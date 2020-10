POLLO ALLO SPIEDO - MAURO CORONA RIVELA IL MOTIVO DEL SUO CATTIVO UMORE IN QUESTO PERIODO, CHE A ''CARTABIANCA'' LO HA SPINTO A CHIAMARE ''GALLINA'' LA SUA AMATA BERLINGUER, COSA CHE HA PORTATO AL SUO ALLONTANAMENTO (PROVVISORIO): ''MI STO DISINTOSSICANDO DALL'ALCOL. SONO 40 GIORNI CHE NON BEVO E SONO NERVOSO. SO PERò CHE NON E' UNA GIUSTIFICAZIONE E…'' - LE SCUSE NEL PROGRAMMA DI DARIA BIGNARDI E CHICCO GIULIANI

Non c'era Mauro Corona a #Cartabianca. Il "gallina" indirizzato a Bianca Berlinguer durante la clamorosa rissa in diretta una settimana fa non ha lasciato altra scelta alla conduttrice e ai vertici Rai se non quella di sospendere lo scrittore-montanaro, ospite fisso del talk di Raitre. Scelta dolorosa, perché la coppia Corona-Berlinguer era una delle colonne della trasmissione. Ma stavolta l'opinionista l'ha sparata troppo grossa. Ed è significativo che su Twitter gli ultimi post di Corona risalgano al 25 settembre e siano tutti una richiesta di perdono più o meno diretta alla Berlinguer.

Il silenzio social dello scrittore, che ha addebitato l'uscita infelice al nervosismo per il periodo di disintossicazione dall'alcol a cui si sta sottoponendo con grande fatica, è rotto da alcune "condivisioni" dei link dell'intervista che ha rilasciato a Daria Bignardi per Radio Capital, in cui chiedeva ufficialmente scusa alla "Zarina" Bianca per le sue intemperanze.

Una dolorosissima ammissione di colpa e un brusco cambio di atteggiamento, visto che nelle ore immediatamente successive alla piazzata lo scrittore aveva semplicemente e ripetutamente "mandato "affanc***" (letteralmente) i giornalisti che gli chiedevano conto di quella uscita. Per ora, da viale Mazzini tacciono: non è dato sapere se quella di Corona sia una sospensione o una espulsione definitiva. Il diretto interessato, qualche settimana fa, aveva già annunciato che questa sarà la sua ultima stagione in tv.

A Cartabianca su Rai3 è andata in onda una lite tra l’ospite fisso del programma Mauro Corona e la conduttrice Bianca Berlinguer.

Intervistato da Daria Bignardi e Chicco giuliani ne ‘Le Mattine di Radio Capital – L’Intrusa‘, lo scrittore ha chiesto scusa in maniera molto sentita e sincera.

“Sono abbastanza nervoso perché è da 40 giorni che non tocco alcool. So però che non è una giustificazione”

AUDIO:

