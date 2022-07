28 lug 2022 09:21

È PIÙ VICINA LA PACE TRA RUSSIA E UCRAINA CHE TRA HEATER PARISI E LORELLA CUCCARINI – LE DUE BALLERINE SONO IN LITE DAL LONTANO 2016 E, DOPO TUTTI QUESTI ANNI, I RAPPORTI SONO PEGGIORATI - LA “PIÙ AMATA DAGLI ITALIANI” RACCONTA: "HEATHER MI HA BLOCCATA SU TUTTI I SOCIAL NETWORK” – GIÀ NEL 2019 LA SHOWGIRL AMERICANA AVEVA DETTO: "LA CUCCARINI NON È NIENTE PER ME, PROVO INDIFFERENZA. NON FA PARTE DELLA MIA VITA"