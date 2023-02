PIPPITEL! LA SETTIMANA DI CONTROPROGRAMMAZIONE VOLUTA DA PIERSILVIO SI RIASSUME IN UNA SOLA PAROLA: FLOP! - LA FINALE DI SANREMO DOMINA IL SABATO SERA E CONQUISTA IL 66% DI SHARE CON 12.2 MILIONI DI SPETTATORI. “C’È POSTA PER TE”, CHE NORMALMENTE VIAGGIA INTORNO AL 30%, SPROFONDA AL 12.3% - NON PERVENUTE LE ALTRE RETI. “PRIMAFESTIVAL” (44%), “STRISCIA” (10.1%), GENTILI (2.9%), PARENZO – DE GREGORIO (2.6%)

Marco Zonetti per Dagospia

La finale del 73° Festival di Sanremo, in onda in prima serata su Rai1 ieri, sabato 11 febbraio 2023, ha totalizzato una media di 12.256.000 spettatori e il 66% di share. In concorrenza con Maria de Filippi al timone di C'è posta per te su Canale5 (riuscito a totalizzare ben 2.562.000 spettatori con il 12.34%), la kermesse canora condotta da Amadeus ha perduto 1.124.000 spettatori rispetto al 2022, pari a un calo del 2% per quanto riguarda lo share.

Ancora una volta, tuttavia, ribadiamo che quelle del Festival di Sanremo 2023 sono comunque cifre eclatanti che hanno sbriciolato la concorrenza, la quale – a parte De Filippi – ieri in prima serata non è andata oltre il 2% di share mantenendosi perlopiù all'1%. L'indotto di Sanremo ha stravinto anche in access prime time con Primafestival e Sanremo Start, e a tardissima notte con Fiorello e il suo Viva Rai2… Viva Sanremo che ha segnato il 61.7% con 1.933.000 spettatori. Male i talk di approfondimento in access, Controcorrente Weekend su Rete4 (2.9%) e 2.1%) e In Onda su La7 (2.7%). Mentre sono sempre note dolenti per Fedez e il suo Muschio selvaggio… da Sanremo che, nel preserale di Rai2, non va oltre il 2.96%.

Ma vediamo nel dettaglio tutti i dati della giornata:

Prima serata

Rai1: 73° Festival di Sanremo (serata finale) 12.256.000 spettatori (66%). Canale5: C’è Posta per Te 2.652.000 spettatori (12.34%). Rai2: F.B.I. International 465.000 spettatori (1.92%) nel primo episodio, 477.000 (1.95%) nel secondo, Gli Specialisti 289.000 spettatori (1.26%). Italia1: Spie sotto copertura 461.000 spettatori (1.92%). Rai3: L’amore bugiardo – Gone Girl 375.000 spettatori (1.58%). Rete4: Lo chiamavano Bulldozer 497.000 spettatori (2.13%). La7: Tut – Il destino di un faraone 188.000 spettatori (1%). Tv8: 4 Ristoranti 159.000 spettatori (0.7%). Nove: Casamonica – Le mani su Roma 236.000 spettatori (1.1%).

Access prime time

Rai1: Primafestival 9.476.000 spettatori (44.89%), Sanremo Start: 13.389.000 spettatori e il 57.73%. Canale5: Striscia la Notizia 2.365.000 spettatori (10.2%). Italia1: N.C.I.S. .000 spettatori (%). Rete4: Controcorrente Weekend 641.000 individui all’ascolto (2.9%) nella prima parte, 508.000 spettatori (2.1%) nella seconda. Tv8: Alessandro Borghese 4 Ristoranti 285.000 (1.3%), La7: In Onda 614.000 spettatori (2.7%). Nove: I migliori fratelli di Crozza 167.000 spettatori (0.8%).

Preserale

Rai1: L’Eredità – La Sfida dei 7 3.657.000 spettatori (25.64%), L’Eredità: 4.580.000 spettatori (27.41%). Canale5 Avanti il Primo! Story (in replica) 2.423.000 spettatori (17.6%), Avanti un Altro! Story 3.269.000 (20.8%) Rai2: Muschio Selvaggio da Sanremo 407.000 spettatori (2.96%), S.W.A.T. 382.000 spettatori (2.41%), N.C.I.S. Los Angeles 626.000 spettatori (3.37%). Italia1: C.S.I. ottiene 575.000 spettatori (3.2%). Rai3: Tg Regione 2.512.000 spettatori ( 14.52%), Blob 1.035.000 spettatori (5.35%). Rete4: Tempesta d’Amore interessa 708.000 spettatori (3.7%). La7: Lingo – La Prima Sfida 154.000 spettatori (1.1%), Lingo – Parole in Gioco 223.000 spettatori (1.4%).

Seconda Serata

Canale5: Tg5 Notte 523.000 spettatori (4.41%). Rai2: Tg2 Dossier 201.000 spettatori (1%), Tg2 Storie 177.000 spettatori (1.16%). Italia1: Kubo e la spada magica 208.000 spettatori (1.2%). Rai3: Tg3 Mondo 199.000 spettatori (0.91%). Rete4: Cobra 207.000 spettatori (1.4%). La7: Tut il destino di Un faraone 91.000 (0.9%).

DAYTIME

Mattina

Rai1: Il Caffè 508.000 (14.15%%), Tg1 delle 8 1.343.000 (27.26%), Unomattina in Famiglia 1.735.000 spettatori (30.7%) nella prima parte, 1.822.000 spettatori (34.22%) nella seconda, Buongiorno Benessere 1.358.000 spettatori (23.76%). Canale5: Tg5 Prima Pagina 407.000 spettatori (16.95%), Tg5 Mattina 1.096.000 (21.51%). X-Style 658.000 spettatori (11.54%), I viaggi del cuore 362.000 spettatori ( 6.73%). Rai2: Viva Rai2… Viva Sanremo (replica) 514.000 spettatori (13.33%), Mr Wonderland 119.000 spettatori (2.23%), Radio2 Social Club 167.000 spettatori (3.01%), Italian Green – Viaggio nell’Italia Sostenibile 139.000 spettatori (2.63%).

Italia1: The Goldbergs 100.000 spettatori (1.9%) nel primo episodio, 123.000 (2.4%) nel secondo, 151.000 spettatori (2.8%) nel terzo. Rai3: Agorà Weekend 246.000 (4.59%), Mi Manda Raitre 276.000 spettatori (5.1%). Rete4: Un Ciclone in Famiglia 2 ha raccolto 59.000 spettatori (1.2%), Don Chisciotte e Sancio Panza 144.000 spettatori (2.7%). La7: Omnibus realizza 170.000 spettatori 3.1(%), Coffee Break Sabato 134.000 spettatori (2.5%).

Mezzogiorno

Rai1: Il Provinciale 1.266.000 spettatori (18.68%), Linea Verde Discovery 1.748.000 spettatori (20.07%), Linea Verde Life 2.764.000 spettatori (22.43%). Canale5: Forum 1.170.000 spettatori (13.99%). Rai2: la Coppa del Mondo di Sci Alpino 736.000 spettatori (11.06%), Check Up 379.000 spettatori (3.62%). Italia1: Young Sheldon (primo episodio) 97.000 spettatori (1.6%), secondo episodio 110.000 (1.6%), terzo 181.000 spettatori (2.2%), Sport Mediaset 762.000 spettatori (5.2%). Rai3: Tg3 Speciale 322.000 spettatori (4.9%), Tg3 delle 12 946.000 spettatori (10.72%). Rete4: Il Segreto 150.000 spettatori (1.4%), La Signora in Giallo 487.000 spettatori (3.4%). La7: L’Aria che Tira – Il Diario 91.000 spettatori (1.4%), Like – Tutto ciò che Piace 83.000 spettatori (0.6%).

Pomeriggio

Rai1: Italia Sì: 2.526.000 spettatori (18.63%), Il Paradiso delle Signore 1.621.000 spettatori (13.62%), A Sua Immagine 994.000 spettatori (9.16%) nella prima parte, 953.000 (9.09%) nella seconda, Tg1 1.159.000 spettatori (11.19%), Italia Sì 2.101.000 spettatori (19.11%) nella prima parte, 2.773.000 spettatori (21.7%) nella seconda. Canale5: Beautiful 2.821.000 spettatori (19.76%), Terra Amara 2.625.000 (22.22%), Verissimo 2.185.000 spettatori (20.69%) nella prima parte, 2.052.000 (16.74%) con Verissimo - Giri di Valzer. Rai2: Bellissima Italia 432.000 spettatori ( 3.04%), Top – Tutto Quanto fa Tendenza 427.000 spettatori (3.4%),

BellaMa’ 751.000 spettatori (6.8%), Il Commissario Voss 306.000 spettatori (2.77%). Italia1: Freedom Short 316.000 spettatori (2.4%), Forever 257.000 spettatori (2.3%). Rai3: Tg Regione 2.702.000 spettatori (18.41%), Tv Talk 1.059.000 spettatori (9.28%), presentazione 851.000 (6.8%), Frontiere 696.000 spettatori (6.61%). Rete4 Lo Sportello di Forum (replica) 531.000 spettatori (3.9%), Tg4 – Diario del Giorno 327.000 spettatori (2.8%), Planet Earth II – Le meraviglie della natura 393.000 spettatori (3.7 %), Colombo 419.000 spettatori (3.6%).

Principali notiziari della giornata

Tg1

13.30: 30.7% - 4.627.000

20.00: 33.6% - 6.498.000

Tg2

13.00: 12.1% - 1.635.000

20.30: 4.4% - 981.000

Tg3

14.24: 13.0% - 1.789.000

19.37: 14.5% - 2.512.000

Tg5:

13.00: 21.5% - 3.000.000

20.00: 20.0% - 3.905.000

Studio Aperto

12.25: 11.0% - 1.212.000

18.57: 3.2% - 483.000

Tg4

11.55: 3.2% - 266.000

18.58: 4.3% - 676.000

TgLa7

13.29: 2.9% - 440.000

20.02: 4.4% - 853.000

