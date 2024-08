PIPPITEL! - TESTA A TESTA IN PRIMA SERATA TRA LA SERIE "NERO A METÀ", CHE SU RAI1 TOTALIZZA IL 13.1% DI SHARE (1.7 MILIONI DI PERSONE) E "ZELIG", CHE OTTIENE IL 14.4% (1.6 MILIONI DI SPETTATORI) - LA "GRANDE OPERA ALL’ARENA DI VERONA" RACIMOLA IL 2.9% - "TECHETECHETÈ" ARRIVA AL 16.9% - "4 DI SERA" (3.7% - 4.2%) - "IN ONDA" CON APRILE E TELESE (6.1%)...

Nella serata di ieri, lunedì 26 agosto 2024, su Rai1 Nero a Metà ha interessato 1.765.000 spettatori pari al 13.1% di share. Su Canale5 Zelig ha conquistato 1.642.000 spettatori con uno share del 14.4%. Su Rai2 Squadra Speciale Cobra 11 intrattiene 706.000 spettatori pari al 5.1%. Su Italia1 Chicago P.D. incolla davanti al video 1.106.000 spettatori (7.7%).

Su Rai3 La Grande Opera all’Arena di Verona segna 383.000 spettatori e il 2.9%. Su Rete4 Shall We Dance? totalizza un a.m. di 649.000 spettatori (4.9%). Su La7 L’assassinio del banchiere di Dio raggiunge 409.000 spettatori e il 3.6%. Su Tv8 Cani sciolti ottiene 318.000 spettatori con il 2.4%. Sul Nove Colpevole d’innocenza raduna 482.000 spettatori (3.6%). Sul 20 Operazione U.N.C.L.E. fa sintonizzare 279.000 spettatori (2%). Su Rai4 The Order è scelto da 357.000 spettatori (2.5%). Su Iris Il pianeta rosso è seguito da 310.000 spettatori pari al 2.3%. Su RaiMovie Un re per quattro regine sigla 208.000 spettatori (1.4%).

Access Prime Time

Su Rai1 Techetechetè arriva a 2.747.000 spettatori (16.9%). Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie 2.307.000 spettatori pari al 14.2%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.161.000 spettatori (7.1%). Su Rai3 Caro Marziano è visto da 947.000 spettatori (5.9%) e il ritorno di Un Posto al Sole appassiona 1.258.000 spettatori (7.7%).

Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 594.000 spettatori e il 3.7% nella prima parte e 688.000 spettatori e il 4.2% nella seconda parte. Su La7 In Onda ha interessato 1.006.000 spettatori (6.1%). Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 685.000 spettatori pari al 4.3%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? ha raccolto 577.000 spettatori (3.6%). [...]

Preserale

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.010.000 spettatori pari al 19.9%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 2.835.000 spettatori pari al 22.7%. Su Canale5, in replica, The Wall – I Protagonisti ha intrattenuto 1.317.000 spettatori (14.2%), mentre The Wall ha convinto 2.289.000 spettatori (19.2%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (337.000 – 3.7%), N.C.I.S. Los Angeles totalizza 334.000 spettatori con il 2.9% e S.W.A.T. conquista 472.000 spettatori con il 3.3%.

Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 393.000 spettatori (3.6%) e FBI: Most Wanted raccoglie 514.000 spettatori (3.7%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.010.000 spettatori (15.2%). A seguire Blob segna 715.000 spettatori (4.7%). Su Rete4 Terra Amara interessa 464.000 spettatori (3.2%). Su La7 Padre Brown raduna 145.000 spettatori pari all’1.3%. Su Tv8 4 Hotel ha conquistato 311.000 spettatori (2.4%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 424.000 spettatori con il 3%.

Daytime Mattina

Su Rai1 Tg1Mattina Estate interessa 487.000 spettatori con il 15.2% (all’interno il TG1 delle 7 di breve durata a 376.000 e il 14.4% e il TG1 delle 8 a 813.000 e il 19.8%). A seguire Unomattina Estate intrattiene 746.000 spettatori con il 18.9%. Su Canale5 Prima Pagina TG5 informa 479.000 spettatori con il 20% e TG5 Mattina delle 8 dà il buongiorno a 950.000 spettatori con il 23.2%. A seguire Morning News raccoglie 639.000 spettatori con il 16.5% nella prima parte e 604.000 spettatori con il 15.9% nella seconda parte. Su Rai2 Crociere di nozze – Siviglia dà il buongiorno a 100.000 spettatori (2.9%) e il TG2 Mattina delle 8:30 raggiunge 162.000 spettatori (3.9%), mentre Che Todd ci Aiuti è visto da 104.000 spettatori (2.7%) nel primo episodio e 64.000 spettatori (1.7%) nel secondo episodio.

A seguire TG2 Dossier arriva a 66.000 spettatori (1.7%) e TG2 Flash 101.000 spettatori (2.4%). Su Italia1, dopo Rizzoli & Isles (59.000 – 1.5%), Law & Order – Unità Speciale sigla 106.000 spettatori (2.7%) nel primo episodio e 192.000 spettatori (5.1%) nel secondo episodio. A seguire C.S.I. New York totalizza 194.000 spettatori (4.8%) nel primo episodio. Su Rai3, dopo una presentazione (129.000 – 3.1%), Agorà Estate intrattiene 155.000 spettatori (3.9%) e 149.000 spettatori (3.9%) nella parte Extra, mentre il meglio di Elisir totalizza 154.000 spettatori (4%).

Su Rete4 Love is in the Air ha raccolto 62.000 spettatori (1.5%) e Grand Hotel – Intrighi e Passioni è visto da 53.000 spettatori (1.4%), mentre Everywhere I Go – Coincidenze d’Amore è seguito da 120.000 spettatori (2.8%). Su La7 Omnibus intrattiene 138.000 spettatori (4.6%) nella prima parte chiamata News e, dopo il TGLa7 (244.000 – 6.9%), 187.000 spettatori (4.7%) nella seconda parte chiamata Dibattito. A seguire Coffee Break Estate totalizza 158.000 spettatori (4.1%).

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 Camper in Viaggio raccoglie 925.000 spettatori (16.6%), mentre Camper arriva a 1.525.000 spettatori (16%). Su Canale5 il meglio di Forum totalizza 1.100.000 spettatori con il 16.2%. Su Rai2, dopo TGSport Giorno (113.000 – 2.6%), La nave dei sogni – Utah raduna 329.000 spettatori (4.6%). Su Italia1 il secondo episodio di C.S.I. New York registra 322.000 spettatori (5.3%). Dopo Studio Aperto, Sport Mediaset coinvolge 1.129.000 spettatori (9.2%).

Su Rai3 Il Commissario Rex ottiene 288.000 spettatori (5.6%) e il TG3 delle 12 informa 673.000 spettatori (9.2%). A seguire Quante Storie conquista 518.000 spettatori (5.3%) e Geo 424.000 spettatori (3.7%), mentre Passato e Presente è seguito da 397.000 spettatori (3.2%). Su Rete4, dopo il TG, La Signora in Giallo raduna 412.000 spettatori pari al 3.7%.

Su La7 L’Aria che Tira Estate interessa 268.000 spettatori con il 5.4% nella prima parte e 355.000 spettatori con il 3.6% nella seconda parte chiamata Oggi. Su Tv8 4 Hotel arriva a 117.000 spettatori (2.1%) e 4 Ristoranti 315.000 spettatori (2.9%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? totalizza 162.000 spettatori (2.7%) nel primo episodio e 210.000 spettatori (1.9%) nel secondo episodio.

Daytime Pomeriggio

Su Rai1, dopo TG1 Economia (2.121.000 – 18.4%), Che Dio ci Aiuti colleziona 976.000 spettatori con il 9.6% nel primo episodio e 946.000 spettatori con l’11.6% nel secondo episodio, mentre Estate in Diretta Start conquista 950.000 spettatori con il 12.8%. Dopo una breve edizione del TG1 (1.260.000 – 16.5%), Estate in Diretta realizza un ascolto di 1.356.000 spettatori con il 18.3% nella presentazione e 1.495.000 spettatori con il 18.8%.

Su Canale5 Beautiful raggiunge 2.078.000 spettatori pari al 17.8%, il ritorno di Endless Love sigla 2.019.000 spettatori pari al 19.1%, The Family raduna 1.703.000 spettatori pari al 19.3% e La Promessa segna 1.407.000 spettatori pari al 18.4%. A seguire Pomeriggio Cinque News intrattiene 1.041.000 spettatori pari al 14% nella prima parte e 1.002.000 spettatori pari al 12.9% nella seconda parte (I Saluti a 882.000 e il 10.3%). [...]

Seconda Serata

Su Rai1 Cronache Criminali è scelto da 579.000 spettatori con l’8.6%. Su Canale5 TG5 Notte è visto da 421.000 spettatori (11.4%). Su Rai2 90esimo Minuto di Lunedì raccoglie 412.000 spettatori pari al 6.1%. Su Italia1 Law & Order – Unità Speciale segna 516.000 spettatori con il 5.3% e Law & Order – Organized Crime sigla 474.000 spettatori con l’8.4% nel secondo episodio.

A seguire Sport Mediaset Monday Night raggiunge 232.000 spettatori con il 6.5%. Su Rai3 TG3 Linea Notte Estate interessa 125.000 spettatori (1.9%). Su Rete4 Solo per vendetta è la scelta di 232.000 spettatori (4.5%). Su La7 TGLa7 Notte è visto da 152.000 spettatori (3.7%). Su Tv8 Alla deriva – Adrift sigla 123.000 spettatori (2.1%). Sul Nove Il collezionista di ossa intrattiene 149.000 spettatori pari al 2.6%.

