POSTA! - LE BORSISTE DI BELLOMO NEL FRATTEMPO SONO ENTRATE IN MAGISTRATURA E HANNO IN MANO LA VITA DELLE PERSONE NEL SILENZIO DEL CSM. ARIDATECE LE OLGETTINE! - E' CHIARO A TUTTI CHE LE SARDINE VORREBBERO RIPETERE LA CARRIERA POLITICA DEI GRILLINI. MA C'E' UNA DIFFERENZA: IL M5S E’ NATO DALL'IDEA DI IN COMICO E DIVENTATO POI UN MOVIMENTO; LE SARDINE SONO NATE MOVIMENTO E SONO DIVENTATE SUBITO COMICHE…

francesco bellomo 7

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

Caro Dago le borsiste di Bellomo nel frattempo sono entrate in magistratura e hanno in mano la vita delle persone nel silenzio del csm e dell’anno... E allora aridatece le olgettine...

Frank Cimini

Lettera 2

Caro Dago, e' chiaro a tutti che le mitiche sardine vorrebbero ripetere la carriera politica dei grillini. Ma c'e' una grande differenza, i grillini sono nati dall'idea di in comico e diventati poi un movimento; le sardine sono nate come movimento e diventate subito...comiche!

FB

MATTEO RENZI IN SENATO

Lettera 3

Caro Dago, immigrazione. Verranno attribuiti dei punti in base alle competenze linguistiche, alle qualifiche e ai livelli salariali di ciascun lavoratore. I visti di lavoro, dunque, non saranno più accordati a coloro che non ottengono punti sufficienti. Con la Brexit la Gran Bretagna fa "ciao" e dice all'Europa: «I morti di fame potete tranquillamente tenerveli: a noi non interessano». Chapeau!

Fritz

Lettera 4

HEATHER PARISI CON LA MASCHERINA

Caro Dago, Renzi al Senato: «Lei presidente Conte ci rappresenta appieno nel consiglio europeo. Pensare che le fibrillazioni interne della politica nazionale possano portare a una presa di distanza sulle questione europee sarebbe un atto sbagliato». Come volevasi dimostrare: le poltrone sono un ottimo "defibrillatore".

John Reese

Lettera 5

Caro Dago, Heather Parisi racconta che ad Hong Kong, in periodo di coronavirus, la temperatura corporea viene misurata ovunque: "Io la misuro anche a chi viene a trovarmi a casa, benché la mia vita sociale sia ridotta davvero ai minimi termini. Fino a oggi non ho ancora respinto nessuno sulla porta di casa e non sono stata respinta da nessuno". E se all'uscio si presentasse Lorella Cuccarini?

Camillo Geronimus

ilona staller a live non e' la d'urso 5

Lettera 6

Caro Dago, Ilona Staller a "Fuori dal Coro": "Mi hanno ridotto il vitalizio a 800 euro netti". Vabbè, però ora che i porno non li gira più, può divertirsi guardandoli gratuitamente su Internet.

Max A.

Lettera 7

Caro Dago, il coronavirus? Tutto sotto controllo, il numero di coloro che guariscono supera il numero dei nuovi contagiati. E infatti domani la Russia chiude i confini all'ingresso dei cinesi...

Marino Pascolo

Lettera 8

meghan harry e la regina elisabetta

Caro Dago, la Regina Elisabetta ha deciso: Harry e consorte non sono più Royal. Nel senso che il loro "Sussex Royal" - marchio che si erano premurati a registrare per magliette, tazze, cappellini e varie altre cose - non esiste più. Loro non sono più membri senior della Royal Family e quindi non hanno più diritto su quel “termine”. Atroce fregatura per Megan Markle. Tanto impegno per nulla. Rimane una spregiudicata "climber" ma senza marchio reale, con un piatto di lenticchie. Divorzio in vista?

Ezra Martin

Lettera 9

Caro Dago, coronavirus, nei tg viene presentato come un atto eroico il fatto che il comandante della Diamond Princess, l'italiano Gennaro Arma, abbia deciso di scendere per ultimo dalla nave in quarantena ancorata al largo di Yokohama in Giappone. Ma davvero qualcuno può pensare che i giapponesi lo avrebbero lasciato scendere per primo?

BERNIE SANDERS

Leo Eredi

Lettera 10

Caro Dago, Usa 2020, sondaggi tra i Dem candidati alle primarie. Bernie Sanders al 27%, Joe Biden al 15%, Michael Bloomberg ed Elizabeth Warren terzi al 14%. Il dilemma è: il miliardario ex sindaco di New York, che fino a qualche giorno fa stava all'8%, si sarà comprato i consensi o i sondaggisti?

Samo Borzek

Lettera 11

Caro Dago, coronavirus, la Cina ha revocato la tessera da giornalista a tre reporter del "Wall Street Journal" di base a Pechino. Non è meraviglioso vedere come Xi Jinping si preoccupi non solo dei cambiamenti climatici ma anche della salute di alcuni giornalisti americani?

Claudio Coretti

luigi di maio e alfonso bonafede in piazza contro i vitalizi

Lettera 12

Caro Dago, in una settimana il M5S ha perso un punto nei sondaggi scendendo al 13%. Evidentemente hanno fatto più schifo le auto blu di Di Maio e Bonafede, usate per recarsi alla manifestazione di piazza, che i vitalizi contro cui l'adunata 5 Stelle era stata organizzata.

Axel

Lettera 13

Chissà cosa diranno ora i radical scic / scioc dei nuovi "responsabili" che per il "bene della patria" (coincidente con la loro poltrona) ci costringeranno a tollerare ancora per molto questo governo. Ricordo a quei signori (scic/scioc) che cosa dissero di Scilipoti.

staremo a vedere.

fine messaggio

giuseppepm

gualtieri

Lettera 14

Caro Dago, Ravenna, grossa svastica dipinta con vernice nera su un monumento ai partigiani. Dopo le discussioni sul calcio, quello di disegnare simboli riconducibili al nazismo sembra essere diventato il secondo passatempo preferito dagli italiani.

Flavio

Lettera 15

Caro Dago, "Se il coronavirus avrà un impatto significativo, le stime di crescita del Pil al +0,6% potrebbero essere riviste al ribasso". Disse Gualtieri, il ministro che solo 5 giorni fa esultava e gioiva per il "rimbalzo dell'economia italiana a gennaio".

Tom Schusterstich

Lettera 16

mike pompeo recep tayyip erdogan

Caro Dago, il presidente turco Erdogan: "Continueremo a restare dalla parte del governo legittimo di Tripoli. Se non si trova l'accordo sosterremo azione anti-Haftar. L'Unione europea non ha alcuna autorità per prendere una decisione sulla Libia". E anche volendo fare i duri non c'è nemmeno un esercito. Abbiamo messo assieme una gran bella schifezza.

Bobby Canz

Lettera 17

Caro Dago, Italia Viva, arrivano il senatore Cerno dal Pd e la deputata Rostan da Leu. Magari domani cambia tutto, però Renzi sembra meno "cazzaro" di quel che si vuol far credere. Qualche giorno fa aveva detto: «Scommettiamo che tra 10 giorni Italia Viva avrà un maggior numero di parlamentari?». E al momento è proprio così che sta andando.

TOMMASO CERNO

Mario Canale

Lettera 18

Dago darling, per chi ha molto amato sia il romanzo sia il film "La vie devant soi", fa ridere l'immagine di Sophia Loren nel suo nuovo film NetFlix "La vita davanti a sè". Simone Signoret s'era dovuta invecchiare per interpretare Madame Rosà. La Loren non solo s'é ringiovanita ("forever young" da viva!) ma pare che indossi anche abiti firmati (Dolce & Gabbana ?).

Momo nell'originale era un nuovo francese d'origine algerina poco abbronzato che abitava con Madame Rosà in una cité parigina quasi mezzo secolo. Il remake é ambientato a Bari e chissà dove la trans molto abbronzata, amica di Rosa, andrà a "difendersi" (prostituirsi), dato che a Bari non c'é il Bois de Boulogne. Vuoi vedere che sto' remake si prenderà così tante liberta dal capolavoro di Emile Ajar (alias di Romain Gary) che la Lorenesca Madame Rosa cercherà il suo piccolo "angolo ebreo" per morire in pace, lontano dall'assistenza pubblica, nella "tavernetta" (firmata anche questa da un archistar?) di una grande villa ginevrina? Ossequi

Natalie Paav