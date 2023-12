PIPPITEL! - LA TV DEL DOLORE PIACE SEMPRE: L'INTERVISTA A GINO CECCHETTIN, PADRE DI GIULIA, FA VOLARE "CHE TEMPO CHE FA", CHE TOTALIZZA l'11% DI SHARE CON 2.3 MILIONI DI SPETTATORI - CROLLA LA SERIE "IL METODO FENOGLIO" CHE SU RAI1 OTTIENE IL 13.6%, E VIENE SUPERATA DALLA FICTION "TERRA AMARA" DI CANALE5 (17.2%) - "DOMENICA IN" (17.9% - 21.3% - 19.4% - 16.8%) - "AMICI" (24.7%) - "VERISSIMO" (21.0% - 17.7%)

Marco Zonetti per Dagospia

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di domenica 10 dicembre 2023, in prima serata, vedono su Rai1 la fiction Il metodo Fenoglio, interpretata da Alessio Boni, crollare al 13.6% con 2.480.000 spettatori, battuta clamorosamente dalla serie turca Terra Amara che, con gli attori Hilal Alt?nbilek, Ugur Günes e Murat Ünalm?s, ha segnato invece su Canale5 2.924.000 appassionati pari al 17.2%, primo programma più visto in prime time.

Lo spostamento del Metodo Fenoglio alla domenica sera non ha evidentemente giovato alla fiction stessa, né allo stesso Report il cui pubblico è in parte sovrapponibile a quello della serie tratta dai romanzi di Gianrico Carofiglio, così come tutte le saghe dei "commissari".

Sul Nove, Che tempo che fa di Fabio Fazio, con ospite - fra gli altri - Gino Cecchettin, padre di Giulia Cecchettin - ha totalizzato 2.309.000 teste pari all'11% di share in crescita rispetto a sette giorni fa, sfiorando Rai1, mentre a seguire Che Tempo che fa - Il Tavolo, ha raccolto 1.205.000 persone pari al 9.4%.

Per l'approfondimento, il già citato Report condotto da Sigfrido Ranucci su Rai3 - con una puntata perlopiù dedicata alle società di Alessandro Zan e Michela Di Biase del Pd - sigla l'8.4% pari a 1.597.000 spettatori, superando nettamente Giuseppe Brindisi con Zona Bianca su Rete4 e i suoi 699.000 individui all'ascolto con il 4.9%.

Su La7, il film Bad Company - Protocollo Praga con Anthony Hopkins attira 393.000 spettatori con il 2.2% di share, superiore a taluni risultati ottenuti da In Onda con Marianna Aprile e Luca Telese, trasmesso fino alla settimana scorsa.

L'ennesima riproposizione del film Harry Potter e i doni della morte su Italia1 ha siglato 1.131.000 affezionati pari al 6.5% di share, mentre la quinta e penultima puntata della seconda edizione della Caserma porta a casa su Rai2 un esangue 2.8% equivalente a una media di 549.000 teste.

Vediamo la classifica dei programmi di prima serata per numero di spettatori:

Terra Amara (Canale5) - 2.924.000 Il metodo Fenoglio (Rai1) - 2.480.000 Che tempo che fa (Nove) - 2.309.000 Report (Rai3) - 1.597.000 Harry Potter e i doni della morte (Italia1) - 1.131.000 Zona Bianca (Rete4) - 699.000 La Caserma (Rai2) - 549.000 Il Natale della porta accanto (Tv8) - 537.000 Bad Company - Protocollo Praga (La7) - 393.000

In access prime time, Amadeus con Affari Tuoi su Rai1 totalizza il 23.4%, mentre Paperissima Sprint su Canale5 raccoglie il 14.1%. Serena Bortone con Che sarà su Rai3 non va oltre il 3.8%, battuta da Massimo Gramellini che, con In altre parole - Domenica su La7, arriva al 4.1%, mentre Augusto Minzolini con Stasera Italia Weekend su Rete4 sigla il 3.1% e il 3.7%. Fabio Fazio con la presentazione di Che Tempo Che Fa sul Nove attira il 5.8%, e precedentemente, in fascia preserale, con Che Tempo che Farà segna 369.000 spettatori con il 2%.

Al pomeriggio, su Rai1 Domenica In condotto da Mara Venier con ospite - fra gli altri Renato Zero - segna il 17.9%, il 21.3%, il 19.4% e il 16.8% mentre Amici di Maria De Filippi totalizza su Canale5 il 24.7%, e Silvia Toffanin con Verissimo - con Bianca Berlinguer fra gli ospiti - il 21.0% e il 17.7% con Verissimo - Giri di Valzer. Francesca Fialdini con Da Noi... A ruota Libera sempre su Rai1 segna il 14.3%.

Vediamo, nel dettaglio, gli ascolti di tutti i programmi della giornata di ieri:

Prima Serata

Rai1: Il Metodo Fenoglio – L’Estate Fredda 2.480.000 (13.6%). Canale5: Terra Amara 2.924.000 (17.2%). Rai2: La Caserma - Sull’Attenti! 432.000 (2.1%), La Caserma 549.000 (2.8%). Italia1: Harry Potter e i Doni della Morte: Parte I 1.131.000 (6.5%). Rai3: Report (presentazione) 1.208.000 (5.8%), Report 1.597.000 (8.4%), Report Plus 1.021.000 (6.4%). Rete4: Zona Bianca 699.000 (4.9%). La7: Bad Company – Protocollo Praga 393.000 (2.2%). Tv8: Il Natale della Porta Accanto 537.000 (2.9%). Nove:, Che Tempo Che Fa (presentazione) 1.147.000 (5.8%), Che Tempo Che Fa 2.309.000 (11.3%), Che Tempo Che Fa (Il Tavolo) 1.205.000 (9.4%).

Access Prime Time

Rai1: Affari Tuoi 4.896.000 (23.4%). Canale5: Paperissima Sprint 2.948.000 (14.1%). Italia1: N.C.I.S. – Unità Anticrimine 1.176.000 (5.7%). Rai3: Che Sarà… 779.000 (3.8%). Rete4: Stasera Italia Weekend 641.000 (3.1%) nella prima parte, 773.000 (3.7%) nella seconda. La7: In Altre Parole Domenica 866.000 (4.1%). Tv8: 4 Ristoranti 697.000 (3.4%).

Preserale

Rai1: Reazione a Catena – L’Intesa Vincente 3.067.000 (19.4%), Reazione a Catena 4.276.000 (23.9%). Canale5: Caduta Libera – Inizia la Sfida 2.171.000 (14.5%), Caduta Libera Story 2.865.000 (16.4%). Rai2: TG Sport Sera (497.000 – 3.6%), Novantesimo Minuto 712.000 (4.8%) nella prima parte, Tempi Supplementari 656.000 (3.7%), N.C.I.S. New Orleans 499.000 (2.6%). Italia1: Studio Aperto Mag 607.000 (3.8%) C.S.I. Miami 702.000 (3.8%). Rai3: Tgr 2.511.000 (13.7%). Rete4: Tempesta d’Amore 621.000 (3.1%). La7: La Passione 146.000 (0.9%). Tv8: 4 Hotel 459.000 (2.6%). Nove: Che Tempo Che Farà 369.000 (2%).

Seconda Serata

Rai1: Tg1 1.202.000 (9.1%), Speciale Tg1 – Iran: Dentro la Rivolta. Donne, Vita e Libertà 460.000 (4.9%), Applausi 163.000 (4.2%). Canale5: Tg5 Notte 692.000 (9.2%) . Rai2: La Domenica Sportiva 647.000 (3.9%) nella presentazione, 797.000 (7.7%) nella prima parte, L'Altra Domenica Sportiva 248.000 (5.1%). Italia1: Pressing 394.000 (7.5%). Rai3: Viaggio in Sicilia 613.000 (5.1%) Tg3 Mondo 422.000 (5.5%). Rete4: Inconceivable 110.000 (3.3%). La7: Allarme Rosso 94.000 (1.5%), TgLa7 Notte 74.000 (1.6%). Tv8: Consegna per Natale 300.000 (3.4%). Nove: Il Contadino cerca Moglie 123.000 (3.4%).

DAYTIME

Mattina

Rai1: Uno Mattina in Famiglia 195.000 (11.3%) nella presentazione, 524.000 (17%) nella prima parte, 1.315.000 (21.6%) nella seconda, Tg1 Ore 7.00 301.000 (15.2%), Tg1 Ore 8.00 944.000 (20.3%), Check Up 1.412.000 (20.1%). Canale5: Prima Pagina Tg5 281.000 (12.9%), Tg5 Mattina Ore 8.00 1.155.000 (22.8%), I Viaggi del Cuore 700.000 (10.7%), Luoghi di Magnifica Italia 727.000 (10.6%), Santa Messa 997.000 (14%). Rai2: Radio2 Happy Family Rewind 202.000 (3%), Citofonare Rai2 (presentazione) 312.000 (4.5%), RaiSport 291.000 (4.1%), Candice Renoir 230.000 (3.1%).

Italia1: Friends 184.000 (3.2%) nel primo episodio, 201.000 (3.1%) nel secondo, 197.000 (2.9%) nel terzo, Will & Grace 296.000 (4.1%) nel primo episodio, 310.000 (4.3%) nel secondo. Rai3: Protestantesimo 36.000 (1.5%), Sulla Via di Damasco 64.000 (1.8%), Agorà Weekend (presentazione) 44.000 (0.9%), Agorà Weekend 142.000 (2.5%), Mi Manda RaiTre 239.000 (3.5%), presentazione 120.000 (1.9%), O Anche No 199.000 (2.8%), Timeline 210.000 (2.9%). Rete4: Poirot 101.000 (1.6%). La7: Omnibus (News) 101.000 (4.1%), Omnibus (Dibattito) 207.000 (3.5%), TgLa7 a 201.000(5.6%), Camera con Vista 111.000 (1.6%), L’Ingrediente Perfetto – A Tu per Tu 94.000 (1.3%). Tv8: La Lista dei Desideri 77.000 (1.3%), Natale a Holly Lane 195.000 (2.7%).

Mezzogiorno

Rai1: A Sua Immagine 1.590.000 (19.8%), Santa Messa 1.689.000 (21.1%), Angelus 2.270.000 (23.3%), Concerto di Natale dal Senato 2.340.000 (17.9%). Canale5: Le Storie di Melaverde 845.000 (10.9%), 1.092.000 (13%), Melaverde 2.098.000 (19.2%). Rai2: Citofonare Rai2 297.000 (3.6%) nella prima parte, 659.000 (6.1%) nella seconda. Italia1: Big Bang Theory 299.000 (3.9%) nel primo episodio, 267.000 (3.2%) nel secondo, 339.000 (3.5%) nel terzo, Sport Mediaset XXL 1.040.000 (6.9%), Magazine XXL 677.000 (4.5%).

Rai3: Tg3 Ore 12.00 539.000 (5.4%), Cinecittà. La Fabbrica dei Sogni 417.000 (2.8%). Rete4: Dalla Parte degli Animali (presentazione) 213.000 (3%), Dalla Parte degli Animali 293.000 (3.7%), I Saluti 306.000 (3.6%), Colombo: Le Note dell’Assassino 318.000 (2.2%). La7: Le Parole della Salute 71.000 (0.9%), L’Aria che Tira – Il Diario 103.000 (1.1%), A.I. – Il Futuro dell’Intelligenza Artificiale 142.000 (1.1%). Nove: 12 Regali di Natale 114.000 (1.4%) Un Principe per Natale 183.000 (l’1.4%).

Pomeriggio

Rai1: Domenica In (presentazione) 2.572.000 (17.9%), Domenica In 2.845.000 (21.3%) nella prima parte, 2.318.000 (19.4%) nella seconda, I Saluti di Mara 2.008.000 (16.8%), Da Noi… A Ruota Libera 1.927.000 (14.3%). Canale5: L’Arca di Noè 2.915.000 (18.9%), Amici di Maria De Filippi 3.254.000 (24.7%), Verissimo 2.567.000 (21%), Verissimo – Giri di Valzer 2.465.000 (17.7%). Rai2: Paesi che Vai 594.000 (4.2%), Origini 388.000 (3%), Pattinaggio di Figura – Finali Gran Prix di Pechino: Gala 278.000 (2.3%), Campionati Europei di Nuoto in Vasca Corta - Finali 537.000 (4.3%). Italia1: E-Planet 437.000 (3%) Wild Wild West 413.000 (3.3%). Magnum P.I. 387.000 (3.1%), Due Uomini e 1/2 300.000 (2.2%).

Rai3: Tgr 2.040.000 (13.9%), In Mezz’Ora 720.000 (5.3%), Il Mondo di In Mezz'Ora 603.000 (4.9%), Rebus 667.000 (5.6%), Kilimangiaro (presentazione) 748.000 (6%), Kilimangiaro – Un Nuovo Viaggio 979.000 (7.5%), Kilimangiaro 1.257.000 (8.8%). Rete4: Pensa In Grande 270.000 (2%), La Strada a Spirale 344.000 (2.7%). La7: Bell’Italia in Viaggio 240.000 (1.7%), Anna and the King 217.000 (1.8%). Tv8: Sotto il Cielo del Natale 337.000 (2.4%). Un Amore sotto al Vischio 532.000 (4.4%), L’Albero dei Desideri 510.000 (3.8%). Nove: Michael Jackson – L’Uomo allo Specchio 123.000 (0.9%), Little Big Italy 162.000 (1.4%), Basket – LBA Serie A: Olimpia Milano-Virtus Bologna 130.000 (0.9%).

Principali notiziari della giornata

TG1

13.30 - 3.705.000 (24.1%)

20.00 - 4.560.000 (22.8%)

TG2

13.00 - 1.934.000 (13.3%)

20.30 - 1.018.000 (4.9%)

TG3

14.15 - 1.528.000 (10.8%)

19.00 - 1.965.000 (11.7%)

TG4

11.55 - 342.000 (3.5%)

18.55 - 555.000 (3.3%)

TG5

13.00 - 3.409.000 (23.4%)

20.00 - 3.982.000 (19.6%)

STUDIO APERTO (Italia1)

12.25 - 1.051.000 (8.6%)

18.30 - 677.000 (4.7%)

TGLA7

13.30 - 498.000 (3.3%)

20.00 - 907.000 (4.5%)