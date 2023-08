PIPPITEL! TELEMORENTI INCOLLATI ALLA TV PER VEDERE LA VEDOVA DI MONZA: SU CANALE5 IL TROFEO SILVIO BERLUSCONI, CON TANTO DI PRIMA APPARIZIONE PUBBLICA DI MARTA FASCINA DAI FUNERALI DEL CAV, CONQUISTA IL 19.6% CON 2.8 MILIONI DI SPETTATORI – SU RAI1 “QUEEN BEES – EMOZIONI SENZA ETÀ” FA IL 14.3% - SU ITALIA1 “HORIZON LINE - BRIVIDO AD ALTA QUOTA” AL 7.3%, DOPPIA “MOMENTI DI TRASCURABILE FELICITÀ” CON PIF SU RAI2 (3.8%) – “TECHETECHETÈ” (18.8%), “PAPERISSIMA SPRINT ESTATE” (16.5%) – APRILE E TELESE (6.2%) GENTILI (4%)

Marco Zonetti per Dagospia

Prima serata televisiva più animata del solito, quella di ieri, martedì 8 agosto 2023, grazie al primo Trofeo Silvio Berlusconi che con la partita di calcio Monza-Milan su Canale5 ha totalizzato 2.842.000 con il 19.6% di share, battendo il film di Rai1, Queen Bees – Emozioni senza età, che ha segnato 2.039.000 individui all'ascolto con il 14.3%.

Bene Italia1 con il film Horizon Line - Brivido ad alta quota, che ha siglato 1.064.000 appassionati con il 7.3%, doppiando il film di Rai2 con Pif, Momenti di trascurabile felicità, fermo al 3.8% con 547.000 teste.

Numeri non esaltanti per l'approfondimento: Filorosso condotto da Manuela Moreno su Rai3 non va oltre il 4.6% con 587.000 spettatori (la metà della quarta replica di Report trasmessa lunedì sera), riuscendo però a superare Marianna Aprile e Luca Telese con In Onda - Prima Serata su La7, che ne hanno racimolati 577.000 con il 4.0%. Vediamo la classifica dei programmi di prime time per numero di spettatori:

1) Primo Trofeo Silvio Berlusconi (Canale5) – 2.842.000

2) Queen Bees – Emozioni senza età (Rai1) – 2.039.000

3) Horizon Line – Brivido ad alta quota (Italia1) – 1.064.000

4) Filorosso (Rai3) – 587.000

5) In Onda – Prima Serata (La7) – 577.000

6) Momenti di trascurabile felicità (Rai3) – 547.000

7) East New York (Rete4) – 367.000

8) La famiglia Addams (Tv8) – 305.000

9) Hanna (Nove) – 192.000

In access prime time, Techetechetè su Rai1 ha segnato il 18.8% di share, mentre Paperissima Sprint Estate su Canale5 ha conquistato il 16.5%. Per l'approfondimento, In Onda Estate con Aprile-Telese ha raccolto il 6.2%, Controcorrente Estate con Veronica Gentili su Rete4 il 4.0% e il 4.% e Tg2 Post Estate il 3.4%. Vediamo, nel dettaglio, gli ascolti di tutti i programmi della giornata di ieri:

Prima Serata

Rai1: Queen Bees – Emozioni senza età 2.039.000 (14.3%). Canale5: 1° Trofeo Silvio Berlusconi – Monza-Milan 2.842.000 (19.6%), presentazione 2.815.000 (18%). Rai2: Momenti di trascurabile felicità 547.000 (3.8%). Italia1: Horizon Line – Brivido ad alta quota 1.064.000 (7.3%). Rai3: Filorosso 587.000 (4.6%), presentazione 539.000 (3.5%). Rete4: East New York 367.000 (2.6%). La7: In Onda – Prima Serata 577.000 (4%). Tv8: La famiglia Addams 305.000 (2.1%). Nove: Hanna 192.000 (1.4%). Sul 20 I vichinghi 413.000 (2.8%).

Access Prime Time

Rai1: Techetechetè 2.959.000 (18.8%). Canale5: Paperissima Sprint Estate 2.418.000 (16.5%). Rai2: Tg2 Post Estate 531.000 (3.4%). Italia1: C.S.I. Miami 1.031.000 (6.6%). Rai3: Via dei Matti n° 0 725.000 (4.9%), Un Posto al Sole 1.290.000 (8.1%). Rete4: Controcorrente Estate 610.000 (4%) nella prima parte, 663.000 (4.2%) nella seconda. La7: In Onda Estate 982.000 (6.2%). Tv8: 4 Hotel 445.000 (2.9%). Nove: Cash or Trash – Chi Offre di Più? 350.000 (2.2%).

Preserale

Rai1: Reazione a Catena – L’Intesa Vincente 2.044.000 (22.5%), Reazione a Catena 3.050.000 (27%). Canale5: The Wall – I Protagonisti 1.164.000 (13.9%), The Wall 1.548.000 (14.4%). Rai2: Campionati Mondiali di Ciclismo 370.000 (3.4%). Italia1: Studio Aperto Mag 377.000 (3.9%), C.S.I. Miami 524.000 (4.1%). Rai3: Tg Regione 1.848.000 (15.4%), Blob 671.000 (4.9%). Rete4: Tempesta d’Amore 599.000 (4.4%). La7: Padre Brown 98.000 (1.2%) nel primo episodio, 118.000 (1.1%) nel secondo. Tv8: 4 Ristoranti 244.000 (2.1%). Nove: Cash or Trash – Chi Offre di Più? 346.000 (2.6%).

Seconda Serata

Rai1: Mia figlia 756.000 (12%). Canale5: X-People 296.000 (5.7%). Rai2: Bar Stella 462.000 (5.3%). Italia1: Snakes on a Plane 438.000 (6.6%). Rai3: Protestantesimo 157.000 (3.1%). Rete4: L’esorcista 127.000 (2.1%). La7: Donnie Darko 124.000 (2.1%).

DAYTIME

Mattina

Rai1: TgUnomattina – Rassegna Stampa 233.000 (11.2%), Tg1 Ore 7.00 350.000 (12.1%), TgUnomattina Estate 653.000 (16.4%), Tg1 Ore 8.00 815.000 (18.6%), Uno Mattina Estate 697.000 (16.7%). Canale5: Prima Pagina Tg5 512.000 (20.5%), Tg5 Mattina 1.065.000 (24.3%), Morning News 760.000 (18.5%) nella prima parte, 698.000 (17.9%) nella seconda. Rai2: Tg2 Ore 8.30 64.000 (1.5%), Radio2 Happy Family 150.000 (3.7%), Tg2 Dossier 102.000 (2.6%), Tg2 Flash 118.000 (3%).

Italia1: Dr. House – Medical Division 96.000 (2.3%) nel primo episodio, 125.000 (3.2%) nel secondo, C.S.I. New York 133.000 (3.3%) nel primo episodio. Rai3: Agorà Estate 190.000 (4.6%), presentazione 172.000 (3.9%), Agorà Extra 129.000 (3.3%), Elisir - A Gentile Richiesta 153.000 (3.9%). Rete4: Asso 120.000 (3%). La7: Omnibus 139.000 (3.6%), Coffee Break Estate 155.000 (4%).

Mezzogiorno

Rai1: Camper in Viaggio 1.141.000 (16.9%), Camper 1.554.000 (16%). Canale5: Forum (Il meglio di) 1.171.000 (18.7%). Rai2: Tg Sport 129.000 (3.1%), Dream Hotel – Malesia 360.000 (5.5%). Italia1 C.S.I. New York 216.000 (3.8%), Sport Mediaset 791.000 (7%). Rai3: Doc Martin 225.000 (4.8%), Tg3 Ore 12.00 455.000 (7.2%), Quante Storie 312.000 (3.9%) nella prima parte, 365.000 (3.6%) nella seconda, Passato e Presente 425.000 (3.7%). Rete4: Carabinieri 5 148.000 (3.4%),Il Segreto 157.000 (1.8%), La Signora del West 240.000 (2.2%). La7: L’Aria che Tira Estate 191.000 (4.1%), L’Aria che Tira Estate (Oggi) 266.000 (3%).

Pomeriggio

Rai1: Tg1 Economia 1.920.000 (17.6%), Don Matteo 10 1.199.000 (11.8%) nel primo episodio, 1.099.000 (13.5%) nel secondo, Sei Sorelle 713.000 (9.9%), Tg1 872.000 (12.4%), Estate in Diretta 1.290.000 (17.2%), presentazione 1.071.000 (15.3%). Canale5: Beautiful 2.286.000 (20.2%), Terra Amara 2.419.000 (23%), La Promessa 1.943.000 (22.4%), My Home My Destiny 1.523.000 (20.7%), Un Altro Domani 1.163.000 (16%). Rai2: Campionati Mondiali di Ciclismo 442.000 (5.2%). Italia1: I Simpson 439.000 (4%) nel primo episodio, 477.000 (4.6%) nel secondo, American Dad! 432.000 (4.6%) nel primo episodio, 353.000 (4.2%) nel secondo, N.C.I.S.

New Orleans 282.000 (3.8%) nel primo episodio, 296.000 (4.2%) nel secondo, Person of Interest 270.000 (3.8%). Rai3: Tg Regione 1.897.000 (17.4%); Superquark più 384.000 (4.5%) nella prima parte, 346.000 (4.3%) nella seconda, Di là dal fiume e tra gli alberi 304.000 (4.1%), Overland 488.000 (6.9%), Geo Magazine 588.000 (7.8%). Rete4: Lo Sportello di Forum Estate 641.000 (6.5%), Tg4 – Diario del Giorno 434.000 (5.7%), Sette donne per una strage 285.000 (3.9%). La7: Eden – Un pianeta da salvare 225.000 (2.6%), C’era una volta… il Novecento 145.000 (2.1%).

Principali notiziari della giornata

TG1

13.30 - 2.826.000 (24.8%)

20.00 - 3.534.000 (25.9%)

TG2

13.00 - 1.395.000 (12.9%)

20.30 - 971.000 (6.4%)

TG3

14.25 - 1.245.000 (12%)

19.00 - 1.210.000 (11.9%)

TG4

11.55 - 360.000 (5.7%)

18.55 - 443.000 (4.3%)

TG5

13.00 - 2.759.000 (25.2%)

20.00 - 2.412.000 (17.9%)

STUDIO APERTO (Italia1)

12.25 - 1.015.000 (11.6%)

18.30 - 420.000 (5.2%)

TGLA7

13.30 - 421.000 (3.7%)

20.00 - 755.000 (5.4%)

