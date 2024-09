PIÙ CHE CUGINI, PARENTI ALLA LONTANA – CAOS DIETRO LE QUINTE DI “BALLANDO CON LE STELLE”: UN GRUPPO DI UOMINI, VESTITI COME I CUGINI DI CAMPAGNA, È STATO BECCATO MENTRE SI AGGIRAVA NEI CORRIDOI CON DELLE VALIGIE SOSPETTE – CARABINIERI E POLIZIA SONO INTERVENUTI PER FERMARLI – SI È RISCHIATO CHE GLI ARTIFICIERI FACESSERO BRILLARE DEI BAGAGLI ABBANDONATI IN BAGNO: SOLO DOPO SI È SCOPERTO CHE…

finti cugini di campagna dietro le quinte di ballando con le stelle

Mentre sabato sera all'interno dell'Auditorium Rai del Foro Italico andava in onda la prima puntata della 19esima edizione di Ballando con le Stelle, dietro le quinte succedeva qualcosa di totalmente inaspettato e strambo. Un gruppo di uomini vestiti come i Cugini di Campagna si aggiravano per i corridoi con alcune valigie sospette. […]

Selvaggia Lucarelli ha pubblicato due foto nelle sue storie Instagram che ritraggono i finti Cugini di Campagna all'interno dell'Auditorium del Foro Italico. Attorno al gruppo di uomini ci sono diverse persone e anche la polizia e la giornalista ha scritto: «Casino all'auditorium: ci sono dei finti Cugini di Campagna che sono entrati con dei valigioni».

Ma non è finita qui. Subito dopo questo scatto, Selvaggia ne ha postato un altro in cui spiega: «Valigioni abbandonati nei bagni dell'auditorium.

Ora, polizia e carabinieri li stanno schedando». Ma che cosa c'era all'interno di queste misteriose valigie? Lo ha rivelato il giornalista e inviato de La Volta Buona, Domenico Marocchi.

[…] Stavano per chiamare gli artificieri per far brillare i valigioni abbandonati, poi rivelatisi pieni di parrucche, zeppe e paillettes... Vi immaginate prima puntata sospesa per finti Cugini».