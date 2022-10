PIPPITEL! PER TUTTA LA SETTIMANA, IN OGNI PROGRAMMA DI RAI1, SI È PARLATO SOLO DEL "TROIA-GATE" DELLA ZANICCHI. TUTTO INUTILE, PERCHÉ IERI MARIA DE FILIPPI HA BATTUTO MILLY CARLUCCI ("TÚ SÍ QUE VALES": 4 MLN – 27.9% DI SHARE, "BALLANDO" 3,6 MLN – 25%) – LA MALEDIZIONE DI "RAI 2%" COLPISCE ANCHE PARDO CHE DEBUTTA CON IL SUO NUOVO GAME SHOW ARENANDOSI AL 2.2%...

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di sabato 15 ottobre 2022 vedono, in prima serata su Rai1, Ballando con le Stelle condotto da Milly Carlucci totalizzare 3.622.000 spettatori e il 25% di share (il segmentoTutti in Pista, dalle 20:44 alle 21:14, ha segnato 3.699.000 e il 20.2%), battuto ancora una volta dalla creatura di Maria De Filippi, Tú Sí Que Vales, che ha invece conquistato la serata con 4.012.000 spettatori e uno share del 27.9%.

Ballando è sicuramente cresciuto in ascolti, grazie soprattutto al caso della parolaccia di Iva Zanicchi rivolta a Selvaggia Lucarelli nella puntata di sabato 8 ottobre, caso cavalcato a ogni piè sospinto da Rai1 "spalmando" la polemica in tutti i programmi televisivi del Day Time nel corso della settimana. Ma alla fine è stato inutile ai fini della gara, che ancora una volta ha visto trionfare Tú Sí Que Vales. - allungando per giunta il distacco.

Da segnalare nel pomeriggio il debutto dell'ennesimo programma d'intrattenimento su Rai2, ovveroTi sembra normale?, game show condotto da Pierluigi Pardo e prodotto dall'egemone Stand by Me. Ma anche il telecronista di punta di Dazn finisce vittima della maledizione della Seconda Rete, soprannominata da anni Rai2%, ottenendo 266.000 spettatori con il 2.2%. Più o meno la stessa sorte di Greta Mauro con Top – Tutto quanto fa Tendenza, che - sempre su Rai2 - si ferma a 260.000 spettatori con il 2.7%. La maledizione di Rai2% continua.

Nella serata di ieri, sabato 15 ottobre 2022, su Rai1 Ballando con le Stelle, in onda dalle 21:19 alle 00:59, ha conquistato 3.622.000 spettatori pari al 25% di share (Tutti in Pista, dalle 20:44 alle 21:14, a 3.699.000 e il 20.2%). Su Canale5 Tú Sí Que Vales, dalle 21:23 alle 00:58, ha raccolto davanti al video 4.012.000 spettatori con uno share del 27.9%. Su Rai2 Blue Bloods ha interessato 704.000 spettatori (3.9%). Su Italia1 L’era glaciale 3 –

L’alba dei dinosauri ha intrattenuto 704.000 spettatori pari al 4%. Su Rai3 la nuova edizione di Sapiens – Un solo Pianeta parte da 774.000 spettatori con il 4.9%. Su Rete4 Oridinary Love in prima tv totalizza un a.m. di 313.000 spettatori (1.8%). Su La7 In Onda – Prima Serata ha registrato 826.000 spettatori con il 4.4%. A seguire Il paziente inglese sigla 165.000 spettatori con l’1.3%. Su Tv8 La leggenda degli uomini straordinari segna 208.000 spettatori (1.2%). Sul Nove Mafia Connection è seguito da 222.000 spettatori (1.2%). Su Iris L’uomo di neve è seguito da 403.000 spettatori pari al 2.3%. Su RaiPremium Imma Tataranni – Sostituto Procuratore 2 ottiene 341.000 spettatori (2%).

