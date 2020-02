POSTA! - L'ASTRONAUTA LUCA PARMITANO LASCIA LA STAZIONE SPAZIALE E COMINCIA IL RIENTRO SULLA TERRA. CHE SFIGA. ERA UNO DEI POCHI AL SICURO DAL CORONAVIRUS - FIORELLO VESTITO DA MARIA DE FILIPPI È PIÙ CONVINCENTE DELLA 5 STELLE LUCIA AZZOLINA VESTITA DA MINISTRA DELL'ISTRUZIONE - IL LETTORE LUCIANO: “D'AGOSTINO TU E IL TUO SITO SIETE UN VIRUS CHE IN CONFRONTO IL CORONAVIRUS È ACQUA FRESCA. SIETE PARTE NELLA ROVINA DI UNA NAZIONE, SIETE MORALMENTE INFETTI”

georgina grazia

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

Caro Dago, Sanremo, stasera sul palco Georgina Rodriguez, compagna di Cristiano Ronaldo. Speriamo che il compenso le sia d'aiuto per arrivare a marzo.

Casty

Lettera 2

Caro Dago, dai pacifisti al governo un incentivo alle guerre tra poveri. Invece di aumentare le pensioni d'invalidità aumentano la spesa per i migranti.

F.G.

Lettera 3

Caro Dago, Sanremo, Fiorello vestito da Maria De Filippi è più convincente della 5 Stelle Lucia Azzolina vestita da ministra dell'Istruzione.

Max A.

Lettera 4

Caro Dago, sono in corso accertamenti, per la positività al coronavirus, su uno degli italiani rientrati da Wuhan e attualmente in osservazione nella città militare della Cecchignola. Si ha come la sensazione che la narrazione sull'Italia tra i paesi col più alto standard nella prevenzione della diffusione dell'epidemia sia, ahinoi, destinata a cambiare.

M.H.

Lettera 5

Caro Dago, così come Mussolini trebbiava il grano a torso nudo nei campi, così Mattarella si presenta in una scuola piena zeppa di bambini cinesi mentre in Cina e nel mondo imperversa il coronavirus. Cambiano i tempi ma non cambia il comportamento umano. Esibizionismo virile (e impavido) ora come allora.

Axel

Lettera 6

Caro Dago, come definire Rula Jebreal che prima si fa fotografare abbracciata e sorridente a Harvy Weinstein e poi ha il coraggio di vendere al Festival di Sanremo, per un bel po' di euro, la storia della madre morta suicida in seguito ad uno stupro? Dire "Non sapevo", riguardo al produttore, è una barzelletta già usurata.

P.F.V.

Lettera 7

Abbiamo appreso della lapidazione di una donna afghana uccisa da una folla inferocita al grido di "Allah u Akbar". Messaggio a chi dice che il popolo ha sempre ragione. Sempre ragione un cazzo. Il popolo è una bestia che va educata, se si ci riesce.

Gaetano il Siciliano

Lettera 8

Caro Dago, seguo da tempo le esternazioni del Sig. Oliviero Toscani, è evidente a tutti che il poveretto soffre di quel lieve malessere che le persone garbate come lui definiscono turbe mentali. Peccato, era un buon cartellonista stradale!

FB

Lettera 9

Suggerirei a Mila (la lesbica 16enne in Francia minacciata di morte per aver diffamato il Corano), di non frequentare gente fanatica. Forse certi cialtroni (religiosi o atei che siano), le hanno spiegato che il presunto “testo sacro” odia gli "homosexuels". Ora, a parte il fatto che quel libro - antico nella forma come nella sostanza - non è stato scritto in francese, resta il fatto che se si passa dalle (discutibili) traduzioni alle (molteplici) interpretazioni, il gioco si fa ancora più complesso. E se ci fidassimo di chi cita senza criterio, noi cattolici per primi dovremmo bruciare la Bibbia. Visto che nel primo libro di Samuele (cap.15), leggiamo che un Dio capriccioso ha ordinato di sterminare “uomini e donne, fanciulli e lattanti, buoi e pecore, cammelli ed asini”. Altro che i talebani!

Natale Pellizzer

Lettera 10

Caro Dago, il vuoto di argomentazioni che si fa "Verbo".Il Chiarissimo Professor Conte ci spiega con enfasi che: "Culturismo politico non è politica". Perbacco..interessante lectio.

Ma neanche rinnegare e/o cambiare casacca in corsa ad ogni giro di vento, a seconda di chi offre il mantenimento della Poltrona, e senza passare dal via (le elezioni) lo è.

O no? SDM

Lettera 11

Caro Dago, è regolarmente rientrata a terra la navetta Soyuz MS-13 che ha riportato sul nostro Pianeta Luca Parmitano. È terrificante doverlo dire, ma di questi tempi è più sicuro farsi un viaggio nello Spazio che prendere un treno o transitare sopra a un ponte...

A.Reale

Lettera 12

Caro Dago, a Sanremo la Parietti fa la conoscenza di Novak Djokovic con una palpatina al suo possente bicipite. Che gaffe! Da una come Alba ci si aspettava che gli testasse il cervello.

Ice Nine 1999

Lettera 13

Caro Dago, prescrizione, il ministro grillino Bonafede: "Io non posso tutti i giorni impiegare il mio tempo a rispondere a chi è nella maggioranza e si comporta come fosse all'opposizione. A volte ho il dubbio che i testi glieli scriva Salvini e Berlusconi". C'è invece la certezza che i suoi sono scritti dalla Casaleggio Associati.

Oreste Grante

Lettera 14

Caro Dago, dite a Maria Giovanna Maglie che Juan Guaido' è ritenuto una barzelletta della storia, oltre che un ladro, pure dal resto dell'opposizione venezuelana a Maduro. Un caro saluto alla sovranista alle vongole veraci.... Solo su una cosa sono d'accordo con lei, i democratici sono una schifezza peggiore di Trump... Saluti

Mauro Pigozzi

Lettera 15

Caro Dago, al termine dell'impeachment a Bill Clinton, tutti scrissero che da lì a fine mandato l'allora presidente sarebbe stato "un'anatra zoppa". Con Trump, invece, a rimanere azzoppato è chi ha proposto la messa in stato d'accusa, cioè i Democratici. Donald è come un toro scatenato.

Leo Eredi

Lettera 16

Caro Dago, l'astronauta Luca Parmitano lascia la Stazione Spaziale e comincia il rientro sulla Terra. Che sfiga. Era uno dei pochi al sicuro dal coronavirus.

Salvo Gori

Lettera 17

Caro Dago, Sanremo, a Elettra Lamborghini sembrerà di essere originale, ma il culo in faccia agli spettatori lo aveva già sbattuto Adriano Celentano nel Festival del '61, 59 anni fa.

Nereo Villa

Lettera 18

Dago darling, allarme sardine in Francia! Secondo "Le Figaro" in poco tempo le sardine (pesci) hanno perso 3 cm in lunghezza massina e sono dimagrite di ben 3 tre volte. Sconosciute le cause, ma si sospettano i mitologici cambiamenti climatici. Molti indicatori indicherebbero che anche il nostrano Movimento delle Sardine stia dimagrendo. E non per colpa dei cambiamenti climatici o del coronavirus. Ossequi

Natalie Paav

Lettera 19

Caro Dago, mentre il Senato ha assolto Trump dall'impeachment, gli elettori democratici hanno bocciato Joe Biden alle primarie in Iowa, relegandolo - contro tutte le previsioni - solo al quarto posto, dietro a Buttigieg, Sanders e Warren. Quindi è chiaro che anche gli elettori avversari sull'Ucrainagate danno ragione a Donald: è l'ex vicepresidente quello che ha abusato del proprio potere per favorire il figlio.

F.T.

Lettera 20

Caro Dago, dopo la frase choc - «A chi volete che interessi del crollo di un ponte» - Oliviero Toscani, in una intervista a La Stampa, cerca di metterci una pezza... «È inutile replicare. Purtroppo, se in un mondo da teleidiotizzati le dicono che è storpio, lei resterà storpio per tutta la vita. Potrà anche vincere le Olimpiadi ma per tutti resterà storpio»... E fa ancora autogol!!! Non bastasse la sequela di gaffe su Sardine e Ponte Morandi, adesso tira dentro pure i disabili! Ma da quale astronave è uscito?

Cirda

Lettera 21

Caro Dago, il Guardasigilli Alfonso Bonafede: "Se mi chiedono di accettare il rinvio della riforma della prescrizione mi dimetto". Coi 5 Stelle attorno al 5% alle ultime Regionali, se avesse un minimo di rispetto per gli elettori avrebbe dovuto dimettersi già da giorni. Bocciata da giudici e avvocati, la sua riforma è ormai sostenuta solo dall'ultimo giapponese: Marco Travaglio.

Gian Morassi

Lettera 22

Caro Dago, sono stufo di quelli/e che stanno sempre lì col ditino alzato ad insegnarmi qualcosa. Sono stufo di personaggi come la musulmana Rula Jebreal che, se davvero ci tenesse alle donne, dovrebbe fare i suoi sermoncini in Iran, in Arabia Saudita o in Afghanistan. Certo, da quelle parti la prenderebbero a frustate e la farebbero marcire in galera. Mentre qui, dai violenti italiani, viene lautamente pagata con i soldi delle nostre tasse.

[Il Gatto Giacomino]

Lettera 23

D'Agostino tu e il tuo sito siete un virus.... che il coronavirus è acqua fresca.

Tu e quelli come te, siete parte nella rovina di una nazione, nel senso che siete infetti, moralmente infetti, e spargete distruzione e morte. Peccato che pagheranno i figli di questa società pervertita. Invece dovresti essere tu chiamato a pagare ... Anche tu.

Luciano