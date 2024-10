PIPPITEL! LO SPEZZATINO DI ASCOLTI NON BASTA A “FABIOLO” FAZIO: SUL NOVE “CHE TEMPO CHE FA” CALA ALL’8.7% CON POCO PIÙ DI UN MILIONE DI TELEMORENTI – TESTA A TESTA MOSCIO PER LE AMMIRAGLIE: SU RAI1 “SEMPRE AL TUO FIANCO” INCHIODA AL 13.2% E SI FA SUPERARE PER UN PELO DA “LA ROSA DELLA VENDETTA” CON IL 13.6% - SU ITALIA1 “LE IENE” AL 9.8%, SU RAI3 “PRESADIRETTA” AL 4.1%, SU RETE4 BERLINGUER (3.9%) – DE MARTINO (25.8%), “PAPERISSIMA SPRINT” (11.5%), BARRA-POLETTI (4.5%) GRAMELLINI (4.6%)

Mattia Buonocore per www.davidemaggio.it

fabio fazio

Nella serata di ieri, domenica 20 ottobre 2024, Rai1 la fiction Sempre al tuo fianco segna 2.349.000 spettatori con il 13.2%. Su Canale5 La Rosa della Vendetta ha conquistato 2.476.000 spettatori con uno share del 13.6%. Su Rai2 9-1-1 intrattiene 593.000 spettatori (2.9%) e 9-1-1: Lone Star 548.000 spettatori (2.9%). Su Italia1 Le Iene Show incolla davanti al video 1.401.000 spettatori con il 9.8% (presentazione di 15 minuti: 904.000 – 4.5%, Cosa vi siete persi: 649.000 – 14%).

Su Rai3 Presadiretta segna 816.000 spettatori pari al 4.1%, nella presentazione in onda dalle 20:26 alle 21:28, e 1.176.000 spettatori pari al 6.2% dalle 21:28 alle 22:56 (Più di 9 minuti: 823.000 – 5%). Su Rete4 – dalle 21:32 alle 0.56 – E’ Sempre Cartabianca di domenica totalizza un a.m. di 547.000 spettatori (3.9%). Su La7 Mine Vaganti raggiunge 334.000 spettatori e l’1.9%. Su Tv8 – dalle 21 all’1.04 – la Formula1 ha ottenuto un netto di 489.000 spettatori con il 3.3%. Nel dettaglio – dalle 22:30 alle 0.14 – il Gran Premio degli Stati Uniti in differita segna 1.242.000 spettatori con l’8.7%.

sempre al tuo fianco 9

Sul Nove dopo una presentazione (924.000 – 4.9%), Che Tempo Che Fa raduna 1.714.000 spettatori, con l’8.7%, mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo segna 1.021.000 con il 7.8% (L’importante è finire: 368.000 – 6.3%). Sul 20 The Bourne ultimatum: Il ritorno dello sciacallo fa sintonizzare .000 spettatori (%). Su Rai4 Shuter è scelto da .000 spettatori (%). Su Iris Alexander è seguito da .000 spettatori pari al %. Su RaiPremium Tale e Quale Show sigla .000 spettatori (%).

Access Prime Time

Paperissima si deve accontentare dell’11.5%.

Su Rai1 Affari Tuoi arriva a 5.163.000 spettatori (25.8%). Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie 2.299.000 spettatori pari all’11.5%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.177.000 spettatori (6%). Su Rete4 4 di Sera Weekend ha raggiunto 880.000 spettatori e il 4.5% nella prima parte e 806.000 spettatori e il 4% nella seconda parte. Su La7 In Altre Parole Domenica ha interessato 917.000 spettatori (4.6%).

fabio fazio e luciana littizzetto che tempo che fa nove 4

Preserale

Male Rai2.

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.393.000 spettatori pari al 16.9%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 3.519.000 spettatori pari al 21.2%. Su Canale5 la replica di Gira La Ruota della Fortuna ha intrattenuto 2.405.000 spettatori (18.2%), mentre La Ruota della Fortuna ha convinto 3.131.000 spettatori (19.6%). Su Rai2 TG2 Dossier segna 249.000 spettatori e l’1.6%. S.W.A.T. totalizza 388.000 spettatori con il 2.1%. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 478.000 spettatori (3.3%) e CSI: Crime Scene Investigation raccoglie 547.000 spettatori (3.1%).

la rosa della vendetta 8

Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.575.000 spettatori (15%). A seguire Blob segna 735.000 spettatori (3.9%). Su Rete4 La Promessa interessa 740.000 spettatori (4%). Su La7 Caccia al ladro raggiunge 241.000 spettatori e il 2%. Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 406.000 spettatori (3%). Le Prove del Gran Premio degli Stati Uniti hanno ottenuto 437.000 spettatori pari al 2.4%. Sul Nove Little Big Italy è scelto da 238.000 spettatori con l’1.8%. Che Tempo Che Farà ha interessato 411.000 spettatori con il 2.4%.

Daytime Mattina

Agorà Weekend fermo al 2.6%.

Su Rai1 Il Caffè dà il buongiorno a 132.000 spettatori con il 7.6% e, dopo il TG1 delle 7 di breve durata (275.000 – 12.7%), Unomattina in Famiglia intrattiene 515.000 spettatori con il 16.1% nella prima parte e, dopo il TG1 delle 8 (886.000 – 19.5%), 1.213.000 spettatori con il 21.1% nella seconda parte. A seguire Check Up è visto da 1.473.000 spettatori con il 22%, mentre A Sua Immagine raduna 1.458.000 spettatori con il 19.3%. Dalle 10:20 alle 12:13 TG1: Cerimonia di Canonizzazione dei Beati e Recita dell’Angelus segna 1.629.000 spettatori e il 21.3%. Su Canale5 Prima Pagina TG5 informa 331.000 spettatori con il 14.6% e TG5 Mattina delle 8 dà il buongiorno a 1.118.000 spettatori con il 22.7%.

AL PACINO A CHE TEMPO CHE FA

A seguire Speciale TG5 Il Cammino della Fede raccoglie 729.000 spettatori con l’11.3%, mentre la Santa Messa raduna 913.000 spettatori con il 13.7%. Su Rai2 Radio2 Social Club raduna 215.000 spettatori (3.4%). A seguire la presentazione di Citofonare Rai2 raccoglie 288.000 spettatori (4.3%). Su Italia1 Scooby-doo Chill Out è visto da 106.000 spettatori (2.2%), mentre Young Sheldon è seguito da 139.000 spettatori (2.2%) nel primo episodio e 137.000 spettatori (2%) nel secondo episodio, mentre Big Bang Theory sigla 184.000 spettatori (2.8%) nel primo episodio e 189.000 spettatori (2.8%) nel secondo episodio.

sempre al tuo fianco 8

A seguire Due uomini e 1/2 totalizza 170.000 spettatori (2.4%) nel primo episodio. Su Rai3 Sorgente di Vita intrattiene 38.000 spettatori (1.5%) e Sulla Via di Damasco 55.000 spettatori (1.6%). Dopo una presentazione (58.000 – 1.3%), Agorà Weekend totalizza 142.000 spettatori (2.6%). Dopo una breve presentazione (202.000 – 3.2%), Mi Manda Raitre segna 242.000 spettatori (3.6%). A seguire O Anche No arriva a 226.000 spettatori (3.4%) e Timeline è visto da 142.000 spettatori (2.1%). Su Rete4 Love is in the Air ha raccolto 126.000 spettatori (2.6%) e Terra Amara 355.000 spettatori (5.4%).

Dopo una presentazione (191.000 – 2.9%), Dalla Parte degli Animali è seguito da 262.000 spettatori (3.9%), nella prima parte, 239.000 spettatori (3.3%), nella seconda parte (Saluti: 239.000 – 2.9%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 88.000 spettatori (3.3%) nella prima parte chiamata News e, dopo il TGLa7 (177.000 – 5.1%), 220.000 spettatori (3.7%) nella seconda parte chiamata Dibattito. A seguire Camera con Vista sigla 156.000 spettatori (2.3%) e Uozzap! arriva a 199.000 spettatori (3%).

Daytime Mezzogiorno

che tempo che fa 7

Linea Verde supera i 3 milioni.

Su Rai1 Linea Verde interessa 3.106.000 spettatori (25.1%). Su Canale5 Le Storie di Melaverde totalizza 760.000 spettatori con il 10.7% nella prima parte e 1.172.000 spettatori con il 14.8% nella seconda parte, mentre Melaverde interessa 1.699.000 spettatori con il 16.3%. Su Rai2, dopo, TGSport Giorno (386.000 – 5.4%), Citofonare Rai2 raduna 395.000 spettatori (5.1%), nella prima parte, e 587.000 spettatori con il 5.6%, nella seconda parte più lunga. Su Italia1 il secondo episodio di Due Uomini e 1/2 registra 248.000 spettatori (3.3%).

Dopo Studio Aperto, Sport Mediaset XXL coinvolge 745.000 spettatori (5.5%) e 570.000 spettatori (4.1%) nella parte Extra di pochi minuti. Su Rai3 TGRegionEuropa ottiene 253.000 spettatori (3.1%) e il TG3 delle 12 informa 620.000 spettatori (6.3%). A seguire Il Cacciatore di Sogni conquista 274.000 spettatori (2%). Su Rete4, dopo il TG, Colombo raduna 306.000 spettatori pari al 2.3%. Su La7 L’Ingrediente Perfetto ha interessato 109.000 spettatori con l’1.4%. Gigawatt – Tutto è Energia cattura l’attenzione di 143.000 spettatori con l’1.1%.

la rosa della vendetta 6

Daytime Pomeriggio

Amici saldamente leader.

Su Rai1 Domenica In colleziona 2.058.000 spettatori con il 15.1%, nella presentazione di 28 minuti, 2.177.000 spettatori con il 17.2% nella prima parte dalle 14:30 alle 15:11, 1.902.000 spettatori con il 17% nella seconda parte dalle 15:16 alle 16:26, e 1.715.000 spettatori con il 16.5% con I Saluti di Mara dalle 16:27 alle 17:09. Da Noi… A Ruota Libera è scelto da 1.713.000 spettatori con il 15.1%. Su Canale5, dopo L’Arca di Noè (2.363.000 – 17%), Amici di Maria De Filippi raggiunge 2.889.000 spettatori pari al 23.3%. A seguire Verissimo intrattiene 1.984.000 spettatori pari al 18.8% nella prima parte, 1.908.000 spettatori pari al 17.9% nella seconda parte chiamata Giri di Valzer e 2.046.000 spettatori con il 16.6% ne I Saluti di Verissimo di 18 minuti.

che tempo che fa 5

Su Rai2 Il Palio d’Italia totalizza 489.000 spettatori pari al 3.7%. A seguire per il Ciclismo: Veneto Classic incolla davanti al video 424.000 spettatori pari al 3.8%. La Pallavolo segna 258.000 spettatori e il 2.4%. Su Italia1 E-Planet segna 305.000 spettatori con il 2.3%. NCIS Los Angeles segna 326.000 spettatori (2.6%) e 294.000 spettatori (2.6%) Person of Interest è scelto da 301.000 spettatori (2.9%) e da 397.000 spettatori (3.7%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 2.271.000 spettatori (16.7%). In Mezz’Ora è visto da 1.079.000 spettatori (8.5%) mentre Il Mondo di In Mezz’Ora segna 625.000 spettatori con il 5.5%. Dopo una presentazione (517.000 – 5%), Rebus segna 664.000 spettatori (6.4%).

A seguire Kilimangiaro – Il Grande Viaggio conquista 750.000 spettatori (7.1%) mentre Kilimangiaro registra 1.088.000 spettatori (8.8%). Su Rete4 il film Corsari ha convinto 398.000 spettatori con il 3.4%. Su La7 Una giornata particolare è visto da 441.000 spettatori pari al 3.7%. Su Tv8 la Superbike coinvolge .000 spettatori (%). Sul Nove è visto da .000 spettatori (%).

Seconda Serata

presa diretta 2

Su Rai1 Speciale TG1 è scelto da 600.000 spettatori con il 7%. Su Canale5 Pressing è visto da 504.000 spettatori (6.5%). Su Rai2, preceduta dalla presentazione (765.000 – 4.5%), La Domenica Sportiva al 90esimo raccoglie 784.000 spettatori pari al 7.4%. L’Altra Ds ha interessato 281.000 spettatori con il 5.4%. Su Italia1 Chucky segna 327.000 spettatori con il 10.1%. Su Rai3 Detectives: Casi risolti e irrisolti interessa 572.000 spettatori (4.3%). A seguire TG3 Mondo informa 325.000 spettatori (3.5%). Su Rete4 Prime è la scelta di 125.000 spettatori (3.7%) nella prima parte. Su La7 I ragazzi stanno bene è visto da 61.000 spettatori (0.8%). Su Tv8 (S)Ex List sigla 145.000 spettatori (4.4%). Sul Nove Fratelli di Crozza intrattiene 152.000 spettatori pari al 4.2%.

Telegiornali

bianca berlinguer

Ed. Meridiana Ed. Serale

TG1 3.835.000 (27.6%) – h.13:30 .4.374.000 (23.3%) – h.20

TG2 1.547.000 (11.8%) – h.13 912.000 (4.7%) – h.20:30

TG3 1.675.000 (12.7%) – h.14:15 2.111.000 (13.7%) – h.19

TG5 2.706.000 (20.5%) – h.13 3.703.000 (19.5%) – h.20

STUDIO APERTO 1.015.000 (8.9%) – h.12:25 745.000 (5.8%) – h.18:30

TG4 365.000 (3.7%) – h.11:55 656.000 (4.3%) – h.19

TGLA7 717.000 (5.2%) – h.13:30 1.102.000 (5.8%) – h.20

che tempo che fa 2

sempre al tuo fianco 5 sempre al tuo fianco 6