IL POLITICALLY CORRECT È UNA SCIAGURA PER GLI AFFARI - LA SECONDA STAGIONE DI "GLI ANELLI DEL POTERE", SERIE DA UN MILIARDO DI DOLLARI ISPIRATA A "IL SIGNORE DEGLI ANELLI", NON SE LA FILA NESSUNO: SOLO POCO PIÙ DI 900MILA UTENTI HANNO GUARDATO IL PRIMO EPISODIO ENTRO I PRIMI QUATTRO GIORNI MENTRE IL 37% DI CHI HA INIZIATO LA PUNTATA NON L'HA FINITA - LA GENTE NON VUOLE NANI ED ELFI NERI, STORIE D'AMORE SDOLCINATE E PIPPONI SULL'INCLUSIVITÀ, MA RACCONTI EPICI, SCONTRI ALL'ULTIMO SANGUE E UN PO' DI SANO DIVERTIMENTO… - VIDEO

Estratto dell'articolo di Gabriele Fazio per www.open.online

il signore degli anelli gli anelli del potere seconda stagione

Negli ultimi giorni si sta scatenando un putiferio social su Il Signore degli Anelli: gli anelli del potere, uno scherzetto di serie ispirata all’opera di J. R. R. Tolkien da un miliardo di dollari. […]

Le puntate della seconda stagione, rilasciate settimanalmente dal 29 agosto, naturalmente su Amazon Prime Video, secondo quanto scrive Hollywood Reporter USA, non avrebbero scatenato chissà quale valanga di stream, anzi, pare che appena il 37% degli utenti che hanno cliccato play poi sia arrivato effettivamente alla fine dell’episodio, e anche che (dato di Samba Tv, società che offre approfondimenti in tempo reale e analisi del pubblico) solo poco più di 900mila utenti hanno guardato la prima puntata della seconda stagione entro i primi quattro giorni, esattamente la metà di quanti hanno guardato la prima puntata della prima stagione entro due giorni.

il signore degli anelli gli anelli del potere seconda stagione

[…] Dati oggettivamente sconfortanti, perlomeno messi in relazione ad un investimento a nove zeri, investimento bocciato senza riserve anche dal critico del Guardian, che scrive: «Spesso non è neanche lontanamente un buon prodotto. Ci sono dei momenti, capita in quasi ogni episodio, in cui mi sono ritrovato a ridacchiare sotto i baffi per quanto ciò che stavo guardando mi sembrava inetto. I dialoghi sembrano un po’ forzati, pieni di coincidenze narrative goffe e maldestre».

LA RISPOSTA

il signore degli anelli gli anelli del potere 5

Questa visione pessimista della serie non è condivisa da Jennifer Salke, capo degli Amazon MGM Studios, che in una lettera interna all’azienda scrive: «Guardando al secondo weekend di lancio, secondo i nostri parametri principali, la serie sta dimostrando di essere un altro enorme successo: 40 milioni di spettatori hanno già visto la seconda stagione. Abbiamo anche osservato – continua la manager – che decine di milioni di spettatori hanno rivisto la prima stagione a partire dai primi di agosto. E una parte significativa del nostro pubblico proviene da fuori gli Stati Uniti, il che dimostra il forte appeal globale dello show e la crescita straordinaria degli utenti Prime Video nel mondo».

il signore degli anelli gli anelli del potere seconda stagione

[…] Robert Thompson, direttore del Bleier Center for Television and Popular Culture alla Syracuse University inoltre ha minimizzato il valore di questi dati, sostenendo che nell’epoca degli show in streaming, non si sa mai quando una serie verrà vista e magari improvvisamente portata al successo, potrebbe capitare anche a distanza di anni. […]

il signore degli anelli gli anelli del potere seconda stagione il signore degli anelli gli anelli del potere seconda stagione il signore degli anelli gli anelli del potere seconda stagione il signore degli anelli gli anelli del potere seconda stagione il signore degli anelli gli anelli del potere seconda stagione il signore degli anelli gli anelli del potere 2