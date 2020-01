POSTA! - CADE UN AEREO IN UN PAESE "ARRETRATO" COME L'IRAN, E DOPO DUE GIORNI I CAPI DI STATO CI INFORMANO CHE FANNO SAPERE CHE SANNO SAREBBE STATO ABBATTUTO DA UN MISSILE IRANIANO. INVECE DOPO 40 ANNI NON CI DICONO ANCORA NULLA DELL'AEREO ABBATTUTO NELLA "CIVILE" ITALIA A USTICA…

Lettera 1

ANTONIO DI PIETRO ROMANO PRODI

Caro Dago, "non ho mai puntato alla presidenza della Repubblica", sentenzia Prodi mentre sta al Quirinale come la volpe all'uva.

Giorgio Colomba

Lettera 2

Caro Dago, Istat, nei primi undici mesi del 2019 l'indice della produzione industriale è in calo dell'1,1% rispetto allo stesso periodo del 2018. E dunque questo storico record degli occupati, di cui si è avuta notizia ieri, è servito per produrre di meno? Abbiamo tanti lavoratori che si girano i pollici?

Mich

Lettera 3

HAMMAMET

Caro Dago, secondo l'Ansa, la risoluzione non vincolante - con zero probabilità di passare al Senato controllato dai repubblicani - che la Camera a maggioranza dem ha approvato per limitare i poteri di guerra di Donald dopo l'uccisione di Suleimani, sarebbe "un messaggio che i democratici vogliono inviare a Trump". Ma dai. E cosa vorrebbero dirgli, "Hai visto quanto siamo stupidi"?

Gripp

Lettera 4

Dagovski,

GIANNI AMELIO - HAMMAMET

Geo-poetica italiana. Era impensabile tenersi la Libia, dopo avere perso Hammamet.

Aigor

Lettera 5

Caro Dago, Luigi Di Maio sarebbe vicino a mollare la guida del M5s. Ma proprio ora che alle Regionali del 26 gennaio aveva la possibilità di portare il Movimento sotto al 5%, sguscia via come un'anguilla.

Tommy Prim

Lettera 6

Caro Dago, Corriere della Sera, Di Maio: "Libia, basta attacchi al premier Conte". Insomma, il generale Haftar e Al Sarraj fanno la guerra e il nostro ministro degli Esteri dimostra la sua statura internazionale chiedendo il cessate il fuoco su Giuseppi. Patetico.

Furio Panetta

ursula von der leyen da giovane

Lettera 7

Caro Dago, a novembre, quando a Venezia c'è stata l'acqua alta, tutti i soliti noti a dire che era colpa del riscaldamento globale. Lo ha detto pure la presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen nel discorso per la fiducia all'Europarlamento. E quindi ora che i canali della Serenissima sono rimasti in secca vuol dire che è in corso un... "raffreddamento globale"?

Scottie

Lettera 8

meghan markle 1

Caro Dago, il principe Harry e consorte, Megan Markle, vorrebbero fare come i Clinton e gli Obama: beneficienza. E ci credo. Se facendo del "bene per gli altri" riesci a comperarti una mega villa da 11,75 milioni di dollari a Martha's Vineyard, tutti vorrebbero smettere di lavorare per "aiutare chi ha di meno".

Leo Eredi

Lettera 9

Caro Dago, ieri sera, da Gruber, era presente, in collegamento mondovisione dalla natia Arezzo, A. Scanzi. Agli inizi della sua carriera televisil-giornalistica, veniva simpaticamente presentato come Andrea Rui Scanzi. In quanto, all’epoca, tifoso della Fiorentina e della sua bandiera Rui Costa.

Saluti, Labond

Lettera 10

Caro Dago, aereo ucraino caduto a Teheran, l'Iran: "Certi che non sia stato colpito da un missile". Sarà sicuramente così, visto che erano sicuri anche di aver dato uno "schiaffo agli americani" con 80 morti.

Kevin DiMaggio

ayatollah ali khamenei

Lettera 11

Caro Dago, inquinamento a Milano, in centro il limite delle polveri sottili superato quasi del doppio. E meno male che hanno un sindaco ambientalista e che sono al primo posto per qualità della vita.

Gian Morassi

Lettera 12

Caro Dago, il M5s potrebbe passare dalla guida di Di Maio a una "gestione collegiale". Sembra la mossa giusta. Così avranno più dirigenti che elettori.

Arty

Lettera 13

Caro Dago, cade un aereo in un Paese "arretrato" come l'Iran, e dopo due giorni i Capi di Stato ci informano che fanno sapere che sanno sarebbe stato abbattuto da un missile iraniano. Invece dopo 40 anni non ci dicono ancora nulla dell'aereo abbattuto nella "civile" Italia a Ustica...Non ti senti un pò preso in giro anche tu?

Recondite Armonie

Lettera 14

Caro Dago, pare che Harry e Megan potrebbero diventare milionari sfruttando il brand "Sussex Royal". Se poi decidessero di togliere il "Sus", con "Sex Royal" - nell'industria più redditizia del web - potrebbero fare addirittura i miliardi.

SARDINE SANTORI NIBRAS

Fritz

Lettera 15

Caro Dago, leggo di un " soccorso della Lega" per effettuare il referendum sul taglio dei parlamentari. Se cosi' fosse significherebbe che Salvini e' in "trattativa". Vergogna!

FB

Lettera 16

Caro Dago, siamo preoccupati. Sono ventiquattr'ore che non si parla di Sardine.

Casty

Lettera 17

Caro Dago, Conte si collega con Parmitano su Iss: "Spazio strategico per Italia". Per carità! Al premier non bastano i danni che sta facendo sulla Penisola, vuole occuparsi anche degli astri? Pensi alle 5 Stelle della sua maggioranza.

pezzi di un missile apparentemente trovato vicino ai resti del boeing ucraino

M.H.

Lettera 18

Caro Dago, se l'aereo civile precipitato a Teheran durante il lancio di missili dall'Iran verso le basi Usa in Iraq fosse caduto durante il raid di Donald Trump per uccidere Suleimani, subito i media avrebbero ipotizzato il "danno collaterale", mostrandosi indignati e indagando sull'accaduto con programmi interi e tg speciali. Ma siccome la propaganda antitrumpiana deve sempre prevalere, per una settimana tutti zitti e muti, lasciando intendere che non ci fosse nulla di strano nel fatto che un aereo di linea cada facendo 176 morti proprio nel mentre è in atto un lancio missilistico. E poi parlano di correttezza dell'informazione.

Daniele Krumitz

Lettera 19

Dago darling, anche se non era tra le "serie da prendere sul serio" da te caldeggiate, ho visto una puntata del "Maria Teresa" mitteleuropeo proposto dalla Rai. Splendido! Che differenza con le americanate tipo "I Medici".

P.S. Rep ti sta battendo quanto a gossip sull'insulsa "Love story" Harry & Meghan. Era molto più interessante la storia di una principessa africana che molti anni fa fu colta sul fatto mentre aveva un "colloquio" amoroso nell'aeroporto di Orly. Quella sì che era una vera principessa, forse discendente dalla famiglia imperiale del Mali (quello storico e non quello creato con il righello dalla potenze coloniali europee, Francia in primis). Ossequi

harry e archie

Natalie Paav

Lettera 20

