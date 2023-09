PIPPITEL! SONNOLENTA DOMENICA TELEVISIVA: LA SERIE TURCA “LA RAGAZZA E L’UFFICIALE” SU CANALE5 FA IL 14.6% DI SHARE CON 1.6 MILIONI DI SPETTATORI – SU RAI1 ANCORA REPLICHE: “L’ALLIEVA 3” AL 12.5% - SU RETE4 “ZONA BIANCA” AL 6.6% - “AFFARI TUOI” (20.6%), “PAPERISSIMA SPRINT” (14.3%) - MINZOLINI, ANCHE SENZA CONCORRENZA, NON RIESCE A RACIMOLARE PIÙ DEL 4.7% A "STASERA ITALIA WEEKEND"...

Marco Zonetti per Dagospia

la ragazza e l'ufficiale 7

Ancora una sonnolenta prima serata televisiva, quella di ieri domenica 10 settembre 2023, segnata dalla vittoria (in percentuale) della serie turca La Ragazza e l'ufficiale, che su Canale5 ha totalizzato 1.696.000 spettatori con il 14.6%. Siamo quasi a metà settembre, e tuttavia su Rai1 ancora girano le repliche: quella della fiction L’Allieva 3 con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale ieri sera ha raccolto 1.765.000 appassionati pari al 12.5%.

ALESSANDRA MASTRONARDI LINO GUANCIALE L ALLIEVA

Per l'approfondimento domenicale, Zona Bianca condotto da Giuseppe Brindisi su Rete4 (questa volta senza il generale Vannacci) ha segnato il 6.6% con 786.000 individui all'ascolto. Vediamo la classifica dei programmi di prima serata per numero di spettatori:

L'Allieva 3 (Rai1) - 1.765.000

La ragazza e l'ufficiale (Canale5) - 1.696.000

Pompei (Rai2) - 1.053.000

FBI: Most Wanted (Italia1) - 972.000

Zona Bianca (Rete4) - 786.000

Rachel (Rai3) - 755.000

Italia's Got Talent - Best Of (Tv8) - 535.000

Only Fun - Comico Show (Nove) - 413.000

The Worth - Il patto (La7) - 306.000

la ragazza e l'ufficiale 6

In access prime time, il ritorno di Amadeus con Affari tuoi su Rai1 ha conquistato il 20.6%, mentre su Canale5 Paperissima Sprint è arrivata al 14.3%. Per l'approfondimento, senza concorrenza, Augusto Minzolini su Rete4 con Stasera Italia Weekend ha siglato il 4.5% e il 4.7%.

Al pomeriggio su Rai3, In mezz'ora condotto a partire quest'anno da Monica Maggioni, con ospite Maurizio Landini, segretario generale della CGIL - ha totalizzato ieri il 7.3% con 840.000 spettatori.

zona bianca

L'anno scorso, domenica 4 settembre 2022, l'ex conduttrice Lucia Annunziata ripartì con una media di 930.000 spettatori pari all'8.7% di share. C'è da sottolineare però che la stagione 2022-2023 del programma riprese tre settimane prima delle elezioni politiche del 25 settembre. Mentre domenica 25 giugno 2023, con ospite lo stesso Maurizio Landini, Annunziata totalizzò 1.001.000 con il 9.1%. Vediamo, nel dettaglio, gli ascolti di tutti i programmi della giornata di ieri:

Prima Serata

Rai1: L’Allieva 3 1.765.000 (12.5%) . Canale5: La Ragazza e l’Ufficiale 1.696.000 (14.6%). Rai2: Pompei 1.053.000 (6.6%). Italia1: FBI. Most Wanted 972.000 (6.2%). Rai3: Rachel 755.000 (4.9%). Rete4: Zona Bianca 786.000 (6.6%). La7: The Worth – Il patto 306.000 (2.3%). Tv8: Italia’s Got Talent – Best Of 535.000 (3.7%). Nove: Only Fun – Comico Show413.000 (2.9%).

la ragazza e l'ufficiale 5

Access Prime Time

Rai1: Affari Tuoi 3.387.000 (20.6%). Canale5: Paperissima Sprint Estate 2.341.000 (14.3%). Italia1: N.C.I.S. 1.148.000 (7.1%). Rai3: Sapiens Files 679.000 (4.2%). Rete4: Stasera Italia Weekend 708.000 (4.5%) nella prima parte, 771.000 (4.7%) nella seconda. La7: La7 Doc – 11 settembre minuto per minuto 781.000 (4.8%). Tv8: 4 Ristoranti454.000 (2.8%). Nove: Little Big Italy 397.000 (2.5%).

Preserale

ALESSANDRA MASTRONARDI LINO GUANCIALE L ALLIEVA

Rai1: Reazione a Catena – L’Intesa Vincente 2.046.000 (20.4%), Reazione a Catena 3.176.000 (25.9%). Canale5: Caduta Libera Story – Inizia la Sfida 1.543.000 (16.4%), Caduta Libera Story 1.753.000 (14.9%). Rai2: N.C.I.S. New Orleans 294.000 (2.8%) nel primo episodio, 441.000 (3.1%) nel secondo. Italia1: Studio Aperto Mag 344.000 (3.3%), Camera Cafè 282.000 (2.3%), C.S.I. Miami 558.000 (3.9%). Rai3: Tg Regione 2.029.000 (15.5%), Blob 618.000 (4.1%). Rete4: Tempesta d’Amore 571.000 (3.9%). La7: Intanto 106.000 (1%). Tv8: Italia’s Got Talent – Best Of 182.000 (1.6%).

Seconda Serata

Rai1: Speciale Tg1 351.000 (5.1%). Canale5: Station 19 307.000 (8.5%). Rai2: La Domenica Sportiva405.000 (4.7%), presentazione 532.000 (4.2%). Italia1: Law & Order. Special Victims Unit 533.000 (4.9%) nel primo episodio, 334.000 (4.8%) nel secondo. Rai3: Tg3 Mondo 274.000 (2.4%). Rete4: United 93 169.000 (5.6%). La7: TgLa7 Notte72.000 (0.9%).

la ragazza e l'ufficiale 4

DAYTIME

Mattina

Rai1: Linea Blu 285.000 (9.9%), Tg1 Ore 8.00 a 842.000 (20.3%), Weekly 901.000 (19.3%) nella prima parte, 943.000 (18.6%) nella seconda, Roberto Bolle – Ballo in Bianco 947.000 (18%), A Sua Immagine 1.228.000 (17.6%). Canale5: Prima Pagina Tg5 361.000 (17.6%), Tg5 Mattina 1.024.000 (23.4%), Tg5 Speciale Lucio Battisti 696.000 (13.9%), Santa Messa 793.000 (14.7%). Rai2: Tg2 Dossier 144.000 (3.1%), Radio2 Happy Family 183.000 (3.5%). Italia1: Friends 119.000 (2.4%) nel primo episodio, 143.000 (2.8%) nel secondo, 163.000 (3.2%) nel terzo, Will & Grace 216.000 (4.1%) nel primo episodio, 183.000 (3.3%) nel secondo.

ALESSANDRA MASTRONARDI LINO GUANCIALE L ALLIEVA

Rai3: Sorgente di vita 110.000 (2.5%), Sulla via di Damasco 94.000 (1.9%), Venezia, la luna e tu 181.000 (3.5%), Geo 182.000 (3.2%). Rete4: Io e Mamma 77.000 (1.7%), Casa Vianello 86.000 (1.7%) nel primo episodio, 96.000 (1.8%) nel secondo, I Delitti del Cuoco 123.000 (2%). La7: Omnibus 141.000 (3.5%), 8 donne e un mistero 61.000 (1%).

Mezzogiorno

Rai1: Santa Messa 1.219.000 (19.4%), Angelus 1.597.000 (19.9%), Linea Verde Estate 2.457.000 (21.7%), presentazione 1.864.000 (19.3%). Canale5: Le Storie di Melaverde 748.000 (12.6%) nella prima parte, 1.037.000 (15.3%) nella seconda, Melaverde 1.754.000 (18.8%). Rai2: Tg Sport 252.000 (4.4%), La nave dei sogni – Mauritius 397.000 (4.9%).

la ragazza e l'ufficiale 3

Italia1: Mom 167.000 (2.7%) nel primo episodio, 182.000 (2.7%) nel secondo, 202.000 (2.5%) nel terzo, Sport Mediaset 802.000 (6.3%). Rai3: O Anche No Estate 146.000 (2.2%), Tg3 Ore 12.00 432.000 (5.3%), Quante Storie 284.000 (2.8%), Il Posto Giusto 179.000 (1.4%). Rete4: Agatha Christie – Assassinio allo specchio 243.000 (2%). La7: L’Aria che Tira Estate – Il Diario 92.000 (0.8%).

la ragazza e l'ufficiale 2

Pomeriggio

Rai1: Operazione San Gennaro 1.182.000 (10.3%), Dalla Strada al Palco 979.000 (11%), presentazione 708.000 (7.1%). Canale5: L’Arca di Noè 2.343.000 (18.3%), Beautiful 2.259.000 (17.9%), Terra Amara 2.490.000 (23.1%), Verissimo 1.892.000 (21.5%), Verissimo (Giri di Valzer) 1.695.000 (19.4%). Rai2: Wild Italy 512.000 (4.2%), Donnavventura Green 482.000 (4.6%), Candice Renoir 348.000 (3.8%), Da Aosta ai 4mila 202.000 (2.3%).

Italia1: E-Planet 372.000 (2.9%), Tartarughe Ninja 331.000 (3%), Scooby! 230.000 (2.6%). Rai3: TgRegione 1.715.000 (13.5%), In Mezz’Ora 840.000 (7.3%), Il Mondo in Mezz'Ora 622.000 (6.2%), Kilimangiaro Collection 602.000 (6.8%). Rete4: La Signora in Giallo 270.000 (2.4%), Speciale Tg4 228.000 (2.3%), Ucciderò Willie Kid 240.000 (2.7%). La7: The Queen – La regina 208.000 (1.8%), La7 Doc – The Royal Collection 219.000 (2.5%). Tv8: GP San Marino di MotoGP (Diretta) 1.606.000 (12.9%).

Principali notiziari della giornata

TG1

13.30 - 3.414.000 (26.6%)

20.00 - 3.766.000 (25.4%)

TG2

13.00 - 1.447.000 (11.9%)

20.30 - 1.235.000 (7.8%)

TG3

14.15 - 1.330.000 (10.8%)

19.00 - 1.338.000 (12.2%)

TG4

11.55 - 266.000 (3.3%)

18.55 - 513.000 (4.5%)

la ragazza e l'ufficiale 1

TG5

13.00 - 2.785.000 (22.7%)

20.00 - 2.819.000 (18.8%)

STUDIO APERTO (Italia1)

12.25 - 1.010.000 (9.8%)

18.30 - 444.000 (4.9%)

TGLA7

13.30 - 457.000 (3.6%)

20.00 - 836.000 (5.6%)