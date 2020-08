POSTA! - BERLUSCONI STIA SERENO. BRIATORE È MENO CONTAGIOSO DELLE OLGETTINE – YACHT A FUOCO IN MARE IN SARDEGNA, MESSE IN SALVO 17 PERSONE. AH ECCO: NON LI HANNO PORTATI AL BILLIONAIRE DI BRIATORE – CROLLO DEL 98% PER GLI INCASSI ESTIVI NEI CINEMA. PER FORZA, LA GENTE SI È APPASSIONATA ALLA SOAP OPERA IN ATTO NEL GOVERNO SU SCUOLA, MES, RECOVERY FUND, ALLEANZE PER LE AMMINISTRATIVE, RILANCIO DELL'ECONOMIA E LOTTA PER LE POLTRONE CHE NON SI SCHIODA PIÙ DAI TG…

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

l berlusconi briatore big

Dagovski,

Berlusconi stia sereno. Briatore è meno contagioso delle Olgettine.

Aigor

Lettera 2

Caro Dago, il 14 settembre riaprono le scuole. Insegnanti ed alunni potranno entrare?

Samo Borzek

Lettera 3

Caro Dago, Yacht a fuoco in mare in Sardegna, messe in salvo 17 persone. Ah ecco: non li hanno portati al Billionaire di Briatore...

Nino

papa francesco con la divinita' pagana pachamama

Lettera 4

Caro Dago, il Papa: "Dio ci chiederà conto per i migranti morti". A lui chiederà come mai non ne abbia ospitato nemmeno uno in Vaticano.

Salvo Gori

Lettera 5

Caro Dago, crollo del 98% per gli incassi estivi nei cinema. Per forza, la gente si è appassionata alla soap opera in atto nel Governo su scuola, Mes, Recovery Fund, alleanze per le amministrative, rilancio dell'economia e lotta per le poltrone che non si schioda più dai tg.

GIUSEPPE CONTE MEME

Arty

Lettera 6

Dagociao, divertentissima la toppa che la Direttora di Gente Monica Mosca ha cercato di mettere per spiegare la copertina con Totti e figlia tredicenne... "valorizzare le donne (donne??? 13 anni?), sostenere i valori della famiglia". "Ma ci faccia il piacere!,," (cit. Totò).

Paul Petta

FLAVIO BRIATORE POSITIVO AL CORONAVIRUS BY EDOARDOBARALDI

Lettera 7

Caro Dago, l'ecoattivista svedese Greta Thunberg torna in classe. "Il mio anno sabbatico dalla scuola è finito, ed è così bello tornare finalmente a scuola!". Sapesse quant'è bello per noi se ce la togliamo finalmente dai piedi!

E.Moro

Lettera 8

Oddio, nooo! Il Dr Briatore no! Auguri di pronta guarigione alla persona che molti auspicano possa divenire il nostro prossimo Presidente della Repubblica!

Speriamo che la Dottoressa Santanchè non lo abbia frequentato ultimamente.

Sarebbe una doppia tragedia, in grado di mettere in ginocchio qualsiasi Democrazia.

Giuseppe Tubi

flavio briatore positivo al coronavirus i tweet

Lettera 9

Caro Dago, anche ad Amatrice tutti incazzatissimi contro la buRRocrazia (indovinato copyright della Paav) che tutto fagocita, a cominciare dal presidente Mattarella. Ma se si risparmiassero un po', che a quell'età può anche far male, e invece si decidessero a fare - in fretta - qualcosa di più operativo?

Cincinnato 1945

Lettera 10

Caro Dago, coronavirus, India: 60mila casi per il settimo giorno consecutivo. Però non essendoci un Trump o un Bolsonaro da crocifiggere, ce lo hanno tenuto nascosto per una settimana. Bravi. Evviva l'informazione "indipendente"!

Dario Tigor

Lettera 11

Caro Dago, il sindaco di Pozzallo, in provincia di Ragusa, annuncia che i 62 migranti positivi al Covid sono stati trasferiti". Ma come, a marzo non volevano che gli italiani di origine meridionale - residenti al Nord per lavoro - tornassero a casa, e invece adesso dal Sud - con la complicità del Governo - mandano migranti infetti sconosciuti in giro per l'Italia?

LUCIA AZZOLINA

Theo Van Buren

Lettera 12

Caro Dago,

E morto Arrigo Levi, che tra i vari incarichi e' stato consigliere di 2 presidenti della repubblica, Ciampi e Napolitano.

Poco prima di lasciarci cantava filastrocche modenesi e l'inno di Israele. Non sarebbe stato piu' logico, visti i ruoli ricoperti, che avesse cantato quello italiano?

arrigo levi

Glinder

Lettera 13

Caro Dago, se un Ministro dell'Interno applica una legge del Parlamento viene processato; se un Presidente del Consiglio impone motu proprio il lucchetto all'Italia viene beatificato. Il primo perché accusato di aver appagato solo pulsioni elettorali; il secondo, pur avendo fatto altrettanto, lo ha fatto sì. Ma non consumando. Ergo deve ascendere alla schiera dei Vergini e dei Martiri. Misteri dell'Italia! Antonio Pochesci

chanel totti gente

Lettera 14

Caro Dago, la Merkel e l'Unione Europea chiedono un'inchiesta sull'avvelenamento di Navalny. Perché non chiedono invece un'inchiesta sulla condanna di Berlusconi da parte di un "plotone d'esecuzione", come lo ha definito - in una confessione registrata -

uno dei membri facenti parte del collegio giudicante? Questi democratici dei miei stivali si occupassero delle cose strane che avvengono in Ue invece di ficcare il naso in affari che non ci riguardano.

A.B.

Lettera 15

Caro Dago, grandi polemiche attorno al settimanale "Gente" con in bella mostra in copertina il lato B della figlia tredicenne di Totti e Ilary Blasi. Ma guarda un po', a dirigerlo c'è una donna. Non ci avevano sempre raccontato che con le femmine nei posti che contano il mondo sarebbe migliore?

Pop Cop

putin merkel

Lettera 16

Dago Statistico,

I dipendenti diretti della Camera e del Senato sono 3500 unità a cui vanno sommati coloro che lavorano per la sicurezza e servizi gestiti in appalto. Questo per 915 deputati e senatori; ora che saranno ridotti a 600 membri che calo è previsto per le spese dei suddetti collaboratori ?

saluti - peprig

Lettera 17

Caro Dago, Usa 2020, la scorsa settimana nel seguire la convention democratica, su RaiNews24 i commenti erano tutti del tipo "discorso autorevole", "efficace", "meraviglioso": "Il più bel intervento di Biden di sempre". Ora che c'è la convention repubblicana è tutto un "secondo Donald Trump..." e "a dire dei repubblicani...".

monica mosca direttore gente

Come se questi interventi fossero di parte mentre quelli della scorsa settimana fossero neutri. Ma a Viale Mazzini non si rendono conto che tanta faziosità risulta ridicola?

Baldassarre Chilmeni

Lettera 18

Caro Dago, Covid, da giorni non si hanno più notizie sul numero di nuovi contagi negli Stati Uniti. Forse perché essendosi più che dimezzati rispetto a un mese fa, passando da un max di 75 mila ai 36 mila del 23 agosto, non sono più utili per dare contro a Trump?

Lucio Breve

Lettera 19

Caro Dago, qualcuno spieghi a Conte, Speranza e alla Sig.ra Lamorgese che gli italiani sono stanchi degli ansiogeni, deprimenti e inutili bollettini sul covid, che prima o poi passerà. Quello che interessa è un bollettino giornaliero di quanti clandestini entrano in Italia ogni giorno, e quanti sono positivi al covid o ad altre patologie. O l'informazione è secretata come ormai è consuetudine di questo governo raccogliticcio?

FB

giuseppe conte roberto speranza

Lettera 20

Caro Dago, Papa Francesco: "Il Signore chiederà conto di tutti i profughi caduti nei viaggi della speranza". Embé, lo chiederà a chi li istiga a partire raccontando loro di Eldorado inesistenti: in primis a Ong e scafisti.

Raphael Colonna

Lettera 21

Caro Dago, i tedeschi dicono di aver trovato tracce di veleno nel sangue di Alexei Navalny. E chi ci dice che non ce l'abbiano messo loro? Hanno dimostrato un eccesso di zelo sospetto nella corsa a soccorrere il principale oppositore di Vladimir Putin. Di certo Angela Merkel non si è mossa per motivi umanitari.

Conte Speranza

Di Pasquale

Lettera 22

Caro Dago, scuola, si cercano aule, mancano spazi e banchi per 130 mila ragazzi. Hanno voluto accogliere e sistemare migliaia di migranti dappertutto e questo è il risultato: non c'è più posto per i nostri. Perché non mandano i figli degli antifa e degli antirazzisti a scuola in Africa?

Alan Gigante

Lettera 23

flavio briatore positivo al coronavirus i tweet 3

Caro Dago, sembra assai difficile riuscire a far cambiare idea ai negazionisti del Covid - categoria cui non appartengo - mostrando loro delle radiografie di polmoni. Come si fa a sapere se quelli malconci sono così a causa del virus e non magari in seguito alla prolungata esposizione al fumo di sigaretta, al lavoro in miniera o per qualche altro motivo?

Pino Valle

Lettera 24

Carissimo Dago, i contagi continuano ad aumentare anche e soprattutto grazie ai simpatici italioti che, rientrando dalla imprescindibile villeggiatura all'estero, riportano in patria il Covid 19.

Tanti di loro si lamentano del fatto che non hanno potuto effettuare il tampone; io, più semplicemente, mi domando se è stato il medico a ordinare di andarsene in ferie in Francia, in Spagna o chissà dove.

proteste a kenosha per jacob blake 12 9

Era difficile peggiorare, ma evidentemente ci stiamo riuscendo e alla grande.

Un caro saluto

Nick

Lettera 25

Caro dago, stai celebrando i tuoi anniversari, io invece celebrerei il più brillante e visionario film italiano degli ultimi anni "Mutande Pazze", anticipi il mondo che è venuto con grande lucidità. Ho visto il video del Winsconsin, a Kenosha.

Curioso che sia un'altra città DEM con governatore Dem, dove vengono filmate queste aggressioni della polizia ad afroamericani. Ma c'è qualcosa che non ho compreso bene, gli agenti lo inseguono come nelle comiche e gli sparano a meno di un metro.

luciana lamorgese matteo salvini 1

Ma non mi sembra di vedere sangue, lui non solo non cade ma nemmeno barcolla e non ha un gemito. Niente. Prima del video, parliamo di video, della morte di George Floyd; un columnist americano predisse che ci sarebbero stati molti di questi video che avrebbero scatenato la piazza. Cosa che diceva lui, curiosa, perché tutti negli Stati Uniti già sapevano della morte di Floyd senza nessuna rivendicazione sociale o etnica o razziale. Poi il video.

tanti saluti

Zarmath

Lettera 26

Caro Dago, ti reputo l'organo di informazione più attendibile in Italia però ti prego, non mettertici anche tu. Perché dare evidenza all'articolo del Corriere della Sera che riporta la lettera di tale Martina, rea di essersi infettata e di aver involontariamente spedito il padre all'Ospedale?

proteste a kenosha per jacob blake 12 8

Non sono un negazionista, termine orribile con il quale si definisce chiunque esprima perplessità sulla gestione della sitauzione. Conosco gente che ha lavorato a contatto con i malati di Covid, conosco anche chi lo ha avuto ed è rimasto due mesi con un casco in testa.

Tuttavia articoli come quello del Corriere, palesemente scritto di sana pianta da qualche giornalista, non fanno altro che dare fiato alle trombe di complottisti vari. E' propaganda pura, di bassissimo livello. Il Corriere non è proprio un campione di attendibilità, non lo è mai stato ed è sempre stato coerentemente filo governativo.

Non ho bisogno di un giornale simile per capire che devo stare attento ad ammalar mi, anzi, credo che certi pezzi a mio giudizio indecenti siano addirittura controproducenti.

Con stima

Franco