PIPPITEL! TESTA A TESTA AL RIBASSO PER LE AMMIRAGLIE: SU RAI1 IL FILM DI SERIE B “RUMBA THERAPY” FA IL 12% CON 1.9 MILIONI DI SPETTATORI. SU CANALE5 “I FRATELLI CORSARO” AL 12.3% CON UNA MANCIATA DI TELEMORENTI IN MENO RISPETTO A RAI1 – CON UN PRIMO CANALE MORIBONDO, VA SEMPRE MEGLIO “CHI L’HA VISTO?” SU RAI3: VOLA ALL’11.1% - SU RETE4 GIORDANO AL 6.6%, SU LA7 RAMPINI RACIMOLA IL 3.1% - VESPA (21.1%), DE MARTINO (26%), “STRISCIA LA NOTIZIA” (12.4%), DAMILANO (5.7%), DEL DEBBIO (5.4%), GRUBER (8.5%). AMADEUS CROLLA AL 2.7%.

Fabio Fabbretti per www.davidemaggio.it

rumba therapy 5

Nella serata di ieri, mercoledì 2 ottobre 2024, su Rai1 Rumba Therapy ha interessato 1.970.000 spettatori pari al 12% di share. Su Canale5 l’ultima puntata de I Fratelli Corsaro ha conquistato 1.938.000 spettatori con uno share del 12.3%. Su Rai2 The Floor – Ne Rimarrà Solo Uno intrattiene 723.000 spettatori pari al 4.9% (presentazione a 596.000 e il 3.1%). Su Italia1 FBI: Most Wanted incolla davanti al video 841.000 spettatori (5.2%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? segna 1.693.000 spettatori e l’11.1% (presentazione a 1.146.000 e il 5.8%).

i fratelli corsaro

Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 856.000 spettatori (6.6%). Su La7 Inchieste da Fermo – La Sfida Harris Trump raggiunge 540.000 spettatori e il 3.1%. Su Tv8 la partita di Champions League – Lille-Real Madrid ottiene 858.000 spettatori con il 4.7%. Sul Nove il debutto di Best Weekend raduna 414.000 spettatori (2.5%). Sul 20 Contagion fa sintonizzare 456.000 spettatori (2.6%). Su Rai4 I Fiumi di Porpora – La Serie è scelto da 176.000 spettatori (1%). Su Iris Eyes Wide Shut è seguito da 290.000 spettatori pari all’1.9%. Su RaiMovie Tutti lo sanno sigla 259.000 spettatori (1.5%). Su La5 Temptation Island arriva a 229.000 spettatori e l’1.9%. Su RaiPremium Ballando con le Stelle registra 191.000 spettatori con il 2% (Tutti in Pista a 158.000 e lo 0.8%). Su RealTime Matrimonio a Prima Vista Italia è scelto da 582.000 spettatori (3.2%).

Access Prime Time

4 di Sera oltre il milione.

rumba therapy 3

Su Rai1 Cinque Minuti interessa 4.097.000 spettatori (21.1%), mentre Affari Tuoi raduna 5.215.000 spettatori (26%). Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 2.493.000 spettatori pari al 12.4%. Su Rai2 TG2 Post totalizza 580.000 spettatori con il 2.9%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.322.000 spettatori (6.6%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.115.000 spettatori (5.7%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.534.000 spettatori (7.6%). Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 1.076.000 spettatori e il 5.4% nella prima parte e 1.067.000 spettatori e il 5.3% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.723.000 spettatori (8.5%). Sul Nove Chissà chi è raccoglie 535.000 spettatori con il 2.7%. Su La5 Uomini e Donne segna 312.000 spettatori (1.6%). Su RealTime Casa a Prima Vista sigla 790.000 spettatori (4%).

chi l'ha visto? 2

Preserale

Sale Don’t Forget the Lyrics.

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.606.000 spettatori pari al 20.7%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 3.792.000 spettatori pari al 23.5%. Su Canale5 Gira La Ruota della Fortuna ha intrattenuto 1.998.000 spettatori (17.5%), mentre La Ruota della Fortuna ha convinto 3.040.000 spettatori (20%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (390.000 – 3.7%), Medici in Corsia totalizza 254.000 spettatori con l’1.9% nel primo episodio e 395.000 spettatori con il 2.2% nel secondo episodio.

rumba therapy 4

Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 377.000 spettatori (2.8%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 569.000 spettatori (3.2%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.821.000 spettatori (16.5%). A seguire Blob segna 967.000 spettatori (5.2%) e Riserva Indiana sigla 911.000 spettatori (4.7%). Su Rete4 La Promessa interessa 835.000 spettatori (4.5%). Su La7 Padre Brown raduna 174.000 spettatori pari all’1.2%. Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 356.000 spettatori (2.2%). Sul Nove Don’t Forget the Lyrics! Stai sul Pezzo è scelto da 389.000 spettatori con il 2.1%.

Daytime Mattina

Benissimo Terra Amara.

chi l'ha visto?

Su Rai1 Tg1Mattina dà il buongiorno a 471.000 spettatori con il 12.3% (all’interno il TG1 delle 7 di breve durata a 411.000 e il 12.4%). A seguire, dopo il TG1 delle 8 (953.000 – 19.8%), Unomattina intrattiene 864.000 spettatori con il 19.6% e Storie Italiane è seguito da 822.000 spettatori con il 19.4% nella prima parte. Su Canale5 Prima Pagina TG5 informa 586.000 spettatori con il 18.9% e TG5 Mattina delle 8 1.004.000 spettatori con il 20.9%. A seguire Mattino Cinque News raccoglie 714.000 spettatori con il 16.2% nella prima parte e 751.000 spettatori con il 18.2% nella seconda parte (I Saluti a 696.000 e il 15.9%). Su Rai2, dopo TG2 Mattina delle 8:30 (138.000 – 3%), Radio2 Social Club raggiunge 180.000 spettatori (4.1%), mentre TG2 Italia Europa è visto da 162.000 spettatori (3.8%) e TG2 Flash 226.000 spettatori (4.8%).

Su Italia1, dopo Rizzoli & Isles (82.000 – 1.7%), Law & Order – Unità Speciale sigla 109.000 spettatori (2.4%) nel primo episodio e 178.000 spettatori (4.2%) nel secondo episodio. A seguire C.S.I. New York totalizza 176.000 spettatori (3.9%) nel primo episodio. Su Rai3 Buongiorno Italia informa 339.000 spettatori (9.1%) e TGR Buongiorno Regione 524.000 spettatori (11%). A seguire, dopo la presentazione (265.000 – 5.5%), Agorà intrattiene 275.000 spettatori (6.1%), mentre ReStart totalizza 190.000 spettatori (4.6%).

rumba therapy 2

Su Rete4 Grand Hotel – Intrighi e Passioni ha raccolto 27.000 spettatori (0.8%), Love is in the Air 65.000 spettatori (1.4%) e Terra Amara 279.000 spettatori (6.3%), mentre Tempesta d’Amore è seguito da 224.000 spettatori (5.3%). Su La7 Omnibus raduna 172.000 spettatori (4.4%) nella prima parte chiamata News e, dopo il TGLa7 (301.000 – 6.3%), 222.000 spettatori (4.8%) nella seconda parte chiamata Dibattito. A seguire Coffee Break totalizza 196.000 spettatori (4.6%).

Daytime Mezzogiorno

I TG sportivi oltre il 5%.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane raccoglie 856.000 spettatori (16.2%), mentre E’ Sempre Mezzogiorno arriva a 1.579.000 spettatori (16.6%). Su Canale5, dopo Grande Fratello (874.000 – 18.5%), Forum totalizza 1.292.000 spettatori con il 18.2%. Su Rai2, dopo TGSport Giorno (262.000 – 5.3%), I Fatti Vostri raduna 431.000 spettatori (7.4%) nella prima parte e 727.000 spettatori (7.9%) nella seconda parte. Su Italia1 il secondo episodio di C.S.I. New York registra 238.000 spettatori (3.8%) e Grande Fratello 281.000 spettatori (3.5%). Dopo Studio Aperto e Grande Fratello (607.000 – 5.5%), Sport Mediaset coinvolge 665.000 spettatori (5.5%) e 587.000 spettatori (4.7%) nella parte Extra di pochi minuti.

amadeus

Su Rai3, dopo la presentazione (168.000 – 3.8%), Elisir sigla 258.000 spettatori (4.8%) e il TG3 delle 12 informa 637.000 spettatori (8.3%). A seguire Quante Storie conquista 499.000 spettatori (4.5%), mentre Passato e Presente è seguito da 478.000 spettatori (3.9%). Su Rete4 Mattino 4 intrattiene 211.000 spettatori pari al 4% e, dopo il TG, La Signora in Giallo raduna 480.000 spettatori pari al 4.3%. Su La7 L’Aria che Tira incolla davanti al video 240.000 spettatori con il 4.4% nella prima parte e 428.000 spettatori con il 4.4% nella seconda parte chiamata Oggi. Su Tv8 4 Hotel arriva a 87.000 spettatori (1.5%) e 4 Ristoranti 175.000 spettatori (1.7%). Sul Nove, dopo Alta Infedeltà (66.000 – 1.3%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? totalizza 98.000 spettatori (1.3%) nel primo episodio e 219.000 spettatori (1.8%) nel secondo episodio.

Daytime Pomeriggio

rumba therapy 1

Geo vola a 1,2 milioni.

Su Rai1, dopo TG1 Economia (2.220.000 – 17.7%), Speciale Senato – 100 Anni della Radio in Italia, in onda dalle 14:09 alle 14:57, colleziona 1.103.000 spettatori con il 9.4% e La Volta Buona è seguito da 1.241.000 spettatori con il 12.8%, mentre Il Paradiso delle Signore conquista 1.501.000 spettatori con il 18.9%. Dopo una breve edizione del TG1 (1.212.000 – 16.6%), La Vita in Diretta realizza un ascolto di 1.497.000 spettatori con il 20% nella presentazione e 2.018.000 spettatori con il 22.5%. Su Canale5, dopo Grande Fratello (1.931.000 – 15.4%), Beautiful raggiunge 2.269.000 spettatori pari al 18.1% e Endless Love sigla 2.265.000 spettatori pari al 19%, mentre Uomini e Donne raduna 2.157.000 spettatori pari al 21.6% (Finale a 1.722.000 e il 20.6%) e Amici segna 1.531.000 spettatori pari al 19.4%.

amadeus stefano de martino

A seguire, dopo My Home My Destiny (1.331.000 – 18.1%), Pomeriggio Cinque intrattiene 1.257.000 spettatori pari al 16.7% nella prima parte e 1.230.000 spettatori pari al 14.1% nella seconda parte (I Saluti a 1.186.000 e l’11.8%). Su Rai2 Ore 14 totalizza 892.000 spettatori con il 7.9% e BellaMa’ intrattiene 509.000 spettatori con il 6.2%. A seguire Le Indagini di Sister Boniface è seguito da 221.000 spettatori con il 2.8%. Su Italia1 la finale di America’s Cup 2024 ha raccolto 940.000 spettatori (8.7%). A seguire Magnum P.I. arriva a 378.000 spettatori (4.8%) e Person of Interest 349.000 spettatori (4.5%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 2.126.000 spettatori (17.1%), mentre Rai Parlamento – Question Time coinvolge 265.000 spettatori (2.8%).

chissa chi e amadeus 5

A seguire, dopo Aspettando Geo (608.000 – 7.5%), Geo conquista 1.201.000 spettatori (11.4%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum ha convinto 672.000 spettatori con il 5.9%, mentre TG4 Diario del Giorno è scelto da 394.000 spettatori con il 4.6%. A seguire Gambit – Grande furto al Semiramis sigla 312.000 spettatori con il 3.6%. Su La7, dopo la presentazione (392.000 – 3.4%), Tagadà è visto da 335.000 spettatori pari al 3.7% e 306.000 spettatori pari al 4.1% nella parte chiamata #Focus, mentre C’era una Volta… il Novecento arriva a 145.000 spettatori pari all’1.6%.

affari tuoi - stefano de martino

Su Tv8 Bugie pericolose segna 241.000 spettatori (2.1%), Un’escursione d’amore 155.000 spettatori (1.9%) e D’amore e d’accordo 151.000 spettatori (1.6%). Sul Nove, dopo la replica di Chissà chi è (95.000 – 0.8%), Ho Vissuto con un Serial Killer totalizza 145.000 spettatori (1.7%), mentre Storie Criminali interessa 143.000 spettatori (1.8%). A seguire Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 205.000 spettatori (1.7%).

Seconda Serata

Bene Tv8 con Champions + Gialappa’s.

Su Rai1 Porta a Porta totalizza 541.000 spettatori con il 7.6%. Su Canale5 X-Style è visto da 514.000 spettatori (7%). Su Rai2 Storie di Donne al Bivio raccoglie 275.000 spettatori pari al 4.6%. Su Italia1 The Jackal segna 286.000 spettatori con il 5.5%. Su Rai3 TG3 Linea Notte totalizza 558.000 spettatori (9.2%). Su Rete4 Whiskey Cavalier è la scelta di 186.000 spettatori (5.4%). Su La7 La7 Doc – Tycoon USA è visto da 256.000 spettatori (2.5%). Su Tv8 Tv8 Champions Night arriva a 622.000 spettatori (5.2%), mentre Gialappa’s Night raduna 315.000 spettatori (4.6%). Sul Nove Little Big Italy raggiunge 181.000 spettatori e il 2.3%.

Telegiornali

chissa chi e amadeus 6

Ed. Meridiana Ed. Serale

TG1 2.925.000 (23.5%) – h.13:30 4.413.000 (23.4%) – h.20

TG2 1.583.000 (13.7%) – h.13 979.000 (4.9%) – h.20:30

TG3 1.260.000 (10.7%) – h.14:25 1.922.000 (13.5%) – h.19

TG5 2.360.000 (20.2%) – h.13 3.590.000 (18.8%) – h.20

STUDIO APERTO 974.000 (10.1%) – h.12:25 486.000 (4.5%) – h.18:30

TG4 326.000 (4.4%) – h.11:55 767.000 (5.4%) – h.19

TGLA7 629.000 (5%) – h.13:30 1.409.000 (7.4%) – h.20

chissa chi e amadeus 2 chissa chi e amadeus 3