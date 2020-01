UNA POMPA E VIA – VI PRESENTIAMO ANNE MOORE, CHE SU INSTAGRAM DELIZIA IL SUO MILIONE E PASSA DI FOLLOWERS CIUCCIANDO QUALSIASI COSA LE CAPITI A TIRO - L’ULTIMA PERFORMANCE IN CUI MIMA UN RAPPORTO SESSUALE PERÒ L’HA MESSA NEI GUAI. SI È MESSA A FARE UNA FELLATIO A UNA POMPA DI BENZINA E IL DIRETTORE DELLA STAZIONE DI SERVIZIO HA CHIAMATO LA POLIZIA… – TUTTI I SUOI VIDEO + FOTOGALLERY PORCELLA

ANNE MOORE CIUCCIA COSE

DAGONEWS

anne moore 12

“Sapeva un po’ di benzina!”. La “modella” Anne Moore è finita nei guai per un video virale in cui pratica una fellatio a una pompa di benzina. Il direttore della stazione di servizio ha chiamato la polizia mentre Anne stava girando il filmato, e ora la ragazza è accusata di atti osceni in luogo pubblico e dovrà presentarsi in tribunale il prossimo mese. Anne Moore ha 1 milione e 100 mila followers su Instagram, che delizia con performance sessuali mimate e divertenti. Bottiglie di champagne, pomelli, wurstel e chi più ne ha più ne metta. E ha pure un account “only fans” dove rilascia contenuti hot a chi è disposto a pagare.

anne moore 9

anne moore 26

Riguardo alla scenetta della pompa, Anne ha precisato di aver messo un preservativo all’ugello della benzina, “così ero più tranquilla e non mi sono preoccupata di ammalarmi, ma comunque aveva un leggero saporino…”. I suoi seguaci si sono divisi tra chi si è eccitato e chi invece l’ha criticata: “Hai fatto una cazzata”. E lei ha commentato tranchant: “Non mi importa cosa dicono gli odiatori, mi rendono famosa…”

anne moore 13 anne moore 30 anne moore 8 anne moore 18 anne moore 23 anne moore 37 anne moore 4 anne moore 5 anne moore 34 anne moore 36 anne moore 22 anne moore 6 anne moore 20 anne moore 7 anne moore 19 anne moore 21 anne moore 35 anne moore 31 anne moore 25 anne moore 2 anne moore 24 anne moore 3 anne moore 32 anne moore 33 anne moore 29 anne moore 1 anne moore 14 anne moore 27 anne moore 40 anne moore 16 anne moore 17 anne moore 28 anne moore 15 anne moore 10 anne moore 38 anne moore 39 anne moore 11