) – h.13 1.090.000 (7.8%) – h.20:30

TG3 1.501.000 (14.3%) – h.14:25 1.527.000 (15%) – h.19

TG5 2.337.000 (20.8%) – h.13 2.495.000 (19.1%) – h.20

STUDIO APERTO 1.064.000 (11.8%) – h.12:25 213.000 (2.7%) – h.17:54

TG4 335.000 (4.7%) – h.11:55 463.000 (4.5%) – h.18:55

TGLA7 613.000 (5.3%) – h.13:30 957.000 (7.3%) – h.20

