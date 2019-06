POSTA! - 'MAIRE TECNIMONT': "SMENTIAMO CATEGORICAMENTE QUALSIASI INTERESSE CALCISTICO DA PARTE DI FABRIZIO DI AMATO" – COME ALTRI PALADINI DEL PROLETARIATO, ANCHE SARRI SI È CONVERTITO AL SERVIZIO DEL CAPITALISMO, PER MILIONI DI BUONI MOTIVI… - PER DRAGHI, "IL PROGRAMMA DI ACQUISTO DI ASSET (QUANTITATIVE EASING) HA ANCORA UNO SPAZIO CONSIDEREVOLE". E QUANTO TEMPO CI VORREBBE PER STIMOLARE ADEGUATAMENTE L'ECONOMIA? CINQUE LUSTRI?

Riceviamo e pubblichiamo:

FABRIZIO DI AMATO

Gentile Dago,

ci corre l’obbligo di smentire categoricamente qualsiasi interesse calcistico da parte di Fabrizio Di Amato, contrariamente a quanto ricostruito nell’articolo sulla Roma Calcio all'indirizzo:

Cordiali saluti,

Ufficio stampa Maire Tecnimont

Lettera 1

matteo salvini e giuseppe conte approvazione decreto sicurezza bis 2

Caro Dago, mercoledì dovrebbe esserci un vertice tra il premier Conte e i suoi due vice Di Maio e Salvini per discutere sulla trattativa con l'Europa per evitare la procedura d'infrazione. Ormai queste riunioni sono diventate una barzelletta. Si riuniscono di continuo ma non decidono nulla. Tanto fumo e poco arrosto.

Gaetano Lulli

Lettera 2

Caro Dago, come altri paladini del proletariato, anche Sarri si è convertito al servizio del capitalismo, per milioni di buoni motivi.

BarbaPeru

Lettera 3

federica mogherini

Caro Dago, tensioni con l'Iran, gli Usa inviano altri mille soldati in Medio Oriente. Fermi tutti, lasciate lavorare la Mogherini!

Rob Perini

Lettera 4

Caro Dago, sembriamo un Paese sudamericano. Tutto questo fermento per un ex calciatore, Totti, che si è dimesso dalla dirigenza della Roma. Per bravo che sia, resta sempre uno diventato famoso per aver rincorso, per numerosi anni, una palla. Ci sono cose più importanti, tipo: che fine hanno fatto i migranti fuggiti da carestie, guerre e povertà, salvati dalla "gloriosa" nave Ong Sea Watch?

D.H.

Lettera 5

giuseppe conte e mattarella all'inaugurazione della nuova sede dell'intelligence 1

Caro Dago, il centrodestra conquista Cagliari dopo 8 anni. Ora per il Pd ci sono due strade: o fa autocritica o mette la testa sotto la sabbia, come lo s-Truzzu.

Fritz

Lettera 6

Caro Dago, per l'Unicef, una persona su 3 nel mondo non ha accesso all'acqua potabile. Di certo è un bene primario che non scarseggia nelle piscine delle villone degli attori di Hollywood, che hanno tanto a cuore le sorti dell'umanità...

Baldassarre Chilmeni

Lettera 7

Caro Dago, ci sarà anche Mattarella al plenum straordinario del Csm il 21 giugno. Il solstizio d'inverno della magistratura mascherato da solstizio d'estate.

A.Reale

giovanni malagò e francesco totti foto mezzelani gmt 002

Lettera 8

Zeffirelli era conosciuto e apprezzato in tutto il mondo civile ed evoluto. E per questo detestato da tanti mediocri, che pensano di bypassare la loro pochezza odiando i capaci. Natalia Aspesi, quella che vorrebbe brutalizzare i biechi leghisti (ma dài, alla sua età..) al contrario di Zeffirelli è sconosciuta già un metro oltre la barriera di Ventimiglia. Se ne faccia una ragione, di cio' e di chi vota Lega.

Saluti BLUE NOTE

Lettera 9

Gentil Dago, Francesco Totti? La notizia più triste, per i tifosi della Roma- che considerano l’ex capitano giallorosso l’ottavo Re di Roma- non sono Le dimissioni dal club, annunciate ieri. Ma la decisione del Presidente di accettarle. Secondo il numero uno, americano, della società, “er Pupone” non può più lavorare con lui. Totti gli ha fatto due....Pallotte...così !...

ANDREA CAMILLERI

Ossequi

Pietro Mancini

Lettera 10

Caro Dago, di certo chi lo insulta in questo momento sui social è un cretino. Ma tutta l'Italia in ansia per Camilleri, come scrivono i giornaloni, di sicuro non corrisponde a realtà, viste le nette posizioni politiche del papà di Montalbano soprattutto in tema d'immigrazione.

Sonny Carboni

Lettera 11

Caro Dago, Matteo Salvini: "Prima si fa la flat tax, poi il salario minimo". Bisogna vedere cosa dice il suo socio, il bibitaro Luigi Di Maio. Perché è lui che ha i due terzi dei voti che servono per approvare i provvedimenti in Parlamento. Il Ministro dell'Interno diceva anche che il Decreto Sicurezza bis sarebbe stato approvato prima delle Europee ma poi così non è stato perché i grillini non volevano. Quello gialloverde è un governo che si regge sui ricatti e sulle minacce, per questo non può combinare nulla di buono.

Ettore Banchi

I MEME SULL ARRESTO DI MICHEL PLATINI

Lettera 12

Caro Dago, Michel Platini in stato di fermo per corruzione riguardo l'assegnazione dei Mondiali 2022 in Qatar. Lo terranno in cella col Pallone d'oro al piede?

P.F.V.

Lettera 13

C'ero anch'io, sabato 8 giugno, al porto di Catania, a assistere all'inaugurazione dell'installazione di Michelangelo Pistoletto "Terzo Paradiso". Meglio sarebbe stato intitolarla "Paradiso Ternario" o Trinitario, visto che i globi allegorici erano tre, col Paradiso 1 e il 2 ad affiancare il cerchio centrale. Sul valore estetico dell'opera, no comment: su quello 'civile', sfonda un mare aperto di chiacchiere, non esenti da inquinamento a alta concentrazione di fake, l'opera non scopre né aggiunge nulla a un richiamo/jingle multimedialmente diffuso.

TOTTI PALLOTTA

Ma il vero choc culturale è stato quando il Maestro ha toccato terra scendendo dalla scaletta del battello: non appena posate le piote all'asciutto: i, è decollato un canto arabo con invocazioni a Allah che non c'entrava nulla con l'opera, con il mare e con la città di mare. E quando Pistoletto è salito a bordo a cerimonia ultimata, stessa solfa: nenia desertica a tutto volume. Avessero intonato un inno alla Stella Maris, invece, sarebbero scoppiati proteste, scandali e lai laici in tutte le lingue cantate del mondo.

Raider

Lettera 14

totti pallotta

Esimi Dago, ieri sera su Rete 4 l' immancabile Mughini sfotteva con eleganza pari al suo look i tottiani Telese e Liguori, citando in estasi Platini per lui campione di altra classe, di altro stile, cresciuto nella vincente scuola dei rigati bianco e neri. Proprio ieri associavano il medesimo alle carceri franzose, per reati assai gravi, Altra storia, altro profilo, stessa fine di altri manager del pallone FIFA. Mughini tosco, come Baldini e Sconcerti che sfottono i romanisti e che a Roma o con la AS Roma trovano motivo di parvenza mediatica. Che Pallotta sia con loro.

Saluti - peprig

Lettera 15

la demolizione del palazzo in via porro 10 a genova 2

Ciao Dago, a proposito di gretini assoldati e di gretini seguaci, ti segnalo che nei primi mesi del 2019 sono già stati pubblicati oltre 200 studi cosiddetti "scettici" circa la reale influenza della CO2 sui cambiamenti climatici. Questi vanno ad aggiungersi ai numerosi altri che prevedono un lungo periodo di bassa attività magnetica del Sole, la quale, se si prolungherà per un periodo relativamente lungo (10-30anni), sarà causa di un nuova mini-era glaciale (come il minimo di Maunder).

Se dovesse protrarsi per un periodo più lungo (50 anni ed oltre), sarà causa di una vera e propria glaciazione dell'emisfero Nord, come quella di 10mila anni fa.

Ciò premesso, la parola d'ordine è: "cui prodest?". A chi serve veramente alimentare la disinformazione sui cambiamenti climatici e con quali scopi, tenendo ben presente che la CO2 non è un inquinante (come le polveri sottili o i NOX) e l'aumento della sua concentrazione ha contribuito ad aumentare le aree verdi del nostro pianeta, come è stato ammesso persino dal NOAA.

johnkoenig

la demolizione del palazzo in via porro 10 a genova

Lettera 16

Caro Dago, le mani della camorra sulla demolizione del Ponte Morandi a Genova. Due arresti e sequestri. Ma Di Maio e Toninelli dov'erano? A dormire? Non controllano a chi vengono assegnati i lavori? Non avevano detto che con loro al governo il malaffare si sarebbe dissolto e che saremmo vissuti in un mondo di onestà?

Leo Eredi

Lettera 17

Caro Dago, Bce, per il governatore Mario Draghi, "Il programma di acquisto di asset (quantitative easing) ha ancora uno spazio considerevole". E quanto tempo ci vorrebbe per stimolare adeguatamente l'economia? Cinque lustri? Dai, se doveva fare effetto a quest'ora lo aveva già fatto. Altrimenti si può pompare liquidità tutta la vita, ma è come avere una vagonata di banconote nel deserto: non ci fai nulla.

Casty

TOTTI BALDINI

Lettera 18

Ciao Dag, ho letto che l'AS Roma vuole denunciare Totti alla CONSOB per turbativa d'asta. Io denuncerei la moglie, per lo stesso motivo.

Baci Gianky

Lettera 19

Caro Dago, facciamo il punto; una ong tedesca usa una nave di un altro stato con un equipaggio di un terzo (solo queste stranezze dovrebbero incuriosire qualche magistrato..) per "salvare" alcuni migranti a poca distanza dalla Libia. Stranamente rifiuta un porto libico e punta verso l'Italia. Non si puo' biasimare la scelta, con i libici e' difficile trattare e poi li non ci sono coltivatori cui "affidare" i "salvati".

FB