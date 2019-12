POSTA! - AMBRA BATTILANA RACCONTA LE SERATE "HARD" DI ARCORE: “GIÀ DURANTE LA CENA LE RAGAZZE BACIAVANO IN BOCCA BERLUSCONI, LO TOCCAVANO SOTTO IL TAVOLO NELLE PARTI INTIME, SI FACEVANO TOCCARE I SENI E LUI LE PALPAVA”. MA ALLORA SE ERANO TUTTI ADULTI E CONSENZIENTI DOV'È IL PROBLEMA?

Riceviamo e pubblichiamo:

KHALIFA HAFTAR

Lettera 1

Caro Dago, il ministro degli esteri italiano è a Tripoli per tentare un ultimo negoziato tra le parti in guerra. Quando pensi che peggio di così non sarebbe potuta andare, arriva Di Maio.

[Il Gatto Giacomino]

Lettera 2

Caro Dago, un tribunale pakistano ha condannato a morte l'ex presidente Pervez Musharraf nell'ambito del processo per l'accusa di alto tradimento. Chissà che invidiosi Barack Obama e i Democratici Usa...

Rob Perini

diletta leotta

Lettera 3

Dagovski,

Diletta Leotta a tetta libera perché “non e’ giornalista sportiva ma conduttrice”(per fortuna non di “Ascolta, si fa sera”.

Aigor

Lettera 4

Caro Dago, Mattarella: "Da Papa Francesco esempio per preservare la pace". E quale guerra sarebbe riuscito a non far scoppiare o a far terminare???!!! Ad augurarsi la pace son capaci tutti.

Kevin DiMaggio

Lettera 5

marione vignetta

Caro Dago, vergognoso il vignettista Marione che a proposito della Brexit ha ritratto l'Unione Europea come il lager di Auschwitz e la Gran Bretagna come un piccolo deportato che fugge. E invece Benigni che nel film "La vita è bella" ha rappresentato i lager come un gioco a punti? Ah no, ci mancherebbe: lui sì che si è meritato l'Oscar! (I soliti due pesi e due misure).

J.N.

Lettera 6

Caro Dago, un sacerdote argentino, accusato di abusi sessuali nei confronti di minori, si è suicidato a La Plata, a 60 chilometri da Buenos Aires. Ottima scelta, così potrà spiegare subito a Dio perché l'ha fatto.

ELISABETTA CASELLATI ASCOLTA RAPITA AMEDEO MINGHI CHE CANTA VATTENE AMORE IN SENATO

Cocit

Lettera 7

Caro Dago, la presidente del Senato, Elisabetta Casellati, ha comunicato all'Aula il giudizio di inammissiblità delle norme alla Manovra che riguardano la cannabis light. I Cinquestelle cercavano di legalizzare la droga per poi usarla per tirarsi su dalle delusioni politiche? Dovranno attaccarsi alla vecchia bottiglia.

Martino Capicchioni

Lettera 8

Caro Dago, il premier Conte: "Non staccherò la spina al Governo". La Casaleggio Associati avrà tirato un sospiro di sollievo. Interrompere adesso significherebbe rinunciare a più dei tre quinti della cifra che conta di incassare nell'intera legislatura grazie ai versamenti mensili dei parlamentari 5 Stelle.

Ranio

Lettera 9

alba parietti

Caro Dago, Alba Parietti su Seconda Guerra Mondiale e Resistenza: "La cosa che mi preme di più è che come cittadina che ha avuto genitori antifascisti, io mi arrogo il diritto di potere parlare della storia della mia famiglia". E ha detto bene. La storia della sua famiglia. Però non può generalizzare, perché non è stato così in tutta Italia, ogni famiglia ha la sua storia. Punto.

P.F.V.

Lettera 10

Caro Dago, i carabinieri del Ros hanno arrestato l'anarchico ritenuto responsabile di aver piazzato un ordigno esplosivo di fronte all'ufficio postale di Genova l'8 giugno del 2016. Ma non erano i "fascisti" quelli che mettono le bombe?

Fabrizio Mayer

marco bellocchio foto di bacco (2)

Lettera 11

Caro Dago, palazzo Chigi guarda avanti e propone di spendere 400mila euro per festeggiare i cent’anni dalla nascita del partito comunista ed elevare la ricorrenza ad anniversario nazionale, equiparandola all’Unità d’Italia. Finalmente qualcuno che si occupa dei problemi urgenti del Paese.

Giorgio Colomba

Lettera 12

Caro Dago, l'Italia con "Il traditore" di Marco Bellocchio resta fuori dalla corsa dell'Oscar per il miglior film straniero. Qualcuno ha tradito?

Simon Gorky

ambra battilana gutierrez 26

Lettera 13

Caro Dago, è Napoli la provincia italiana con più percettori di reddito e pensione di cittadinanza con quasi 120mila beneficiari. Il capoluogo campano ha più percettori di Lombardia (84.952) e Veneto (30.531) messi assieme. Ma che combinazione, proprio il collegio dove è stato eletto il realizzatore del Rdc, Luigi Di Maio. Non ci vuole molto per fare due più due. Perché il ministro degli Esteri - tanto solerte nel chiedere verifiche per i fatti altrui - non chiede un'indagine della magistratura su questa bizzarra anomalia? Teme di perdere voti o di perdere la faccia?

E.Moro

jovanotti lorenzo sulla luna 1

Lettera 14

Caro Dago, Milano prima città per la qualità della vita per la seconda volta sembra un po' una presa in giro. Lo sanno tutti che le città più vivibili sono quelle di provincia e con un numero di abitanti assai inferiore al capoluogo lombardo.

Tommy Prim

Lettera 15

Caro Dago, dopo che gli è saltato un concerto per l'erosione di una spiaggia, Jovanotti dice: "È davvero preoccupante: una festa sulla spiaggia può anche saltare e non è la fine del mondo, mentre la fine di una spiaggia è la fine di un mondo. Non solo di un habitat naturale, anche di un paesaggio culturale". Sempre nella stessa intervista, però, afferma che "Venezia è una meraviglia dell'umanità". Allora il cantante deve mettersi d'accordo con sé stesso. O gli piace la spiaggia o gli piace l'opera umana che ne ha preso il posto spazzando via pesci e habitat naturale che c'era prima. Al posto della Serenissima potrebbe esserci un mare meraviglioso.

monica lewinsky 4

Pop Cop

Lettera 16

Caro Dago, Ambra Battilana racconta le serate "hard" di Arcore: «Già durante la cena le ragazze baciavano in bocca Berlusconi, lo toccavano sotto il tavolo nelle parti intime, si facevano toccare i seni e lui le palpava». Ma allora se erano tutti adulti e consenzienti dov'è il problema? Forse l'allora premier sbagliava a fare queste cose a casa sua e non in un luogo istituzionale come faceva Bill Clinton con Monica Lewinsky nello Studio Ovale della Casa Bianca?

Axel

Lettera 17

Caro Dago bisognerebbe fare un confronto tra gli incidenti mortali causati da anziani ultra settantenni e quelli dovuti ai giovani, questi alla guida tutto guardano meno che la strada, quando poi hanno assunto droghe o alcool diventano bombe a tempo. E' un massacro continuo di giovani e di pedoni e quasi mai si denuncia tra le cause il telefono.

monica lewinsky bill clinton

Vadano a lezione di guida dai nonni.

Roberto

Lettera 18

Caro Dago, Instagram ha introdotto una nuova funzione che avvisa gli utenti quando stanno caricando un post che presenta nella didascalia un linguaggio potenzialmente offensivo. Tanto valeva, allora, includere nella funzione l'aggiunta di commenti automatici politically correct, così gli utenti sarebbero certi di non "sbagliare" e di far contento il Grande Capo. Ma com'è che più si dicono amanti della libertà e della tolleranza, più ti vogliono insegnare come devi comportarti e quale dev'essere il tuo modo di pensare e di esprimerti?

Mich