PIPPITEL! LE TRASHATE DELLA “PUPA E IL SECCHIONE”, PRESENTATO DALLA RETROCESSA BARBARA D’URSO, CROLLANO: SU ITALIA1 IL PROGRAMMA FA IL 9% DI SHARE E PERDE 700MILA SPETTATORI – SU RAI1 LA FICTION “STUDIO BATTAGLIA” CONQUISTA LA PRIMA SERATA A MANI BASSE CON IL 18.7% – SU CANALE5 IL FILM “QUASI AMICI” ALL’8.3%. SU RAI2 IL CUCUZZARO DI “STASERA TUTTO È POSSIBILE” ALL’8.9% - “CARTABIANCA” (5.1%), “FUORI DAL CORO” (5.5%), "DIMARTEDÌ” (7.1%) – AMADEUS (20.8%) BATTE “STRISCIA” (16.4%), PALOMBA (5.1%), GRUBER (7.4%)

Mattia Buonocore per www.davidemaggio.it

Nella serata di ieri, martedì 22 marzo 2022, su Rai1 la fiction Studio Battaglia ha appassionato 4.039.000 spettatori pari al 18.7%. Su Canale 5 – dalle 21.45 alle 0.001 – Quasi Amici ha raccolto davanti al video 1.589.000 spettatori pari all’8.3% di share. Su Rai2 - dalle 21.48 a 00.28 - Stasera Tutto è Possibile ha interessato 1.553.000 spettatori pari all’8.93% di share (presentazione di 17 minuti: 1.572.000 – 6.39%). Su Italia 1 – dalle 21.41 all’1.13 – La Pupa e il Secchione Show ha intrattenuto 1.370.000 spettatori con il 9.05% (presentazione di 14 minuti: 1.149.000 – 4.69%). Su Rai3 Cartabianca ha raccolto davanti al video 1.002.000 spettatori pari ad uno share del 5.14% (presentazione di 10 minuti: 797.000 – 3.25%).

Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 930.000 spettatori con il 5.5% di share. Su La7 diMartedì ha registrato 1.403.000 spettatori con uno share del 7.11% (DiMartedì Più: 454.000 – 5.83%). Su Tv8 Italia’s Got Talent segna 740.000 spettatori con il 3.63%. Sul Nove Hercules – Il Guerriero ha raccolto 304.000 spettatori con l’1.4%. Sul 20 Unknown – Senza Identità segna 542.000 spettatori con il 2.48%. Su Rai4 Man on Fire – Il fuoco della vendetta registra 309.000 spettatori con l’1.5%. Su Iris Torna el Grinta segna 369.000 spettatori con l’1.68. Su Real Time Primo Appuntamento ha ottenuto 348.000 spettatori con l’1.5%.

Ascolti TV Access Prime Time

Basta l’1.6% a Guess My Age per battere Deal With It.

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno raccoglie 5.145.000 spettatori con il 20.88%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 4.049.000 spettatori con uno share del 16.44%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 1.286.000 spettatori con il 5.22%. Su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine ha registrato 1.588.000 spettatori con il 6.45%. Su Rai3 Che Succ3de? raccoglie 1.211.000 spettatori (5.1%). Un Posto al Sole ha appassionato 1.691.000 spettatori (6.83%).

Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.251.000 individui all’ascolto (5.16%), nella prima parte, e 1.084.000 spettatori (4.38%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.835.000 spettatori (7.43%). Su Tv8 Guess My Age ha divertito 389.000 spettatori con l’1.6%. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 315.000 spettatori con l’1.3%. Su Real Time Cortesie per gli Ospiti raccoglie 358.000 spettatori e l’1.5%. Su La5 Uomini e Donne segna 482.000 spettatori con il 2.06% (finale: 494.000 – 1.99%).

Preserale

L’Eredità da record.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.418.000 spettatori (21.49%) mentre L’Eredità ha raccolto 5.238.000 spettatori (26.21%). Su Canale 5 Avanti il Primo segna 2.481.000 spettatori (16.42%) mentre Avanti un Altro ha interessato 3.885.000 spettatori (20.11%). Su Rai2 Paradise – La Finestra sullo Showbiz ha raccolto 263.000 spettatori (1.4%) mentre The Good Doctor ha raccolto 574.000 spettatori (2.55%).

Su Italia1 Studio Aperto Mag raccoglie 534.000 spettatori con il 3.06%. CSI ha ottenuto 722.000 spettatori (3.27%). Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 2.682.000 spettatori con il 12.65%. Blob segna 1.019.000 spettatori con il 4.46%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 900.000 individui all’ascolto (3.9%). Su La7 TGLA7 Speciale ha raccolto 582.000 spettatori (share del 4.06%). Su Tv8 Masterchef raccoglie 179.000 spettatori con lo 0.9%. Sul Nove Little Big Italy registra 283.000 spettatori con l’1.4%.

Daytime Mattina

Mattino Cinque al 19.33% con la seconda parte (dedicata parzialmente all’Isola dei Famosi).

Su Rai1 il TG1 delle 7 raccoglie 536.000 spettatori con l’11.99%. TG1 Edizione Straordinaria ha informato 903.000 spettatori con il 15.42% (prima parte: 810.000 – 13.72%, seconda parte: 1.035.000 – 17.89%). Tra le due parti dell’edizione straordinaria, il TG1 delle 8 segna 1.235.000 spettatori pari al 20.79%. Uno Mattina dà il buongiorno a 821.000 telespettatori con il 15.5%. La prima parte di Storie Italiane ha ottenuto 841.000 spettatori (15.74%). Su Canale5 Prima Pagina TG5 ha informato 692.000 spettatori con il 17.44%. TG5 Mattina ha informato 1.228.000 spettatori con il 20.77%. A seguire l’appuntamento con Mattino Cinque News ha intrattenuto 1.070.000 spettatori con il 19.49%, nella prima parte, e 1.014.000 spettatori con il 19.33% nella seconda parte (I Saluti: 942.000 – 17.01%).

Su Rai 2 Radio 2 Social Club ha raccolto 203.000 spettatori con il 3.73%. Su Italia 1 Chicago Fire ottiene un ascolto di 205.000 spettatori (3.63%), nel primo episodio, e 224.000 spettatori (4.3%), nel secondo episodio. Chicago PD ha ottenuto 245.000 spettatori (4.19%). Su Rai3 Buongiorno Italia segna 643.000 spettatori con il 13.21%. TGR Buongiorno Regione raccoglie 792.000 spettatori con il 13.03%. Agorà convince 411.000 spettatori pari al 7.27% di share. A seguire Agorà Extra ha raccolto 332.000 spettatori con il 6.36%. Su Rete 4 Hazzard registra una media di 155.000 spettatori (2.94%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 116.000 spettatori con il 2.41%, nelle News, e 213.000 spettatori con il 3.75%, nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 204.000 spettatori pari al 3.84%.

Daytime Mezzogiorno

Quasi il 20% su Rai1 per il discorso di Zelensky.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane ha raccolto 1.213.000 spettatori con il 17.32%. All’interno della seconda parte di Storie Italiane – dalle 10.56 alle 11.34 – TG1: Zelensky al Parlamento Italiano segna 1.268.000 spettatori con il 19.87%. E’ Sempre Mezzogiorno ha ottenuto 1.833.000 spettatori con il 16.12%. Su Canale 5 Forum arriva a 1.539.000 telespettatori con il 17.98%. Su Rai2 I Fatti Vostri raccoglie 526.000 spettatori (7.27%), nella prima parte, e 936.000 spettatori (8.72%), nella seconda parte. Su Italia 1 Chicago PD ha ottenuto 311.000 spettatori con il 3.91%. Dopo Studio Aperto, La Pupa e il Secchione Short ha raccolto 776.000 spettatori con il 5.98%. Sport Mediaset ha ottenuto 719.000 spettatori con il 5.04% (Extra: 614.000 – 4.31%).

Su Rai3 Elisir segna 261.000 spettatori con il 3.89% (presentazione: 224.000 – 3.98%). Il TG3 delle 12 ha ottenuto 926.000 spettatori (10.12%). Quante Storie ha raccolto 733.000 spettatori (5.63%). Passato e Presente ha interessato 536.000 spettatori con il 3.75%. Su Rete4 TG4 – Diario di Guerra Speciale ha informato 197.000 spettatori con il 3.01%. Dopo il tg, la replica de Il Segreto ha raccolto 184.000 spettatori con l’1.62%. La Signora in Giallo ha ottenuto 696.000 (4.97%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 387 .000 spettatori con share del 5.72% nella prima parte, e 555.000 spettatori con il 4.8% nella seconda parte denominata ‘Oggi’. Su La5 Uomini e Donne segna 131.000 spettatori e lo 0.97% (finale: 146.000 – 1.04%).

Daytime Pomeriggio

Uomini e Donne tocca il 25.41%.

Su Rai1 Oggi è Un Altro Giorno ha convinto 1.672.000 spettatori pari al 13.59% della platea. Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 1.964.000 spettatori con il 18.95%. Dopo il TG1 Economia (1.576.000 – 15.38%), La Vita in Diretta ha raccolto 1.705.000 spettatori (16.42%), nella presentazione, e 2.096.000 spettatori (17.26%). Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.478.000 spettatori con il 17.48%. Una Vita ha convinto 2.485.000 spettatori con il 18.56% di share. A seguire Uomini e Donne ha ottenuto 2.950.000 spettatori con il 25.41% (finale: 2.337.000 – 22.33%). Il daytime di Amici ha interessato 2.051.000 spettatori con il 19.88%.

La breve striscia di 7 minuti de L’Isola dei Famosi ha raccolto 1.916.000 spettatori con il 19.08%. Love is in the Air ha ottenuto un ascolto medio di 1.653.000 spettatori pari al 15.99% di share. Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.478.000 spettatori con il 14.01%, nella presentazione di 6 minuti, e 1.801.000 spettatori con il 15.07% (Saluti: 1.824.000 – 13.23%). Su Rai2 Ore 14 ha raccolto 689.000 spettatori con il 5.27%. Detto Fatto ha ottenuto 455.000 spettatori con il 4.33%. Speciale TG2 – Zelensky parla all’Italia ha interessato 328.000 spettatori con il 2.65%. Su Italia1 l’appuntamento con I Simpson ha raccolto 589.000 spettatori (4.25%), nel primo episodio, 638.000 spettatori (4.84%), nel secondo episodio, e 531.000 spettatori (4.24%), nel terzo episodio. Big Bang Theory ha appassionato 380.000 spettatori con il 3.5%. The Goldbergs segna 240.000 spettatori (2.33%).

Due Uomini e Mezzo ha interessato 309.000 spettatori con il 2.66%. Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 2.314.000 spettatori con il 16.73%. TG3 Speciale ha raccolto 443.000 spettatori pari al 4.28%. Aspettando Geo… ha raccolto 696.000 spettatori con il 6.77%. Geo ha registrato 1.231.000 spettatori con il 9.95%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 796.000 spettatori con il 6.19%. TG4 – Diario di Guerra segna 380.000 spettatori con il 3.66%. Su La7 Tagadà interessato 438.000 spettatori con il 3.95% (presentazione: 460.000 – 3.46%). Tagadà Focus ha raccolto 495.000 spettatori con il 4.86%. Su TV8 il film Il Volo delle Farfalle ha raccolto 245.000 spettatori con il 2.3%.

Seconda Serata

Tonica batte X Style.

Su Rai1 Porta a Porta è stato seguito da 783.000 spettatori con l’8.84% di share. Su Canale 5 X Style ha totalizzato una media di 346.000 spettatori pari ad uno share del 4.43%. Su Rai2 Tonica segna 315.000 spettatori con il 5.48%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte segna 432.000 spettatori con il 5.73%. Su Italia1 il cartone animato I Griffin è visto da 315.000 spettatori (8.39%) e 270.000 spettatori (8.84%). Su Rete 4 Le Viol – Cronaca di uno Stupro è stato scelto da 170.000 spettatori con il 4.35% di share. Su La5 Uomini e Donne segna 48.000 spettatori con lo 0.57% (finale: 36.000 – 0.79%). A seguire L‘Isola dei Famosi Extended Version segna 30.000 spettatori con lo 0.85% (primi 45 minuti).

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.615.000 (25.37%)

Ore 20.00 5.878.000 (25.53%)

TG2

Ore 13.00 2.034.000 (14.89%)

Ore 20.30 1.509.000 (6.19%)

TG3

Ore 14.25 1.528.000 (11.59%)

Ore 19.00 2.144.000 (11.78%)

TG5

Ore 13.00 2.922.000 (21.22%)

Ore 20.00 4.563.000 (19.61%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.294.000 (11.44%)

Ore 18.30 633.000 (4.4%)

TG4

Ore 12.00 310.000 (3.53%)

Ore 18.55 737.000 (3.91%)

TGLA7

Ore 13.30 654.000 (4.62%)

Ore 20.00 1.420.000 (6.11%)

