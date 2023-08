PIPPITEL! SFIDA TRA REPLICHE PER AGGIUDICARSI LA PRIMA SERATA DI IERI: VINCE QUELLA DELLO “SHOW DEI RECORD” CON GERRY SCOTTI SU CANALE5, 1,3 MILIONI DI TELESPETTATORI (13.2% DI SHARE) - “BENEDETTA PRIMAVERA” CON LORETTA GOGGI E LUCA E PAOLO APPASSIONA 1,1 MILIONI DI PERSONE (11,5%) - “TECHETECHETÈ (20.2%), “IN ONDA ESTATE” (6.3%) “CONTROCORRENTE ESTATE” (4.9% E IL 6%), E “TG2 POST” (5.3%) - SU RAI3 "REPORT" TOCCA UN PRODIGIOSO 5.3%

Marco Zonetti per Dagospia

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di sabato 12 agosto 2023 vedono l'ennesima disfida tra repliche: quella di Benedetta Primavera con Loretta Goggi, Luca e Paolo su Rai1 contro il ripasso dello Show dei Record con Gerry Scotti su Canale5.

La primavera non aveva portato fortuna a Benedetta Primavera, ma anche l'estate è stata foriera di sventure assestando al programma un secondo flop. La replica della trasmissione di Rai1, infatti, si è fermata a soli 1.105.000 spettatori con l'11.5% di share, battuta da quella del programma di Canale5 che ne ha invece totalizzati 1.301.000 con il 13.2%.

La partita di Coppa Italia Cagliari-Palermo, su Italia1, ha invece siglato 816.000 appassionati con l'8.0%, mentre sul 20 il match Hellas Verona-Ascoli ha portato a casa il 2.2%.

Per l'approfondimento, Marianna Aprile e Luca Telese con In Onda - Prima Serata su La7 (fino alle 21.51) hanno siglato 684.000 affezionati con il 5.6%.Vediamo la classifica dei programmi di prima serata per numero di spettatori:

Lo show dei record (Canale5) - 1.301.000 Benedetta Primavera (Rai1) - 1.105.000 Coppa Italia: Cagliari-Palermo (Italia1) - 816.000 In Onda - Prima Serata (La7) - 684.000 L'ultima ossessione del dottor Beck (Rai2) - 567.000 Troppo forte (Rete4) - 521.000 Agente 117 al servizio della Repubblica - Missione Cairo (Rai3) - 378.000 Pietro Maso - Io ho ucciso (Nove) 319.000 4 Hotel (Tv8) - 318.000 Eden - Un pianeta da salvare (dopo In Onda - La7) - 243.000 Coppa Italia: Hellas Verona-Ascoli - 228.000

In access prime time, su Rai1 Techetechetè ha segnato il 20.2%, mentre su Canale5 Paperissima Sprint Estate ha raccolto il 15%. Per l'approfondimento, In Onda Estate su La7 con Aprile-Telese ha segnato il 6.3%, Sabrina Scampini con Controcorrente Estate su Rete4 il 4.9% e il 6%, e Tg2 Post Estate il 5.3%. Al pomeriggio, su Rai3, Report - alla sua quinta replica - tocca un prodigioso 5.3%, sopra la media di tutte le trasmissioni della rete in onda ieri, a parte i Tg. Vediamo, nel dettaglio, gli ascolti di tutti i programmi della giornata:

Prima Serata

Rai1: Benedetta Primavera 1.105.000 (11.5%). Canale5: Lo Show dei Record 1.301.000 (13.2%). Rai2: L’ultima ossessione del Dottor Beck 567.000 (5.1%). Italia1: Coppa Italia – Cagliari-Palermo 816.000 (8%). Rai3: Agente 117 al servizio della Repubblica – Missione Cairo 378.000 (3.4%). Rete4: Troppo forte 521.000 (5%). La7: In Onda – Prima Serata a 684.000 (5.6%), Eden – Un pianeta da salvare 243.000 (2.9%). Tv8: 4 Hotel 318.000 (2.8%). Nove: Pietro Maso – Io ho ucciso319.000 (3%). 20: Coppa Italia – Hellas Verona-Ascoli 228.000 (2%).

Access Prime Time

Rai1: Techetechetè 2.478.000 (20.2%). Canale5: Paperissima Sprint Estate 1.835.000 (15%). Rai2: Tg2 Post Estate 651.000 (5.3%). Italia1: Coppa Italia Live 337.000 (2.9%). Rai3: Illuminate 361.000 (3%). Rete4: Controcorrente Estate 586.000 (4.9%) nella prima parte, 730.000 (6%) nella seconda. La7: In Onda Estate 770.000 (6.3%). Tv8: 4 Ristoranti 391.000 (3.3%). Nove: Only Fun – Comico Show 208.000 (1.8%).

Preserale

Rai1: Reazione a Catena – L’Intesa Vincente 1.869.000 (22.8%), Reazione a Catena 2.652.000 (27.3%). Canale5: The Wall – I Protagonisti 908.000 (11.6%), The Wall 1.280.000 (13.5%). Rai2: N.C.I.S. Los Angeles 294.000 (3.2%) nel primo episodio, 416.000 (3.9%) nel secondo. Italia1: Coppa Italia – Bari-Parma 361.000 (4.2%). Rai3: Tg Regione 1.523.000 (15%), Blob 523.000 (4.6%). Rete4: Tempesta d’Amore 529.000 (4.8%). La7: Miss Marple 137.000 (1.6%). 20: Coppa Italia – Empoli-Cittadella 147.000 (1.8%).

Seconda Serata

Rai1: Mi Casa Es Tu Casa 309.000 (8.3%). Canale5: Tg5 Notte 479.000 (10.8%). Rai2: Tg2 Dossier 207.000 (2.6%) e Tg2 Storie 126.000 (2.3%). Italia1: Coppa Italia Live 366.000 (6.4%). Rai3: I nostri fantasmi 130.000 (2.2%). Rete4: Un sacco bello 253.000 (4.9%). La7: TgLa7 Notte 70.000 (1.8%).

DAYTIME

Mattina

Rai1: Azzurro – Storie di Mare 332.000 (11.9%), Tg1 Ore 8.00 702.000 (18.8%), Tg1 Dialogo 722.000(17.6%), Weekly (Il meglio di) 746.000 (18.7%) nella prima parte, 647.000 (16.9%) nella seconda, Buongiorno Benessere Estate 628.000 (15.4%). Canale5: Prima Pagina Tg5 339.000 (16.4%), Tg5 Mattina 861.000 (22.1%), Speciale – Giffoni 53: Indispensabili 349.000 (8.9%), L'inverno delle meraviglie 304.000 (7.9%). Rai2: Campionati Mondiali Femminili di Calcio – Australia-Francia 257.000 (6.2%).

Italia1: Friends 94.000 (2.3%) nel primo episodio, 87.000 (2.2%) nel secondo, 117.000 (3%) nel terzo episodio, Will & Grace 88.000 (2.3%) nel primo episodio, 94.000 (2.4%) nel secondo. Rai3: Totò contro i quattro 135.000 (3.4%), Geo 143.000 (3.7%), Il segno delle donne 125.000 (3.2%). Rete4: I Cesaroni 2 58.000 (1.5%), Risate all’italiana 105.000 (2.5%). La7: Omnibus 129.000 (4.7%), In Onda (Replica) 120.000 (3.1%), In Onda – Prima Serata (Replica) 147.000 (3.6%). La7 Doc 50.000 (1.3%).

Mezzogiorno

Rai1: Linea Verde Tour 1.016.000 (16.5%), Linea Verde Sentieri 1.868.000 (21.1%) nella prima parte, 2.041.000 (19.1%) nella seconda. Canale5: Forum (Il meglio di) 1.102.000 (16.8%). Rai2: Felicità – La Stagione dell’Amicizia e del Rispetto 266.000 (3.3%).

Italia1: Mom 104.000 (2.4%) nel primo episodio, 137.000 (2.6%) nel secondo, 231.000 (3.4%) nel terzo, Sport Mediaset 757.000 (6.6%). Rai3: Storia delle nostre città159.000 (3.3%), Tg3 Ore 12.00 498.000 (7.5%), Tempo instabile con probabili schiarite 249.000 (2.5%). Rete4: Il Segreto 152.000 (1.7%), La Signora del West 270.000 (2.4%). La7: Il mattatore 73.000 (1.2%), Like – Tutto ciò che Piace 69.000 (0.6%).

Pomeriggio

Rai1: Linea Blu 1.552.000 (15.5%), Passaggio a Nord Ovest a 982.000 (11.9%), A Sua Immagine 775.000 (10%) nella prima parte, 776.000 (10%) nella seconda, Tg1 820.000 (10.9%), Morgane – Detective Geniale 2 628.000 (8.6%) nel primo episodio, 833.000 (11.1%) nel secondo. Canale5: Beautiful 1.912.000 (17.6%), Scene da un Matrimonio 1.423.000 (16%), Un Altro Domani , 1.155.000 (15.2%), 921.000 (12.4%). Rai2: Pomeriggio Sportivo 291.000 (2.9%), Campionati Mondiali di Ciclismo 736.000 (9.2%).

Italia1: Una Vita in Vacanza – Destinazione Sicilia 270.000 (2.5%), Big Bang Theory 225.000 (2.3%) nel primo episodio, 264.000 (2.9%) nel secondo, Lucifer 199.000 (2.5%) nel primo episodio, 194.000 (2.5%) nel secondo. Rai3: Tg Regione 1.962.000 (18.2%), Ribelli 462.000 (5.4%), Hudson e Rex 300.000 (3.8%) nel primo episodio, 331.000 (4.4%) nel secondo, Report, (presentazione) 225.000 (3.1%), Report 394.000 (5.3%). Rete4: Lo Sportello di Forum Estate 655.000 (7%), Planet Earth – I diari 273.000 (3.4%), Gli invincibili 357.000 (4.7%). La7: Uozzap! Classic 186.000 (1.8%), Casa mia… casa mia… 206.000 (2.4%), La7 Doc 141.000 (1.8%) nella prima parte, 185.000 (2.5%) nella seconda.

Principali notiziari della giornata

TG1

13.30 - 3.063.000 (26.5%)

20.00 - 2.861.000 (25.6%)

TG2

13.00 - 1.374.000 (12.6%)

20.30 - 901.000 (7.4%)

TG3

14.25 - 1.210.000 (12.2%)

19.00 - 1.099.000 (12.2%)

TG4

11.55 - 347.000 (5.2%)

18.55 - 493.000 (5.4%)

TG5

13.00 - 2.576.000 (23.4%)

20.00 - 2.133.000 (18.8%)

STUDIO APERTO (Italia1)

12.25 - 1.111.000 (12.5%)

TGLA7

13.30 - 430.000 (3.8%)

20.00 - 662.000 (5.9%)