PORNO “EUPHORIA” – LA GIOVENTÙ SFRENATA DI CHLOE CHERRY. PRIMA CHE LA 24ENNE FANCIULLA FACESSE SOLDI E DIVENTASSE CELEBRE ALL'INIZIO DI QUEST'ANNO NEL RUOLO DI FAYE NELLA SECONDA STAGIONE DI "EUPHORIA", SI SOLLAZZAVA CON I “DADDY SUGAR” (UOMINI ANZIANI E FACOLTOSI CHE SI ACCOMPAGNANO A DONNE MOLTO GIOVANI) - NATIVA DELLA PENNSYLVANIA, IN PRECEDENZA ERA UNA PORNO STAR, UN LAVORO CHE HA ACCETTATO ALL'ETÀ DI 18 ANNI CHE L'HA PORTATA AD APPARIRE IN OLTRE 200 VIDEO - VIDEO

Prima che Chloe Cherry facesse soldi e diventasse celebre con la trasgressiva serie "Euphoria", i “daddy sugar” (uomini anziani e facoltosi che si accompagnano a donne molto giovani) le pagavano i conti. "Ne avevo un sacco", ha rivelato nel podcast "Viall Files" dell'ex di "Bachelor" Nick Viall.

"Avere un ‘’papà di zucchero’’ è un po' come uscire insieme, tranne per il fatto che stai uscendo per motivi diversi perché ti stanno regalando qualcosa", ha spiegato. Anche se Cherry, 24 anni, ha detto che "non ha più “daddy sugar”", e "frequenta ancora con alcuni" di loro, ma solo "come amici".

"Non accetterò mai più un ragazzo che non vuole almeno provare a prendersi cura di me o essere cavalleresco in qualche modo", ha cinguettato. “Perché dovrei accettarlo quando so che ci sono persone là fuori che vogliono trattarmi davvero bene”.

In questi giorni, Cherry è single, anche se ha ammesso di aver visto circa "10 persone" negli ultimi tempi. "Alla mia età, non mi sembra di sapere ancora esattamente cosa voglio", ha detto. "Uscire con più persone è stata la cosa migliore per me per capire cosa voglio e cosa non voglio da un'altra persona."

Nativa della Pennsylvania, ha debuttato come attrice all'inizio di quest'anno come Faye nella seconda stagione di "Euphoria". In precedenza era una porno star, un lavoro che ha accettato all'età di 18 anni che l'ha portata ad apparire in oltre 200 video.

"L'unica cosa che fa schifo nel lavorare nel porno è il modo in cui le persone ti trattano al di fuori del settore", ha detto nel podcast. "Ho perso molte amiche perché pensavano che non potevo stare con loro o il loro ragazzo avrebbe detto: 'No, non puoi uscire con lei' e loro le avrebbero ascoltate, una cosa folle."

