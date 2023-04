PIPPITEL! - LA SFIDA PRE-PASQUALE TRA "IL CANTANTE MASCHERATO" SU RAI1 E "AMICI" DI MARIA DE FILIPPI SU CANALE5 LA VINCE IL TALENT DI MEDIASET CHE, CON I SUOI 3.847.000 AFFEZIONATI E IL 27.1% DI SHARE, VOLA NEGLI ASCOLTI. I "MASCHERONI" DELLA CARLUCCI SONO ULTERIORMENTE SPROFONDATI RISPETTO A SETTE GIORNI FA, TOTALIZZANDO SOLO 1.804.000 SPETTATORI PARI AL 15.5%...

Marco Zonetti per Dagospia

il cantante mascherato 2

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di sabato 8 aprile 2023 vedono, in prima serata, una sfida pre-pasquale tra la quarta puntata de Il Cantante Mascherato condotto da Milly Carluccis u Rai1 e il quarto appuntamento di Amici di Maria De Filippi su Canale5.

Se nello show carnascialesco di Rai1, giunto alla sua quarta edizione, i telespettatori hanno scoperto "l'epocale" segreto del Porcellino (sic.!) nei panni del quale si celava Maurizio Ferrini, gli affezionati del talent di Canale5, arrivato alla ventiduesima stagione, hanno invece assistito all'eliminazione del ballerino Alessio Cavaliere.

amici di maria de filippi 4

Già, ma gli ascolti? Sforando come al solito oltre il dovuto, i "mascheroni" della Carlucci sono ulteriormente sprofondati rispetto a sette giorni fa, totalizzando solo 1.804.000 spettatori pari al 15.5% (anteprima Tutti in maschera 2.399.000 - 13.6%), doppiati dal talent di De Filippi con i suoi 3.847.000 affezionati e il 27.1% di share, in crescita. Per la precisione, la scorsa settimana Il Cantante Mascherato aveva ottenuto 2.025.000 pari al 16.8% di share, mentre Amici aveva conquistato 3.831.000 con il 26.2%. Vediamo di seguito la classifica dei programmi di prima serata per numero di spettatori.

Amici (Canale5): 3.847.000

Il Cantante Mascherato (Rai1): 1.804.000

il cantante mascherato 5

F.B.I. (Rai2): 898.000

Le cose che non ti ho detto (Rai3): 889.000

Jurassic Park (Italia1): 686.000

Il Re dei Re (Rete4): 677.000

Eden - Un pianeta da salvare (La7): 498.000

4 Hotel (Tv8): 345.000

La passione di Cristo (Nove): 253.000

In access prime time, I Soliti Ignoti di Amadeus su Rai1 siglano il 21.3%, sfiorati da Striscia la Notizia su Canale5 con il loro 20%. Nell'approfondimento, Controcorrente su Rete4 con Veronica Gentili segna il 3.8% e il 2.9% mentre Concita De Gregorio e David Parenzo su La7 con In Onda ottengono il 4.3%. In seconda serata su Rai1, Nunzia De Girolamo conquista il 15% con 551.000 spettatori, mentre al pomeriggio vola Silvia Toffanin con Verissimo e i suoi 2.310.000 spettatori pari al 25.1%.

Vediamo nel dettaglio gli ascolti di tutti i programmi della giornata:

Prima serata

amici di maria de filippi

Rai1: Il Cantante Mascherato 1.804.000 (15.5%), Tutti in Maschera 2.399.000 (13.6%). Canale5: Amici, 3.847.000 (27.1%). Rai2: F.B.I. 862.000 (4.9%), F.B.I. International 898.000 (5.2%). Italia1: Jurassic Park686.000 (4.3%). Rai3: Le cose che non ti ho detto 889.000 ( 5.2%). Rete4: Il re dei re 677.000 (4.8%). La7: Eden - Un pianeta da salvare 498.000 (3.4%). Tv8: 4 Hotel 345.000 (2%). Nove: La passione di Cristo 253.000 (1.6%).

il cantante mascherato 4

Access Prime Time

Rai1: Soliti Ignoti - Il Ritorno 3.727.000 (21.3%). Canale5: Striscia la Notizia 3.499.000 (20%). Italia1: N.C.I.S. 1.176.000 (6.8%). Rai3: Generazione Bellezza (Il meglio di) 811.000 (4.7%). Rete4: Controcorrente 644.000 (3.8%) nella prima parte, 518.000 (2.9%) nella seconda. La7: In Onda752.000 (4.3%). Tv8: 4 Ristoranti 435.000 (2.5%). Nove: I Migliori Fratelli di Crozza 245.000 (1.5%).

amici di maria de filippi 3

Preserale

Rai1: L'Eredità - La Sfida dei 7 2.368.000 (20%), L'Eredità 3.435.000 (24.1%). Canale5: Avanti il Primo! Story 1.886.000 (16.7%), Avanti un Altro! Story 2.900.000 (20.9%). Rai2: 90° Minuto 380.000 (3.4%) nella prima parte, Tempi Supplementari 386.000 (2.8%), Good Sam 388.000 (2.4%). Italia1: Studio Aperto Mag 406.000 (3.2%), C.S.I. 632.000 (4.1%). Rai3: Tg Regione 2.018.000 (13.4%), Blob 895.000 (5.5%). Rete4: Tempesta d'Amore 617.000 (3.8%). La7: Lingo - La Prima Sfida 231.000 (2%), Lingo - Parole in Gioco 289.000 (2.1%). Tv8: 4 Hotel 227.000 (1.6%). Nove: Deal With It - Stai al Gioco 148.000 (1.2%).

Seconda Serata

il cantante mascherato 1

Rai1: Ciao Maschio 551.000 (15%). Canale5: Tg5 Notte 859.000 (17.1%). Rai2: La Domenica Sportiva 474.000 (4.5%), presentazione 507.000 (3.2%). Italia1: Pressing Highlights 361.000 (3.2%), 227.000 (4%) nella seconda parte. Rai3: Tg3 Mondo 422.000 (3.2%). Rete4: Collateral Beauty 206.000 (4.6%). La7: TgLa7 Notte 150.000 (1.9%).

DAYTIME

Mattina

il cantante mascherato 3

Rai1: Il Caffè 155.000 (9.3%), Tg1 Ore 8.00 953.000 (20%), Unomattina in Famiglia 1.144.000 (22.1%) nella prima parte, 1.067.000 (21.5%) nella seconda, Buongiorno Benessere 1.007.000 (20%). Canale5: Prima Pagina Tg5 483.000 (19.7%), Tg5 Mattina 1.119.000 (22.8%), X-Style 684.000 (13.3%) e Viaggiatori - Uno sguardo sul mondo 571.000 (11.3%). Rai2: Radio2 Social Club 198.000 (3.9%), Quasar 152.000 (3.1%). Italia1: The Goldbergs 100.000 (2%) nel primo episodio, 113.000 (2.3%) nel secondo, 107.000 (2.2%) nel terzo. Rai3: Agorà Weekend 218.000 4.3%), Mi Manda Raitre 233.000 (4.6%), Rai Parlamento Punto Europa 156.000 (3.2%). Rete4: Un Ciclone in Famiglia 4 64.000 (1.3%), Brutti di notte 157.000 (3%). La7: Omnibus 172.000 (3.9%), Coffee Break Sabato 190.000 (3.8%).

Mezzogiorno

il cantante mascherato 6

Rai1: Il Provinciale 1.036.000 (17.6%), Linea Verde Start 1.412.000 (18.3%), Linea Verde Life2.301.000 (20.1%). Canale5: Forum 1.332.000 (17.9%). Rai2: Pizza Doc 228.000 (3.9%), Un Ciclone in Convento 295.000 (3.3%). Italia1: Young Sheldon 145.000 (2.8%) nel primo episodio, 172.000 (3.3% nel secondo, 180.000 (2.9%) nel terzo, Sport Mediaset XXL 840.000 (6.4%). Rai3: Tg3 Ore 12.00 742.000 (9.6%). Rete4: Il Segreto 171.000 (1.7%), La Signora in Giallo 506.000 (3.9%). La7: Belli Dentro, Belli Fuori 96.000 (1.7%), L'Aria che Tira - Il Diario 99.000 (1.2%), Like - Tutto ciò che Piace 95.000 (0.8%).

Pomeriggio

amici di maria de filippi 2

Rai1: Sentieri - La strada giusta 1.483.000 (11.8%), Passaggio a Nord Ovest 1.129.000 (10.8%), A Sua Immagine 896.000 (9.5%) nella prima parte, 956.000 (10.5%) nella seconda, Tg1 1.114.000 (12.2%), Italia Sì 1.240.000 (13.1%) nella prima parte, 1.564.000 (15.1%) nella seconda. Canale5: Beautiful 2.816.000 (21.7%), Terra Amara 2.682.000 (25.9%), Verissimo 2.310.000 (25.1%) nella prima, Giri Di Valzer 2.007.000 (20.1%). Rai2: Vorrei dirti Che 320.000 (2.5%), Top - Tutto Quanto fa Tendenza 344.000 (3.3%), Bellissima Italia 382.000 (4%), Ciclismo Parigi-Roubaix 449.000 (4.9%). Italia1: Freedom - Oltre il confine 454.000 (3.9%), Deception 290.000 (3.1%) nel primo episodio, 283.000 (3%) nel secondo, Due Uomini e Mezzo 227.000 (2.3%). Rai3: Tg Regione 2.644.000 (20%), Un fidanzato per mia moglie 645.000 (6.4%), Frontiere 384.000 (4.2%). Rete4: Lo Sportello di Forum594.000 (4.9%), Tg4 - Diario del Giorno 387.000 (3.9%). Beautiful Serengeti 371.000 (4%), Colombo399.000 (4.1%). La7: Come uccidere vostra moglie 150.000 (1.4%) e Kate & Leopold 179.000 (1.9%).

Principali notiziari della giornata

Tg1

13.30 - 3.681.000 (27.2%)

20.00 - 3.883.000 (23.8%)

Tg2

13.00 - 1.474.000 (11.6%)

20.30 - 1.039.000 (6%)

Tg3

14.25 - 2.005.000 (16%)

19.00 - 1.497.000 (11.4%)

amici di maria de filippi 1

Tg4

11.55 - 280.000 (3.7%)

18.55 - 479.000 (3.6%)

Tg5

13.00 - 3.176.000 (24.6%)

20.00 - 3.499.000 (21.2%)

STUDIO APERTO

12.25 - 1.240.000 (12.2%)

18.30 - 431.000 (4%)

TgLa7

13.30 - 406.000 (3%)

20.00 - 739.000 (4.5%)

amici di maria de filippi 5 il cantante mascherato 7