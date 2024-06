IL PORNO DI UNA VOLTA ERA MIGLIORE? E’ UNA FALSITA’ – BARBARA COSTA: “L’HARD ODIERNO NON È RAPPORTABILE A QUELLO PASSATO ANZITUTTO PER LA SUA DEMOCRATICITÀ, E ACCESSIBILITÀ. UNA VOLTA C’ERA UN CINEMA SETTARIO, CHIUSO, A INGRESSO LIMITATO: CI SI ENTRAVA PER AGENTI MAGNACCIA, PER PASSAPAROLA, LE FAMIGERATE "CONOSCENZE", DIVANI DI PRODUTTORI OGGI (QUASI) DIVELTI DAL WEB. DAI SOCIAL. I SOLDI CHE NEL PORNO GIRANO ADESSO NON GIRAVANO NEL PASSATO, QUANDO NON ESISTEVA IL MONITORAGGIO MALATTIE E DI TEST TASSATIVISSIMI. SE NON LI FAI NON LAVORI, PURE SE SEI UNA STAR”

Barbara Costa per Dagospia

Il porno non sfascia proprio nessuno e le attrici di un tempo hanno stufato con questa manfrina. Ma chi ve lo giura che prima si stava meglio, ma quando mai??? E nel porno meno che mai. La lagna che il porno "di una volta" era migliore non solo ha rotto le scatole ma non ha senso. È falsità assoluta. Si stava meglio come, dove? Non si stava meglio a tenore economico, ve lo posso assicurare. Non date retta alle attrici hard pensionate che pontificano che, “quando c’eravamo noi”, facevano soldi a palate.

Pochissime – e mi tengo al panorama italiano, e per pochissime intendo che le dita di una mano bastano, a contarle – hanno guadagnato cifre inarrivabili, ma il paragone con oggi non regge. Se cerchi il porno ricco, che ti paga super bene, lo trovi (e lasciamo stare il Giappone, dove ha paghe altissime chi giapponese fa un porno nazionalistico e particolarissimo) nella serie A europea e statunitense, e dove, e come ieri, le vere superstar sono poche ma in quantità nettamente superiore a quelle "di una volta". Alle porno star di oggi vanno poi aggiunte le stelle di OnlyFans, quelle (poche) che col porno si sono aperte un conto in banca da invidia.

Il porno odierno non è rapportabile a quello passato anzitutto per la sua democraticità, e accessibilità. Quando lo dicono, le attrici hard di prima, che il loro, di porno, era un porno settario, chiuso, a ingresso limitato? E ci si entrava… come? Per agenti magnaccia, per passaparola, le famigerate "conoscenze", divani di produttori oggi (quasi) divelti dal web. Dai social. Da chi fa da sé e per sé. I soldi che nel porno girano adesso non giravano nel passato. Non fatevi fregare!

Quando ce lo raccontano, le signore attrici "di una volta", che quello loro, di porno, era un porno a livello di salute e igiene "sporco", nel senso che allora non esisteva il campione di pulizia, di monitoraggio malattie, e di test tassativissimi – se non li fai non lavori, pure se sei una star – ogni 7/14 giorni, e ogni performer è d’obbligo inserito in database che ne monitorano lo stato di salute?

Quando ce lo dicono, le attrici "di una volta", che il porno quello dei tempi loro tollerava droghe e nessuno riprovava nulla a attori eroinomani? La cocaina era sui "vostri" set, sì o no? Lo so solo io, voi ve lo siete scordato? Vi siete scordati i nomi di chi attrice anni 80, si presentava sui set ubriaca, drogata, e nessuno le diceva niente, e pornava in quelle condizioni? Ora se ti presenti "fatto", sui set, ti rifilano un calcio in c*lo che non prevede ritorno.

E poi, l’accusa che ripetono a pappagallo le attrici "di una volta": eh, quando c’ero io, c’era una trama, c’era una storia, e non c’erano le punture. Sì, mie signore, non se lo siringavano, usavano "altre" polverine, papaverine, e comunque agli attori porno "di una volta" non erano richieste prestazioni in sequenza e potenza come oggi semplicemente perché prima il porno non era l’industria enorme e potente che è ora. Prima ci lavoravano 4 gatti, per un pubblico non di 4 gatti, a cui era dato in pasto quel materiale.

E le trame, i porno d’autore, una volta c’erano 4 gatti di autori, a farlo, oggi ve ne sono a iosa, con questa differenza: il porno autoriale di oggi –girato in serial di alto prestigio – esige di saper recitare sul serio, e sul serio significa l’opposto di come tentavate di recitare voi.

Infine, la lagna più assurda: le ragazze che oggi fanno porno sono "sfasciate" da gang bang a 20 e più uomini, da orge dure, da porno smisurato. Scusate, mi sono persa qualcosa, ma: tutti ′sti corpi e ′sti sessi e ′sti c*li sfasciati, dove stanno??? Io non li vedo. Non sto qui a ripetere per l’ennesima volta che le attrici e gli attori (ma i c*li degli attori sono di serie B?) che decidono di fare porno strong sono atleti dai corpi allenatissimi riproducenti in video un sesso irreale e per cui, a farlo, si preparano con strumenti appositi. E lo girano con regole, apposite.

È una recita, una rappresentazione, non rifatelo a casa, c’è bisogno di specificarlo?!?!? Oggi si gira un porno strong che le attrici di un tempo non sarebbero in grado di fare, manco a calarsi gli anni. Il mito del porno che sfascia è nato nei 90s quando il porno è stato invaso da ragazze dell’ex Unione Sovietica, stupende e determinate a fare e a farsi fare di porno tutto, in poco tempo, e soltanto per soldi.

Queste attrici sono state protagoniste di molti porno degradati fuori dagli elevati standard presenti e che però oggi ancora si girano: è il porno quello povero, quello delinquenziale, preda di gente di ogni sesso senza scrupoli che ogni tanto, grazie al cielo, occupa la cronaca, e le galere. È un porno spregevole e mortificante e senza regole né controlli che si approfitta degli spazi indisturbati dei sex social, e del deep web, dove figlia la pornografia la più infima e corrotta e criminale.

Qualcuno ha mai visto il corpo di Angela White "sfasciato" dalle orge massime che lei comanda e gira? Perché nel porno le orge, le gang bang, il sesso multiplo in ogni immagine è comandato dal corpo al centro, sul copione preda. Qualcuno ha mai visto la nostra Malena infelice, costretta suo malgrado a dimenarsi tra tutti quei maschioni che si dileggia da regina? Ma soprattutto qualcuno mi spieghi perché a "sfasciarsi" dovrebbero essere sempre e solo le donne, quando il porno gay è fecondo di scene esagerate? Girate tra uomini con peni bestiali?

E che si ha da dire contro orge e gang bang che nel porno oggi sono ideate e dirette da registe femmine? Che mettono in scena schemi recitativamente violenti? E che si ha da dire contro il "porno reverse gang bang", ovvero le gang bang dove un "poveraccio" viene messo al centro da 10 e più erinni, che se lo sbattono in ogni maniera? Lui, non prova "dolore"? Non ne esce "sfasciato"?

E quando a far orge e gang bang sono tutte donne, che si sc*pano analmente con incredibili sex toys, questa, che roba è? Ve lo dico io: una roba che, a clic, va a ruba. E, sui set, è iper professionale, complicata da realizzare, fatta da esperte. Ma se un’ orgia con tanti maschi su una donna "sfascia" la donna, com’è che nell’orgia a 69 peni con Malena e Martina Smeraldi, a sfasciarsi è stato un pene che ne è uscito, dal sedere di Martina, fratturato?

