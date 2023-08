PIPPITEL! I TELEMORENTI DEVONO SORBIRSI L’ENNESIMA REPLICA: SU RAI1, “SCOMPARSA” FA IL 15.4% DI SHARE E 1.9 MILIONI DI SPETTATORI – FLOP PER LA SERIE “LA FORESTA DEGLI SCOMPARSI”, SU CANALE 5, AL 9.9% - SU RAI2 “DELITTI IN PARADISO” AL 7.8% - SU RETE4 “ZONA BIANCA” AL 7.4%, SU RAI3 “NEL SECOLO BREVE” AL 4.9% - TECHETECHETÈ (19.5%), “PAPERISSIMA SPRINT ESTATE” (12.7%) - APRILE E TELESE (6.1%), GENTILI (5.6%)

Marco Zonetti per Dagospia

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di ieri, mercoledì 9 agosto 2023, in prima serata vedono prevalere la replica della fiction di Rai1 Scomparsa, con Vanessa Incontrada e Giuseppe Zeno, con i suoi 1.976.000 spettatori e il 15.4% di share. Flop per la nuova serie franco-belga-tedesca di Canale5, La foresta degli scomparsi, arenatasi a 1.025.000 individui all'ascolto con il 9.9% e battuta in valori assoluti dalla serie di Rai2 Delitti in Paradiso, che ne ha attirati invece 1.108.000.

Unico programma di approfondimento in prima serata, Zona Bianca con Giuseppe Brindisi su Rete4 totalizza il 7.4% mentre la trasmissione di Alessandro Barbero su Rai3, Nel secolo breve, dedicata ieri sera all'assassinio di Kennedy, informa 678.000 appassionati con il 4.9%. Vediamo la classifica dei programmi di prima serata per numero di spettatori:

1) Scomparsa (Rai1) - 1.976.000

2) Delitti in Paradiso (Rai2) - 1.108.000

3) La foresta degli scomparsi (Canale5) - 1.025.000

4) Zona Bianca (Rete4) - 831.000

5) Nel secolo breve (Rai3) - 678.000

6) Freedom Summer (Italia1) - 595.000

7) Le regole della casa del sidro (La7) - 459.000

8) Per qualche dollaro in più (Nove) - 365.000

9) Name that tune (Tv8) - 304.000

In access prime time, Techetechetè su Rai1 segna il 19.5%, mentre Paperissima Sprint Estate su Canale5 totalizza il 12.7%. Per l'approfondimento, In Onda Estate con Marianna Aprile e Luca Telese su La7 svetta al 6.1%, Controcorrente Estate con Veronica Gentili su Rete4 sigla il 4.9% e il 5.6% e Tg2 Post Estate il 4.5%. Vediamo, nel dettaglio, gli ascolti di tutti i programmi di ieri:

Prima Serata

Rai1: Scomparsa 1.976.000 (15.4%). Canale5: La Foresta degli Scomparsi 1.025.000 (9.9%). Rai2: Delitti in Paradiso 1.108.000 (7.8) 829.000 (7.4%). Italia1: Freedom Summer 595.000 (5.1%) (718.000(5%). Rai3: Nel secolo breve. 1963 – L’assassinio di Kennedy 678.000 (4.9%). Rete4: Zona Bianca 831.000 (7.5%). La7: Le regole della casa del sidro 459.000 (3.6%). Tv8: Name that Tune – Indovina la Canzone 304.000 (2.5%). Nove: Per qualche dollaro in più 365.000 (3.1%).

Access Prime Time

Rai1: Techetechetè 2.872.000 (19.5%). Canale5: Paperissima Sprint Estate 1.895.000 (12.7%). Rai2: Tg2 Post Estate 659.000 (4.5%). Italia1: C.S.I. Miami 777.000 (5.3%). Rai3: Via dei Matti n° 0 833.000 (5.8%), Un Posto al Sole 1.329.000 (9%). Rete4: Controcorrente Estate 707.000 (4.9%) nella prima parte, 826.000 (5.6%) nella seconda. La7: In Onda Estate 910.000 (6.1%). Tv8: 4 Hotel 372.000 (2.6%). Nove: Cash or Trash – Chi Offre di Più? 391.000 (2.7%).

Preserale

Rai1: Reazione a Catena – L’Intesa Vincente 1.960.000 (22.3%), Reazione a Catena 3.071.000 (27.8%). Canale5: The Wall – I Protagonisti 1.080.000 (13%), The Wall 1.489.000 (14%). Rai2: Campionati Mondiali di Ciclismo 339.000 (3.1%). Italia1: Studio Aperto Mag 370.000 (4%), C.S.I. Miami 404.000 (3.3%). Rai3: Tg Regione 1.715.000 (14.7%), Blob 645.000 (4.7%). Rete4: Tempesta d’Amore 667.000 (4.9%). La7: Padre Brown 76.000 (1%) nel primo episodio, 118.000 (1.1%) nel secondo. Tv8: 4 Ristoranti 234.000 (2%). Nove: Cash or Trash – Chi Offre di Più? 317.000 (2.4%).

Seconda Serata

Rai1: Il mondo con gli occhi di Overland 584.000 (8%). Canale5: Tg5 Notte 254.000 (8.7%). Rai2: Storie di Donne al Bivio 354.000 (5.4%). Italia1: La storia proibita 229.000 (4.6%). Rai3: Doppia colpa 205.000 (2.9%). Rete4: Cattive inclinazioni 146.000 (4.5%). La7: Yellowstone 96.000 (1.4%) nel primo episodio, 58.000 (1.4%) nel secondo.

DAYTIME

Mattina

Rai1: TgUnomattina – Rassegna Stampa 240.000 (11.8%), Tg1 Ore 7.00 7 400.000 (14.2%), TgUnomattina Estate 662.000 (17.6%), Tg1 Ore 8.00 876.000(21.8%), Uno Mattina Estate 658.000 (16.2%). Canale5: Prima Pagina Tg5 470.000 (19.6%), Tg5 Mattina 942.000 (23.3%), Morning News 750.000 (19%) nella prima parte, 610.000 (16.8%) nella seconda. Rai2: Tg2 Ore 8.30 149.000 (3.7%), Radio2 Happy Family 164.000 (4.3%), Tg2 Dossier 111.000 (3.1%), Tg2 Flash 129.000 (3.3%).

Italia1: Dr. House – Medical Division 88.000 (2.2%) nel primo episodio, 143.000 (3.9%) nel secondo, C.S.I. New York 139.000 (3.5%) nel primo episodio. Rai3: Agorà Estate (presentazione) 205.000 (5.2%), Agorà Estate 198.000 (4.9%), Agorà Extra 124.000 (3.3%), Elisir – A Gentile Richiesta 117.000 (3.2%). Rete4: Quelle strane occasioni 58.000 (1.5%). La7: Omnibus 122.000 (3.3%), Coffee Break Estate 110.000 (3%).

Mezzogiorno

Rai1: Camper in Viaggio 1.022.000 (14.8%), Camper 1.469.000 (14.8%). Canale5: Forum (Il meglio di) 1.083.000 (16.9%). Rai2: Tg Sport 150.000 (3.6%), Dream Hotel – Caraibi 332.000 (4.9%). Italia1: C.S.I. New York 235.000 (4.1%), Sport Mediaset 771.000 (6.7%). Rai3: Doc Martin 228.000 (4.8%), Tg3 ore 12.00 446.000 (6.9%), Quante Storie 397.000 (4.8%) nella prima parte, 358.000 (3.4%) nella seconda, Passato e Presente 362.000 (3.1%). Rete4: Carabinieri 5 177.000 (4.1%), Il Segreto 159.000 (1.8%), La Signora del West 241.000 (2.1%). La7: L’Aria che Tira Estate 165.000 (3.5%), L’Aria che Tira Estate (Oggi) 289.000 (3.2%).

Pomeriggio

Rai1: Tg1 Economia 2.129.000 (19.2%), Don Matteo 11 1.170.000 (12%) nel primo episodio, 1.082.000 (13.8%) nel secondo, Sei Sorelle 767.000 (11%), Tg1 699.000 (10.6%), Estate in Diretta 1.297.000 (18.1%), presentazione 960.000 (14.8%). Canale5: Beautiful 2.288.000 (20.3%), Terra Amara 2.362.000 (23.1%), La Promessa 1.899.000 (22.6%), My Home My Destiny 1.462.000 (20%), Un Altro Domani 949.000 (13.9%). Rai2: Campionati Mondiali di Mountain Bike 385.000 (3.6%), Campionati Mondiali di Ciclismo 298.000 (3.4%), Squadra Speciale Cobra 11 246.000 (3.2%) nel primo episodio, 386.000 (5.6%) nel secondo, Candice Renoir 239.000 (3.6%)

Italia1: I Simpson 438.000 (4%) nel primo episodio, 406.000 (4.1%) nel secondo, American Dad! 313.000 (3.5%) nel primo episodio, 279.000 (3.5%) nel secondo, N.C.I.S. New Orleans 216.000 (2.9%) nel primo episodio, 194.000 (2.9%) nel secondo, Person of Interest 263.000 (3.9%). Rai3: Tg Regione 1.804.000 (16.7%), Superquark più 340.000 (4.2%) nella prima parte, 350.000 (4.4%) nella seconda, Di là dal fiume e tra gli alberi 284.000 (3.9%), Overland 461.000 (7%), Geo Magazine 568.000 (7.7%). Rete4: Lo Sportello di Forum Estate 579.000 (6%), Tg4 – Diario del Giorno 424.000 (5.7%), Vacanze a Ischia 209.000 (3%). La7: Eden – Un pianeta da salvare 171.000 (2.1%), C’era una volta… il Novecento 66.000 (1%).

Principali notiziari della giornata

TG1

13.30 - 2.872.000 (25%)

20.00 - 3.430.000 (25.4%)

TG2

13.00 - 1.245.000 (11.4%)

20.30 - 940.000 (6.5%)

TG3

14.25 - 1.224.000 (12.3%)

19.00 - 1.142.000 (11.6%)

TG4

11.55 - 371.000 (5.7%)

18.55 - 514.000 (5%)

TG5

13.00 - 2.616.000 (23.6%)

20.00 - 2.375.000 (17.3%)

STUDIO APERTO (Itaia1)

12.25 - 1.238.000 (13.7%)

18.30 - 440.000 (5.6%)

TGLA7

13.30 - 507.000 (4.4%)

20.00 - 797.000 (5.8%)

