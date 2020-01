PORCAROLI, TU SIA BENEDETTA – L’ATTRICE SI RACCONTA A 'RADIO 2': "'BABY’ MI HA CAMBIATO LA VITA. IN DANIMARCA MI HANNO RICONOSCIUTO ANCHE ALCUNI RAGAZZI MESSICANI. SI RISCHIA DI IMPAZZIRE. SUI SOCIAL MI CHIEDONO FOTO DEI PIEDI E MI MANDANO MESSAGGI SPLENDIDI. A PARTE QUALCHE MANIACO SESSUALE CHE...” – VIDEO

Benedetta Porcaroli è intervenuta ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format "I Lunatici", condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta dal lunedì al venerdì dalla mezzanotte e trenta alle sei del mattino.

Benedetta Porcaroli ha raccontato alcune cose di se: "Come sono sul lavoro? Mediamente ansiosa. Più vado avanti più lo divento. Ci metto molto impegno, ho ansia da prestazione e di risposte. E' un lavoro talmente soggettivo e talmente giudicabile che ad ognuno può arrivare qualcosa di diverso. I miei quando ho intrapreso questa carriera sono stati entusiasti, sono quasi più felici loro di me. Se hai un figlio che coltiva una passione, ai genitori può solo far piacere. Sono stata fortunata, mi è venuta incontro questa strada che non avevo ipotizzato ma che mi rendo conto poteva essere l'unica possibile".

Sul film '18 regali', nelle sale dal 2 gennaio: "Stiamo buttando giù le sale, non ci aspettavamo questo successo. E' un film particolare, racconta una storia vera. Una pellicola molto particolare per il panorama italiano, è raro trovare un film in grado di commuovere che sia comunque un inno alla vita. Si racconta il rapporto di una mamma e di una figlia che si incontrano e si scoprono grazie alla magia del cinema. Abbiamo cercato di trattare l'argomento con delicatezza e rispetto, molti ragazzi hanno apprezzato il film, tanti mi dicono che dopo averlo visto capiscono ciò che fanno i loro genitori ogni giorno".

Su 'Baby', serie sulle giovani squillo dei Parioli: "L'effetto della serie sulla mia vita? Beh, arrivare in 200 paesi del mondo ti travolge. Qualche tempo fa ero in Danimarca e mi riconoscevano ragazzi che arrivavano dal Messico. La vita ti cambia, diventi all'improvviso riconoscibile per tutti. E' importante rendersi conto che quello è solo un piccolo passo rispetto a una carriera. Si rischia di impazzire, mi sono sentita caricarmi di una grande responsabile, anche se ovviamente che la serie sia andata così bene a me fa solamente piacere. Stiamo girando la terza stagione. Sono molto affezionata a tutto quello che ho fatto, che la gente mi riconosca per un personaggio di una serie così famosa è bello. Devo tutto a questa serie".

Sul rapporto con i social: "Con i social ho un bellissimo rapporto, adoro tutti i miei follower, li adoro, nessuno mi ha mai scritto una cosa spiacevole, a parte qualche maniaco sessuale. Qualcuno mi chiede foto dei piedi, ma sono eventi sporadici rispetto all'affetto che percepisco. Mi arrivano messaggi meravigliosi, grandi testimonianze d'affetto. Ho un bellissimo rapporto con i social, li uso per divertimento e sono anche un parametro per capire se quello che hai fatto piace".

