Adua Del Vesco nel 2016 ha scritto un post contro Manuela Arcuri, ma ora ci sono dei dubbi.

Il vaso di Pandora sulla Ares Film è stato scoperchiato e nonostante Mediaset abbia deciso di non trattarlo, sul web l’argomento è ancora caldo.

Il portale BlogTivvu ha infatti riesumato e portato online un vecchio post pubblicato da Adua Del Vesco su Instagram nel 2016 in cui, in modo piuttosto scurrile e volgare, ha offeso una sua collega senza mai nominarla.

La destinataria del post, secondo la ricostruzione che ha fatto Selvaggia Lucarelli, è Manuela Arcuri:

“Cara Collega, che ti nascondi dietro un profilo falso per gettare fango su di me e sull’uomo che amo, sei stata sgamata. Dopo decine di insulti, di menzogne schifose, di cattiverie, ho deciso di reagire: ho dato mandato agli avvocati di procedere legalmente nei tuoi confronti.

So che stai attraversando un periodo buio: dopo le tue ultime apparizioni televisive, la tua carriera è alla frutta. Eri penosa, grassa e cellulitica. Strano. Il tuo BOY-FRIEND non è un PERSONAL TRAINER? Magari nella sua professione non vale niente, proprio come te! Cara collega, uscita dal giro fortunato delle FICTION, non ti rimangono che i REALITY per sfruttare quel briciolo di popolarità che ti è rimasto. Hai superato i trenta già da un po’, la gelosia ti divora perché a parte ‘L’isola dei morti di fama’ non ricevi altre proposte. Il consiglio che ti do: cerca la tua felicità altrove, non invidiare quella degli altri!

Un’ultima cosa: hai trovato un rimedio per il tuo alito puzzolente? Trovalo, altrimenti continueranno a chiamarti bocca di merd*. A presto in tribunale, Adua”.

Un post che, alla luce di quanto visto al Grande Fratello Vip, sembrerebbe essere molto distante dal linguaggio e dal carattere di Adua Del Vesco.

All’epoca Selvaggia Lucarelli ha commentato così:

La nuova fidanzata (ahahahah) di Garko, l’attrice Adua Del Vesco, ha scritto un post su instagram di quelli indimenticabili. La destinataria è palesemente la Arcuri, che apprendiamo essere grassa, vecchia, cellulitica e pure col fiato di un grizzly. Amo queste diatribe di alto livello, specie quando un’attrice ventunenne che si dichiara “fidanzata di Garko” accusa un’altra collega di essere falsa. Una battaglia per la verità commovente.

Oggi il post firmato Adua Del Vesco contro Manuela Arcuri è tornato online e Selvaggia – a posteriori – ha così commentato:

“Chissà se qualcuno la obbligava a scrivere anche questo…”

Ed il dubbio, effettivamente, c’è.

Il profilo Instagram di Adua Del Vesco ora si chiama semplicemente così, ma fino ad aprile il nickname è stato quello del post sull’Arcuri.

2. QUANDO GABRIEL GARKO CHIESE AD ADUA DI SPOSARLO

Roberta Dalmata per www.ilgiornale.it

A Live Non è la d’Urso, viene mostrato il video in cui Gabriel Garko chiese la mano di Adua Del Vesco attuale concorrente del Grande Fratello Vip. La cosa avvenne durante una delle trasmissioni di Piero Chiambretti che organizzò la cosa per gioco durante un’intervista ad Adua coinvolgendo quello che allora tutti pensavano fosse il suo fidanzato.

“Alla luce di quello che è successo ora, la storia assume tutto un altro significato”, racconta Barbara ricordando anche l’intervista all’attore fatta scorso anno, “Quando già c’era nell’aria un cambiamento in lui, cosa su cui io ovviamente non ho indagato, ma lui già stava facendo il percorso che poi lo ha portato a prendere la decisione durante la puntata del Grande Fratello Vip a fare coming out”.

Una rivelazione che ha commosso molti telespettatori, anche se la notizia della sua omosessualità, come lui stesso ha detto chiamandolo “il segreto di Pulcinella” circolava negli ambienti del mondo dello spettacolo ormai da anni. Proprio su questa cosa è Vittorio Sgarbi, presente in studio, a raccontare un particolare inedito di molti anni prima.

Sgarbi, dando un’ulteriore “notizia choc”, rivela di essere stato fidanzato con Eva Grimaldi. Ma che questa, una volta conosciuto Gabriel Garko, se ne invaghì tanto da lasciare il critico d’arte per correre nelle braccia del bellissimo attore. “La cosa - racconta - mi ferì moltissimo, perché lei mi aveva preferito ad un uomo più giovane e più bello di me”. Poco tempo dopo, Sgarbi e Garko si incontrarono sul palco del Maurizio Costanzo Show, dove Gabriel era andato a presentare un suo sexy calendario.

“Quando lo vidi, dissi subito che era un calendario fatto più per gli uomini che per le donne. Lui aveva un corpo statuario, plastico era proprio una cosa lampante. La cosa che mi stupì però fu la reazione di Garko che forse in quel momento non sapeva o non era ancora pronto e questa mia dichiarazione lo infastidì molto”, dice il critico d'arte.

Intanto all’interno della casa del Grande Fratello, Adua del Vesco, quella che per anni è stata la finta fidanzata di Garko, dopo il coming out dell’attore ha in qualche modo “subito” una serie di domande da parte di tutti gli abitanti della Casa curiosi di sapere i retroscena di quello che è successo. Ma lei, ogni volta che l’argomento viene preso cerca di tagliare corto creando anche il disappunto di molti come ad esempio Fulvio Abate che al suo tagliar corto ha abbandonato la discussione alzandosi e andandosene.

