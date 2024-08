PIPPITEL! - SFINITI DAL CALDO, GLI ITALIANI GODONO GUARDANDO LE OLIMPIADI: IN PRIMA SERATA L’ATLETICA LEGGERA INCOLLA ALLO SCHERMO 3.7 MILIONI DI SPETTATORI (25.7% DI SHARE) - LA FINALE DELLA BOXE, CON L'IPERANDROGINA IMANE KHELIF, SEGNA 1.6 MILIONI DI PERSONE (13.8%) - AGLI ALTRI CANALI RESTANO LE BRICIOLE: IL FILM "MODALITÀ AEREO", SU RAI1, HA INTERESSATO 1.2 MILIONI DI TELEMORENTI (9.9%) - "4 DI SERA" (3.5%) - "IN ONDA" (4.5%).

Mattia Buonocore per www.davidemaggio.it

Nella serata di ieri, venerdì 9 agosto 2024, su Rai1 il film Modalità Aereo ha interessato 1.233.000 spettatori pari al 9.9% di share. Su Canale5 il film La Ragazza di Stillwater ha conquistato 1.376.000 spettatori con uno share dell’11.5%. Su Rai2 per le Olimpiadi di Parigi 2024 – dalle 20:58 alle 22:12 – l’Atletica Leggera intrattiene 3.752.000 spettatori pari al 25.7%.

A seguire la Boxe segna 1.602.000 spettatori con il 13.8% (maschile: 1.634.000 – 13.7%, femminile con l’Oro a Imane Khelif: 1.524.000 – 14.1%). Su Italia1 l’incontro di Coppa Italia Monza-Sud Tirol ha incollato davanti al video .000 spettatori pari al %. Su Rai3 L’Ombra di Caravaggio segna 336.000 spettatori e il 2.7%. Su Rete4 Lo Squalo totalizza un a.m. di 556.000 spettatori (4.9%).

Su La7 Mine Vaganti raggiunge 372.000 spettatori e il 2.9%. Su Tv8 I Delitti del BarLume ottiene 194.000 spettatori con il 2%. Sul Nove Anplagghed raduna 324.000 spettatori (3.1%). Sul 20 l’incontro di Coppa Italia Genoa-Reggiana arriva a .000 spettatori (%). Su Rai4 Jiu Jitsu è scelto da .000 spettatori (%). Su Iris Belfagor – il Fantasma del Louvre è seguito da .000 spettatori pari al %. Su RaiMovie The Hurt Locker sigla .000 spettatori (%).

Access Prime Time

Su Rai1 Techetchetè Extra ha ottenuto 1.928.000 spettatori con il 12.8%. Su Canale5 – dalle 20:44 alle 21:10 – Paperissima Sprint raccoglie 1.841.000 spettatori pari al 12.2%. Su Italia1 Coppa Italia Live raduna 312.000 spettatori (2.1%). Su Rai3 Caro Marziano è visto da 671.000 spettatori (4.7%) e Un Posto al Sole appassiona 1.186.000 spettatori (7.8%).

Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 511.000 spettatori e il 3.5% nella prima parte e 677.000 spettatori e il 4.4% nella seconda parte. Su La7 In Onda ha interessato 685.000 spettatori (4.5%). Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 404.000 spettatori pari al 2.7%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? ha raccolto 376.000 spettatori (2.5%).

Preserale

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 1.653.000 spettatori pari al 16.2% mentre Reazione a Catena ha coinvolto 2.325.000 spettatori pari al 19.1%. Su Canale5, in replica, The Wall – Protagonisti ha intrattenuto 1.061.000 spettatori (10.9%) mentre The Wall ha convinto 1.618.000 spettatori (14%). Su Rai2 per le Olimpiadi di Parigi 2024 il Sollevamento Pesi segna 2.335.000 spettatori (22.6%), il Ciclismo su pista 2.238.000 (20.8%), la Ginnastica Artistica 2.118.000 (19.1%), ancora il Ciclismo su pista 1.987.000 (16.7%), l’Atletica Leggera 2.486.000 (19.4%),

il Taek Won do 2.774.000 (20.4%), ancora l’Atletica Leggera 2.901.000 (20.4%). Su Italia1 l’incontro di Coppa Italia Udinese-Avellino sigla 233.000 spettatori (2%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 1.484.000 spettatori (11.6%). A seguire Blob segna 485.000 spettatori (3.4%). Su Rete4 Terra Amara interessa 397.000 spettatori (2.9%). Su La7 Padre Brown raduna 104.000 spettatori pari allo 0.9%. Su Tv8 4 Hotel ha conquistato 212.000 spettatori (1.6%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 266.000 spettatori con il 2.1%. [...]

